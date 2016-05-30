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Дайджест свежих материалов из мира фронтенда за последнюю неделю №289 (13 — 19 ноября 2017)

    Предлагаем вашему вниманию подборку с ссылками на новые материалы из области фронтенда и около него.


        Медиа    |    Веб-разработка    |    CSS    |    Javascript    |    Браузеры    |    Занимательное

    Медиа


    podcast Подкаст «Frontend Weekend» #28 – Александр Майоров о будущем RadioJS и собственном кадровом агентстве
    podcast Подкаст «devschacht»: Ночной фронтенд #11 — Как не утонуть в пул-реквестах
    podcast Подкаст «Фронтенд Юность (18+)» #27 Почему Дэн Абрамов не пользуется Firefox
    podcast Подкаст «Drinkcast», Выпуск #17 — «Как выйти из вима?»
    video «ALL YOUR HTML» #23: «Лендинг с полноэкранным скроллом и анимациями на PubSub»
    video CSSSR Conf 2017
    video NodeConfEU 2017, 29 видео

    Веб-разработка


    Все основные браузеры теперь поддерживают WebAssembly
    • Синхронное обновление: Редактор кода Atom получил функцию для параллельного программирования Teletype, а Microsoft представила технологию для парного программирования Live Share
    en В W3C опубликовали стратегические планы развития: Web Assembly, WebRTC, Web Payments, WebVR и многое другое
    en Первый взгляд на Polymer 3.0
    en Как использовать SVG в качестве плейсхолдера, а также о других техниках загрузки изображений
    en Полное руководство по пуленепробиваемым кнопкам в рассылочных письмах





    CSS


    Применение медиавыражений для пропорций окна браузера
    «Запашки» CSS-кода
    en Эрик Мейер о снижении сложности CSS
    en После многих лет неактивности, Эрик Мейер обновил свой таймлайн CSS модулей
    en Как использовать CSS градиенты в вебе
    en Переменные окружения в CSS; как бороться с программной рамкой в iPhone X
    en Берем скролл под свой контроль: кастомизация pull-to-refresh и overflow эффекты
    en CSS трюки, которые могут принести революцию в ваши лейауты
    en Мониторинг неиспользуемого CSS с помощью мощностей протокола DevTools
    en Начинаем разбираться с математическими функциями в CSS Level 4
    en Соотношение сторон для элементов гридов
    en Использование CSS Grid: поддержка браузеров без гридов

    JavaScript


    habr JavaScript: путь к ясности кода
    Draft.js — фреймворк для создания текстовых редакторов от Facebook. Русскоязычное руководство
    Генерация HTTP-запросов. Fetch или Axios.js
    video Паттерны проектирования JavaScript на 2017 год. Перевод доклада Скотта Аллена
    video GraphQL — API по-новому. Доклад Владимира Цукура на JavaDay UA 2017
    en Бюджет JavaScript (стоимость доставки и производительности). Эдди Османи делится рецептами быстрой загрузки JS: меньше кода = меньше парсить/компилить + меньше передавать + меньше данных для декомпрессии
    en Неплохая подборка шпаргалок и справочных руководств для JavaScript
    en Символы, Генераторы и потоки в JavaScript
    en Обзорная лекция по основным возможностям ES2017+, от Дмитрия Сошникова
    en Начни использование Babel 7 Beta уже сегодня!
    en Vue Konva: JavaScript библиотека для рисования сложной канвас графики с помощью Vue
    en Разработка расширения для Google Chrome с использованием Angular 4




    Браузеры


    Firefox Выпуск Firefox 57 с многопоточным CSS-движком и новым оформлением. Детали для разработчиков от Марата Таналина
    Firefox en Вход в эру Quantum — как Firefox стал опять быстрым и когда он будет еще быстрее
    Firefox en Супер-стабильный опыт WebVR благодаря Firefox Quantum
    Firefox en Действительно ли Firefox Quantum хорош? (Спойлер: да)
    Firefox Firefox будет блокировать все ссылки вида data:URI
    Firefox Google готов раскошелиться, чтобы вернуть свой поисковик в Firefox
    Google удалила китайский UC Browser из магазина приложений для Android
    en Детали релиза Safari Technology Preview 44

    Занимательное


    Вышел WordPress 4.9 с крупными улучшениями кастомайзера, обновленным редактором кода, а также новым виджетом для галерей
    Google начнёт требовать соответствия контента AMP и канонических страниц
    Видео дня: робот Boston Dynamics Atlas делает обратное сальто
    Специалисты Google назвали фишинг самым опасным видом атак
    Тим Бернерс-Ли о будущем интернета: «Система проваливается»
    ПО Google TensorFlow Lite позволит запускать алгоритмы ИИ на обычных смартфонах
    GitHub внедрит инструмент GVFS от Microsoft для поддержки объёмных проектов
    IEEE объявил о введении 3 стандартов ИИ, обеспечивающих благополучие человечества в эпоху роботов
    Не такой, как все: чем Snapchat отличается от других стартапов Кремниевой долины, и поможет ли это ему выжить
    en Оптические эффекты в пользовательских интерфейсов (для настоящих ботанов)

    Просим прощения за возможные опечатки или неработающие/дублирующиеся ссылки. Если вы заметили проблему — напишите пожалуйста в личку, мы стараемся оперативно их исправлять.



    Дайджест за прошлую неделю.
    Материал подготовили dersmoll и alekskorovin.
    Метки:
    Zfort Group 249,28
    Компания
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    Информация
    • Дата основания 03 декабря 2000
    • Локация Харьков
      Украина
    • Сайт zfort.com.ua
    • Численность 101–200 человек
    • Дата регистрации 21 октября 2010
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