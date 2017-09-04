Регистрация
289,96
Рейтинг
Zfort Group
Компания
сегодня в 10:42 Разработка

Дайджест свежих материалов из мира фронтенда за последнюю неделю №278 (28 августа — 3 сентября 2017)

    Предлагаем вашему вниманию подборку с ссылками на новые материалы из области фронтенда и около него.


        Медиа    |    Веб-разработка    |    CSS    |    Javascript    |    Браузеры    |    Занимательное

    Медиа


    podcast Подкаст «Веб-стандарты», Выпуск №83: Браузер без головы, многопоточный JS, новинки Edge, оптимизация загрузки, фавиконки в Шортах, на все руки веб-мастер.
    podcast Подкаст «Пятиминутка Angular» #3: Meetups, CodeDojo MEAN, Angular 5 beta6, Cli bazel, PWA
    podcast Подкаст «Frontend Weekend» FW #17 – Вадим Макеев про HTML Academy, Opera, конфликты и сексизм
    podcast Подкаст «Пятиминутка React» #33: Кирилл Мокевнин, Hexlet.io
    podcast Подкаст «devschacht»: Ночной фронтенд #2
    podcast Подкаст «Фронтенд Юность (18+)» #17: Как прокачиваться на работе: Новинки DevTools, Quantum CSS, Code Retreat, Безголовые браузеры и многое другое
    podcast Подкаст «Drinkcast», Выпуск #6: «Тим Маринин и мышки на тёрке»
    video «ALL YOUR HTML» #13: «Анимируем SVG в 3D с помощью Three.js»
    video HTML Шорты: Какие нужны фавиконки, habr текстовая версия

    Веб-разработка


    habr Прототип проекта стоимостью $86 миллионов в 57 строках кода
    habr Ссылки вокруг блоков. Можно ли оборачивать ссылкой блочные элементы?
    habr Мобильные браузеры и их пушистые лапки. Про отладку сайта в мобильных браузерах
    Быстрый старт: начало работы с безголовым Chrome в Node.js
    en Организация работы фронтенд-инфраструктуры и развития команд. Разработчик из AdRoll делится опытом
    en Сравнение Bootstrap 4 и Foundation 6.4 . Часть №1 — Гриды






    CSS


    habr Внутри супер-быстрого CSS-движка: Quantum CSS (aka Stylo)
    habr Проверяем браузер на поддержку определённого CSS свойства
    en Решаем проблему специфичности с помощью CSS модулей
    en Как я интегрирую Bootstrap 4 и структуру моего SCSS в маленькие и средние проекты
    en Создание «Skeleton Screens» с помощью пользовательских свойств CSS
    en cssgrid.cc — подробнейшее руководство от CoffeeCup по построению лейаутов с помощью CSS Grid
    en Библиотека чекбоксов на CSS




    JavaScript


    habr Пятничный JS: reqyire.js и очепятко-ориентированное программирование
    Microsoft анонсировала обновление TypeScript 2.5
    en Изучаем JavaScript: 9 основных ошибок, которые вас тормозят
    en BackboneJS: Getting Started. Как быстро начать создавать приложения на BackboneJS.
    en Официальный блог JS движка V8: быстрые свойства в V8
    en Лучшие JS фреймворки для фронтенда
    en Angular vs. React vs. Vue: сравнение в 2017
    en JavaScript — от коллбеков до async/await






    Браузеры


    Chrome Firefox Метод идентификации через определение дополнений, установленных в Chrome и Firefox
    Chrome Что нового в DevTools (Chrome 62)
    IE en Новые возможности Microsoft Edge: Event Listeners, CSS object-fit/object-position, position: sticky и многое другое

    Занимательное


    18 SEO-мифов, о которых нужно забыть
    История разрушения SoundCloud: рассказ инсайдеров компании
    Обнаружена очередная атака на веб-браузеры, заражающая компьютеры при установке шрифтов
    YouTube представил новый дизайн и логотип
    Google ARCore – новая платформа дополненной реальности поискового гиганта для Android-устройств, Project Tango уходит в прошлое
    В чат Skype внедрили редактор кода для проведения собеседований
    Microsoft и Amazon договорились о совместной работе голосовых помощников Cortana и Alexa
    Microsoft и Red Hat объявили о расширении сотрудничества
    Криптовалютный трейдер Тони Вейс — о «пузыре» вокруг биткоина, плохих ICO и переоценённости блокчейна
    Как братья-миллиардеры хотят создать более дешевого конкурента Slack


    Просим прощения за возможные опечатки или неработающие/дублирующиеся ссылки. Если вы заметили проблему — напишите пожалуйста в личку, мы стараемся оперативно их исправлять.



    Дайджест за прошлую неделю.
    Материал подготовили dersmoll и alekskorovin.
    Метки:
    Zfort Group 289,96
    Компания
    Поделиться публикацией
    Похожие публикации
    Комментарии 4
    • 0
      Angular теряет популярность?
      • 0
        Не буду говорить о глобальной тенденции, но свежих материалов по react и vue последнее время мелькает больше, чем по angular
      • 0

        Backbone.js еще жив?

        • 0
          > A fresh and flat UI-Kit specially for desktop application
          И снова overengineered-огрызок бутстрапа «специально для десктопных приложений», в котором напрочь отсутствует навигация с клавиатуры.

          Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

          Информация
          • Дата основания 03 декабря 2000
          • Локация Харьков
            Украина
          • Сайт zfort.com.ua
          • Численность 101–200 человек
          • Дата регистрации 21 октября 2010
          Новости
          Ссылки
          Блог на Хабрахабре
          Самое читаемое
          Интересные публикации

          Аккаунт

          Разделы

          Информация

          Услуги

          Приложения

          © 2006 – 2017 «TM»
          Служба поддержки
          Мобильная версия