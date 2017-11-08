Блокировки интернет-контента: ситуация на мировой арене
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- Блог компании VAS Experts
Доступ к интернет-контенту блокируют во многих странах — в разном объеме, с помощью различных технологий. В этой серии статей посмотрим, как обстоят дела в самых «закрытых» государствах и какими средствами ограничивается доступ к интернет-сервисам.
/ Flickr / Tim Collins / CC
В современном мире миллиарды людей сталкиваются с той или иной формой блокировок при серфинге в интернете. Доступ к интернет-контенту в странах блокируется с помощью оборудования интернет-провайдеров. К техническому ограничению доступа отдельные страны прибегают, как правило, из соображений национальной безопасности и с целью исполнения конкретных законов.
Пятью наименее свободными с точки зрения интернет-пользователя странами признаны Китай, Сирия, Иран, Эфиопия и Узбекистан. Показательный пример тотальной блокировки — Великий китайский файрвол. Все то время, что интернет существует в стране, Китай не прекращал контролировать его использование гражданами. Файрволл реагирует на множество ключевых слов и блокирует многие сайты, в то время как десятки тысяч сотрудников регулятора проверяют различные ресурсы. По данным на 2015 год, правительство Китая заблокировало порядка 3 тыс. ресурсов (с неполным их списком можно ознакомиться по ссылке).
Еще одна азиатская страна, известная своей закрытостью, — Северная Корея. О том, как выглядит основная масса северокорейского интернета, можно только догадываться. Однако в 2016 году из-за ошибки в настройке сервера имен верхнего уровня в сеть «утекли» несколько доменов, к которым можно получить доступ. Список из 28 сайтов Северной Кореи опубликовал пользователь Reddit.
Как пишет BBC, доступ к «большой сети» здесь ограничен, и только северокорейцам, которые занимаются вопросами мониторинга, предоставляются разрешения. Контент во внутренней сети же жестко регулируется.
Наряду с Азией, «политика запретов» популярна в ближневосточных странах. Например, в Иране проживает 20 млн интернет-пользователей. У них нет доступа почти к половине из 500 самых популярных сайтов в интернете. А в Саудовской Аравии цензуре подвергается любой контент, который противоречит исламским законам.
Общественная организация Internet Society выделяет несколько способов блокировки доступа к интернету, среди которых: блокировка по IP, блокировка сайта по URL, блокировка с применением системы DPI, блокировка в рамках конкретных платформ (особенно поисковых систем) и блокировка по DNS.
Инструментами блокировки по IP выступают сетевые барьеры, такие как брандмауэры, которые ограничивают весь трафик по конкретным IP-адресам. Также реализуются блокировки с использованием номера порта TCP/IP. Эти методы являются простейшими подходами к ограничению доступа к контенту.
При URL-блокировке фильтр перехватывает поток веб-трафика и проверяет URL-адреса по локальной базе данных. Если были найдены соответствия, то он блокирует соединение с запрошенным веб-сервером.
Близкой по своей сути является DNS-фильтрация. Когда компьютер пользователя пытается получить доступ к ресурсу, DNS-резолвер сверяет запрашиваемое имя со списком заблокированных сайтов. Если есть совпадение, сервер ограничивает доступ и может даже сообщить, что такого имени не существует. Что касается фильтрации контента с помощью DPI, то такие системы ограничивают трафик, руководствуясь определенными шаблонами.
Блокировка контента на той или иной платформе, например, Google Play или Yahoo, отфильтровывает лишь ссылки на контент, а не сам контент, что усложняет доступ к нему. Многие правительства требуют от крупных поисковых систем применять фильтры в соответствии с национальными законами и правилами, например касающимися нарушения авторских прав.
В Google отмечают, что в период с июля по декабрь 2016 года получили 16 тыс. запросов на удаление результатов поиска. А так называемым правом на забвение воспользовались более миллиона раз только в 2014 году.
В качестве «инструмента» для блокировок в некоторых странах также выступают люди. Например, в уже упомянутом Китае мониторингом сети заняты миллионы сотрудников. А вот в бюро блокировок Саудовской Аравии их намного меньше. В работе им помогают сами пользователи — в день поступает больше тысячи обращений.
/ Flickr / włodi / CC
Отметим, что в части стран правительство имеет право на полное или частичное «отключение» интернета и мобильной связи на всей территории государства или в отдельных регионах. Так, в этом году в Индии был принят закон, в котором прописана эта процедура. Одна из основных законодательных причин отключения интернета — возможная угроза национальной безопасности. В отдельных штатах уже складывалась ситуация, когда население теряло 2G-, 3G-, 4G-, CDMA- и GPRS-связь на несколько дней.
К похожим мерам прибегают в Эфиопии и Ираке, чтобы студенты меньше отвлекались в экзаменационный период и не жульничали при подготовке. В некоторых африканских странах интернет «выключают» во время выборов, чтобы снизить вероятность протестов. А этнические беспорядки на западе Китая вынудили правительство полностью отключить интернет в регионе Синьцзян на 10 месяцев.
В других странах, не упомянутых выше, также производится контроль над интернет-пространством. Возможно, он выражен менее ярко, но инфраструктура и законодательная база, допускающие частичное ограничение доступа к контенту, присутствуют почти повсеместно.
Однако с ростом объемов данных в сети, отслеживать весь контент становится проблематично. К 2020 году около 80% всех материалов в интернете будет непознаваемо с использованием существующих методов. Например, в этом году целый ряд брендов отвернулся от YouTube, когда выяснилось, что их реклама демонстрируется на роликах, в которых используется неподобающая речь. В Google отмечают, что такие ситуации происходят, потому что за всем следят компьютерные алгоритмы, а они пока несовершенны.
Поэтому ИТ-гиганты сегодня занимаются разработкой интеллектуальных служб распознавания контента. В их основе лежат технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. У Google уже есть API, который идентифицирует ключевые объекты на видео, а Facebook учит ИИ распознавать фейковые новости.
В следующей статье мы подробнее рассмотрим громкие случаи запретов в интернете, а именно блокировки социальных сетей и мессенджеров.
P.S. Вот еще несколько статей из нашего корпоративного блога:
/ Flickr / Tim Collins / CC
Самые «закрытые» страны
В современном мире миллиарды людей сталкиваются с той или иной формой блокировок при серфинге в интернете. Доступ к интернет-контенту в странах блокируется с помощью оборудования интернет-провайдеров. К техническому ограничению доступа отдельные страны прибегают, как правило, из соображений национальной безопасности и с целью исполнения конкретных законов.
Пятью наименее свободными с точки зрения интернет-пользователя странами признаны Китай, Сирия, Иран, Эфиопия и Узбекистан. Показательный пример тотальной блокировки — Великий китайский файрвол. Все то время, что интернет существует в стране, Китай не прекращал контролировать его использование гражданами. Файрволл реагирует на множество ключевых слов и блокирует многие сайты, в то время как десятки тысяч сотрудников регулятора проверяют различные ресурсы. По данным на 2015 год, правительство Китая заблокировало порядка 3 тыс. ресурсов (с неполным их списком можно ознакомиться по ссылке).
Еще одна азиатская страна, известная своей закрытостью, — Северная Корея. О том, как выглядит основная масса северокорейского интернета, можно только догадываться. Однако в 2016 году из-за ошибки в настройке сервера имен верхнего уровня в сеть «утекли» несколько доменов, к которым можно получить доступ. Список из 28 сайтов Северной Кореи опубликовал пользователь Reddit.
Как пишет BBC, доступ к «большой сети» здесь ограничен, и только северокорейцам, которые занимаются вопросами мониторинга, предоставляются разрешения. Контент во внутренней сети же жестко регулируется.
Наряду с Азией, «политика запретов» популярна в ближневосточных странах. Например, в Иране проживает 20 млн интернет-пользователей. У них нет доступа почти к половине из 500 самых популярных сайтов в интернете. А в Саудовской Аравии цензуре подвергается любой контент, который противоречит исламским законам.
Как реализуют блокировки
Общественная организация Internet Society выделяет несколько способов блокировки доступа к интернету, среди которых: блокировка по IP, блокировка сайта по URL, блокировка с применением системы DPI, блокировка в рамках конкретных платформ (особенно поисковых систем) и блокировка по DNS.
Инструментами блокировки по IP выступают сетевые барьеры, такие как брандмауэры, которые ограничивают весь трафик по конкретным IP-адресам. Также реализуются блокировки с использованием номера порта TCP/IP. Эти методы являются простейшими подходами к ограничению доступа к контенту.
При URL-блокировке фильтр перехватывает поток веб-трафика и проверяет URL-адреса по локальной базе данных. Если были найдены соответствия, то он блокирует соединение с запрошенным веб-сервером.
Близкой по своей сути является DNS-фильтрация. Когда компьютер пользователя пытается получить доступ к ресурсу, DNS-резолвер сверяет запрашиваемое имя со списком заблокированных сайтов. Если есть совпадение, сервер ограничивает доступ и может даже сообщить, что такого имени не существует. Что касается фильтрации контента с помощью DPI, то такие системы ограничивают трафик, руководствуясь определенными шаблонами.
Блокировка контента на той или иной платформе, например, Google Play или Yahoo, отфильтровывает лишь ссылки на контент, а не сам контент, что усложняет доступ к нему. Многие правительства требуют от крупных поисковых систем применять фильтры в соответствии с национальными законами и правилами, например касающимися нарушения авторских прав.
В Google отмечают, что в период с июля по декабрь 2016 года получили 16 тыс. запросов на удаление результатов поиска. А так называемым правом на забвение воспользовались более миллиона раз только в 2014 году.
В качестве «инструмента» для блокировок в некоторых странах также выступают люди. Например, в уже упомянутом Китае мониторингом сети заняты миллионы сотрудников. А вот в бюро блокировок Саудовской Аравии их намного меньше. В работе им помогают сами пользователи — в день поступает больше тысячи обращений.
/ Flickr / włodi / CC
Отметим, что в части стран правительство имеет право на полное или частичное «отключение» интернета и мобильной связи на всей территории государства или в отдельных регионах. Так, в этом году в Индии был принят закон, в котором прописана эта процедура. Одна из основных законодательных причин отключения интернета — возможная угроза национальной безопасности. В отдельных штатах уже складывалась ситуация, когда население теряло 2G-, 3G-, 4G-, CDMA- и GPRS-связь на несколько дней.
К похожим мерам прибегают в Эфиопии и Ираке, чтобы студенты меньше отвлекались в экзаменационный период и не жульничали при подготовке. В некоторых африканских странах интернет «выключают» во время выборов, чтобы снизить вероятность протестов. А этнические беспорядки на западе Китая вынудили правительство полностью отключить интернет в регионе Синьцзян на 10 месяцев.
В других странах, не упомянутых выше, также производится контроль над интернет-пространством. Возможно, он выражен менее ярко, но инфраструктура и законодательная база, допускающие частичное ограничение доступа к контенту, присутствуют почти повсеместно.
Однако с ростом объемов данных в сети, отслеживать весь контент становится проблематично. К 2020 году около 80% всех материалов в интернете будет непознаваемо с использованием существующих методов. Например, в этом году целый ряд брендов отвернулся от YouTube, когда выяснилось, что их реклама демонстрируется на роликах, в которых используется неподобающая речь. В Google отмечают, что такие ситуации происходят, потому что за всем следят компьютерные алгоритмы, а они пока несовершенны.
Поэтому ИТ-гиганты сегодня занимаются разработкой интеллектуальных служб распознавания контента. В их основе лежат технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. У Google уже есть API, который идентифицирует ключевые объекты на видео, а Facebook учит ИИ распознавать фейковые новости.
В следующей статье мы подробнее рассмотрим громкие случаи запретов в интернете, а именно блокировки социальных сетей и мессенджеров.
P.S. Вот еще несколько статей из нашего корпоративного блога:
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