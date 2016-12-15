На пути к захвату мира. Vivaldi для ARM
Всем привет!
Для многих не секрет, что мы в своей работе стараемся следовать философии, сложившейся среди разработчиков браузера Opera Presto. Она доказала свою перспективность и правильность, поэтому нет смысла отказываться от неё в пользу чего-то другого. Частью этой философии являлось стремление расширить сферу использования браузера на максимально широкий список самых разных устройств. И сегодня мы рады представить очередную тестовую сборку браузера Vivaldi для Raspberry Pi, все подробности – под катом.
Разработка данной необычной версии для ARM процессоров стала результатом начала нашей работы над мобильной версией браузера, о которой вы нас спрашиваете давно и постоянно. И теперь вы не только понимаете, что работа над мобильными версиями ведётся, но и можете видеть первые результаты этой работы.
Учитывая, что данная версия является исключительно экспериментальной, она никак не будет влиять на выход стабильных версий для десктопа, но вы можете сообщать нам обо всех ошибках и недочётах, найденных в этой сборке в процессе работы с ней. Браузер Vivaldi работает на различных платформах, включая Raspberry Pi (Zero/2/3), а также на других популярных устройствах и платформах вроде CubieBoard или ASUS Tinker Board.
Загрузить данную сборку браузера можно по этой ссылке.
Но это ещё не всё. Мы решили провести небольшой конкурс среди любителей платформы Raspberry Pi. Суть конкурса простая: расскажите нам о ваших планах по реализации различных проектов на базе Raspberry Pi (чем необычней идея – тем лучше) в комментариях к данному посту, а мы выберем победителей, которые получат от нас отличный приз, включающий в себя:
- Raspberry Pi модель 3
- Фирменный бокс
- Сетевой кабель с универсальным адаптором
- 16GB micro-SD карту (с установленным Vivaldi, естественно)
- Подарки и стикеры от Vivaldi
На этом пока всё. Ждём ваших идей и готовим подарки.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.