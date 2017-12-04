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Дайджест свежих материалов из мира фронтенда за последнюю неделю №291 (27 ноября — 3 декабря 2017)

    Предлагаем вашему вниманию подборку с ссылками на новые материалы из области фронтенда и около него.


        Медиа    |    Веб-разработка    |    CSS    |    Javascript    |    Браузеры    |    Занимательное

    Медиа


    podcast Подкаст «Frontend Weekend» FW #30 – Евгений Родионов о том, как из верстальщика стать директором по продуктам
    podcast Подкаст «devschacht»: Ночной фронтенд #13— Дарт, Полимер и велосипеды
    podcast Подкаст «Фронтенд Юность (18+)» #28 React разрывает пуканы
    podcast Подкаст «Drinkcast», #19 — «Пресвятой JavaScript»
    video «ALL YOUR HTML» #25: «ALL YOUR HTML, Рисуем фото линиями в 3d, three.js»

    Веб-разработка


    en Введение в тестирование фронтенда
    en Баги на продакшене — грязная дюжина самых популярных
    en Как начать работать со статическими сайтами — обзор генераторов
    en Чеклист фронтенда — это только инструмент… все зависит от вас
    en Лучшие подкасты о веб-дизайне и веб-разработке







    CSS


    habr Учим CSS Grid за 5 минут
    en О логике построения типографики и пропорций в V6
    en Современная асинхронная загрузка CSS
    en Инструменты для инлайнинга CSS, которые пригодятся при создании Email шаблона
    en Использование feature queries (@supports) для каскада в веб-разработке
    en Как я воссоздал эффект хлопка на Medium, и что я понял из этого эксперимента
    en Генерация вайрфреймов с контурами и диагоналями при помощи CSS и HTML
    en Гибкий контроль переполнения контейнеров с помощью флексов
    en video Шрифтастическая производительность веба — доклад Monica Dinculescu на SmashingConf Barcelona 2017, а также небольшое пояснение свойства font-display для доклада

    JavaScript


    habr Как работает JS: особенности и сфера применения WebAssembly
    Создание библиотеки компонентов с использованием Storybook
    video Путешествие в Fantasy-land. Егор Трубников-Панов рассказывает о функциональном стиле программирования на JavaScript и спецификации Fantasy-land.
    en JSRobot — изучайте JavaScript, играя в игру
    en Введение в спекулятивную оптимизацию в V8
    en JavaScript хаки для ES6 хипстеров
    en Полный справочник по собеседованию Javascript разработчика
    en Реализация решета Эратосфена в JavaScript
    en MobX vs Redux с React: вопросы и сравнение для новичка
    en Github Участие в ECMAScript: инструкция




    • Libs & Plugins:
      en Classily.js — небольшой плагин для тогглинга классов: простое решение для не всегда простых задач
      en Github rapid.js — подобный ORM интерфейс и роутер для API запросов
      en Github superstruct — простой и компонуемый способ валидации данных в Javascript


    Браузеры


    Firefox В Firefox 58 будет запрещён прямой переход на URL «data:»
    en Chrome video Chrome 63 — что нового в DevTools
    en Chrome 64 — что нового в DevTools
    IE Мобильный браузер Microsoft Edge стал доступен всем пользователям Android и iOS
    en IE Новый и улучшеный инспектор событий и CSS в Microsoft Edge DevTools

    Занимательное


    Власть имиджбордов: Как 4chan стал рассадником насилия
    Проект Mozilla выпустил открытую систему распознавания речи
    Объяснения по обновлениям алгоритмов Google
    24 Pull Requests: ежегодное мероприятие GitHub по развитию открытых проектов
    HDMI 2.1: новый стандарт, новый кабель
    Квантовые компьютеры и квантовый интернет сегодня и завтра
    Резкие взлёты и падения популярности технологий на Stack Overflow
    Photoshop будет использовать ИИ для быстрого выделения объектов
    Эрик Шмидт: медицина и наука – основные отрасли, где будет использоваться ИИ в ближайшем будущем
    en Scripting Cyrillic. О внедрении кириллицы в Google Docs и Slides
    en OWASP Top 10 — 2017 — десять наиболее критичных уязвимостей веб приложений
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    Просим прощения за возможные опечатки или неработающие/дублирующиеся ссылки. Если вы заметили проблему — напишите пожалуйста в личку, мы стараемся оперативно их исправлять.



    Дайджест за прошлую неделю.
    Материал подготовили dersmoll и alekskorovin.
    Метки:
    Zfort Group 256,76
    Компания
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    Комментарии 2
    • 0
      Какого еще сита?) Всегда было решето Эратосфена

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    Информация
    • Дата основания 03 декабря 2000
    • Локация Харьков
      Украина
    • Сайт zfort.com.ua
    • Численность 101–200 человек
    • Дата регистрации 21 октября 2010
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