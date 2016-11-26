Vivaldi 1.13 – всё под рукой
Всем привет!
Сегодня мы готовы вам показать очередную стабильную версию браузера Vivaldi 1.13. Те, кто следит за процессом разработки браузера в официальном блоге и пробует на прочность тестовые сборки, уже в курсе, что в последнее время мы проводили большой объём работ, связанный с обновлением ядра браузера, а также с переписыванием системы обработки окон в нашем интерфейсе. Но помимо этой важной работы мы ещё и не забывали добавлять новые функции, как и всегда — следуя вашим запросам. Ниже — обо всём чуть подробнее.
Итак, в число видимых внешне улучшений сегодня вошли:
- Панель окон
- Улучшенная функция загрузки файлов
При этом стоит отметить, что второй пункт этого, на первый взгляд, небольшого списка, включает в себя три функции, ставшие наиболее запрашиваемыми на нашем официальном форуме:
- Предупреждение о незавершённых загрузках при закрытии браузера
- Возможность приостановки и возобновления загрузки
- Отображение скорости загрузки в панели загрузок
Так что на самом деле список новинок не так уж и мал. Но обо всём по порядку.
Панель окон
Данная панель давно стояла в списке на реализацию, и, наконец, мы приступили к работе над ней. Размещается она в боковой панели браузера — на привычном своём месте:
В данной панели все вкладки располагаются в виде дерева папок, и с помощью этой новой функции вы можете делать весьма интересные вещи:
- Просматривать все открытые вкладки
- Перетаскивать вкладки, располагая их в удобном порядке
- Группировать вкладки для экономии места
- Размещать группы вкладок в одном окне для сравнения
- Выгружать из памяти неиспользуемые вкладки и группы
- Закреплять вкладки
- Заглушать звук на выбранных вкладках
И многое другое. Например, вы можете в пару кликов сгруппировать все вкладки с одного домена, даже если они перемешаны с другими вкладками:
В общем, довольно удобный инструмент получился для тех, кто работает с большим числом открытых веб-страниц.
Сразу скажу, что, несмотря на множественность в названии функции, на данный момент она пока «умеет» работать только в рамках одного окна, но чуть позже мы добавим возможность управления вкладками между всеми открытыми окнами.
Также не исключено, что данной функцией заинтересуются те из вас, кто давно и настойчиво просит реализовать древовидное боковое размещение вкладок — как это сделано в одном из популярных расширений. Мы надеемся, что Панель окон вполне сможет выступить заменой расширению. И, главное, она уже есть в браузере, ничего не нужно искать и устанавливать.
Расширенные функции загрузки
Здесь мы шли навстречу вашим пожеланиям. Теперь вы можете видеть, с какой скоростью загружаются файлы, при желании можете приостановить загрузку на время, чтобы продолжить чуть позже, а если при закрытии браузера ещё остаются незавершённые загрузки, браузер вас об этом предупредит.
Другие улучшения
И, конечно, мы продолжали улучшать работу браузера не только внешне. В частности, мы полностью переписали с нуля код системы обработки окон браузера. Данные изменения были продиктованы технической необходимостью (мы следим за планами разработчиков ядра Chromium и стараемся заранее подготовиться к изменениям их кода), но одновременно они позволили улучшить производительность браузера, что должно быть особенно заметно на слабых машинах.
Забавно, что, как правило, очень объёмная работа с кодом нередко практически незаметна невооружённым взглядом, но так уж устроен мир программного обеспечения — пользователь должен получать удовольствие от работы с программой, а что там под капотом — это не его забота. Собственно, потому мы и продолжаем придерживаться давно выбранной философии — предоставлять нашим пользователям максимально удобный и функциональный инструмент для работы в сети. Пожалуй, сегодня «из коробки» ни один браузер не может предложить аналогичный набор доступных способов управления вкладками. И это только одна из множества функций.
На этом пока всё. Загрузить новую версию вы можете на официальном сайте, а со списком изменений (довольно внушительным) ознакомиться здесь.
И не забывайте сообщать нам о проблемах и своих пожеланиях через форму отправки сообщений об ошибках — так вы помогаете нам сделать браузер Vivaldi ещё лучше.
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