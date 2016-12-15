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Vivaldi Technologies AS
Vivaldi — браузер для наших друзей
вчера в 14:33

На пути к захвату мира. Vivaldi для ARM

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    Всем привет!

    Для многих не секрет, что мы в своей работе стараемся следовать философии, сложившейся среди разработчиков браузера Opera Presto. Она доказала свою перспективность и правильность, поэтому нет смысла отказываться от неё в пользу чего-то другого. Частью этой философии являлось стремление расширить сферу использования браузера на максимально широкий список самых разных устройств. И сегодня мы рады представить очередную тестовую сборку браузера Vivaldi для Raspberry Pi, все подробности – под катом.

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    Разработка данной необычной версии для ARM процессоров стала результатом начала нашей работы над мобильной версией браузера, о которой вы нас спрашиваете давно и постоянно. И теперь вы не только понимаете, что работа над мобильными версиями ведётся, но и можете видеть первые результаты этой работы.

    Учитывая, что данная версия является исключительно экспериментальной, она никак не будет влиять на выход стабильных версий для десктопа, но вы можете сообщать нам обо всех ошибках и недочётах, найденных в этой сборке в процессе работы с ней. Браузер Vivaldi работает на различных платформах, включая Raspberry Pi (Zero/2/3), а также на других популярных устройствах и платформах вроде CubieBoard или ASUS Tinker Board.

    Загрузить данную сборку браузера можно по этой ссылке.

    Но это ещё не всё. Мы решили провести небольшой конкурс среди любителей платформы Raspberry Pi. Суть конкурса простая: расскажите нам о ваших планах по реализации различных проектов на базе Raspberry Pi (чем необычней идея – тем лучше) в комментариях к данному посту, а мы выберем победителей, которые получат от нас отличный приз, включающий в себя:

    • Raspberry Pi модель 3
    • Фирменный бокс
    • Сетевой кабель с универсальным адаптором
    • 16GB micro-SD карту (с установленным Vivaldi, естественно)
    • Подарки и стикеры от Vivaldi


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    На этом пока всё. Ждём ваших идей и готовим подарки.
    Метки:
    Vivaldi Technologies AS 78,66
    Vivaldi — браузер для наших друзей
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    Похожие публикации
    Комментарии 10
    • +2
      Зачем начинать с андроида или ios, которые в сумме составляют около 75% всего интернет трафика… Давайте начнем с малинки, которую используют энтузиасты из энтузиастов… И то скорее не для серфинга в интернете…
      • +1
        Webview внутри webview фигово работает на мобилках.
      • +1
        «Разработка данной необычной версии для ARM процессоров стала результатом начала нашей работы над мобильной версией браузера, о которой вы нас спрашиваете давно и постоянно.»

        А кто эти… кхм, подстрекатели-революционеры? Можно их список здесь опубликовать, чтобы вся страна знала, кто именно ваши и без того не́мощные ресурсы пытается раздробить и направить не в то русло?

        Просто ежели и на другой платформе получится то же самое, что и на настольной — название вашего проекта сильно рискует стать ещё одним синонимом фейла.
        • 0
          Я использую как принт-сервер Octoprint для 3d-принтера с веб интерфейсом управления и мониторинга, запись таймлапсов, телегам-бот.
          может не оригинально но зато вполне хорошее применение

          Недавно прошла волна постов про видео наблюдение, вот его тоже на малинке желание сделать появилось.
          • 0
            блин, поторопился, только заметил что «к данному посту» это ссылка =(
          • 0
            А где новость про наконец-то появившуюся синхронизацию ;)
            • 0

              Скоро будет. Я только вчера из отпуска вернулся.

              • 0
                А почему через свои сервера сделали? Гугл запрещает использовать свои сервера для синхронизации? Ведь на вид одни проблемы и расходы от этого.
            • 0

              В который раз при загрузке браузер потерял все открытые табы и огромный кусок истории. А там были достаточно критичные табы :( В Vivaldi в курсе об этой проблеме? VB-35366


              upd. с историей ошибся, она осталась, это скорее баг самой страницы истории, что она себя так странно ведёт.

              • 0

                По истории зарегистрировал отдельный репорт: VB-35367

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              Информация
              • Дата основания 26 августа 2013
              • Локация Исландия
              • Сайт vivaldi.com
              • Численность 31–50 человек
              • Дата регистрации 24 февраля 2015
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