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сегодня в 11:49

Оптимизация фронтенда. Часть 1. Почему я не люблю слово treeshaking или где вас обманывает webpack


    Мы относимся к технологиям, которые используем, как к покупкам на Яндекс маркете. Смотрим на спецификацию, читаем отзывы и, если проект получил много звездочек на гитхабе, проходит по спецификации, и к тому же внедрение стоит недорого, мы его  покупаем устанавливаем. Такой подход иногда очень сильно бьет по голове ручкой от граблей, и тогда все-таки приходится разбираться, что происходит.


    Предыстория


    В статье одного из авторов rollup рассмотрены две оптимизации, одна называется dead code elimination, а вторая tree-shaking.  Автор показывает, что у tree-shaking намного больше возможностей по сжатию кода.  И в доказательство приводит несколько соображений о рецептах пирога и разбившихся яйцах. Ох уж эти метафоры!
    Эту идею (про tree-shaking, не про пирог и яйца) подхватила команда разработчиков webpack и с версии 2.0 стала официально поддерживать.


    Проблема


    Я не стал бы писать, если бы на реальных проектах технология приносила хоть какой-то результат.  На практике размеры итоговой сборки либо не уменьшаются вовсе, либо уменьшаются на размер статистической погрешности.
    Некоторые, конечно, догадываются о подвохе и даже пишут статьи на хабр.
    Но любителей порассуждать о преимуществах tree-shaking над dead code illumination в webpack вокруг меньше не становится, по крайней мере, среди посетителей конференций и среди моих коллег.


    Как это должно было работать?


    Идея проста, как танк.


    1. Сборщик проходит по дереву модулей и помечает неиспользуемые импорты специальными комментариями. Вот так:
      ...
/* unused harmony export square */
function square(x) { return x * x;}
...
    2. Следующим этапом UglifyJS, который по умолчанию изолентой примотан к webpack, помимо всего того, что мы от него ждем, нещадно выпиливает код, который помечен этими самыми комментариями.
    3. PROFIT!

    Когда это не работает?


    Допустим, у нас все как в документации. Два файла index.js и module.js


    // index.js

import {cube} from './module'

console.log(cube(x))

    // module.js

export function square(x) {
  return x * x;
}

export function cube(x) {
  return x * x * x;
}

    Если мы сейчас запустим webpack в режиме оптимизации и минимизации, то все заработает как и ожидалось. (код)


    webpack --optimize-minimize index.js out.js


    Но если только в файл с модулями добавится любой, даже самый маленький класс с export при наличии babel-loader, то пиши пропало. Класс попадет в итоговую сборку в виде функции, которую выплюнул babel. (код)


    //module.js

export function square(x) {
  return x * x;
}

export function cube(x) {
  return x * x * x;
}

export class MyClass {
    print(){
        console.log('find me');
    }
}

    Как же так получилось?


    Все дело в том, что UglifyJS боится выкинуть что-то лишнее. Оно и понятно: пусть лучше на пару сотен байт больше, только бы не сломалось.


    И вот, представьте себе, что UglifyJS получает на вход следующий код:


    /* unused harmony export MyClass */
var MyClass = function () {
  function MyClass() {
    babelHelpers.classCallCheck(this, MyClass);
  }

  MyClass.prototype.turn = function print() {
    console.log('find me');
  };

  return MyClass;
}();

    MyClass после компиляции babel как-то выбрался за осознания себя как класса. И вообще UglifyJS мало что знает про то, как команда babel видит реализацию классов на ES5. Вот и пасует, оставляя это неведомое никем не используемое безобразие в вашей итоговой сборке.
    На это даже есть баг в репозитории webpack, и ребята обещают починить все в 4й версии.
    Rollup, кстати, не так давно тоже работал только на примерах с математикой, но в последних версиях ребята починили баг. (сломанный пример, работающий пример).


    Мораль


    Вот так, купив webpack в том числе и за tree-shaking, я получил околонулевую выгоду в этом направлении. И слово tree-shaking теперь вызывает у меня нервный смех, икоту и неконтролируемый сарказм.


    И как теперь быть?


    Для начала бросьте webpack и пользуйтесь моим принципиально новым сборщиком, который лишен как этих недостатков, так и многих других. Помимо классической сборки, он варит крафтовое пиво и готовит бургеры на чиабате.


    Извините, не удержался.


    Если серьезно, есть очень простой способ починить ситуацию:


    нужно, чтобы webpack добавлял специальную директиву /*#__PURE__*/, которая говорила бы UglifyJS, что вот это неведомое чудище в виде функции вполне себе можно выпиливать.


    Ох уж эти костыли.


    А выглядит это как-то так:


    /* unused harmony export MyClass */
var MyClass  =  /*#__PURE__*/ function () {
  function MyClass() {
    babelHelpers.classCallCheck(this, MyClass);
  }

  MyClass.prototype.turn = function print() {
    console.log('find me');
  };

  return MyClass;
}();

    Еще пара итераций и мы изобретем статическую типизацию ;)


    Работающий пример


    Кстати, новая версия babel 7 уже делает это. К сожалению, она пока еще в бете, что как бы намекает на невозможность использования прямо сейчас. Но если вы смелы и решительны, можно попробовать обновиться.
    Забегая вперед, скажу, что решений, которые работают прямо сейчас, несколько. О них я расскажу в следующей статье. Возможно, кому-то они сэкономят нервы и время. А нам пора перейти к выводам.


    Выводы


    1. Сомневайтесь во всем. Проверяйте информацию. Даже эту статью. Такая практика сэкономит вам кучу нервов и времени.
    2. Экосистема javascript иногда допускает сбои на стыках технологий. Вот и здесь из-за того, что babel ничего не сказал UglifyJS через webpack о свем формате классов для ES5, получилось недопонимание. При этом в babel его уже почти исправили, о чем, конечно же, не знают ребята из webpack и хотят исправить в следующем релизе.

    P.S. Напишите в комментариях, если тоже попадались на удочку маркетологов и выбирали модную технологию вместо решения проблем. 

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