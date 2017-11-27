Дайджест свежих материалов из мира фронтенда за последнюю неделю №290 (19 — 26 ноября 2017)

Предлагаем вашему вниманию подборку с ссылками на новые материалы из области фронтенда и около него.

Медиа

CSS

JavaScript

Libs & Plugins:

• Scrollama — JS библиотека для реализации сторителлинга с помощью IntersectionObserver в пользу событий прокрутки.

• Chartkick — создание красивых графиков с помощью одной строки на React

• imaskjs — маскирование данных по заданным параметрам в текстовом поле ввода, без зависимостей

• raspchat — сервер с чатом, который можно запускать на Raspberry Pi

• z — нативный паттерн сравнения для Javascript

• AWS Amplify — декларативная библиотека для разработки приложений, использущих Cloud сервисы с JS



Браузеры

Занимательное

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