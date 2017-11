Ещё один шажок к C++20. Встреча в Альбукерке

operator <=>

Без оператора spaceship С оператором spaceship struct point3d { int x; int y; int z; }; using p_ref = const point3d&; bool operator==(p_ref a, p_ref b) { return a.x == b.x && a.y == b.y && a.z == b.z ; } bool operator< (p_ref a, p_ref b) { return a.x < b.x || (a.x == b.x && a.y < b.y) || (a.x == b.x && a.y == b.y && a.z < b.z) ; } bool operator!=(p_ref a, p_ref b) { return !(a == b); } bool operator<=(p_ref a, p_ref b) { return !(b < a); } bool operator> (p_ref a, p_ref b) { return b < a; } bool operator>=(p_ref a, p_ref b) { return !(a < b); }

struct point3d { int x; int y; int z; auto operator<=>(const point3d&) const = default; };

class weak_equality; class strong_equality; class partial_ordering; class weak_ordering; class strong_ordering;

#include <compare> // weak_ordering, is_neq struct point3d { int x; int y; int z; std::weak_ordering operator<=>(const point3d& p) const { using std::abs; if (auto cmp = abs(z) <=> abs(p.z); std::is_neq(cmp)) return cmp; if (auto cmp = abs(x) <=> abs(p.x); std::is_neq(cmp)) return cmp; return abs(x) <=> abs(p.x); } };

lexicographical_compare_3way(InputIterator1 b1, InputIterator1 e1, InputIterator2 b2, InputIterator2 e2);

osyncstream

#include <iostream> #include <thread> #include <string_view> void say_hello(std::string_view username) { std::cerr << "Hello " << username; } void beware_of(std::string_view something) { std::cerr << something << " is dangerous"; } int main() { std::thread t1([]{ say_hello("Rachel"); }); std::thread t2([]{ beware_of("darkness"); }); std::cerr << '

'; t2.join(); t1.join(); /* Possible output: Hello darkness Rachel is dangerous */ }

#include <iostream> #include <thread> #include <string_view> void say_hello(std::string_view username) { std::osyncstream{std::cerr} << "Hello " << username; } void beware_of(std::string_view something) { std::osyncstream(std::cerr) << something << " is dangerous"; } int main() { std::thread t1([]{ say_hello("Rachel"); }); std::thread t2([]{ beware_of("darkness"); }); std::cerr << '

'; t2.join(); t1.join(); }

Заслуги РГ21

P0539R2 — integers, размер (количество байт) которых задаётся на этапе компиляции. В интерфейсе решили использовать биты, посоветовали разбить бумагу на несколько бумаг поменьше, обсуждали исключения и причие мелочи. Нужно обновлять proposal.

P0415R0* — constexpr для std::complex. Приняли в C++20 и прямо на месте пометили ещё пару функций как constexpr.

P0202R2* — constexpr для большинства алгоритмов в <algorithm>. Бумагу разделили на две части и приняли в C++20 ту часть, в которой идёт речь об алгоритмах алгоритмы, не использующих std::swap. Оставшуюся часть примут на следующих заседаниях, будет отдельный proposal.

P0275R2 — shared_library или классы, необходимые для динамической загрузки библиотек. Рассмотрели в группе Evolution, решили, что бумага затрагивает только стандартную библиотеку и допустимо оставить поведение плагинов не специфицированным. Дальнейшая работа будет происходить в группе Library Evolution на следующих заседаниях.

P0858R0 (ещё не выложили в открытый доступ) — эту бумагу написали прямо во время встречи в Альбукерке. Бумага позволяет работать с итераторами std::basic_string_view и std::array в constexpr контекстах. На следующем заседании собираются принять в C++20.

P0457R1 — starts_with и ends_with для строк. Приняли в C++20. Шикарная штука!

P0458R0 — функция contains(key) member для классов [unordered_]map/set/multimap/multiset. Отправили в LWG, на следующем заседании, возможно, примут в C++20.

Прочие новинки

range based for теперь может иметь следующий инициализатор:



for (T thing = f(); auto& x : thing.items())

Отныне можно конструировать лямбды без состояния:



using greater_t = decltype([](auto x, auto y) { return x > y; }); std::map<std::string, int, greater_t> map; constexpr greater_t comparator{}; // OK

std::is_pod и std::is_pod_v помечены как deprecated.

Добавили новый type trait std::remove_cvref.

Атрибут [[nodiscard]] добавили к функциям async(), new, allocate(), empty() и launder().

std::memory_order* теперь доступны в виде scoped enum.

Добавили атомарные умные указатели:



template <class T> struct atomic<shared_ptr<T>>; template <class T> struct atomic<weak_ptr<T>>;

Добавили поддержку чисел с плавающей точкой в std::atomic.

Множество мелких улучшений и багфиксов.

Вместо итогов

Из центральной части Канады — на юго-запад США! Альбукерке расположен в штате Нью-Мексико:На встрече международного комитета по стандартизации C++, которая прошла в этом городе, приняли одно очень большое нововведение в С++20 и несколько маленьких. В черновик C++20 был добавлен оператор spaceship, с помощью которого можно за одну операцию определять отношение элементов. В простых случаях это значит, что можно определить оператор spaceship и ваш класс научится сравниваться любыми способами: <, >, <=, >=, == и !=. Пример:Поведение оператора можно настраивать типом возвращаемого значения:Кроме того, можно писать тело самого оператора, если вам необходимо какое-то особое поведение:Описание поведения оператора и примеры использования можно найти в этом документе . Интеграция spaceship со стандартной библиотекой описана здесь *.Особенно приятно видеть, что добавили следующий алгоритм:Теперь можно эффективно, в один проход, сравнивать диапазоны данных.Многие из читателей наверняка писали в std::cout/std::cerr из нескольких потоков одновременно и видели странный вывод:Так вот, в C++20 добавили классы, которые позволяют легко и без лишних накладных расходов избежать перемешивания выводов:Подробности — в этой бумаге *.Мы, как всегда, ездили на заседание с несколькими предложениями:Вдобавок нас попросили представить комитету два предложения, непосредственно над написанием которых мы не работали:Параллельно кипела работа по подготовке к Modules TS и были добавлены множественные небольшие улучшения для Networking TS.У вас есть идеи для C++20? Нашли проблемы в C++17, 14 или 11? Просто хотите подстегнуть разработку той или иной фичи C++? Заходите на сайт рабочей группы: stdcpp.ru . Добро пожаловать!Есть желание помочь с написанием предложений и внести своё имя в историю? Мы подготовили мини-инструкцию по написанию предложений 27 ноября состоится встреча РГ21, где будет телемост с Гербом Саттером и несколько выступлений. Приходите — вот ссылка на регистрацию . Наконец, готовится встреча C++ User Group в Нижнем Новгороде.