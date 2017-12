Как перенести электронную почту с cPanel на Zimbra Collaboration 8.0

vi create-acc.sh ===========scripts============== #!/bin/sh # Clear screen clear rm create-account-zimbra.zmp touch create-account-zimbra.zmp echo “Looping for all users” for ACCOUNT in /srv/pwcache/* do PASS=`cat “$ACCOUNT” | grep passwd: | cut -d ‘:’ -f2` ACC=`echo $ACCOUNT | cut -d “/” -f4` echo “Retrieve password account $ACC” echo “ca $ACC@your_domain.net PasswordTemp” >> create-account-zimbra.zmp echo “ma $ACC@your_domain.net userPassword ‘{crypt}$PASS'” >> create-account-zimbra.zmp done echo “Complete” ===========scripts==============