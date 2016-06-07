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Wrike делает совместную работу над проектами проще
сегодня в 16:21 Управление

Встреча в Петербурге «Роль аналитика в принятии важных продуктовых решений»



    Что может помочь менеджеру по продукту минимизировать риски при принятии решений по развитию тех или иных фич? Насколько веским может и должно быть слово аналитика в процессе разработки? Есть ли у продуктовых аналитиков какой-то иной инструментарий, кроме количественных данных?
    20 сентября в офисе Wrike в Санкт-Петербурге мы встретимся составом продуктовых аналитиков и продакт-менеджеров, чтобы постараться ответить на эти вопросы.

    Встреча будет посвящена проблемам качественной (vs количественная) аналитики, взаимодействию аналитиков и продакт-оунеров, процессу и инструментам валидации продуктовых изменений. Поговорим о том, как оценивать качество продуктов, проверять продуктовые гипотезы, собирать релевантный пользовательский фидбек и выстраивать роадмап развития продукта, исходя из него.

    1. Алексей Смирнов, Wrike «Качественный анализ в продуктовой аналитике. Как приоретизировать продуктовые инициативы и эффективно оценивать их влияние на клиентов”​

    В Wrike работа продуктового аналитика тесно завязана на взаимодействии с продакт-оунером каждой конкретной функциональности (да-да, мы работаем по Scrum).
    Он фактически является правой рукой продакт-менеджера: помогает с валидацией новых идей и преоритизацией уже существующих, осуществляет операционную поддержку и занимается распространением знаний в команде. Но часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда на основе количественных данных непонятно, как выбрать достойную идею из тысячи? Как в итоге оценить ее влияние на наших клиентов и как понять, что можно улучшить и стоит ли? На встрече я хочу поделиться инструментами качественной аналитики, которые мы используем в Wrike, и рассказать, как они помогают нам понимать реальные потребности наших клиентов, как собирать их фидбек, систематизировать его, интерпретировать и преподносить стейкхолдерам.​

    2. Дмитрий Бугайченко, Одноклассники „Путь камикадзе 2.0: как выжить «безнадежному» Data Science проекту“

    Когда Data Science сталкивается с реальным миром «неожиданно» выясняется, что для полноценной реализации проекта необходимо участие многих ролей, помимо собственно дата сайентистов. Это и команда продуктовой разработки, и менеджеры проекта/продукта, и классические аналитики, и, часто, высший менеджмент. У каждого из них могут быть свои ожидания и свое отношения к data science, варьирующиеся от слепого обожествления и преклонения до лютой ненависти, но без их осознанного участия проект обречен на провал. О том, с какими сложными ситуациями приходилось сталкиваться нам в Одноклассниках, как мы боролись с трудностями и что из этого получилось мы и поговорим.

    3. Белла Громаковская, Павел Волков, Wargaming, проект WOWS „Как оцениваются нововведения в игру​“

    Процесс взаимодействия продуктовых аналитиков с командой разработки: все этапы — от замысла игровой «фичи» до оценки её успешности после выхода на широкую аудиторию. Всесторонняя оценка на этапах тестирования и после релиза – данные, опросы, мнение коммьюнити и игровых экспертов. Конкретные примеры оценки нововведений​.

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    Wrike 96,41
    Wrike делает совместную работу над проектами проще
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    Информация
    • Дата основания 2006 год
    • Локация San Jose
      США
    • Сайт wrike.com
    • Численность 201–500 человек
    • Дата регистрации 05 октября 2015
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        Wrike is a powerful tool to improve your project planning and team collaboration. Trust in a task management app that has already helped thousands — from startups to Enterpri
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