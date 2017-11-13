Дайджест свежих материалов из мира фронтенда за последнюю неделю №288 (5 — 12 ноября 2017)

Предлагаем вашему вниманию подборку с ссылками на новые материалы из области фронтенда и около него.

Медиа

CSS

JavaScript

Libs & Plugins:

• Emergence.js — JS плагин для определения видимости элементов во вьюпорте

• js2flowchart — библиотека для визуализации, конвертирует любой JavaScript код в красивую SVG диаграмму



Браузеры

Занимательное

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