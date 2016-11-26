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Vivaldi Technologies AS
Vivaldi — браузер для наших друзей
сегодня в 11:27

Vivaldi 1.13 – всё под рукой

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    Всем привет!

    Сегодня мы готовы вам показать очередную стабильную версию браузера Vivaldi 1.13. Те, кто следит за процессом разработки браузера в официальном блоге и пробует на прочность тестовые сборки, уже в курсе, что в последнее время мы проводили большой объём работ, связанный с обновлением ядра браузера, а также с переписыванием системы обработки окон в нашем интерфейсе. Но помимо этой важной работы мы ещё и не забывали добавлять новые функции, как и всегда — следуя вашим запросам. Ниже — обо всём чуть подробнее.

    Итак, в число видимых внешне улучшений сегодня вошли:

    • Панель окон
    • Улучшенная функция загрузки файлов

    При этом стоит отметить, что второй пункт этого, на первый взгляд, небольшого списка, включает в себя три функции, ставшие наиболее запрашиваемыми на нашем официальном форуме:

    • Предупреждение о незавершённых загрузках при закрытии браузера
    • Возможность приостановки и возобновления загрузки
    • Отображение скорости загрузки в панели загрузок

    Так что на самом деле список новинок не так уж и мал. Но обо всём по порядку.

    Панель окон


    Данная панель давно стояла в списке на реализацию, и, наконец, мы приступили к работе над ней. Размещается она в боковой панели браузера — на привычном своём месте:

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    В данной панели все вкладки располагаются в виде дерева папок, и с помощью этой новой функции вы можете делать весьма интересные вещи:

    • Просматривать все открытые вкладки
    • Перетаскивать вкладки, располагая их в удобном порядке
    • Группировать вкладки для экономии места
    • Размещать группы вкладок в одном окне для сравнения
    • Выгружать из памяти неиспользуемые вкладки и группы
    • Закреплять вкладки
    • Заглушать звук на выбранных вкладках

    И многое другое. Например, вы можете в пару кликов сгруппировать все вкладки с одного домена, даже если они перемешаны с другими вкладками:

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    В общем, довольно удобный инструмент получился для тех, кто работает с большим числом открытых веб-страниц.

    Сразу скажу, что, несмотря на множественность в названии функции, на данный момент она пока «умеет» работать только в рамках одного окна, но чуть позже мы добавим возможность управления вкладками между всеми открытыми окнами.

    Также не исключено, что данной функцией заинтересуются те из вас, кто давно и настойчиво просит реализовать древовидное боковое размещение вкладок — как это сделано в одном из популярных расширений. Мы надеемся, что Панель окон вполне сможет выступить заменой расширению. И, главное, она уже есть в браузере, ничего не нужно искать и устанавливать.

    Расширенные функции загрузки


    Здесь мы шли навстречу вашим пожеланиям. Теперь вы можете видеть, с какой скоростью загружаются файлы, при желании можете приостановить загрузку на время, чтобы продолжить чуть позже, а если при закрытии браузера ещё остаются незавершённые загрузки, браузер вас об этом предупредит.

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    Другие улучшения


    И, конечно, мы продолжали улучшать работу браузера не только внешне. В частности, мы полностью переписали с нуля код системы обработки окон браузера. Данные изменения были продиктованы технической необходимостью (мы следим за планами разработчиков ядра Chromium и стараемся заранее подготовиться к изменениям их кода), но одновременно они позволили улучшить производительность браузера, что должно быть особенно заметно на слабых машинах.

    Забавно, что, как правило, очень объёмная работа с кодом нередко практически незаметна невооружённым взглядом, но так уж устроен мир программного обеспечения — пользователь должен получать удовольствие от работы с программой, а что там под капотом — это не его забота. Собственно, потому мы и продолжаем придерживаться давно выбранной философии — предоставлять нашим пользователям максимально удобный и функциональный инструмент для работы в сети. Пожалуй, сегодня «из коробки» ни один браузер не может предложить аналогичный набор доступных способов управления вкладками. И это только одна из множества функций.

    На этом пока всё. Загрузить новую версию вы можете на официальном сайте, а со списком изменений (довольно внушительным) ознакомиться здесь.

    И не забывайте сообщать нам о проблемах и своих пожеланиях через форму отправки сообщений об ошибках — так вы помогаете нам сделать браузер Vivaldi ещё лучше.
    Метки:
    Vivaldi Technologies AS 81,59
    Vivaldi — браузер для наших друзей
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    Комментарии 5
    • 0
      делаем PiP (или как этот оверлей видео называется) и можно пользоваться (и поскорее бы последнюю сборку хромиума перевести).
      • +1
        Синхронизацию обещали, цитирую «в этом году». Остались месяц + неделя.
        • 0
          После обновления заметил фризы видео ютуба при переключении с ютуба на некоторое время на другую вкладку и обратно. При возвращении звук продолжает воспроизводится а видео висит картнкой сикунды 2-3
          • 0
            Прокрутка на маке стала плавнее как минимум в два раза. И overscroll теперь тоже работает нормально. Вот это реально офигенно :)
            • 0
              Ндааа. Походу у разработчиков руки доходят только до рюшек.
              Загружаю файл. В папке загрузок «Не подтвержден 658673.crdownload» и это тянется, насколько помню, с версии 1.0. Браво! Сношу его. Следующую версию буду смотреть 1.16…
              P.S. Напомню, что у меня Kubuntu 17.04 (что, думаю, не принципиально).

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              Информация
              • Дата основания 26 августа 2013
              • Локация Исландия
              • Сайт vivaldi.com
              • Численность 31–50 человек
              • Дата регистрации 24 февраля 2015
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