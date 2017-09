Bareos: ленты, Hyper-V и ещё всякое

#Copyright disclaimer: # Copyright (C) 2015, ITHierarchy Inc (www.ithierarchy.com). ALl rights reserverd. # This program is free software: you can redistribute it and/or modify # it under the terms of the GNU General Public License as published by # the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or # (at your option) any later version. # # This program is distributed in the hope that it will be useful, # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the # GNU General Public License for more details. # # You should have received a copy of the GNU General Public License # along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. Param( [string]$level, [string]$machine = "noexist.example.com", #[string]$prefix = "", [int]$DayOfWeekForFullBackup = 2 ) Import-Module failoverclusters "Processing $machine via $env:computername" $dow = [int]$(get-date).DayOfWeek if ($dow -eq $DayOfWeekForFullBackup){ $prefix="Weekly" } $DateStamp=$(((get-date)).ToString("yyyyMMddTHHmmss")) if ($level -eq "Full"){$Backup=" Bacula -*"}Else{$Backup=" Bacula -$level*"} #$HyperVPath="C:\Hyper-V" #Set path to your Hyper-V Machines to be backed up #Sort out Actual Volume path to VM #$VMDrive=$HyperVPath.Substring(0,1) #$volume=Get-Volume $VMDrive #$TrueHyperVPath=$($HyperVPath.Replace("$($VMDrive):\",$($Volume.path))) #Get List of VMs $Cluster = Get-Cluster # let's initialize it like array (for simplier size check) $ClusterMachines = @() $ClusterMachines += Get-ClusterResource -Cluster $Cluster | where { $_.ResourceType -like "Virtual Machine" } | where { $_.Name -like "*$machine"} | ` select -Property OwnerNode,Name, @{ Name ="VmID";Expression ={ (Get-ClusterParameter -Cluster $Cluster -InputObject $_ | where { $_.Name -eq "VmID" } | select -Property Value).Value } } if ($ClusterMachines.count -gt 1){ "Ambiguous machine name" exit 2 } if ($ClusterMachines.count -ne 1){ "Machine not found: absent, not in failover cluster or something" exit 2 } foreach ($ClusterMachine in $ClusterMachines){ $VM = Get-VM -ComputerName $ClusterMachine.OwnerNode -Id $ClusterMachine.VmID write-host "Working on VM $($vm.Name) @ '$($vm.Path)'" $CurrentSnapShots = $VM | Get-VMSnapshot foreach ($SnapShot in $CurrentSnapShots){ if ($SnapShot.Name -like ("$($prefix)Backup*")){ write-host "Removing VM Checkpoint '$($SnapShot.Name)'" $SnapShot | Remove-VMSnapshot # -ComputerName $ClusterMachine.OwnerNode $LoopCount=0 do { Write-host "Waiting for snapshot '$($SnapShot.name)' to delete..." Start-Sleep -s 10 $LoopCount=$LoopCount+1 }while ($VM.Status -eq "Merging disks" -and $LoopCount -lt 30) } } $label = "$($prefix)Backup-$level-$DateStamp" write-host "Creating Checkpoint $label ($($VM.Name))" $VM | Checkpoint-VM -SnapshotName $label }

#Copyright disclaimer: # Copyright (C) 2015, ITHierarchy Inc (www.ithierarchy.com). ALl rights reserverd. # This program is free software: you can redistribute it and/or modify # it under the terms of the GNU General Public License as published by # the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or # (at your option) any later version. # # This program is distributed in the hope that it will be useful, # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the # GNU General Public License for more details. # # You should have received a copy of the GNU General Public License # along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. Param( [string]$level, [string]$machine = "noexist.example.com", [string]$vmmserver = "vldvmm.example.com" ) Import-Module failoverclusters $Cluster = Get-Cluster $ClusterMachines = Get-ClusterResource -Cluster $Cluster | where { $_.ResourceType -like "Virtual Machine" } | where { $_.Name -like "*$machine"} | ` select -Property OwnerNode,Name, @{ Name ="VmID";Expression ={ (Get-ClusterParameter -Cluster $Cluster -InputObject $_ | where { $_.Name -eq "VmID" } | select -Property Value).Value } } # FIXME foreach по идее лишний foreach ($ClusterMachine in $ClusterMachines){ $VM = Get-VM -ComputerName $ClusterMachine.OwnerNode -Id $ClusterMachine.VmID write-host "Working on VM $($vm.Name) @ '$($vm.Path)'" $CurrentSnapShots = $VM | Get-VMSnapshot foreach ($SnapShot in $CurrentSnapShots){ if ($SnapShot.Name -like ("Backup*")){ write-host "Removing VM Checkpoint '$($SnapShot.Name)'" $SnapShot | Remove-VMSnapshot # -ComputerName $ClusterMachine.OwnerNode $LoopCount=0 do { Write-host "Waiting for snapshot '$($SnapShot.name)' to delete..." Start-Sleep -s 10 $LoopCount=$LoopCount+1 }while ($VM.Status -eq "Merging disks" -and $LoopCount -lt 30) } } }

Создание:Удаление: