Новые возможности мониторинга Java приложений в Zabbix 3.4

Что случилось?

Вышел долгожданный релиз Zabbix 3.4, который принёс много полезных улучшений, среди которых оказались настраиваемые JMX endpoints и гибкое обнаружение MBean’ов.

Это так круто, да?

Если вы используете Zabbix и вам требуется мониторить Java приложения, то да — это может сильно облегчить вам жизнь, потому что раньше приходилось прибегать к различным ухищрениям, а теперь всё работает, как говорится, “из коробки”.

А что не так с этими JMX endpoints?

Нативный мониторинг Java приложений через JMX появился в Zabbix давно — начиная с версии 2.0 — и с тех пор этот функционал улучшается от версии к версии. Но так вышло, что в предыдущих релизах JMX endpoint был жёстко зашит в код Zabbix Java Gateway совершенно наивным образом.



Как выяснилось, в мире Java существует масса софта, который использует иные endpoints, а старые версии Zabbix не позволяли менять этот параметр. Для многих пользователей это стало реальной проблемой. Например, популярный сервер приложений JBoss EAP 6 использует для удалённого доступа к JMX свой протокол JBoss Remoting вместо RMI и JMXServiceURL для него должен выглядеть так:

service:jmx:remoting-jmx://{HOST.CONN}:{HOST.PORT}

А, например, WebSphere 8.5 использует RMI поверх IIOP (а не JRMP) и для него JMXServiceURL должен быть таким:

service:jmx:iiop://{HOST.CONN}:{HOST.PORT}/jndi/JMXConnector

Zabbix 3.4 как раз решает эту проблему.

Я ничего не понял. JMX, RMI, JNDI? WTF?

Хорошо-хорошо, давайте немного разберёмся, как всё это работает.

JMX (Java Management Extensions) — технология Java, предназначенная для мониторинга и управления (в т.ч. удалённо) различными объектами (ресурсами): приложениями, устройствами, сетями — лишь бы этот объект был написан на Java.

Эти ресурсы называются MBeans (ManagedBeans). Каждый такой объект реализует определённый интерфейс, через который можно получить доступ к значениям атрибутов этого объекта, а также вызвать его методы и получать уведомления (если приложение зарегистрирует соответствующие “слушающие” MBean’ы).

MBeans регистрируются на MBean Server — реестре объектов. Любой зарегистрированный объект становится доступным для приложений (точнее, становится доступным его интерфейс).

Доступ к ресурсам осуществляется при помощи JMX-коннекторов, которые делают MBean Server доступным для JMX-клиентов. JMX-коннектор состоит из клиента и сервера. Коннектор-сервер соединяется с MBean-сервером и слушает запросы соединений от клиентов. Коннектор-клиент обычно находится на другой JVM, а чаще всего вообще на другой машине по отношению к коннектор-серверу.

JMX API имеет стандартный протокол подключения, основанный на Remote Method Invocation (RMI). Этот протокол позволяет JMX-клиенту удалённо получить доступ к MBean’ам на MBean-сервере. Кроме штатного RMI существуют и другие протоколы: JMXMP, JBoss Remoting, Hessian, Burlap, и даже HTTP и SNMP.

Используя интерфейс MBean’а клиент может получать различные метрики этого объекта, а также вызывать публичные методы.

Схематично взаимодействие компонентов можно изобразить так:

Любое приложение на платформе Java SE “из коробки” имеет возможности для его мониторинга: RMI коннектор автоматически делает доступным ваше Java приложение для удалённого управления и мониторинга. Достаточно лишь запустить приложение с нужными параметрами, и JMX-клиенты (а Zabbix Java Gateway — это JMX-клиент) уже смогут подключаться к нему удалённо и получать нужные метрики.

Чтобы указать JMX-клиенту конкретное приложение, к которому вы хотите подключиться, используется специальный адрес, который называется JMX endpoint (он же JMXServiceURL). Если говорить строже, то это адрес коннектор-сервера JMX API. Формат этого адреса определяется RFC 2609 и RFC 3111. В общем случае он выглядит так:

service:jmx:protocol:sap

Где "service:jmx:" — константа.

protocol — это транспортный протокол (один из многих: RMI, JMXMP, etc), используемый для подключения к коннектор-серверу.

sap — адрес, по которому коннектор-сервер может быть найден. Задаётся в таком формате (это подмножество синтаксиса, определённого в RFC 2609):

//[host[:port]][url-path]

host[:port] — ipv4 адрес хоста (или ipv6, заключённый в квадратные скобки) и необязательный (в зависимости от протокола) номер порта.

url-path — необязательный URL (обязательность зависит от протокола).

Лучше всего разобраться с этим на примере. Часто можно встретить такой JMX endpoint, вид которого некоторых может ввести в ступор:

service:jmx:rmi://host:port1/jndi/rmi://host:port2/jmxrmi

Но на самом деле не всё так страшно.



host — это целевой хост, где запущено наше приложение.

port1 — это порт RMI-сервера, к которому мы хотим подключиться.

а port2 — это порт RMI registry (каталог, где регистрируются RMI-серверы). По умолчанию: 1099.

Если знать о том, что RMI-реестр выдаёт адрес и порт RMI-сервера по запросу клиента, то становится понятно, что первая часть здесь лишняя. Таким образом адрес можно сократить до такого вида:



url-path часть означает буквально следующее: возьми ту часть URL, которая следует сразу за /jndi/ и выполни по этому адресу JNDI-запрос в RMI registry, чтобы получить информацию об RMI-сервере. Реестр вернёт в ответ его хост и порт.

Следует отметить, что порт в таком случае генерируется случайным образом и могут возникнуть проблемы с настройкой файрвола. В таких случаях и используют предыдущий вариант записи JMX endpoint’а, потому что он позволяет явно указать порт.

Если вам хотелось бы глубже разобраться в JMX, то рекомендуем обратиться к официальной документации Oracle.

Может лучше на практике?

Нет ничего проще :) Давайте для примера попробуем настроить мониторинг JBoss EAP 6.4.

Для начала сделаем несколько предположений:

Вы уже установили Zabbix 3.4 и Zabbix Java Gateway. Если еще нет, то вы можете сделать это в соответствии с документацией Zabbix. Zabbix Server и Java Gateway с префиксом /usr/local/. JBoss уже установлен в /opt/jboss-eap-6.4/ и запускается в standalone режиме. Для простоты эксперимента будем считать, что все эти компоненты работают на одной и той же машине. Firewall и SELinux отключены (или настроены соответствующим образом, но это выходит за рамки статьи).

Сделаем несколько простых настроек в zabbix_server.conf:

JavaGateway=127.0.0.1 StartJavaPollers=5

И в конфиге zabbix_java/settings.sh (или zabbix_java_gateway.conf):

START_POLLERS=5

Проверьте, что JBoss слушает свой стандартный management port:

$ netstat -natp | grep 9999 tcp 0 0 127.0.0.1:9999 0.0.0.0:* LISTEN 10148/java

Теперь давайте создадим в Zabbix хост с JMX интерфейсом 127.0.0.1:9999.



Если мы сейчас просто возьмём стандартный шаблон "Template App Generic Java JMX" и прилинкуем его к хосту, то наверняка получим ошибку:

$ tail -f /tmp/zabbix_java.log



Java Gateway сообщает нам, что по указанному endpoint отвечает совсем не RMI. Хорошо, мы уже знаем, что эта версия JBoss использует протокол JBoss Remoting вместо RMI, и нам нужно лишь начать стучаться в правильный endpoint.

Давайте сделаем Full Clone шаблона "Template App Generic Java JMX" и назовём его "Template App Generic Java JMX-remoting". Выделим все элементы данных внутри этого шаблона и выполним операцию Mass update для параметра JMX endpoint. Пропишем такой URL:

service:jmx:remoting-jmx://{HOST.CONN}:{HOST.PORT}

Обновим конфигурационный кэш:

$ /usr/local/sbin/zabbix_server -R config_cache_reload

И снова ошибка.



Что на этот раз?

“Unsupported protocol: remoting-jmx” означает, что Java Gateway не умеет работать с указанным протоколом. Что ж, давайте его научим. В этом нам поможет совет из статьи "JBoss EAP 6 monitoring using remoting-jmx and Zabbix".

Создадим файл ~/needed_modules.txt со следующим содержимым:

jboss-as-remoting jboss-logging jboss-logmanager jboss-marshalling jboss-remoting jboss-sasl jcl-over-slf4j jul-to-slf4j-stub log4j-jboss-logmanager remoting-jmx slf4j-api xnio-api xnio-nio

Выполним команду:

$ for i in $(cat ~/needed_modules.txt); do find /opt/jboss-eap-6.4 -iname ${i}*.jar -exec cp {} /usr/local/sbin/zabbix_java/lib/ \; ; done

Таким образом, Java Gateway будет иметь все необходимые модули для работы с jmx-remoting. Остаётся лишь перезапустить Java Gateway, немного подождать и, если вы всё сделали правильно, увидеть, что заветные данные начали поступать в Zabbix:





А что там с JMX обнаружением?

JMX обнаружение появилось в Zabbix одновременно с появлением нативной поддержки мониторинга Java приложений через JMX. За эту функцию отвечает недокументированный (на тот момент) ключ jmx.discovery. В документации о нём не было ни слова, потому что это была ещё очень сырая функция:



В таком обнаружении нет особого смысла, потому что нет никаких возможностей для фильтрации. А вряд ли кому-то требуется обнаруживать все существующие JMX-объекты. Это очень медленное решение, т.к. здесь выполняется по одному запросу на каждый MBean, а их может быть довольно много. Очень вероятно, что такая проверка просто отвалится по таймауту. В таком виде можно создать лишь одно правило обнаружения в рамках хоста, что весьма печально, потому что на практике хотелось бы создавать множество правил (банально могут отличаться типы данных для разных атрибутов).

В Zabbix 3.4 появилась возможность фильтрации, что сразу решает многие проблемы.

Новая проверка выглядит так: jmx.discovery[<режим обнаружения>,<имя объекта>]

И позволяет указать, требуется ли обнаружение MBean'ов или их атрибутов, а также по какому шаблону их искать.

Давайте попробуем её в деле! Замониторим, к примеру, сборщики мусора. Известно, что их имена могут различаться в зависимости от того, с какими параметрами запущена JVM. А значит мы не можем задать статичные имена и ключи для элементов данных — это работёнка как раз для jmx.discovery.

Документация описывает нам четыре примера использования:

Ключ Описание jmx.discovery Получение всех JMX MBean атрибутов jmx.discovery[beans] Получение всех JMX MBeans jmx.discovery[attributes,"*:type=GarbageCollector,name=*"] Получение всех атрибутов сборщика мусора jmx.discovery[beans,"*:type=GarbageCollector,name=*"] Получение всех сборщиков мусора

Первые два варианта мы использовать не будем, т.к. это не очень хорошо с точки зрения производительности. Посмотрим, что возвращают нам два последних.

Для этой цели мы можем просто создать item с нужным нам ключом и текстовым типом данных. Но это не очень удобно. Во-первых, вывод будет неформатированным и ненаглядным. Во-вторых, чтобы изменить запрос, нам всякий раз придётся изменять ключ item'а и какое-то время ждать обновления данных.

Это не наш путь. Давайте лучше сделаем что-то вроде zabbix_get, только вместо агента будем обращаться к Java Gateway. Для этого немного доработаем предложенный в этой заметке скрипт под новый API: добавим jmx_endpoint в запрос и поправим удаление заголовка из ответа:

#!/usr/bin/env bash if [ $# != 6 ] then echo "Usage: $0 <JAVA_GATEWAY_HOST> <JAVA_GATEWAY_PORT> <JMX_SERVER> <JMX_PORT> <JMX_ENDPOINT> <KEY>" exit; fi # create connection exec 3<>/dev/tcp/$1/$2 # compose message MSG="{\"request\": \"java gateway jmx\", \"conn\": \"$3\", \"port\": $4, \"jmx_endpoint\": \"$5\", \"keys\": [\"$6\"]}" # write message length as zero-padded 16-digit hexadecimal number printf -v LEN '%016x' "${#MSG}" # prepare message length in little endian representation BYTES="" for i in {0..14..2} do BYTES="\\x${LEN:$i:2}$BYTES" done # prepend protocol header and message length printf "ZBXD\\1$BYTES%s" "$MSG" >&3 # output the result skipping 6 bytes of "ZBXD\\1" header and 8 bytes of message length tail -c+14 <&3

Теперь мы с лёгкостью можем посмотреть, что возвращает нам шлюз в ответ на наши запросы:

$ ./zabbix_get_java.sh 127.0.0.1 10052 127.0.0.1 9999 'service:jmx:remoting-jmx://127.0.0.1:9999' 'jmx.discovery[beans,\"*:type=GarbageCollector,name=*\"]' | jq '.data[0].value | fromjson | .data'





То что нужно!

Если бы нам требовалась, допустим, всего пара метрик, то мы могли бы обнаружить все gc и создать на каждую метрику по прототипу.

Создаём правило обнаружения. Ищем MBean'ы (кстати, обратите внимание, что везде используется кастомный JMX endpoint).

Создаём прототипы на каждую интересующую нас метрику. В имени элемента данных и его ключе мы можем использовать любые макросы, которые видели в JSON'е.



Кстати, о макросах. При обнаружении MBean'ов макросы генерируются динамически на основе свойств MBean'ов (таких как type и name).

Обратите внимание на эту проблему при использовании динамических макросов: https://support.zabbix.com/browse/ZBX-12705

Но, допустим, мы хотим создать все доступные числовые метрики по сборщикам мусора.

Тогда мы создадим правило обнаружения атрибутов с фильтром по типу данных.



И всего лишь один прототип:



Вот таким нехитрым образом можно замониторить любое Java приложение. Дерзайте! :)

У меня сейчас нет возможности обновиться на Zabbix 3.4, как мне быть?

Сообщество придумало множество способов как обойти эту проблему. Если у вас пока нет возможности обновиться на эту версию, то вот вам ссылки: раз и два.

Итог

Благодаря новым реализованным возможностям мониторинг Java приложений в Zabbix перестал быть болью. Напротив, с каждой новой версией это становится всё более простым и приятным занятием :) Будем стараться радовать вас и дальше!

