Дайджест свежих материалов из мира фронтенда за последнюю неделю №291 (27 ноября — 3 декабря 2017)

Предлагаем вашему вниманию подборку с ссылками на новые материалы из области фронтенда и около него.

Медиа

CSS

JavaScript

Libs & Plugins:

• Classily.js — небольшой плагин для тогглинга классов: простое решение для не всегда простых задач

• rapid.js — подобный ORM интерфейс и роутер для API запросов

• superstruct — простой и компонуемый способ валидации данных в Javascript



Браузеры

Занимательное

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