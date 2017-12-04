Дайджест свежих материалов из мира фронтенда за последнюю неделю №291 (27 ноября — 3 декабря 2017)
Предлагаем вашему вниманию подборку с ссылками на новые материалы из области фронтенда и около него.
Медиа | Веб-разработка | CSS | Javascript | Браузеры | Занимательное
• Подкаст «Frontend Weekend» FW #30 – Евгений Родионов о том, как из верстальщика стать директором по продуктам
• Подкаст «devschacht»: Ночной фронтенд #13— Дарт, Полимер и велосипеды
• Подкаст «Фронтенд Юность (18+)» #28 React разрывает пуканы
• Подкаст «Drinkcast», #19 — «Пресвятой JavaScript»
• «ALL YOUR HTML» #25: «ALL YOUR HTML, Рисуем фото линиями в 3d, three.js»
• Введение в тестирование фронтенда
• Баги на продакшене — грязная дюжина самых популярных
• Как начать работать со статическими сайтами — обзор генераторов
• Чеклист фронтенда — это только инструмент… все зависит от вас
• Лучшие подкасты о веб-дизайне и веб-разработке
• Учим CSS Grid за 5 минут
• О логике построения типографики и пропорций в V6
• Современная асинхронная загрузка CSS
• Инструменты для инлайнинга CSS, которые пригодятся при создании Email шаблона
• Использование feature queries (@supports) для каскада в веб-разработке
• Как я воссоздал эффект хлопка на Medium, и что я понял из этого эксперимента
• Генерация вайрфреймов с контурами и диагоналями при помощи CSS и HTML
• Гибкий контроль переполнения контейнеров с помощью флексов
• Шрифтастическая производительность веба — доклад Monica Dinculescu на SmashingConf Barcelona 2017, а также небольшое пояснение свойства font-display для доклада
• Как работает JS: особенности и сфера применения WebAssembly
• Создание библиотеки компонентов с использованием Storybook
• Путешествие в Fantasy-land. Егор Трубников-Панов рассказывает о функциональном стиле программирования на JavaScript и спецификации Fantasy-land.
• JSRobot — изучайте JavaScript, играя в игру
• Введение в спекулятивную оптимизацию в V8
• JavaScript хаки для ES6 хипстеров
• Полный справочник по собеседованию Javascript разработчика
• Реализация решета Эратосфена в JavaScript
• MobX vs Redux с React: вопросы и сравнение для новичка
• Участие в ECMAScript: инструкция
• В Firefox 58 будет запрещён прямой переход на URL «data:»
• Chrome 63 — что нового в DevTools
• Chrome 64 — что нового в DevTools
• Мобильный браузер Microsoft Edge стал доступен всем пользователям Android и iOS
• Новый и улучшеный инспектор событий и CSS в Microsoft Edge DevTools
• Власть имиджбордов: Как 4chan стал рассадником насилия
• Проект Mozilla выпустил открытую систему распознавания речи
• Объяснения по обновлениям алгоритмов Google
• 24 Pull Requests: ежегодное мероприятие GitHub по развитию открытых проектов
• HDMI 2.1: новый стандарт, новый кабель
• Квантовые компьютеры и квантовый интернет сегодня и завтра
• Резкие взлёты и падения популярности технологий на Stack Overflow
• Photoshop будет использовать ИИ для быстрого выделения объектов
• Эрик Шмидт: медицина и наука – основные отрасли, где будет использоваться ИИ в ближайшем будущем
• Scripting Cyrillic. О внедрении кириллицы в Google Docs и Slides
• OWASP Top 10 — 2017 — десять наиболее критичных уязвимостей веб приложений
Дайджест за прошлую неделю.
Материал подготовили dersmoll и alekskorovin.
Медиа | Веб-разработка | CSS | Javascript | Браузеры | Занимательное
Медиа
• Подкаст «Frontend Weekend» FW #30 – Евгений Родионов о том, как из верстальщика стать директором по продуктам
• Подкаст «devschacht»: Ночной фронтенд #13— Дарт, Полимер и велосипеды
• Подкаст «Фронтенд Юность (18+)» #28 React разрывает пуканы
• Подкаст «Drinkcast», #19 — «Пресвятой JavaScript»
• «ALL YOUR HTML» #25: «ALL YOUR HTML, Рисуем фото линиями в 3d, three.js»
Веб-разработка
• Введение в тестирование фронтенда
• Баги на продакшене — грязная дюжина самых популярных
• Как начать работать со статическими сайтами — обзор генераторов
• Чеклист фронтенда — это только инструмент… все зависит от вас
• Лучшие подкасты о веб-дизайне и веб-разработке
- Производительность:
• Производительность как восприятие: восприятие времени
• Google не использует метрику TTFB в ранжировании
• Лучший запрос — это отсутствие запросов. Пересмотр стратегии оптимизации под HTTP/2
• 23 инструмента для повышения производительности веб-сайтов
• Советы по оптимизации производительности JavaScript
• Прогрессивная загрузка изображений с помощью Intersection Observer и SQIP Progressive
• HTTP/2 PUSH или HTTP Preload
- AMP/PWA:
• Анализ экономического влияния AMP на издателей и e-commerce
• Разработка для безбраузерного веба (в контексте PWA)
• Addy Osmani подробно о создании PWA для Pinterest и о существенном повышении производительности в связи с этим
- Tools:
• Как (и зачем) использовать eslint на вашем проекте
• WebStorm 2017.3: улучшенная поддержка Vue.js, рефакторинг, новый REST клиент и прочее
- Accessibility:
• Что нужно знать о 2018-м: грядущие дедлайны соблюдения стандартов и этапы
• Сначала доступность: переосмысление того, как мы подходим к дизайну и разработке сайтов
• Руководство по доступности веб-контента для людей, которые не читали об этом раньше
• funkify — расширение для Хрома, позволяющее эмулировать многие расстройства зрения, моторики, а также некоторые когнитивные
- Анимация:
• Еженедельная подборка красивых эффектов на CSS/SVG/JS #64
• Анимация лейаутов с помощью техники FLIP
• Декоративный фон на WebGL
• infinitown — WebGL эксперимент с процедурально создаваемым городом
• GLSL: Voronoi octave
CSS
• Учим CSS Grid за 5 минут
• О логике построения типографики и пропорций в V6
• Современная асинхронная загрузка CSS
• Инструменты для инлайнинга CSS, которые пригодятся при создании Email шаблона
• Использование feature queries (@supports) для каскада в веб-разработке
• Как я воссоздал эффект хлопка на Medium, и что я понял из этого эксперимента
• Генерация вайрфреймов с контурами и диагоналями при помощи CSS и HTML
• Гибкий контроль переполнения контейнеров с помощью флексов
• Шрифтастическая производительность веба — доклад Monica Dinculescu на SmashingConf Barcelona 2017, а также небольшое пояснение свойства font-display для доклада
JavaScript
• Как работает JS: особенности и сфера применения WebAssembly
• Создание библиотеки компонентов с использованием Storybook
• Путешествие в Fantasy-land. Егор Трубников-Панов рассказывает о функциональном стиле программирования на JavaScript и спецификации Fantasy-land.
• JSRobot — изучайте JavaScript, играя в игру
• Введение в спекулятивную оптимизацию в V8
• JavaScript хаки для ES6 хипстеров
• Полный справочник по собеседованию Javascript разработчика
• Реализация решета Эратосфена в JavaScript
• MobX vs Redux с React: вопросы и сравнение для новичка
• Участие в ECMAScript: инструкция
- VueJS:
• Приложение реального времени на Vue.js
• madewithvuejs — коллекция проектов, сделанных с помощью vue.js
• Как понять Scoped slots во Vue.js
• vuetron — инструмент для тестирования и отладки ваших приложений на Vue + Vuex
- React:
• Отладка производительности React с помощью React 16 и Chrome Devtools.
• Введение в React VR
• GiraffQL — инструмент для интерактивного погружения в GraphQL, написанный на React
• Представление React Food Truck — курируемый набор расширений для VS Code
• reactopt — Инструмент для оптимизации React приложений, идентифицирует определенные события, которые могут вызывать ненужный повторный рендеринг
- Angular:
• Использование нового HTTP клиента в Angular v4
• telemachy — визуальное подсказки в виде интерактивного тура по сайту для приложений Angular
• История ngUpgrade: миграция AngularJS приложения с версии 1.6 на Angular 4
- Libs & Plugins:
• Classily.js — небольшой плагин для тогглинга классов: простое решение для не всегда простых задач
• rapid.js — подобный ORM интерфейс и роутер для API запросов
• superstruct — простой и компонуемый способ валидации данных в Javascript
Браузеры
• В Firefox 58 будет запрещён прямой переход на URL «data:»
• Chrome 63 — что нового в DevTools
• Chrome 64 — что нового в DevTools
• Мобильный браузер Microsoft Edge стал доступен всем пользователям Android и iOS
• Новый и улучшеный инспектор событий и CSS в Microsoft Edge DevTools
Занимательное
• Власть имиджбордов: Как 4chan стал рассадником насилия
• Проект Mozilla выпустил открытую систему распознавания речи
• Объяснения по обновлениям алгоритмов Google
• 24 Pull Requests: ежегодное мероприятие GitHub по развитию открытых проектов
• HDMI 2.1: новый стандарт, новый кабель
• Квантовые компьютеры и квантовый интернет сегодня и завтра
• Резкие взлёты и падения популярности технологий на Stack Overflow
• Photoshop будет использовать ИИ для быстрого выделения объектов
• Эрик Шмидт: медицина и наука – основные отрасли, где будет использоваться ИИ в ближайшем будущем
• Scripting Cyrillic. О внедрении кириллицы в Google Docs и Slides
• OWASP Top 10 — 2017 — десять наиболее критичных уязвимостей веб приложений
Просим прощения за возможные опечатки или неработающие/дублирующиеся ссылки. Если вы заметили проблему — напишите пожалуйста в личку, мы стараемся оперативно их исправлять.
Дайджест за прошлую неделю.
Материал подготовили dersmoll и alekskorovin.
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