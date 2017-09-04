Дайджест свежих материалов из мира фронтенда за последнюю неделю №278 (28 августа — 3 сентября 2017)

Предлагаем вашему вниманию подборку с ссылками на новые материалы из области фронтенда и около него.

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