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Zimbra
Zimbra и модульное расширение Zextras Suite
вчера в 11:22

Как сделать в Zimbra черный и белый список

    Сервисы RBL (Realtime Blackhole List) были первым эффективным средством борьбы со спамом. Они были устроены практически одинаково — имеется список «плохих» IP-адресов, доступ к которому осуществляется в реальном времени по протоколу DNS. Использующие RBL почтовые серверы в момент приема очередного сообщения запрашивают сервис (или несколько RBL-сервисов) о том, является ли IP-адрес отправителя письма «плохим», и, на основании ответа RBL, либо принимают, либо отвергают письмо. Большинство серверных почтовых программ в настоящее время могут работать с сервисами RBL.
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    С Zimbra Collaboration Server 8.5 и поздних версиях можно вести черный список IP адресов для подключения к Postfix. Это полезно в случае DOS и направленных сценариев спам-атаки. Многие клиенты используют RBL для блокировки спамеров от flooding их МТА спамом. Однако это не всегда помогает решить проблему, когда ваш сервер уже атакован. Начиная с Zimbra Collaboration Server 8.5, можно создать на диске базы данных, что позволяет вести определенный черный список IP-адресов.

    Создаем Белый список (Whitelist)


    1. Создадим файл postfix_rbl_override

    root@unix:/# nano /opt/zimbra/conf/postfix_rbl_override

    2. В созданный файл добавляем доверенные IP адреса.

    1.2.3.4 OK
    5.6.7.8 OK

    3. Выполняем команду postmap для сохранения настроек в postfix. Данную команду выполняем от пользователя zimbra

    root@unix:/# postmap /opt/zimbra/conf/postfix_rbl_override

    4. Выполняем команду zmprov чтобы применить данные изменения в Zimbra Collaboration Server.

    root@unix:/# zmprov mcf +zimbraMtaRestriction 'check_client_access lmdb:/opt/zimbra/conf/postfix_rbl_override'

    postmap необходимо запускать каждый раз после изменения.

    Создаем Черный список (blackList)


    1. Создаем файл postfix_blacklist:

    root@unix:/# nano /opt/zimbra/conf/postfix_blacklist

    2. В созданный файл добавляем блокируемые IP адреса.

    1.2.3.4 REJECT
    5.6.7.8 REJECT

    3. Выполняем команду postmap для сохранения настроек в postfix. Данную команду выполняем от пользователя zimbra

    root@unix:/# postmap /opt/zimbra/conf/postfix_blacklist

    4. Выполняем команду zmprov, чтобы применить данные изменения в Zimbra Collaboration Server.

    root@unix:/# zmprov mcf +zimbraMtaRestriction 'check_client_access lmdb:/opt/zimbra/conf/postfix_blacklist'

    postmap необходимо каждый раз запускать после изменения.
    Метки:
    Zimbra 36,34
    Zimbra и модульное расширение Zextras Suite
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    Информация
    • Дата основания 02 июня 2011
    • Локация Milano
      Италия
    • Сайт zextras.com
    • Численность 51–100 человек
    • Дата регистрации 22 мая 2017
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