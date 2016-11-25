Черная пятница 2017 — VDS в Москве и Амстердаме
Как и в прошлом году, в этом году (может и в следующем, но это не точно) мы так же хотим устроить акцию на аренду наших виртуальных серверов, которая порадует многих пользователей этого ресурса. В этом году мы сделали два специальных тарифа:
Большим преимуществом является то, что тариф останется по такой стоимости до момента отказа от услуги, другими словами — цена будет выгодна не 3-6-12 месяцев, она будет зафиксирована на постоянной основе.
Есть возможность изменять конфигурацию данных тарифов:
Таким образом каждый сможет подобрать для себя нужную конфигурацию и зафиксировать ее стоимость на все время работы услуги.
Акционные тарифы доступны на площадках в Москве и Нидерландах, используемая виртуализация KVM, SSD — intel s3610.
Мы хорошо подготовились к черной пятнице, например на площадке в Нидерландах добавлено в общей сложности 960gb оперативной памяти, 160 ядер процессоров. Небольшое видео площадки в Нидерландах.
Надеюсь в этот раз наше предложение будет не менее интересным, чем в прошлом году, так же буду рад ответить на все возникающие вопросы! А тем, кому не интересны серверы, предлагаю почитать интересную статью «От песка к компьютеру» в нашем блоге Geektimes
Friday 2017 Small
1 ядро процессора Intel Xeon v3
1256 мегабайт DDR-4 оперативной памяти
20 гигабайт дискового пространства на enterprise SSD носителях
250 рублей в месяц
Friday 2017 Big
6 ядер процессора Intel Xeon v3
7 гигабайт DDR-4 оперативной памяти
100 гигабайт дискового пространства на enterprise SSD носителях
1500 рублей в месяц
Большим преимуществом является то, что тариф останется по такой стоимости до момента отказа от услуги, другими словами — цена будет выгодна не 3-6-12 месяцев, она будет зафиксирована на постоянной основе.
Есть возможность изменять конфигурацию данных тарифов:
Дополнительное ядро процессора — 80 руб/мес. Максимум 2 ядра в тарифе Small и 8 ядер в тарифе Big
Дополнительная оперативная память — 80 руб/мес за каждый гигабайт, максимум — 2.5 Гб в тарифе Small и 10 Гб в тарифе Big.
Дополнительное дисковое пространство — 100 руб/мес за каждые 10 гигабайт, максимум +20 Гб.
Дополнительный IP адрес — 60 руб/мес, максимум — 5 IP адресов на сервер.
Таким образом каждый сможет подобрать для себя нужную конфигурацию и зафиксировать ее стоимость на все время работы услуги.
Акционные тарифы доступны на площадках в Москве и Нидерландах, используемая виртуализация KVM, SSD — intel s3610.
Мы хорошо подготовились к черной пятнице, например на площадке в Нидерландах добавлено в общей сложности 960gb оперативной памяти, 160 ядер процессоров. Небольшое видео площадки в Нидерландах.
Надеюсь в этот раз наше предложение будет не менее интересным, чем в прошлом году, так же буду рад ответить на все возникающие вопросы! А тем, кому не интересны серверы, предлагаю почитать интересную статью «От песка к компьютеру» в нашем блоге Geektimes
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