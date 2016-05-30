Дайджест свежих материалов из мира фронтенда за последнюю неделю №289 (13 — 19 ноября 2017)

Предлагаем вашему вниманию подборку с ссылками на новые материалы из области фронтенда и около него.

Медиа

CSS

JavaScript

Libs & Plugins:

• Luxon — современная и мощная обёртка для работы с временем и датами

• ECharts — мощная библиотека визуализации от baidu для рисования диаграмм в Canvas.

• react-scroll-to — помогает скроллить к указанным частям страницы в React

• Релиз remoteStorage.js 1.0.0 (для синхронизации локальных данных)



Браузеры

Занимательное

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