PHP-Дайджест № 120 (1 – 19 ноября 2017)

Свежая подборка со ссылками на новости и материалы. В выпуске: PHP 7.2.0 RC6, новости PHP-FIG, пара принятых RFC для PHP 7.3, порция полезных инструментов, материалы по асинхронному PHP, и многое другое.

Приятного чтения!

Новости и релизы

PHP Internals

[RFC] Allow a trailing comma in function calls — Предложение принято, а значит в ветке 7.3 станет возможным использование запятой после последнего аргумента функции:

var_dump( $foo, $bar, $buz, );

[RFC] Flexible Heredoc and Nowdoc Syntaxes — Предложение по улучшению многострочных текстовых блоков также принято. Станут доступны поддержка отступов и отмена необходимости перевода строки после закрывающего маркера:

<?php $values = [<<<EOT a b c EOT, 'd e f'];

Инструменты

spiral/goridge — Высокопроизводительный RPC из PHP в Go без зависимостей.

BitOne/php-meminfo — Расширение, которое выводит информацию об использовании памяти и предназначено для обнаружения утечек.

simplario/quedis — Простая очередь на Redis. Прислал Влад Грознов.

daveearley/cli.fyi — Код сервиса cli.fyi, который выведет различную информацию в консоли при запросе с помощью curl.

ausi/slug-generator — Библиотека для генерации урлов (slug) на основе CLDR.

vozlt/nginx-module-vts — Расширение для nginx, которое выводит полезную страницу со статусом.

colinodell/json5 — Реализация де/кодирования JSON по стандарту JSON5.

mnapoli/pretty — CLI интерфейс для упрощения работы с CodeSniffer и PHP-CS-Fixer.

LambdaPHP — Инструмент для быстрого запуска PHP-приложения на AWS Lambda.

Материалы для обучения

Занимательное

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