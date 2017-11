Новый бесплатный продукт Veeam Availability Console для сервис-провайдеров и крупных компаний

Простую установку в облаке или в обычной инфраструктуре

Мониторинг и управление агентами резервного копирования

Поддержку функциональности Veeam Cloud Connect

Веб-портал для поддержки многопользовательского доступа

Встроенную функциональность для биллинга

RESTful API для автоматизации

Для сервис-провайдеров

Windows Server 2008 R2 SP1/Windows 7 SP1 и выше (только 64-битная архитектура) Veeam Backup & Replication Update 2 и выше

Удаленное управление и мониторинг

Поддержка Veeam Agent for Microsoft Windows

Автоматизация

Поддержка работы пользователей

Для тех, кто работал с Veeam Managed Backup Portal

Для крупных организаций

Полезные ссылки

В прошлом сезоне Veeam выпустил на Microsoft Azure Marketplace решение Veeam Managed Backup Portal для сервис-провайдеров, предоставляющее им возможности мониторинга и управления развертываниями Veeam Backup & Replication. И вот на этой неделе увидело свет новое воплощение этой идеи – Veeam Availability Console. Этот бесплатный продукт предназначается для сервис-провайдеров-участников программы Veeam Cloud & Service Provider (VCSP), и о нем сегодня будет мой рассказ (как всегда, с картинками). Итак, добро пожаловать под кат.Veeam Availability Console помогает сервис-провайдерам выполнять развертывание, вести мониторинг и управлять пользовательскими инфраструктурами Veeam как в физической, так и в виртуальной или облачной среде. Решение может быть полезно и для крупных предприятий, работающих с частным, публичным или гибридным облаком.Среди возможностей Veeam Availability Console можно выделить:На сегодня количество сервис-провайдеров Veeam Cloud & Service Providers перевалило за 16 000. Эти компании предоставляют возможности бэкапа с использованием Veeam Cloud Connect (Backup as a Service) и\или Disaster Recovery as a Service для пользовательских виртуальных инфраструктур.Для предоставления этих услуг используется технология облачного шлюза Veeam Cloud Gateway – она хороша тем, что позволяет свести к минимуму настройку параметров подключения. Шлюз отвечает за прием входящих пользовательских подключений и туннелирование трафика с использованием одного порта – это TCP/UDP 6180. Такой подход избавляет от необходимости настраивать сложные правила на файерволле. Безопасность подключения обеспечивается использованием TLS и сертификата SSL.Подробнее о том, как работает Veeam Cloud Gateway и Veeam Cloud Connect, можно почитать здесь (на англ. языке).Новая Veeam Availability Console легко интегрируется с уже существующим или планируемым развертыванием Veeam Cloud Connect.Системные требования для установки продукта:Схема взаимодействия компонентов инфраструктуры показана на картинке ниже.Слева видим инфраструктуру сервис-провайдера, где установлена Veeam Availability Console и работает Veeam Cloud Connect версии 9.5 Update 2. Данные передаются в репозиторий на стороне провайдера через шлюз Veeam Cloud Gateway. Рекомендуется использовать несколько шлюзов для повышения надежности за счет дублирования.Справа представлены несколько примеров пользовательских инфраструктур с развернутыми продуктами Veeam.Когда пользователь добавляет своего сервис-провайдера в консоли Veeam Backup & Replication и вводит настройки облачного шлюза, полученные от этого самого провайдера, то на этом же шаге в мастереон дает разрешение сервис-провайдеру на управление решением Veeam – для этого выбирается соответствующая галочка ().Как видите, при конфигурации облачного шлюза действительно нужно указать только его имя либо IP адрес, а порт будет задействован всего один, по умолчанию это 6180.Затем на шагепользователь вводит учетную запись, полученную от провайдера (эта учетка для доступа к облачному репозиторию) и проверяет сертификат безопасности, также полученный от провайдера. Вот и все настройки на стороне пользователя.Более подробно можно почитать тут (пока на англ.языке).В консоли Veeam Availability Console как провайдеры, так и их пользователи могут следить за состоянием своей инфраструктуры резервного копирования в реальном времени и осуществлять удаленное управление ее объектами. Так, можно будет запускать задания резервного копирования, репликации, архивирования на ленту и переноса резервных копий.Кроме того, можно выгружать файлы журналов с удаленного сервера Veeam Backup & Replication. Поддерживается и запуск автономно работающей консоли Veeam Backup & Replication.А как насчет мониторинга с оповещениями о том, какие объекты не защищены, какие задания завершились с ошибкой, или сколь мало осталось места в репозитории? Все это предоставляет Veeam Availability Console – в ней есть 30 встроенных оповещений, которые помогают мониторить работу продуктов и компонентов Veeam. Можно настроить запуск PowerShell-скрипта или исполняемого файла по срабатыванию оповещения. Вашему вниманию предлагаются также и встроенные отчеты, которые можно получать по email:В новой Veeam Availability Console реализована возможность автоматического поиска серверов Windows (как физических, так и облачных) с тем, чтобы затем установить на них компонент Veeam Agent for Microsoft Windows и обеспечить централизованное управление и защиту данных с его помощью.Область поиска можно задать, указав объекты Active Directory, IP-адреса или файл CSV со списком машин. После того, как на обнаруженные машины будет установлен компонент Veeam Agent, администратор с помощью веб-портала сможет настроить соответствующие политики резервного копирования. Политики будут определять, что и как бэкапить (по какому расписанию, что включать в бэкап, и т.д.). Таких политик можно настраивать сколько угодно, ориентируясь, например, на конкретную инфраструктуру пользователя, на соглашение об уровне обслуживания (SLA), и так далее.Veeam Availability Console позволяет автоматизировать часто выполняемые рутинные задачи по управлению, настройке и биллингу, используя RESTful API на базе JSON. Для работы с Veeam Availability Console RESTful API предлагается использовать Swagger UI.С помощью API вы сможете интегрировать новое решение и уже имеющиеся у вас приложения, поддержать уже известные вашим пользователям процессы – например, можно использовать данные, полученные от Veeam Availability Console, в вашей системе биллинга.Для тех, у кого не развернута биллинговая система, Veeam Availability Console предлагает воспользоваться своей встроенной.Вот как выглядит биллинговая сводка на веб-портале:Пользователи могут получать счета от провайдера по email или выгружать непосредственно с портала.Как вы поняли, Veeam Availability Console поддерживает не только работу администратора на стороне провайдера, но и непосредственных пользователей. Так, для них есть возможность управления ключами дешифрования файлов – эта фича будет полезна в случае бэкапов в облако. И, как уже было сказано, пользователи смогут контролировать компоненты инфраструктуры Veeam Backup & Replication, Veeam Agent for Microsoft Windows, создавать дополнительные учетные записи, выгружать счета, заходя на портал через веб-браузер. Поддерживаются также и устройства с touch screen.Если вы входите в число сервис-провайдеров, которые до сего дня работали с решением Veeam Managed Backup Portal, то для вас предусмотрена удобная и несложная процедура миграции на Veeam Availability Console с помощью специального инструмента Veeam Availability Console Migration Tool. Это позволяет вам выполнить миграцию данных из прежнего портала в новый, а также выбрать, хотите ли вы работать с имеющимся сервером Veeam Cloud Connect или с новым. Более подробно про мастер миграции можно почитать здесь (на англ.языке).Решение Veeam Availability Console будет полезно и для крупных предприятий, где требуется организовать управление инфраструктурами резервного копирования в разных департаментах и филиалах. Представители таких организаций могут обратиться с заявкой, используя онлайн-форму