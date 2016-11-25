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VDS.SH
Лучшие VDS только у нас!
сегодня в 16:21

Черная пятница 2017 — VDS в Москве и Амстердаме

    imageКак и в прошлом году, в этом году (может и в следующем, но это не точно) мы так же хотим устроить акцию на аренду наших виртуальных серверов, которая порадует многих пользователей этого ресурса. В этом году мы сделали два специальных тарифа:

    Friday 2017 Small


    1 ядро процессора Intel Xeon v3
    1256 мегабайт DDR-4 оперативной памяти
    20 гигабайт дискового пространства на enterprise SSD носителях
    250 рублей в месяц


    Friday 2017 Big


    6 ядер процессора Intel Xeon v3
    7 гигабайт DDR-4 оперативной памяти
    100 гигабайт дискового пространства на enterprise SSD носителях
    1500 рублей в месяц

    Большим преимуществом является то, что тариф останется по такой стоимости до момента отказа от услуги, другими словами — цена будет выгодна не 3-6-12 месяцев, она будет зафиксирована на постоянной основе.

    Есть возможность изменять конфигурацию данных тарифов:
    Дополнительное ядро процессора — 80 руб/мес. Максимум 2 ядра в тарифе Small и 8 ядер в тарифе Big
    Дополнительная оперативная память — 80 руб/мес за каждый гигабайт, максимум — 2.5 Гб в тарифе Small и 10 Гб в тарифе Big.
    Дополнительное дисковое пространство — 100 руб/мес за каждые 10 гигабайт, максимум +20 Гб.
    Дополнительный IP адрес — 60 руб/мес, максимум — 5 IP адресов на сервер.

    Таким образом каждый сможет подобрать для себя нужную конфигурацию и зафиксировать ее стоимость на все время работы услуги.

    Акционные тарифы доступны на площадках в Москве и Нидерландах, используемая виртуализация KVM, SSD — intel s3610.

    Мы хорошо подготовились к черной пятнице, например на площадке в Нидерландах добавлено в общей сложности 960gb оперативной памяти, 160 ядер процессоров. Небольшое видео площадки в Нидерландах.

    Надеюсь в этот раз наше предложение будет не менее интересным, чем в прошлом году, так же буду рад ответить на все возникающие вопросы! А тем, кому не интересны серверы, предлагаю почитать интересную статью «От песка к компьютеру» в нашем блоге Geektimes
    Метки:
    VDS.SH 41,18
    Лучшие VDS только у нас!
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    Комментарии 2
    • +3

      Повезло купить мини тариф для бложека и прочих демок. Очень понравилась скорость работы и безотказность сервиса, в целом советую.

      • +1
        На сколько я вижу, Вы наш клиент уже с прошлого года? Спасибо за отзыв!

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      Информация
      • Дата основания 21 сентября 2011
      • Локация Москва
        Россия
      • Сайт vds.sh
      • Численность 2–10 человек
      • Дата регистрации 22 ноября 2016
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