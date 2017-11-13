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Дайджест свежих материалов из мира фронтенда за последнюю неделю №288 (5 — 12 ноября 2017)

    Предлагаем вашему вниманию подборку с ссылками на новые материалы из области фронтенда и около него.


        Медиа    |    Веб-разработка    |    CSS    |    Javascript    |    Браузеры    |    Занимательное

    Медиа


    podcast Подкаст «Frontend Weekend» #27 – Денис Радин обо всей правде жизни разработчика за границей
    podcast Подкаст «devschacht»: Ночной фронтенд #10 — Тесты, отладка и сложный мёрдж в XCode
    podcast Подкаст «Фронтенд Юность (18+)» #26 Во всём виноват Джейк Арчибальд
    podcast Подкаст «Веб-стандарты», Выпуск №:93 WSD, YGLF, проблемная ReactiveConf, графика и цвет, фокус и курсоры, React и Kotlin, украинский фронтенд.
    podcast Подкаст «Drinkcast», #16 — «К нам зашел бекенд...»
    video «ALL YOUR HTML» #22: «Анимация «Мандала» или как рисовать синусами и вдохновляться»
    video 3 видео с moscowcss_5
    video 16 видео с FrontTalks 2017
    video Как учиться веб-разработке? Вадим Макеев в гостях у LoftBlog

    Веб-разработка


    habr Веб пора спасать?
    habr Знакомство с WebAssembly
    БЭМ для дизайнеров, или Прототипирование на продакшн-технологиях
    en Подходы Right-To-Left в разработке и дизайне мобильных сайтов
    en Использование SVG в качестве плейсхолдеров — еще больше техник загрузки изображений
    en Пирамида тестирования фронтенда: как пересмотреть свой взгляд на тестирование
    en Советы и scripts в npm
    en Серия ответов на вопросы (AMA) с разработчиками npm
    en Awesome Speakers — пополняющаяся подборка из популярных спикеров, выступающих на митипах и конференциях, посвященных фронтенду





    CSS


    habr Очерки истории CSS
    habr Нормальный сброс. Про ресеты и нормалайзы, что лучше использовать?
    Простая сетка на гридах с фолбэками с помощью @supports
    en Гладкие скругленные углы с помощью CSS Houdini
    en CSS код с запашком
    en Практическое использование соотношений сторон в медиа запросов
    en Области в гридах и элементы, которые их занимают, не обязательно имеют одиновый размер
    en Все что вам нужно знать о CSS-in-JS
    en Github Дисуссия на GitHub на тему: Должны ли мы перестать использовать сервис Google Fonts и хостить шрифты самостоятельно?. Вопрос был поднят после очередного изменения значения Weight в популярном шрифте montserrat
    en Github Почему Atomizer (acss.io) не использует более читаемые имена?

    JavaScript


    Google: найденные в JavaScript ссылки полностью передают PageRank
    Mozilla выпустила небольшой обучающий курс по отладке JavaScript с помощью debugger
    habr Привет из мезозоя
    habr Просто о D3.js
    habr Что такое RxJS и почему о нём полезно знать
    en Каково это изучать JavaScript в 2018
    en 5 руководств по стилю JavaScript — включая AirBnB, GitHub и Google
    en Правильная обработка ошибок в JavaScript
    en Адаптация JavaScript-абстракций со временем
    en Стэк GraphQL: как все сочетается друг с другом
    en Первая практика GraphQL First в Quri
    en Жив ли Meteorjs




    • Libs & Plugins:
      en Github Emergence.js — JS плагин для определения видимости элементов во вьюпорте
      en Github js2flowchart — библиотека для визуализации, конвертирует любой JavaScript код в красивую SVG диаграмму


    Браузеры


    Firefox В Firefox 57 появятся средства для блокирования отслеживания перемещений
    Chrome В Chrome появится защита от открытия рекламных страниц без ведома пользователя
    Выпуск web-браузера Opera 49
    Майнингом через браузеры посетителей занимаются почти 2500 интернет-магазинов
    en Firefox Async Pan/Zoom (APZ) приходит в Firefox Quantum

    Занимательное


    Intel объединяется с AMD: встречаем процессор Core с графикой Radeon
    Проблемы больших компаний
    «Теневые профили»: Как Facebook вычисляет всех, кого вы когда-либо знали
    Бог есть технология: Как диджитализм стал религией Долины
    Пользователь случайно удалил немного кода на популярной криптоплатформе. И заблокировал эфира на $280 млн
    Flightradar24 — как это работает?
    Как развивается противостояние Bitcoin и Bitcoin Cash и кто за этим стоит

    Просим прощения за возможные опечатки или неработающие/дублирующиеся ссылки. Если вы заметили проблему — напишите пожалуйста в личку, мы стараемся оперативно их исправлять.



    Дайджест за прошлую неделю.
    Материал подготовили dersmoll и alekskorovin.
    Метки:
    Zfort Group 237,85
    Компания
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    Информация
    • Дата основания 03 декабря 2000
    • Локация Харьков
      Украина
    • Сайт zfort.com.ua
    • Численность 101–200 человек
    • Дата регистрации 21 октября 2010
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