Переходим на сторону сервера с bem-express

Откройте файл server/index.js и внесите следующие изменения (см. комментарии) в код начинающегося строкой app.get('/', function(req, res) :

/** * Функция обрабатывает все GET-запросы с главной страницы приложения * @function * @param {object} req - Запрос. * @param {object} res - Ответ. */ app.get('/', function(req, res) { var hello = 'Hello'; // Инициализируем переменную `hello` var world = 'World'; // Инициализируем переменную `world` render(req, res, { view: 'page-index', title: 'Main page', meta: { description: 'Page description', og: { url: 'https://site.com', siteName: 'Site name' } }, hello: hello, // Передаем переменную `hello` в `this.data.hello` world: world // Передаем переменную `world` в `this.data.world` }) });