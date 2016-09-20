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Wrike делает совместную работу над проектами проще
сегодня в 15:25

Поспорим о Dart и Flutter на встрече русскоязычного сообщества Dart в Питере


    30 ноября в Питере пройдет ежегодная встреча Dart-разработчиков. Что это такое?
    Во-первых, это возможность узнать что-то новое (если вы вдруг никогда не слышали о Dart). Во-вторых, это повод хорошо провести время, тем более, что в этот раз всё будет не совсем обычно.

    Что не изменилось — так это то, что Wrike уже 3 года пишет свой продукт на Dart. Мы сменили несколько фреймворков (сейчас пишем на связке Dart+Angular), переработали горы legacy и даже попробовали Dart на бэкенде.

    Обо всем готовы рассказывать, спорить и отвечать на шутки и троллинг.



    В этот раз встреча пройдет в центре города, в пространстве Голицын Холл. Добраться туда не составит проблем, а зал вместит до 200 человек.

    Нас поддержали разработчики языка из Google, так что ждите доклад от Dart Lang Dev Team про Flutter (берите на встречу своих коллег из мобилок) и ответы на вопросы про Dart от создателей языка. Кстати, свой вопрос команде разработчиков языка можно оставить в этой форме.

    Ребята из дружественной крафтовой пивоварни приготовили специально для мероприятия 4 сорта Wrike+Dart пива.



    Что еще вас ждет? Короткие доклады от тех, кто уже попробовал писать на Dart, “свободный микрофон” для всех, кто хочет сказать свое неодобрительное “фи” в адрес языка, фанк с винила в перерывах между докладами, пицца, и, конечно, разговоры о фронтенде.

    Программа докладов дополняется и пока выглядит так:

    Anders Sandholm, Google — Dart and beyond: Flutter
    Dart Team, Google — Q/A section about Dart language
    Алексей Золотых, Wrike — История самурая. Путь, который проходит Dart-код от IDE до браузера
    Максим Гребенщиков, Wrike — Dart puzzllers. Что должен знать дартизан?
    Александр Полянкин, Wrike — Strong Mode и система типов Dart

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    Wrike 74,51
    Wrike делает совместную работу над проектами проще
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    • Дата основания 2006 год
    • Локация San Jose
      США
    • Сайт wrike.com
    • Численность 201–500 человек
    • Дата регистрации 05 октября 2015
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