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VAS Experts
Российский разработчик DPI-системы СКАТ
вчера в 12:57

Блокировки интернет-контента: ситуация на мировой арене

    Доступ к интернет-контенту блокируют во многих странах — в разном объеме, с помощью различных технологий. В этой серии статей посмотрим, как обстоят дела в самых «закрытых» государствах и какими средствами ограничивается доступ к интернет-сервисам.


    / Flickr / Tim Collins / CC

    Самые «закрытые» страны


    В современном мире миллиарды людей сталкиваются с той или иной формой блокировок при серфинге в интернете. Доступ к интернет-контенту в странах блокируется с помощью оборудования интернет-провайдеров. К техническому ограничению доступа отдельные страны прибегают, как правило, из соображений национальной безопасности и с целью исполнения конкретных законов.

    Пятью наименее свободными с точки зрения интернет-пользователя странами признаны Китай, Сирия, Иран, Эфиопия и Узбекистан. Показательный пример тотальной блокировки — Великий китайский файрвол. Все то время, что интернет существует в стране, Китай не прекращал контролировать его использование гражданами. Файрволл реагирует на множество ключевых слов и блокирует многие сайты, в то время как десятки тысяч сотрудников регулятора проверяют различные ресурсы. По данным на 2015 год, правительство Китая заблокировало порядка 3 тыс. ресурсов (с неполным их списком можно ознакомиться по ссылке).

    Еще одна азиатская страна, известная своей закрытостью, — Северная Корея. О том, как выглядит основная масса северокорейского интернета, можно только догадываться. Однако в 2016 году из-за ошибки в настройке сервера имен верхнего уровня в сеть «утекли» несколько доменов, к которым можно получить доступ. Список из 28 сайтов Северной Кореи опубликовал пользователь Reddit.

    Как пишет BBC, доступ к «большой сети» здесь ограничен, и только северокорейцам, которые занимаются вопросами мониторинга, предоставляются разрешения. Контент во внутренней сети же жестко регулируется.

    Наряду с Азией, «политика запретов» популярна в ближневосточных странах. Например, в Иране проживает 20 млн интернет-пользователей. У них нет доступа почти к половине из 500 самых популярных сайтов в интернете. А в Саудовской Аравии цензуре подвергается любой контент, который противоречит исламским законам.

    Как реализуют блокировки


    Общественная организация Internet Society выделяет несколько способов блокировки доступа к интернету, среди которых: блокировка по IP, блокировка сайта по URL, блокировка с применением системы DPI, блокировка в рамках конкретных платформ (особенно поисковых систем) и блокировка по DNS.

    Инструментами блокировки по IP выступают сетевые барьеры, такие как брандмауэры, которые ограничивают весь трафик по конкретным IP-адресам. Также реализуются блокировки с использованием номера порта TCP/IP. Эти методы являются простейшими подходами к ограничению доступа к контенту.

    При URL-блокировке фильтр перехватывает поток веб-трафика и проверяет URL-адреса по локальной базе данных. Если были найдены соответствия, то он блокирует соединение с запрошенным веб-сервером.

    Близкой по своей сути является DNS-фильтрация. Когда компьютер пользователя пытается получить доступ к ресурсу, DNS-резолвер сверяет запрашиваемое имя со списком заблокированных сайтов. Если есть совпадение, сервер ограничивает доступ и может даже сообщить, что такого имени не существует. Что касается фильтрации контента с помощью DPI, то такие системы ограничивают трафик, руководствуясь определенными шаблонами.

    Блокировка контента на той или иной платформе, например, Google Play или Yahoo, отфильтровывает лишь ссылки на контент, а не сам контент, что усложняет доступ к нему. Многие правительства требуют от крупных поисковых систем применять фильтры в соответствии с национальными законами и правилами, например касающимися нарушения авторских прав.

    В Google отмечают, что в период с июля по декабрь 2016 года получили 16 тыс. запросов на удаление результатов поиска. А так называемым правом на забвение воспользовались более миллиона раз только в 2014 году.

    В качестве «инструмента» для блокировок в некоторых странах также выступают люди. Например, в уже упомянутом Китае мониторингом сети заняты миллионы сотрудников. А вот в бюро блокировок Саудовской Аравии их намного меньше. В работе им помогают сами пользователи — в день поступает больше тысячи обращений.


    / Flickr / włodi / CC

    Отметим, что в части стран правительство имеет право на полное или частичное «отключение» интернета и мобильной связи на всей территории государства или в отдельных регионах. Так, в этом году в Индии был принят закон, в котором прописана эта процедура. Одна из основных законодательных причин отключения интернета — возможная угроза национальной безопасности. В отдельных штатах уже складывалась ситуация, когда население теряло 2G-, 3G-, 4G-, CDMA- и GPRS-связь на несколько дней.

    К похожим мерам прибегают в Эфиопии и Ираке, чтобы студенты меньше отвлекались в экзаменационный период и не жульничали при подготовке. В некоторых африканских странах интернет «выключают» во время выборов, чтобы снизить вероятность протестов. А этнические беспорядки на западе Китая вынудили правительство полностью отключить интернет в регионе Синьцзян на 10 месяцев.

    В других странах, не упомянутых выше, также производится контроль над интернет-пространством. Возможно, он выражен менее ярко, но инфраструктура и законодательная база, допускающие частичное ограничение доступа к контенту, присутствуют почти повсеместно.

    Однако с ростом объемов данных в сети, отслеживать весь контент становится проблематично. К 2020 году около 80% всех материалов в интернете будет непознаваемо с использованием существующих методов. Например, в этом году целый ряд брендов отвернулся от YouTube, когда выяснилось, что их реклама демонстрируется на роликах, в которых используется неподобающая речь. В Google отмечают, что такие ситуации происходят, потому что за всем следят компьютерные алгоритмы, а они пока несовершенны.

    Поэтому ИТ-гиганты сегодня занимаются разработкой интеллектуальных служб распознавания контента. В их основе лежат технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. У Google уже есть API, который идентифицирует ключевые объекты на видео, а Facebook учит ИИ распознавать фейковые новости.

    В следующей статье мы подробнее рассмотрим громкие случаи запретов в интернете, а именно блокировки социальных сетей и мессенджеров.

    P.S. Вот еще несколько статей из нашего корпоративного блога:

    Метки:
    VAS Experts 97,26
    Российский разработчик DPI-системы СКАТ
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    Комментарии 12
    • 0

      А какие страны с самым свободным интернетом? Интересно было бы сравнить...

      • 0
        Есть карты, на которых отмечено, какие страны что ограничивают. Например вот такая вещь есть: www.visualcapitalist.com/internet-censorship-map
        • –6
          По ссылке указано, что RUSSIA restrict POLITICAL MEDIA, помимо PORNOGRAPHY and TORRENTS.

          Если со вторыми двумя согласен. К порно вопросов нет, хотя отношение к нему лояльное. Торренты, то такое — бизнес и ничего личного и блокируется повсеместно практически.

          Но вот с POLITICAL MEDIA вопросы: а что именно в России блокируют?
          • +4
            Способность мыслить своей головой блокируют.
            • +1
              Из более менее известных например — грани.ру, некоторые украинские сайты (запрещенных в России организаций вроде Правого Сектора), КавказЦентр — политика
              Из мелких — например artpolitinfo.ru/.com (националисты) или там rusimperia.info (Русское Имперское Движение)
              Чем не POLITICAL MEDIA?

              • +1
                Это так умилительно, когда «просыпается» пятилетняя учетка и ее единственный коментарий за эти годы — в стиле «а ящитаю это правильно, это же для защитыдетей!» :-)
                Привет там товарищу майору!
              • 0

                Не особенно корректная карта, в Эстонии с блокировкой торрентов не сталкивался вообще ни разу, зато по полной программе блокируют интернет казино не лицензированные в стране (лобби физических казино).

                • 0
                  Там написано, что Германия в списке стран, которые «restrict torrents».
                  В Германии технически никак не ограничивают торренты сами по себе — можешь качать и раздавать, что хочешь, доступ к трекерам не блокируется никак.

                  Но существуют адвокатские конторы, которые цепляются к раздачам пираток, записывают IP раздающих, потом через суд получают от провайдера персоналии и присылают письма счастья с предложением внесудебного урегулирования и угрозами суда в противном случае.
                  Государство в этом никак не участвует (ну, кроме судов), и даже наоборот, недавно ограничило максимально возможный штраф за раздачу пираток тысячей, вроде бы, евро, а суды всё чаще встают на сторону «пиратов».
                • 0
                  Меньше всего государство регулирует интернет там, где государства почти что нет. Правительство Сомали, например, не накладывает никаких ограничений на интернет. Остров Мэн опять же знаменитая своей либеральностью юрисдикция.
                • +3
                  «Российский разработчик DPI-системы СКАТ VAS Experts» помогающий встать России в один ряд с Китаем, Сирией, Ираном, Эфиопией и Узбекистаном.
                  • 0
                    Применимость DPI-решений для блокировок — это очень узкий юзкейс. На практике есть и другие сценарии использования систем глубокой фильтрации пакетов. Об этом мы даже готовили отдельный пост в нашем блоге.
                  • 0

                    Статья про блокирование интернета или только веба? Если интернета, список можно пополнить десятками стран где закрыты голосовые и видео протоколы (SIP, h.323 и др.)

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                      Россия
                    • Сайт vasexperts.ru
                    • Численность 2–10 человек
                    • Дата регистрации 15 ноября 2013
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