Биороботы нашего времени — избавляемся от рутины вместе с Telegram. Реальный кейс без фантазий
В интернетах не прекращается хайп вокруг чат-ботов — в частности Telegram — благодаря шуму в СМИ, неоспоримых достоинствах платформы, политике продвижения, средствам разработки и т.д.
Смотришь новости: ну жизни нет без чат-ботов!
Да если их не будет — поезда с рельс сойдут, упадут самолеты, погибнут люди от тоски, когда не смогут найти картинки с котиками.
Но давайте положим руку на сердце: когда последний раз вы что-то заказывали в интернет магазине через чат-бот?
Типичный чат-бот магазина Vasya Limited:
>> автоматизирует
поток водопад заявок из 5 человек в день.
>> сливает 4 из 5 заявок, кровью добытых через Яндекс-Директ
>> если повезет — человек найдет номер телефона и позвонит
>> но вероятней всего «Эээ — куда жать?»- закроет и уйдет гуглить дальше.
Чем занят владелец, когда продажи «автоматизированы»:
>> вносит заказы в excel таблицу
>> заполняет почтовые бланки на посылках
>> стоит в очереди на почте с кучей посылок (каждый день!)
>> вносит трек номера в excel таблицу, затем рассылает клиентам
Может хватит на ровном месте встраивать «технологии» туда, где действительно нужен человек, в то время как люди загружены рутиной для роботов?
Почему же боты не набирают ожидаемой популярности?
То есть
Дело в том, что в мире — все потребности, так или иначе, уже удовлетворены. Большинство решений являются для нас самим собой разумеющимся.
Мы не можем представить чтобы это было реализовано иначе, даже не задумываемся об этом и вообще не видим в этом никакой проблемы.
Например, когда не было поездов — перемещения по миру на лошадях занимали месяцы, годы. Но люди не видели в этом никакой проблемы — в их картине мира по другому и быть не могло. До появления айфона никто не видел проблемы в физических кнопках.
Мотивация разработчиков — получение новых знаний и навыков, а не решение проблем. Если решение не находится на границе возможностей — оно даже не заслуживает внимания, не зависимо от того насколько эффективно решается проблема — важно чтобы решение было крутым.
Предприниматели, даже если видят реальную проблему — не обладают достаточными знаниями и навыками, чтобы придумать концепцию решения из текущих технологий. Поэтому зачастую просто забивают на поиск решения, довольствуясь тем, что предлагают.
В итоге программисты играются с новыми технологиями, пытаясь приткнуть их везде где можно.
А предпринимателям остается рыться в этой куче мусора. Иногда-случайно из этой кучи появляются годные продукты.
Хотя достаточно всего лишь опираться на то, что мы уже умеем и решать более приземленные задачи
Наша компания занимается производством и продажей электронных устройств. Клиенты по всему миру. Каждый день отправляется 5-10 посылок(что по меркам интернет магазинов — довольно немного) — Почтой, транспортными компаниями, за границу, по России.
Вроде бы ничего непосильного в этом нет
Но посчитав время, которые занимают эти мелкие рутинные операции в сумме — оказалось что порядка 2 часов каждый день тратится на:
Пытались внедрять различные системы типа 1С, битрикса и тд. Не «зашли» по простой причине — приложения долго грузятся, для того чтобы внести, например, трату в 300р нужно подождать пока загрузится приложение, ткнуть в несколько полей, поставить метки и т.д. В итоге траты, задачи и прочая информация просто не вносятся.
Система с телеграмм чатами «прижилась» — он всегда под рукой, быстро загружается, кросплатформенный.
Вывод — главное преимущество, которое дает Telegram для малого бизнеса- скорость ввода информации, все что занимает больше пары секунд и пары кликов — в итоге делаться не будет.
Окей — информацию мы внесли, но по факту все эти чаты — просто свалка необработанной информации — приходы, расходы, закупки, контакты, чеки и т.д.
И вот тут мы логически приходим к тому, что нам нужен бот, который бы эту информацию обрабатывал — главное, что информация вносится.
Задача минимум — пусть бот хотя бы распознает трек номера с чеков, проверяет контрольные суммы и выдает в чат, чтобы осталось просто скопировать и вставить в шаблон письма, а не перебивать вручную.
Проблема в том, что на почтовом чеке нет трек номера в виде штрих кода или QR кода
И тут нам на помощь приходит ABBYY CLI OCR for Linux
Подробнее про данный инструмент расскажу в другой статье — распознавалка текста от ABBYY с кучей настроек, языков, распознает штрих и QR коды, работает на порядок лучше Google.
Скармливаем ей нашу картинку, на выходе получаем достаточно годный распознанный текст, который нам остается, распарсить, почистить, найти в нем трек номер, проверить и исправить ошибки(например цифра 8 принята за 0).
Ну а раз уж мы вытащили из чека трек номер — можно и отправить его тоже автоматически, вопрос только — кому? Как то нужно сопоставить данный трек номер с соответствующим ему заказом. Делаем небольшой сервис на php — в который переносим нашу базу из Google sheets.
Печатаем адресные бланки(которые наклеиваются на пакет, вместо вписывания руками) комплектовочный лист и корешок с QR кодом со ссылкой на заказ.
После отправки посылок — прямо на почте фотографируем чеки, приложенные к корешкам с QR кодом и скидываем боту. Все — дальше все происходит автоматически.
Система экономит время, избавляет от рутины и человеческих ошибок, повышает сервис и что самое главное — прибыль.
Спасибо за внимание, кто дочитал до конца мой крик души. Надеюсь смог передать свое видение — какие задачи реально должны решать чат боты.
Хватит делать новомодную хрень, которая не приносит пользы — вокруг куча подобных задач — давайте делать мир лучше)
P.S. Если тема будет интересна — могу более подробно написать. Также есть много идей и прототипов подобных систем, довести до ума которые не хватает времени — если у кого то есть желание поучаствовать — велкам.
Мой канал в Telegram Записки Славика.
Смотришь новости: ну жизни нет без чат-ботов!
Да если их не будет — поезда с рельс сойдут, упадут самолеты, погибнут люди от тоски, когда не смогут найти картинки с котиками.
Но давайте положим руку на сердце: когда последний раз вы что-то заказывали в интернет магазине через чат-бот?
Кто все эти люди, которые заказывают разработку ботов для своих магазинов?
Типичный чат-бот магазина Vasya Limited:
>> автоматизирует
>> сливает 4 из 5 заявок, кровью добытых через Яндекс-Директ
>> если повезет — человек найдет номер телефона и позвонит
>> но вероятней всего «Эээ — куда жать?»- закроет и уйдет гуглить дальше.
Чем занят владелец, когда продажи «автоматизированы»:
>> вносит заказы в excel таблицу
>> заполняет почтовые бланки на посылках
>> стоит в очереди на почте с кучей посылок (каждый день!)
>> вносит трек номера в excel таблицу, затем рассылает клиентам
Может хватит на ровном месте встраивать «технологии» туда, где действительно нужен человек, в то время как люди загружены рутиной для роботов?
Почему же боты не набирают ожидаемой популярности?
- Они не решают реальную проблему значительно лучше текущих инструментов
- Они не решают реальную проблему значительно лучше текущих инструментов
То есть
- Проблемы, которую он решает на самом деле нет — например сообщать текущий цвет неба или расстояние до Солнца
- Проблема есть, она решается, но решается незначительно лучше текущих решений — чтобы задать тренд — недостаточно «просто лучше» — оно должно быть намного лучше, так как переход на что то новое это всегда энергозатратно. Выигрыш от нового должен очевидно покрывать потери на освоение новой технологии.
Почему так происходит и что делать?
- Даже просто увидеть реальную проблему в окружающем мире — непростая задача.
Дело в том, что в мире — все потребности, так или иначе, уже удовлетворены. Большинство решений являются для нас самим собой разумеющимся.
Мы не можем представить чтобы это было реализовано иначе, даже не задумываемся об этом и вообще не видим в этом никакой проблемы.
Например, когда не было поездов — перемещения по миру на лошадях занимали месяцы, годы. Но люди не видели в этом никакой проблемы — в их картине мира по другому и быть не могло. До появления айфона никто не видел проблемы в физических кнопках.
- Большинство разработчиков сосредоточены на процессе, а не решении проблемы
Мотивация разработчиков — получение новых знаний и навыков, а не решение проблем. Если решение не находится на границе возможностей — оно даже не заслуживает внимания, не зависимо от того насколько эффективно решается проблема — важно чтобы решение было крутым.
Предприниматели, даже если видят реальную проблему — не обладают достаточными знаниями и навыками, чтобы придумать концепцию решения из текущих технологий. Поэтому зачастую просто забивают на поиск решения, довольствуясь тем, что предлагают.
В итоге программисты играются с новыми технологиями, пытаясь приткнуть их везде где можно.
А предпринимателям остается рыться в этой куче мусора. Иногда-случайно из этой кучи появляются годные продукты.
Хотя достаточно всего лишь опираться на то, что мы уже умеем и решать более приземленные задачи
Реальный кейс без фантазий
Наша компания занимается производством и продажей электронных устройств. Клиенты по всему миру. Каждый день отправляется 5-10 посылок(что по меркам интернет магазинов — довольно немного) — Почтой, транспортными компаниями, за границу, по России.
- В течение дня приходят заказы, которые попадают в базу — таблицу google sheets.
- В конце дня комплектуются посылки, заполняются адреса на пакетах.
- Посылки отвозятся на центральную почту(работает круглосуточно), отправляются.
- Чеки фотографируются и отправляются в специальный Telegram чат.
- Кто то из сотрудников перебивает трек номера из чата в таблицу.
- Трек номера рассылаются клиентам по электронной почте, письма на русском и английском.
Вроде бы ничего непосильного в этом нет
Но посчитав время, которые занимают эти мелкие рутинные операции в сумме — оказалось что порядка 2 часов каждый день тратится на:
- Заполнение адресов на пакетах
- Перебивание трек номеров в базу
- Проверка трек номеров(иногда плохо пропечатываются цифры)
- Рассылка писем клиентам на разных языках
- Мониторинг других посылок — не застряли ли на таможне, не лежит ли уже неделю на почте у получателя и т.д.
Люди — дорогое удовольствие
- Если раньше можно было не задумываясь нанять девочку «принеси-подай, свали-не мешай»за 15к в месяц, то текущие условия не прощают неэффективности.
- В первую очередь биороботы в малом бизнесе дороги тем, что они часто сменяются, требуют много внимания и контроля, обучения и т.д. Все это отнимает время у ключевых людей команды.
- Каждый новый сотрудник в малом бизнесе значительно повышает расходы на управление, так как отсутствует система.
Если процесс формализуем — его можно автоматизировать
Пытались внедрять различные системы типа 1С, битрикса и тд. Не «зашли» по простой причине — приложения долго грузятся, для того чтобы внести, например, трату в 300р нужно подождать пока загрузится приложение, ткнуть в несколько полей, поставить метки и т.д. В итоге траты, задачи и прочая информация просто не вносятся.
Система с телеграмм чатами «прижилась» — он всегда под рукой, быстро загружается, кросплатформенный.
Вывод — главное преимущество, которое дает Telegram для малого бизнеса- скорость ввода информации, все что занимает больше пары секунд и пары кликов — в итоге делаться не будет.
Окей — информацию мы внесли, но по факту все эти чаты — просто свалка необработанной информации — приходы, расходы, закупки, контакты, чеки и т.д.
И вот тут мы логически приходим к тому, что нам нужен бот, который бы эту информацию обрабатывал — главное, что информация вносится.
Распознаем трек номера
Задача минимум — пусть бот хотя бы распознает трек номера с чеков, проверяет контрольные суммы и выдает в чат, чтобы осталось просто скопировать и вставить в шаблон письма, а не перебивать вручную.
Проблема в том, что на почтовом чеке нет трек номера в виде штрих кода или QR кода
И тут нам на помощь приходит ABBYY CLI OCR for Linux
Подробнее про данный инструмент расскажу в другой статье — распознавалка текста от ABBYY с кучей настроек, языков, распознает штрих и QR коды, работает на порядок лучше Google.
Скармливаем ей нашу картинку, на выходе получаем достаточно годный распознанный текст, который нам остается, распарсить, почистить, найти в нем трек номер, проверить и исправить ошибки(например цифра 8 принята за 0).
Ну а раз уж мы вытащили из чека трек номер — можно и отправить его тоже автоматически, вопрос только — кому? Как то нужно сопоставить данный трек номер с соответствующим ему заказом. Делаем небольшой сервис на php — в который переносим нашу базу из Google sheets.
Печатаем адресные бланки(которые наклеиваются на пакет, вместо вписывания руками) комплектовочный лист и корешок с QR кодом со ссылкой на заказ.
После отправки посылок — прямо на почте фотографируем чеки, приложенные к корешкам с QR кодом и скидываем боту. Все — дальше все происходит автоматически.
- Распознается трек номер любой службы доставки.
- Проверяется контрольная сумма.
- Определяется тип отправления и язык
- Отправляется письмо клиенту с трек номером на нужном языке.
- Трек номер вносится в базу, меняется статус заказа.
- Автоматически отслеживается судьба посылки.
- При задержке — уведомляет нас для принятия мер.
- По прибытии посылки — напоминает клиенту ее получить.
- После получения — через 2 недели просит оставить отзыв.
Система экономит время, избавляет от рутины и человеческих ошибок, повышает сервис и что самое главное — прибыль.
Спасибо за внимание, кто дочитал до конца мой крик души. Надеюсь смог передать свое видение — какие задачи реально должны решать чат боты.
Хватит делать новомодную хрень, которая не приносит пользы — вокруг куча подобных задач — давайте делать мир лучше)
P.S. Если тема будет интересна — могу более подробно написать. Также есть много идей и прототипов подобных систем, довести до ума которые не хватает времени — если у кого то есть желание поучаствовать — велкам.
Мой канал в Telegram Записки Славика.
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