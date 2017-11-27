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Дайджест свежих материалов из мира фронтенда за последнюю неделю №290 (19 — 26 ноября 2017)

    Предлагаем вашему вниманию подборку с ссылками на новые материалы из области фронтенда и около него.


        Медиа    |    Веб-разработка    |    CSS    |    Javascript    |    Браузеры    |    Занимательное

    Медиа


    podcast Подкаст «Frontend Weekend» #29 – Александра Ермоленко про то, как должны взаимодействовать дизайнеры и разработчики
    podcast Подкаст «devschacht»: Ночной фронтенд #12 — Деньги не мотивация
    podcast Подкаст «Фронтенд Юность (18+)» : JavaScript — лучший язык для бездумного копирования чужих велосипедов
    podcast Подкаст «Drinkcast», Выпуск #18 — «Ребята, давайте жить дружно»
    video «ALL YOUR HTML» #24: «Кастомный скролл и css свойство clip»
    video HTML Шорты: Андрей Ситник — О сексе, алкоголе и Logux

    Веб-разработка


    habr Адаптивная вёрстка. В чём разница между резиновой, адаптивной и отзывчивой вёрсткой? Как правильно их применять?
    Что за lit-html? lit-html — конкурент react или просто другой вид Handlebars
    en pwa Progressive Web Apps: подробное введение в PWA
    en Локализация и перевод в вебе
    en Общие проблемы безопасности в веб-приложениях, часть 1





    CSS


    Всё, что вам нужно знать о CSS-in-JS
    en Логические сетки в CSS Grid Layout, статья Эрика Мейера на alistapart
    en Искусство решения проблем с помощью CSS
    en CSS для комманд
    en Обновите свой проект с помощью CSS-селекторов и пользовательских атрибутов
    en О растущей популярности Atomic CSS
    en Оптимизация CSS: тонкая настройка производительной анимации с помощью DevTools
    en История о том, Зак Лизерман потратил 23 минуты на существенное улучшение времени загрузки шрифта


    JavaScript


    Сколько стоит JavaScript? Перевод «The Cost Of JavaScript» Эдди Османи.
    77% из 433 тысяч изученных сайтов используют уязвимые версии JavaScript-библиотек
    en Знакомство с JS-шаблоном года или как обрабатывать async как босс
    en PlainJS — множество утилит и плагинов на ванильном JS для решения распространненых задач фронтенда, с демками и примерами
    en Введение в регулярные выражения (Regex) в JavaScript
    en Как работает JavaScript: сравнение с WebAssembly + почему в некоторых случаях лучше использовать его вместо JavaScript
    en Почему мы отказались от использования дефолтных экспортов в Javascript и почему вы должны сделать то же самое
    en Имплементация JavaScript Functor и монад





    • Libs & Plugins:
      en Scrollama — JS библиотека для реализации сторителлинга с помощью IntersectionObserver в пользу событий прокрутки.
      en Chartkick — создание красивых графиков с помощью одной строки на React
      en imaskjs — маскирование данных по заданным параметрам в текстовом поле ввода, без зависимостей
      en raspchat — сервер с чатом, который можно запускать на Raspberry Pi
      en z — нативный паттерн сравнения для Javascript
      en AWS Amplify — декларативная библиотека для разработки приложений, использущих Cloud сервисы с JS


    Браузеры


    Firefox Улучшение отладчика и расширение WebExtensions API: что нового для разработчиков в Firefox 58
    В Firefox планируют выводить предупреждение при посещении ранее взломанных сайтов
    Хотите получать новости первым? О том, как заблокировать раздражающие push notifications в разных браузерах
    en Ваш первый (Web)extension для Firefox, написанный на Kotlin
    en Сравнение скорости загрузки страниц в браузере: введение в методологию

    Занимательное


    Анализ степени дублирования кода на GitHub
    GitHub получил функцию командных обсуждений
    Quartz: Google собирает данные о местоположении пользователей Android
    Бывший глава китайского подразделения Google: работа, требующая социальных навыков, в будущем выйдет на первый план
    11 оптических иллюзий в интерфейсах
    Где найти последние места без интернета
    en Программисты на пути к очередному пузырю?
    en Миф о взаимозаменямости разработчиков
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    Просим прощения за возможные опечатки или неработающие/дублирующиеся ссылки. Если вы заметили проблему — напишите пожалуйста в личку, мы стараемся оперативно их исправлять.



    Дайджест за прошлую неделю.
    Материал подготовили dersmoll и alekskorovin.
    Метки:
    Zfort Group 330,17
    Компания
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    Комментарии 2
    • 0
      Слиплась ссылка «Почему мы отказались от использования дефолтных экспортов в Javascript и почему вы должны сделать то же самое • en Имплементация JavaScript Functor и монад»

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    Информация
    • Дата основания 03 декабря 2000
    • Локация Харьков
      Украина
    • Сайт zfort.com.ua
    • Численность 101–200 человек
    • Дата регистрации 21 октября 2010
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