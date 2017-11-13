Дайджест свежих материалов из мира фронтенда за последнюю неделю №288 (5 — 12 ноября 2017)
Предлагаем вашему вниманию подборку с ссылками на новые материалы из области фронтенда и около него.
Медиа | Веб-разработка | CSS | Javascript | Браузеры | Занимательное
• Подкаст «Frontend Weekend» #27 – Денис Радин обо всей правде жизни разработчика за границей
• Подкаст «devschacht»: Ночной фронтенд #10 — Тесты, отладка и сложный мёрдж в XCode
• Подкаст «Фронтенд Юность (18+)» #26 Во всём виноват Джейк Арчибальд
• Подкаст «Веб-стандарты», Выпуск №:93 WSD, YGLF, проблемная ReactiveConf, графика и цвет, фокус и курсоры, React и Kotlin, украинский фронтенд.
• Подкаст «Drinkcast», #16 — «К нам зашел бекенд...»
• «ALL YOUR HTML» #22: «Анимация «Мандала» или как рисовать синусами и вдохновляться»
• 3 видео с moscowcss_5
• 16 видео с FrontTalks 2017
• Как учиться веб-разработке? Вадим Макеев в гостях у LoftBlog
• Веб пора спасать?
• Знакомство с WebAssembly
• БЭМ для дизайнеров, или Прототипирование на продакшн-технологиях
• Подходы Right-To-Left в разработке и дизайне мобильных сайтов
• Использование SVG в качестве плейсхолдеров — еще больше техник загрузки изображений
• Пирамида тестирования фронтенда: как пересмотреть свой взгляд на тестирование
• Советы и scripts в npm
• Серия ответов на вопросы (AMA) с разработчиками npm
• Awesome Speakers — пополняющаяся подборка из популярных спикеров, выступающих на митипах и конференциях, посвященных фронтенду
• Очерки истории CSS
• Нормальный сброс. Про ресеты и нормалайзы, что лучше использовать?
• Простая сетка на гридах с фолбэками с помощью @supports
• Гладкие скругленные углы с помощью CSS Houdini
• CSS код с запашком
• Практическое использование соотношений сторон в медиа запросов
• Области в гридах и элементы, которые их занимают, не обязательно имеют одиновый размер
• Все что вам нужно знать о CSS-in-JS
• Дисуссия на GitHub на тему: Должны ли мы перестать использовать сервис Google Fonts и хостить шрифты самостоятельно?. Вопрос был поднят после очередного изменения значения Weight в популярном шрифте montserrat
• Почему Atomizer (acss.io) не использует более читаемые имена?
• Google: найденные в JavaScript ссылки полностью передают PageRank
• Mozilla выпустила небольшой обучающий курс по отладке JavaScript с помощью debugger
• Привет из мезозоя
• Просто о D3.js
• Что такое RxJS и почему о нём полезно знать
• Каково это изучать JavaScript в 2018
• 5 руководств по стилю JavaScript — включая AirBnB, GitHub и Google
• Правильная обработка ошибок в JavaScript
• Адаптация JavaScript-абстракций со временем
• Стэк GraphQL: как все сочетается друг с другом
• Первая практика GraphQL First в Quri
• Жив ли Meteorjs
• В Firefox 57 появятся средства для блокирования отслеживания перемещений
• В Chrome появится защита от открытия рекламных страниц без ведома пользователя
• Выпуск web-браузера Opera 49
• Майнингом через браузеры посетителей занимаются почти 2500 интернет-магазинов
• Async Pan/Zoom (APZ) приходит в Firefox Quantum
• Intel объединяется с AMD: встречаем процессор Core с графикой Radeon
• Проблемы больших компаний
• «Теневые профили»: Как Facebook вычисляет всех, кого вы когда-либо знали
• Бог есть технология: Как диджитализм стал религией Долины
• Пользователь случайно удалил немного кода на популярной криптоплатформе. И заблокировал эфира на $280 млн
• Flightradar24 — как это работает?
• Как развивается противостояние Bitcoin и Bitcoin Cash и кто за этим стоит
Дайджест за прошлую неделю.
Материал подготовили dersmoll и alekskorovin.
Медиа | Веб-разработка | CSS | Javascript | Браузеры | Занимательное
Медиа
• Подкаст «Frontend Weekend» #27 – Денис Радин обо всей правде жизни разработчика за границей
• Подкаст «devschacht»: Ночной фронтенд #10 — Тесты, отладка и сложный мёрдж в XCode
• Подкаст «Фронтенд Юность (18+)» #26 Во всём виноват Джейк Арчибальд
• Подкаст «Веб-стандарты», Выпуск №:93 WSD, YGLF, проблемная ReactiveConf, графика и цвет, фокус и курсоры, React и Kotlin, украинский фронтенд.
• Подкаст «Drinkcast», #16 — «К нам зашел бекенд...»
• «ALL YOUR HTML» #22: «Анимация «Мандала» или как рисовать синусами и вдохновляться»
• 3 видео с moscowcss_5
• 16 видео с FrontTalks 2017
• Как учиться веб-разработке? Вадим Макеев в гостях у LoftBlog
Веб-разработка
• Веб пора спасать?
• Знакомство с WebAssembly
• БЭМ для дизайнеров, или Прототипирование на продакшн-технологиях
• Подходы Right-To-Left в разработке и дизайне мобильных сайтов
• Использование SVG в качестве плейсхолдеров — еще больше техник загрузки изображений
• Пирамида тестирования фронтенда: как пересмотреть свой взгляд на тестирование
• Советы и scripts в npm
• Серия ответов на вопросы (AMA) с разработчиками npm
• Awesome Speakers — пополняющаяся подборка из популярных спикеров, выступающих на митипах и конференциях, посвященных фронтенду
- Производительность:
• «HTTP/2 — это легко, просто включите его», -говорят нам ребята из BBC. Рост производительности — от 3% до 34%
• Уменьшаем вес изображений с помощью техники конвертации контраста CSS фильтрами
• 6 шагов к улучшению производительности вашего веб-приложения
• Измерение веб-производительности – анализируем, что имеет наибольшее значение
• Руководство для разработчиков по оптимизации производительности
• Лучшие практики использования иконок в мире HTTP/2. Краткий обзор нюансов и анализ нескольких популярных сайтов
• О создании новой быстрой версии сайта BMW: улучшение TTFB, версия AMP, SVG и новые брейкпоинты
- Accessibility:
• Руководство по alt-text от слабовидящего веб-разработчика
• Отрывок “Planning for Accessibility" из третьей главы книги новой книги Laura Kalbag «Accessibility for Everyone»
• ARIA — это шпаклевка, а не арматура, — если проводить аналогии создания сайтов со строительством зданий
- Анимация:
• Еженедельная подборка красивых эффектов на CSS/SVG/JS #61
• Web Animation API — используем мощь CSS keyframes в JavaScript
• chromeography — эффектное перетекание одного изображения в другое в виде частиц, с помощью three.js
• Создание анимации с превращением свезды в сердце, с помощью SVG и Vanilla JavaScript
• Анимация раскрывающихся сеток
CSS
• Очерки истории CSS
• Нормальный сброс. Про ресеты и нормалайзы, что лучше использовать?
• Простая сетка на гридах с фолбэками с помощью @supports
• Гладкие скругленные углы с помощью CSS Houdini
• CSS код с запашком
• Практическое использование соотношений сторон в медиа запросов
• Области в гридах и элементы, которые их занимают, не обязательно имеют одиновый размер
• Все что вам нужно знать о CSS-in-JS
• Дисуссия на GitHub на тему: Должны ли мы перестать использовать сервис Google Fonts и хостить шрифты самостоятельно?. Вопрос был поднят после очередного изменения значения Weight в популярном шрифте montserrat
• Почему Atomizer (acss.io) не использует более читаемые имена?
JavaScript
• Google: найденные в JavaScript ссылки полностью передают PageRank
• Mozilla выпустила небольшой обучающий курс по отладке JavaScript с помощью debugger
• Привет из мезозоя
• Просто о D3.js
• Что такое RxJS и почему о нём полезно знать
• Каково это изучать JavaScript в 2018
• 5 руководств по стилю JavaScript — включая AirBnB, GitHub и Google
• Правильная обработка ошибок в JavaScript
• Адаптация JavaScript-абстракций со временем
• Стэк GraphQL: как все сочетается друг с другом
• Первая практика GraphQL First в Quri
• Жив ли Meteorjs
- React:
• Отладка React-приложений в VS Code
• Использование React 16 Portal для создания чего-нибудь крутого
• Настройки производительности React-приложения на примере реального проекта
• Клиент Ethereum Light на React
- Angular:
• Angular 5
• Впечатления от Angular Connect 2017
• Общий функционал и Lazy-модули
• Что нового в Angular v5: анимации
• Топ 5 вопросов на собеседовании по AngularJS
• Как не страдать с Angular — подробное руководство
- VueJS:
• Vue.js tutorial: от jQuery к Vue.js
• Как GitLab работает с Vue: спустя год
• Состояние Vue.js — Основные выводы из ежегодного отчета
• Зачем тестировать приложения на Vue ?
- Libs & Plugins:
• Emergence.js — JS плагин для определения видимости элементов во вьюпорте
• js2flowchart — библиотека для визуализации, конвертирует любой JavaScript код в красивую SVG диаграмму
Браузеры
• В Firefox 57 появятся средства для блокирования отслеживания перемещений
• В Chrome появится защита от открытия рекламных страниц без ведома пользователя
• Выпуск web-браузера Opera 49
• Майнингом через браузеры посетителей занимаются почти 2500 интернет-магазинов
• Async Pan/Zoom (APZ) приходит в Firefox Quantum
Занимательное
• Intel объединяется с AMD: встречаем процессор Core с графикой Radeon
• Проблемы больших компаний
• «Теневые профили»: Как Facebook вычисляет всех, кого вы когда-либо знали
• Бог есть технология: Как диджитализм стал религией Долины
• Пользователь случайно удалил немного кода на популярной криптоплатформе. И заблокировал эфира на $280 млн
• Flightradar24 — как это работает?
• Как развивается противостояние Bitcoin и Bitcoin Cash и кто за этим стоит
Просим прощения за возможные опечатки или неработающие/дублирующиеся ссылки. Если вы заметили проблему — напишите пожалуйста в личку, мы стараемся оперативно их исправлять.
Дайджест за прошлую неделю.
Материал подготовили dersmoll и alekskorovin.
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