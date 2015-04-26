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PHP-Дайджест № 120 (1 – 19 ноября 2017)


    Свежая подборка со ссылками на новости и материалы. В выпуске: PHP 7.2.0 RC6, новости PHP-FIG, пара принятых RFC для PHP 7.3, порция полезных инструментов, материалы по асинхронному PHP, и многое другое.
    Приятного чтения!



    Новости и релизы


    • PHP 7.2.0 RC6 — Шестой и, вероятно, последний релиз-кандидат ветки 7.2. Затаив дыхание ждем финального релиза уже 30 ноября.
    • Статистика использования версий PHP – 2017.2 — Традиционная компиляция статистики за полгода на основе информации, которую Composer отправляет при подключении к packagist.org. Суммарная доля PHP 7 составляет уже 67.39%.
    • Месяц PHP FIG #1: октябрь 2017 — Первый регулярный обзор новостей из группы PHP-FIG. PSR-12 о расширенном стиле кодирования вошел в стадию черновика; много идей для новых стандартов и другие новости.
    • ru Новый код ответа HTTP — 103


    PHP Internals


    • [RFC] Allow a trailing comma in function calls — Предложение принято, а значит в ветке 7.3 станет возможным использование запятой после последнего аргумента функции:
      var_dump(
    $foo,
    $bar,
    $buz,
);
    • [RFC] Flexible Heredoc and Nowdoc Syntaxes — Предложение по улучшению многострочных текстовых блоков также принято. Станут доступны поддержка отступов и отмена необходимости перевода строки после закрывающего маркера:
      <?php
$values = [<<<EOT
              a
             b
            c
            EOT, 'd e f'];


    Инструменты


    • spiral/goridge — Высокопроизводительный RPC из PHP в Go без зависимостей.
    • BitOne/php-meminfo — Расширение, которое выводит информацию об использовании памяти и предназначено для обнаружения утечек.
    • simplario/quedis — Простая очередь на Redis. Прислал Влад Грознов.
    • daveearley/cli.fyi — Код сервиса cli.fyi, который выведет различную информацию в консоли при запросе с помощью curl.
    • ausi/slug-generator — Библиотека для генерации урлов (slug) на основе CLDR.
    • vozlt/nginx-module-vts — Расширение для nginx, которое выводит полезную страницу со статусом.
    • colinodell/json5 — Реализация де/кодирования JSON по стандарту JSON5.
    • mnapoli/pretty — CLI интерфейс для упрощения работы с CodeSniffer и PHP-CS-Fixer.
    • LambdaPHP — Инструмент для быстрого запуска PHP-приложения на AWS Lambda.


    Материалы для обучения




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    Метки:
    Zfort Group 252,34
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    • Дата основания 03 декабря 2000
    • Локация Харьков
      Украина
    • Сайт zfort.com.ua
    • Численность 101–200 человек
    • Дата регистрации 21 октября 2010
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