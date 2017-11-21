Блокировки интернет-контента: о мессенджерах и социальных сетях
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В прошлой статье мы рассказывали о случаях «выключения» интернета в разных странах и инструментах, которые для этого используются. В сегодняшнем материале мы, как и обещали, говорим о громких запретах в Сети, касающихся социальных медиа и мессенджеров. Рассмотрим, где в мире идут на такие меры и какие инициативы выдвигаются.
/ Pexels / Fancycrave / CC
В 2016 году в 24-х из 65 исследуемых организацией Freedom House стран в том или ином виде ограничивался доступ к социальным сетям и средствам связи. Наиболее часто блокируемой сетью оказался Facebook.
Например, доступ к ней, а также к Twitter и другим платформам, ограничен в Китае. Отчасти это решение связано с желанием государства продвигать «отечественные» ИТ-продукты. Вместо крупных мировых ИТ-игроков, на территории страны работают местная микроблоговая платформа Weibo и социальная сеть Qzone.
Северная Корея также проводит политику изолирования от международных социальных сетей. Причем эта страна — единственная, которая полностью закрыта от всех социальных медиа.
«Большая тройка» — Facebook, Twitter, YouTube — также оказалась под запретом в Турции после крупного скандала в 2014 году, а в 2015 году — из-за соображений национальной безопасности. Похожая картина наблюдается в Иране и Вьетнаме. Однако в последнем случае закон о закрытии доступа к социальным сетям вышел относительно недавно (три года назад).
Ограничения доступа к интернет-контенту есть и в африканских государствах: социальные медиа подверглись блокировкам во время выборов в Конго, Чаде и Уганде. Англоязычные районы Камеруна не так давно тоже остались без доступа к Twitter, Whatsapp и Facebook. Эти же сервисы, а также Instagram и Viber, «отключали» в Эфиопии на время проведения студенческих экзаменов.
Почти все крупные международные социальные сети и мессенджеры периодически блокируются в отдельных регионах Индии. Например, в этом году Кашмир лишился доступа к ним на целый месяц, чтобы остановить распространение агрессивных видео.
В мире также есть ситуации, когда социальные сети блокировали из-за невыполнения владельцами сервисов законов государства. Например, профессиональная соцсеть LinkedIn более года недоступна для жителей России из-за нарушения закона о персональных данных.
В каждой стране есть свой мессенджер-лидер по числу пользователей. Большую часть мира в этом плане завоевал WhatsApp. По данным Freedom House, на его долю приходится большая часть блокировок. Telegram, Viber, Facebook Messenger, LINE, IMO и Google Hangouts тоже регулярно блокировались в 2016 году. Ряд стран ограничивает доступ к голосовой и видеосвязи, другие идут на полное запрещение популярных мессенджеров на своей территории.
/ Pixabay / LoboStudioHamburg / CC
Важный аспект работы мессенджеров, который долгое время является объектом споров, — Е2Е-шифрование, технология, гарантирующая, что никто, кроме участников дискуссии, не сможет прочитать переписку. Сейчас примерно половина всего трафика в интернете шифруется. И многие крупные технические корпорации выступают активными защитниками права на шифрование персональных данных. Одной из таких компаний является Apple.
Шифрование во многих из перечисленных сервисов является опцией (например, Facebook Messenger), а в части из них выступает главной функцией. Из-за этого у компаний, занимающихся разработкой мессенджеров, периодически возникают проблемы. Например, за последний год в России Роскомнадзор несколько раз пытался запретить Telegram, также его блокировали в Индонезии.
В некоторых странах выходят законы, обязывающие социальные сети и провайдеров услуг связи предоставлять дешифрованные данные по запросу правоохранительных органов. Например, такие требования готовит Великобритания и Австралия.
Таким образом, ситуацию вокруг потенциального запрета E2E-шифрования уже обсуждают на площадках международного уровня. Этот вопрос премьер-министр Австралии даже поднимал на саммите G20. И подобные тенденции способны привести к созданию международной рабочей группы для решения вопросов регулирования технологий шифрования.
Однако часть стран может отказаться от подобного регулирования и найти собственное решение проблемы. Например, Европейский парламент уже выступает в защиту E2E-шифрования, потому что оно обеспечивает свободу слова и неприкосновенность частной жизни.
В качестве еще одной формы блокировок можно рассматривать внутренний мониторинг и модерацию социальными сетями и мессенджерами, хотя они и направлены на соблюдение законодательных норм.
Например, Facebook уделяет огромное внимание войне с фейковыми новостями и в рамках этой инициативы очищает ленты пользователей от нарушающего внутренние правила контента. Схожие шаги предпринимает Twitter. Основной фронт борьбы социальных сетей и мессенджеров сегодня — это дезинформирующие новости и материалы с призывами к насилию.
Такой контент не только угрожает безопасности пользователей, но и служит главным мотивом для блокировок платформ. В связи с этим после череды скандалов, связанных с Telegram, Павел Дуров, отстаивающий свободу распространения информации, в октябре озвучил запретные темы для своего мессенджера и отчитался о закрытии 8,5 тыс. экстремистских каналов.
Обратной стороной внутренней фильтрации стал так называемый пузырь фильтров. Многие социальные сети стремятся обеспечить пользователя персонализированной лентой новостей, из которой исключены неподобающие материалы.
Однако у этого есть негативный эффект. Илай Парайзер (Eli Pariser), который ввел понятие пузыря фильтров, отмечает, что в этом случае запросы одних и тех же людей к поисковым системам (в том числе социальных сетей) приводят к выдаче совершенно разной информации. Хотя такой подход и позволяет избавиться от запрещенного контента, по мнению Илая, это способствует потере объективности в общении с пользователем.
P.S. Вот еще несколько материалов по теме из корпоративного блога VAS Experts:
/ Pexels / Fancycrave / CC
Сворачивание социальных сетей
В 2016 году в 24-х из 65 исследуемых организацией Freedom House стран в том или ином виде ограничивался доступ к социальным сетям и средствам связи. Наиболее часто блокируемой сетью оказался Facebook.
Например, доступ к ней, а также к Twitter и другим платформам, ограничен в Китае. Отчасти это решение связано с желанием государства продвигать «отечественные» ИТ-продукты. Вместо крупных мировых ИТ-игроков, на территории страны работают местная микроблоговая платформа Weibo и социальная сеть Qzone.
Северная Корея также проводит политику изолирования от международных социальных сетей. Причем эта страна — единственная, которая полностью закрыта от всех социальных медиа.
«Большая тройка» — Facebook, Twitter, YouTube — также оказалась под запретом в Турции после крупного скандала в 2014 году, а в 2015 году — из-за соображений национальной безопасности. Похожая картина наблюдается в Иране и Вьетнаме. Однако в последнем случае закон о закрытии доступа к социальным сетям вышел относительно недавно (три года назад).
Ограничения доступа к интернет-контенту есть и в африканских государствах: социальные медиа подверглись блокировкам во время выборов в Конго, Чаде и Уганде. Англоязычные районы Камеруна не так давно тоже остались без доступа к Twitter, Whatsapp и Facebook. Эти же сервисы, а также Instagram и Viber, «отключали» в Эфиопии на время проведения студенческих экзаменов.
Почти все крупные международные социальные сети и мессенджеры периодически блокируются в отдельных регионах Индии. Например, в этом году Кашмир лишился доступа к ним на целый месяц, чтобы остановить распространение агрессивных видео.
В мире также есть ситуации, когда социальные сети блокировали из-за невыполнения владельцами сервисов законов государства. Например, профессиональная соцсеть LinkedIn более года недоступна для жителей России из-за нарушения закона о персональных данных.
Война против мессенджеров
В каждой стране есть свой мессенджер-лидер по числу пользователей. Большую часть мира в этом плане завоевал WhatsApp. По данным Freedom House, на его долю приходится большая часть блокировок. Telegram, Viber, Facebook Messenger, LINE, IMO и Google Hangouts тоже регулярно блокировались в 2016 году. Ряд стран ограничивает доступ к голосовой и видеосвязи, другие идут на полное запрещение популярных мессенджеров на своей территории.
/ Pixabay / LoboStudioHamburg / CC
Важный аспект работы мессенджеров, который долгое время является объектом споров, — Е2Е-шифрование, технология, гарантирующая, что никто, кроме участников дискуссии, не сможет прочитать переписку. Сейчас примерно половина всего трафика в интернете шифруется. И многие крупные технические корпорации выступают активными защитниками права на шифрование персональных данных. Одной из таких компаний является Apple.
Шифрование во многих из перечисленных сервисов является опцией (например, Facebook Messenger), а в части из них выступает главной функцией. Из-за этого у компаний, занимающихся разработкой мессенджеров, периодически возникают проблемы. Например, за последний год в России Роскомнадзор несколько раз пытался запретить Telegram, также его блокировали в Индонезии.
В некоторых странах выходят законы, обязывающие социальные сети и провайдеров услуг связи предоставлять дешифрованные данные по запросу правоохранительных органов. Например, такие требования готовит Великобритания и Австралия.
Таким образом, ситуацию вокруг потенциального запрета E2E-шифрования уже обсуждают на площадках международного уровня. Этот вопрос премьер-министр Австралии даже поднимал на саммите G20. И подобные тенденции способны привести к созданию международной рабочей группы для решения вопросов регулирования технологий шифрования.
Однако часть стран может отказаться от подобного регулирования и найти собственное решение проблемы. Например, Европейский парламент уже выступает в защиту E2E-шифрования, потому что оно обеспечивает свободу слова и неприкосновенность частной жизни.
Сети сами следят за контентом
В качестве еще одной формы блокировок можно рассматривать внутренний мониторинг и модерацию социальными сетями и мессенджерами, хотя они и направлены на соблюдение законодательных норм.
Например, Facebook уделяет огромное внимание войне с фейковыми новостями и в рамках этой инициативы очищает ленты пользователей от нарушающего внутренние правила контента. Схожие шаги предпринимает Twitter. Основной фронт борьбы социальных сетей и мессенджеров сегодня — это дезинформирующие новости и материалы с призывами к насилию.
Такой контент не только угрожает безопасности пользователей, но и служит главным мотивом для блокировок платформ. В связи с этим после череды скандалов, связанных с Telegram, Павел Дуров, отстаивающий свободу распространения информации, в октябре озвучил запретные темы для своего мессенджера и отчитался о закрытии 8,5 тыс. экстремистских каналов.
Обратной стороной внутренней фильтрации стал так называемый пузырь фильтров. Многие социальные сети стремятся обеспечить пользователя персонализированной лентой новостей, из которой исключены неподобающие материалы.
Однако у этого есть негативный эффект. Илай Парайзер (Eli Pariser), который ввел понятие пузыря фильтров, отмечает, что в этом случае запросы одних и тех же людей к поисковым системам (в том числе социальных сетей) приводят к выдаче совершенно разной информации. Хотя такой подход и позволяет избавиться от запрещенного контента, по мнению Илая, это способствует потере объективности в общении с пользователем.
P.S. Вот еще несколько материалов по теме из корпоративного блога VAS Experts:
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