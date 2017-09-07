Bareos: ленты, Hyper-V и ещё всякое

FileSet { # в названии набора файлов указываем имя виртуалки, как это удобно Name = "VM_lamachine-fs" Include { # указываем имя ВМ (наличие/отсутствие "example.com" тоже важно) File = "\\|C:/Windows/System32/WindowsPowerShell/v1.0/powershell.exe -file c:/cmd/search-vm.ps1 -machine lamachine.example.com" Options { # диски ВМ очень хорошо жмутся Compression = LZO # исключаем большой лишний файл RegexFile = ".*/Virtual Machines/.*.bin" Exclude = yes } } }

Param( [string]$level, [string]$machine = "NOEXISTENTVM.example.com" ) Import-Module failoverclusters $backuppath = @() $Cluster = Get-Cluster $ClusterMachines = @() $ClusterMachines += Get-ClusterResource -Cluster $Cluster | where { $_.ResourceType -like "Virtual Machine" } | where { $_.Name -like "*$machine"} | ` select -Property OwnerNode,Name, @{ Name ="VmID";Expression ={ (Get-ClusterParameter -Cluster $Cluster -InputObject $_ | where { $_.Name -eq "VmID" } | select -Property Value).Value } } if ($ClusterMachines.Count -eq 0 ) { "NO MACHINES" exit 2 } foreach ($ClusterMachine in $ClusterMachines){ $VM = Get-VM -ComputerName $ClusterMachine.OwnerNode -Id $ClusterMachine.VmID $path = $VM.Path.Replace('\','/') $backuppath += $path foreach ($HardDrive in $VM.HardDrives){ $drivepath = $HardDrive.Path | Split-Path -Parent $drivepath = $drivepath.Replace('\','/') if ($drivepath -notin $backuppath){ $backuppath += $drivepath } } } $backuppath

А вот c:\cmd\search-vm.ps1, который и отдаёт путь к машине: