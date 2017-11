От Root CA до User Authorization в nginx+apache. Часть 1. Создаем Root&Intermediate Certificate Authority

Структура директорий на сервере CA

RootCA – директория корневого сертификата

Config – конфигурации для OpenSSL

PersonIntermediateCA – промежуточный сертификат для пользовательских сертификатов

ServerIntermediateCA – промежуточный сертификат для серверных сертификатов

CodeIntermediateCA – промежуточный сертификат для сертификатов подписи кода

Внутри этих директорий есть свои, посмотри и на них: (/root/ca/{RootCA, PersonIntermediateCA, ServerIntermediateCA, CodeIntermediateCA})

certs – директория для сертификатов

crl – директория для отозванных сертификатов

csr – эта директория только для промежуточных сертификатов (запросы на создание сертификата)

private (chmod 400) – директория для приватных ключей

index.txt – файл текстовой базы сертификатов

serial – серийный номер следующего сертификата

crlnumber – серийный номер для следующего отзыва сертификата

Немного разобрались с директориями и файлами, которые нам нужны. Теперь перейдем к написанию частей конфигурации OpenSSL для нашего ЦС

Секции конфигурации для OpenSSL

[ ca ]

[ ca ] default_ca = CA_default

[ CA_default ]

[ CA_default ] # Переменные указывающие директории, нам это пригодиться в конфиге # (чтоб не редактировать в ста местах) dir = /root/ca/RootCA certs = $dir/certs new_certs_dir = $certs private = $dir/certs crl_dir = $dir/crl serial = $dir/serial database = $dir/index.txt RANDFILE = $dir/private/.rand

dir – это исключительно наша переменная, для того, чтоб сэкономить нам время. Тут мы укажем пусть до основной директории того ЦС, для которого конфигурация будет предназначена;

certs – эта переменная для сертификатов, ей мы указываем нашу папку;

new_certs_dir – аналогично certs (в разных версиях OpenSSL разные переменные для сертификатов), поэтому указываем обе;

private – в эту переменную передаем место нашей приватной директории, в описании директорий, мы уже говорили, что тут храним приватные ключи;

crl_dir – как уже говорили, тут будет путь к директории отозванных сертификатов;

serial – указываем наш файл serial;

database – текстовая база данных, наш index.txt;

RANDFILE – случайный файл для случайных данных.

# Сертификат и ключ, которым будет подписан другой сертификат, # проходящий через этот конфиг (в данном случае - это корневой сертификат) private_key = $private/RootCA.key.pem certificate = $certs/RootCA.cert.pem # Параметры для отозванных сертификатов crlnumber = $dir/crlnumber crl = $crl_dir/RootCA.crl.pem crl_extensions = crl_ext default_crl_days = 30 # используемый алгоритм хеширования default_md = sha256 name_opt = ca_default cert_opt = ca_default default_days = 365 preserve = no policy = policy_root

private_key и certificate – указываем путь и имена файлов приватного ключа и сертификата, соответственно. Эти параметры используются, когда мы подписываем сертификат. В данный момент, указан корневой сертификат (мы им будем подписывать промежуточные);

crlnumber – как говорилось, путь к файлу с серийным номером для отзыва;

crl – файл отозванных сертификатов (не уверен в правильности утверждения);

crl_extensions – расширение, которые вызывается при crl;

default_crl_days – количество дней до нового CRL;

default_md – алгоритм хеширования;

name_opt и cert_opt – отвечают за вывод и формат вывода информации по проверяемому сертификату;

default_days – сколько дней будет сертификат действителен;

preserve – заставляем конечный сертификат совпадать порядком полей с корневым (или промежуточным);

policy – политика для подписи сертификата;

policy

policy — в разных конфигурациях мы укажем разные значения. У нас их будет несколько: policy_root, policy_intermediate_person, policy_intermediate_server, policy_intermediate_code.

policy_root — будет в конфигурации для корневого сертификата, и у него будет заданы жесткие правила для подписи промежуточных.

policy_intermediate — а эта секция правил будет в конфигурации промежуточных, и правила подписи будут не такими строгими.



Параметры:



match — Обязательное заполнение, полное совпадение с Root CA

supplied — Обязательное заполнение, не обязательно совпадение с Root CA

optional — Не обязательное поле для заполнения



[ policy_root ] countryName = match stateOrProvinceName = match organizationName = match organizationalUnitName = supplied commonName = supplied emailAddress = optional subjectAltName = optional [ policy_intermediate_person ] countryName = optional stateOrProvinceName = optional localityName = optional organizationName = match organizationalUnitName = optional commonName = supplied emailAddress = supplied subjectAltName = optional [ policy_intermediate_code ] countryName = optional stateOrProvinceName = optional localityName = optional organizationName = match organizationalUnitName = optional commonName = supplied emailAddress = optional subjectAltName = optional [ policy_intermediate_server ] countryName = optional stateOrProvinceName = optional localityName = optional organizationName = match organizationalUnitName = optional commonName = supplied emailAddress = supplied subjectAltName = supplied

[ req ]

[ req ] default_bits = 2048 distinguished_name = req_distinguished_name string_mask = utf8only default_md = sha256 # Расширение при использовании опции -x509. x509_extensions = root_ca

default_bits – размер ключа RSA по умолчанию;

distinguished_name – этот параметр вызовет секцию, в которой перечислены параметры для сертификата;

string_mask – в какой кодировке будет наш текст в сертификате;

default_md – все тот же алгоритм хеширования;

x509_extensions – тут указана секция, которая будет использована, когда будет указа параметр x509;

[ req_distinguished_name ]

[ req_distinguished_name ] countryName = Country Name (2 letter code) (C) countryName_min = 2 countryName_max = 2 countryName_default = RU stateOrProvinceName = State or Province Name (S) stateOrProvinceName_default = Krasnoyarskiy kray localityName = Locality Name (L) localityName_default = Norilsk 0.organizationName = Organization Name (O) 0.organizationName_default = CertService organizationalUnitName = Organizational Unit Name (OU) organizationalUnitName_default = CertService. IT-Department. commonName = Common Name (CN) #commonName_default = CertService.info emailAddress = Email Address emailAddress_max = 60 #emailAddress_default = support@CertService.info subjectAltName = Alternative DNS names (comma seperated list) #subjectAltName_default = DNS:www.CertService.info

countryName – страна, код страны A2 (ISO) www.worldatlas.com/aatlas/ctycodes.htm ;

localityName – Город;

0.organizationName – название организации;

organizationalUnitName – отдел\департамент организации;

commonName – Для серверов это доменное имя, ип адрес. для ПО – название приложения, для пользователя – ФИО. Для корневого и промежуточного их название;

emailAddress – почта;

subjectAltName – альтернативное название (другие домены, почты и т.д.);

_default – задает значение по умолчанию;

Расширения

Для корневого сертификата

[ root_ca ] subjectKeyIdentifier = hash authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer basicConstraints = critical, CA:true keyUsage = critical, digitalSignature, cRLSign, keyCertSign

subjectKeyIdentifier – идентификатор субъекта. Может быть шестнадцатеричной строкой (hex), либо хешем (hash);

authorityKeyIdentifier – этот параметр допускает всего два значения keyid и issuer. Keyid – копирует идентификатор ключевого слова из родительского, если не получается получить и стоит always, то вернется ошибка. Issuer копирует issuer(подписанта) и серийный номер из сертификата, которым подписан. Он работает, только в том случае, если не работает keyid;

basicConstraints – CA – если true, то разрешает быть issuer’ом, false – нет (для уточнения: issuer – эмитет (подписант), т.е. может подписывать сертификаты);

keyUsage – что может делать сертификат;

Значение ключа keyUsage|Описание

— — serverAuth Аутентификация веб-сервера SSL / TLS.

clientAuth Аутентификация веб-клиента SSL / TLS.

codeSigning Подписание кода.

emailProtection Защита электронной почты (S / MIME).

timeStamping Доверенная отметка времени.

msCodeInd Microsoft Индивидуальная подмена кода (аутентификация).

msCodeCom Microsoft Подписание коммерческого кода (аутентификация).

msCTLSign Microsoft Доверенный лист подписей.

msSGC Microsoft Сервер криптографической защиты.

msEFS Microsoft Шифрование файловой системы.

nsSGC Netscape Server Gated Crypto.



Для промежуточных сертификатов

[ intermediate_ca ] subjectKeyIdentifier = hash authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer basicConstraints = critical, CA:true, pathlen:0 keyUsage = critical, digitalSignature, cRLSign, keyCertSign

Важное замечание:

Параметр basicConstraints содержит «pathlen:0». pathlen указывает максимальное количество ЦС, которые могут появляться ниже этого в цепочке. Поэтому, если у вас есть ЦС с нулевой точкой, он может использоваться только для подписывания сертификатов конечных пользователей, а не для дальнейших ЦС.



То есть, если вы хотите создать промежуточные сертификаты отделам, а потом пользователям, то pathlen должен будет быть равен 1, и также рекомендую создать расширение для таких сертификатов с параметром равным нулю.

Для конечных сертификатов

[ user_cert ] # Пользовательский (для аутентификации и почты basicConstraints = CA:FALSE nsCertType = client, email nsComment = "Client certificates" subjectKeyIdentifier = hash authorityKeyIdentifier = keyid,issuer keyUsage = critical, nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment extendedKeyUsage = clientAuth, emailProtection

nsCertType – тип сертификата. Допустимые значения: client, server, email, objsign, reserved, sslCA, emailCA, objCA;

nsComment – комментарий к сертификату;

[ server_cert ] # Серверный basicConstraints = CA:FALSE nsCertType = server nsComment = "Server Certificate" subjectKeyIdentifier = hash authorityKeyIdentifier = keyid,issuer:always keyUsage = critical, digitalSignature, keyEncipherment extendedKeyUsage = serverAuth

[ code_cert ] # Для подписи кода basicConstraints = CA:FALSE nsCertType = server nsComment = "Code Certificate" subjectKeyIdentifier = hash authorityKeyIdentifier = keyid,issuer:always keyUsage = digitalSignature extendedKeyUsage = codeSigning, msCodeInd, msCodeCom

[ crl_ext ] # Для отзыва сертификатов authorityKeyIdentifier=keyid:always [ ocsp ] # Для OCSP (Online Certificate Status Protocol) basicConstraints = CA:FALSE subjectKeyIdentifier = hash authorityKeyIdentifier = keyid,issuer keyUsage = critical, digitalSignature extendedKeyUsage = critical, OCSPSigning

Уходим в консоль

mkdir -p /root/ca/config mkdir -p /root/ca/{RootCA,PersonIntermediateCA,ServerIntermediateCA,CodeIntermediateCA}/{certs,crl,newcerts,private} mkdir -p /root/ca/{PersonIntermediateCA,ServerIntermediateCA,CodeIntermediateCA}/csr

chmod 400 /root/ca/RootCA/private chmod 400 /root/ca/PersonIntermediateCA/private chmod 400 /root/ca/ServerIntermediateCA/private chmod 400 /root/ca/CodeIntermediateCA/private

touch /root/ca/config/RootCA.cnf touch /root/ca/config/PersonIntermediateCA.cnf cp touch /root/ca/config/ServerIntermediateCA.cnf cp touch /root/ca/config/CodeIntermediateCA.cnf

RootCA.cnf [ ca ] default_ca = CA_default [ CA_default ] # Переменные указывающие директории, нам это пригодиться в конфиге # (чтоб не редактировать в ста местах) dir = /root/ca/RootCA certs = $dir/certs private = $dir/private crl_dir = $dir/crl new_certs_dir = $dir/newcerts database = $dir/index.txt serial = $dir/serial RANDFILE = $dir/private/.rand # Сертификат и ключ, которым будет подписан другой сертификат, # проходящий через этот конфиг (в данном случае - это корневой сертификат) private_key = $private/RootCA.key.pem certificate = $certs/RootCA.cert.pem # Параметры для отозванных сертификатов crlnumber = $dir/crlnumber crl = $crl_dir/RootCA.crl.pem crl_extensions = crl_ext default_crl_days = 30 # используемый алгоритм хеширования default_md = sha256 name_opt = ca_default cert_opt = ca_default default_days = 365 preserve = no policy = policy_root [ policy_root ] countryName = match stateOrProvinceName = match organizationName = match organizationalUnitName = supplied commonName = supplied emailAddress = optional subjectAltName = optional [ req ] default_bits = 2048 distinguished_name = req_distinguished_name string_mask = utf8only default_md = sha256 # Расширение при использовании опции -x509. x509_extensions = root_ca [ req_distinguished_name ] countryName = Country Name (2 letter code) (C) countryName_min = 2 countryName_max = 2 countryName_default = RU stateOrProvinceName = State or Province Name (S) stateOrProvinceName_default = Krasnoyarskiy kray localityName = Locality Name (L) localityName_default = Norilsk 0.organizationName = Organization Name (O) 0.organizationName_default = CertService organizationalUnitName = Organizational Unit Name (OU) organizationalUnitName_default = CertService. IT-Department. commonName = Common Name (CN) #commonName_default = CertService.info emailAddress = Email Address emailAddress_max = 60 #emailAddress_default = support@CertService.info subjectAltName = Alternative DNS names (comma seperated list) #subjectAltName_default = DNS:www.CertService.info [ root_ca ] subjectKeyIdentifier = hash authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer basicConstraints = critical, CA:true keyUsage = critical, digitalSignature, cRLSign, keyCertSign [ intermediate_ca ] subjectKeyIdentifier = hash authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer basicConstraints = critical, CA:true, pathlen:0 keyUsage = critical, digitalSignature, cRLSign, keyCertSign [ crl_ext ] # Для отзыва сертификатов authorityKeyIdentifier=keyid:always [ ocsp ] # Для OCSP (Online Certificate Status Protocol) basicConstraints = CA:FALSE subjectKeyIdentifier = hash authorityKeyIdentifier = keyid,issuer keyUsage = critical, digitalSignature extendedKeyUsage = critical, OCSPSigning



PersonIntermediateCA.cnf [ ca ] default_ca = CA_default [ CA_default ] # Переменные указывающие директории, нам это пригодиться в конфиге # (чтоб не редактировать в ста местах) dir = /root/ca/PersonIntermediateCA certs = $dir/certs private = $dir/private crl_dir = $dir/crl new_certs_dir = $dir/newcerts database = $dir/index.txt serial = $dir/serial RANDFILE = $dir/private/.rand # Сертификат и ключ, которым будет подписан другой сертификат, # проходящий через этот конфиг (в данном случае - это корневой сертификат) private_key = $private/PersonIntermediateCA.key.pem certificate = $certs/PersonIntermediateCA.cert.pem # Параметры для отозванных сертификатов crlnumber = $dir/crlnumber crl = $crl_dir/PersonIntermediateCA.crl.pem crl_extensions = crl_ext default_crl_days = 30 # используемый алгоритм хеширования default_md = sha256 name_opt = ca_default cert_opt = ca_default default_days = 365 preserve = no policy = policy_intermediate_person [ policy_intermediate_person ] countryName = optional stateOrProvinceName = optional localityName = optional organizationName = match organizationalUnitName = optional commonName = supplied emailAddress = supplied subjectAltName = optional [ req ] default_bits = 2048 distinguished_name = req_distinguished_name string_mask = utf8only default_md = sha256 # Расширение при использовании опции -x509. x509_extensions = root_ca [ req_distinguished_name ] countryName = Country Name (2 letter code) (C) countryName_min = 2 countryName_max = 2 countryName_default = RU stateOrProvinceName = State or Province Name (S) stateOrProvinceName_default = Krasnoyarskiy kray localityName = Locality Name (L) localityName_default = Norilsk 0.organizationName = Organization Name (O) 0.organizationName_default = CertService organizationalUnitName = Organizational Unit Name (OU) organizationalUnitName_default = CertService. IT-Department. commonName = Common Name (CN) #commonName_default = CertService.info emailAddress = Email Address emailAddress_max = 60 #emailAddress_default = support@CertService.info subjectAltName = Alternative DNS names (comma seperated list) #subjectAltName_default = DNS:www.CertService.info [ root_ca ] subjectKeyIdentifier = hash authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer basicConstraints = critical, CA:true keyUsage = critical, digitalSignature, cRLSign, keyCertSign [ intermediate_ca ] subjectKeyIdentifier = hash authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer basicConstraints = critical, CA:true, pathlen:0 keyUsage = critical, digitalSignature, cRLSign, keyCertSign [ user_cert ] basicConstraints = CA:FALSE nsCertType = client, email nsComment = "Client certificates" subjectKeyIdentifier = hash authorityKeyIdentifier = keyid,issuer keyUsage = critical, nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment extendedKeyUsage = clientAuth, emailProtection [ crl_ext ] # Для отзыва сертификатов authorityKeyIdentifier=keyid:always [ ocsp ] # Для OCSP (Online Certificate Status Protocol) basicConstraints = CA:FALSE subjectKeyIdentifier = hash authorityKeyIdentifier = keyid,issuer keyUsage = critical, digitalSignature extendedKeyUsage = critical, OCSPSigning



ServerIntermediateCA.cnf [ ca ] default_ca = CA_default [ CA_default ] # Переменные указывающие директории, нам это пригодиться в конфиге # (чтоб не редактировать в ста местах) dir = /root/ca/ServerIntermediateCA certs = $dir/certs private = $dir/private crl_dir = $dir/crl new_certs_dir = $dir/newcerts database = $dir/index.txt serial = $dir/serial RANDFILE = $dir/private/.rand # Сертификат и ключ, которым будет подписан другой сертификат, # проходящий через этот конфиг (в данном случае - это корневой сертификат) private_key = $private/ServerIntermediateCA.key.pem certificate = $certs/ServerIntermediateCA.cert.pem # Параметры для отозванных сертификатов crlnumber = $dir/crlnumber crl = $crl_dir/ServerIntermediateCA.crl.pem crl_extensions = crl_ext default_crl_days = 30 # используемый алгоритм хеширования default_md = sha256 name_opt = ca_default cert_opt = ca_default default_days = 365 preserve = no policy = policy_intermediate_server [ policy_intermediate_server ] countryName = optional stateOrProvinceName = optional localityName = optional organizationName = match organizationalUnitName = optional commonName = supplied emailAddress = supplied subjectAltName = supplied [ req ] default_bits = 2048 distinguished_name = req_distinguished_name string_mask = utf8only default_md = sha256 # Расширение при использовании опции -x509. x509_extensions = root_ca [ req_distinguished_name ] countryName = Country Name (2 letter code) (C) countryName_min = 2 countryName_max = 2 countryName_default = RU stateOrProvinceName = State or Province Name (S) stateOrProvinceName_default = Krasnoyarskiy kray localityName = Locality Name (L) localityName_default = Norilsk 0.organizationName = Organization Name (O) 0.organizationName_default = CertService organizationalUnitName = Organizational Unit Name (OU) organizationalUnitName_default = CertService. IT-Department. commonName = Common Name (CN) #commonName_default = CertService.info emailAddress = Email Address emailAddress_max = 60 #emailAddress_default = support@CertService.info subjectAltName = Alternative DNS names (comma seperated list) #subjectAltName_default = DNS:www.CertService.info [ root_ca ] subjectKeyIdentifier = hash authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer basicConstraints = critical, CA:true keyUsage = critical, digitalSignature, cRLSign, keyCertSign [ intermediate_ca ] subjectKeyIdentifier = hash authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer basicConstraints = critical, CA:true, pathlen:0 keyUsage = critical, digitalSignature, cRLSign, keyCertSign [ server_cert ] # Серверный basicConstraints = CA:FALSE nsCertType = server nsComment = "Server Certificate" subjectKeyIdentifier = hash authorityKeyIdentifier = keyid,issuer:always keyUsage = critical, digitalSignature, keyEncipherment extendedKeyUsage = serverAuth [ crl_ext ] # Для отзыва сертификатов authorityKeyIdentifier=keyid:always [ ocsp ] # Для OCSP (Online Certificate Status Protocol) basicConstraints = CA:FALSE subjectKeyIdentifier = hash authorityKeyIdentifier = keyid,issuer keyUsage = critical, digitalSignature extendedKeyUsage = critical, OCSPSigning



CodeIntermediateCA.cnf [ ca ] default_ca = CA_default [ CA_default ] # Переменные указывающие директории, нам это пригодиться в конфиге # (чтоб не редактировать в ста местах) dir = /root/ca/CodeIntermediateCA certs = $dir/certs private = $dir/private crl_dir = $dir/crl new_certs_dir = $dir/newcerts database = $dir/index.txt serial = $dir/serial RANDFILE = $dir/private/.rand # Сертификат и ключ, которым будет подписан другой сертификат, # проходящий через этот конфиг (в данном случае - это корневой сертификат) private_key = $private/CodeIntermediateCA.key.pem certificate = $certs/CodeIntermediateCA.cert.pem # Параметры для отозванных сертификатов crlnumber = $dir/crlnumber crl = $crl_dir/CodeIntermediateCA.crl.pem crl_extensions = crl_ext default_crl_days = 30 # используемый алгоритм хеширования default_md = sha256 name_opt = ca_default cert_opt = ca_default default_days = 365 preserve = no policy = policy_intermediate_code [ policy_intermediate_code ] countryName = optional stateOrProvinceName = optional localityName = optional organizationName = match organizationalUnitName = optional commonName = supplied emailAddress = optional subjectAltName = optional [ req ] default_bits = 2048 distinguished_name = req_distinguished_name string_mask = utf8only default_md = sha256 # Расширение при использовании опции -x509. x509_extensions = root_ca [ req_distinguished_name ] countryName = Country Name (2 letter code) (C) countryName_min = 2 countryName_max = 2 countryName_default = RU stateOrProvinceName = State or Province Name (S) stateOrProvinceName_default = Krasnoyarskiy kray localityName = Locality Name (L) localityName_default = Norilsk 0.organizationName = Organization Name (O) 0.organizationName_default = CertService organizationalUnitName = Organizational Unit Name (OU) organizationalUnitName_default = CertService. IT-Department. commonName = Common Name (CN) #commonName_default = CertService.info emailAddress = Email Address emailAddress_max = 60 #emailAddress_default = support@CertService.info subjectAltName = Alternative DNS names (comma seperated list) #subjectAltName_default = DNS:www.CertService.info [ root_ca ] subjectKeyIdentifier = hash authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer basicConstraints = critical, CA:true keyUsage = critical, digitalSignature, cRLSign, keyCertSign [ intermediate_ca ] subjectKeyIdentifier = hash authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer basicConstraints = critical, CA:true, pathlen:0 keyUsage = critical, digitalSignature, cRLSign, keyCertSign [ code_cert ] # Для подписи кода basicConstraints = CA:FALSE nsCertType = server nsComment = "Code Certificate" subjectKeyIdentifier = hash authorityKeyIdentifier = keyid,issuer:always keyUsage = digitalSignature extendedKeyUsage = codeSigning, msCodeInd, msCodeCom [ crl_ext ] # Для отзыва сертификатов authorityKeyIdentifier=keyid:always [ ocsp ] # Для OCSP (Online Certificate Status Protocol) basicConstraints = CA:FALSE subjectKeyIdentifier = hash authorityKeyIdentifier = keyid,issuer keyUsage = critical, digitalSignature extendedKeyUsage = critical, OCSPSigning



touch /root/ca/RootCA/index.txt touch /root/ca/PersonIntermediateCA/index.txt touch /root/ca/ServerIntermediateCA/index.txt touch /root/ca/CodeIntermediateCA/index.txt echo 1000 > /root/ca/RootCA/serial echo 1A00000000000000 > /root/ca/PersonIntermediateCA/serial echo 1B00000000000000 > /root/ca/ServerIntermediateCA/serial echo 1C00000000000000 > /root/ca/CodeIntermediateCA/serial echo 1000 > /root/ca/RootCA/crlnumber echo 1FA0000000000000 > /root/ca/PersonIntermediateCA/crlnumber echo 1FB0000000000000 > /root/ca/ServerIntermediateCA/crlnumber echo 1FC0000000000000 > /root/ca/CodeIntermediateCA/crlnumber

Работаем с сертификатами

openssl genrsa -aes256 -out /root/ca/RootCA/private/RootCA.key.pem 4096 chmod 400 /root/ca/RootCA/private/RootCA.key.pem

openssl req -config /root/ca/config/RootCA.cnf \ -key /root/ca/RootCA/private/RootCA.key.pem \ -new -x509 -days 7300 -sha256 -extensions root_ca \ -out /root/ca/RootCA/certs/RootCA.cert.pem chmod 444 /root/ca/RootCA/certs/RootCA.cert.pem

openssl x509 -noout -text -in /root/ca/RootCA/certs/RootCA.cert.pem

#Создаем приватный ключ openssl genrsa -aes256 \ -out /root/ca/PersonIntermediateCA/private/PersonIntermediateCA.key.pem 4096 chmod 400 /root/ca/PersonIntermediateCA/private/PersonIntermediateCA.key.pem #Создаем запрос openssl req -config /root/ca/config/PersonIntermediateCA.cnf -new -sha256 \ -key /root/ca/PersonIntermediateCA/private/PersonIntermediateCA.key.pem \ -out /root/ca/PersonIntermediateCA/csr/PersonIntermediateCA.csr.pem #Создаем подписанный сертификат openssl ca -config /root/ca/config/RootCA.cnf -extensions intermediate_ca \ -days 3650 -notext -md sha256 \ -in /root/ca/PersonIntermediateCA/csr/PersonIntermediateCA.csr.pem \ -out /root/ca/PersonIntermediateCA/certs/PersonIntermediateCA.cert.pem Using configuration from /root/ca/config/RootCA.cnf Enter pass phrase for /root/ca/RootCA/private/RootCA.key.pem: secret Check that the request matches the signature Signature ok Certificate Details: ... Sign the certificate? [y/n]:y 1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y Write out database with 1 new entries Data Base Updated chmod 444 /root/ca/PersonIntermediateCA/certs/PersonIntermediateCA.cert.pem

Оставшиеся два промежуточных #Создаем приватный ключ openssl genrsa -aes256 \ -out /root/ca/ServerIntermediateCA/private/ServerIntermediateCA.key.pem 4096 chmod 400 /root/ca/ServerIntermediateCA/private/ServerIntermediateCA.key.pem #Создаем запрос openssl req -config /root/ca/config/ServerIntermediateCA.cnf -new -sha256 \ -key /root/ca/ServerIntermediateCA/private/ServerIntermediateCA.key.pem \ -out /root/ca/ServerIntermediateCA/csr/ServerIntermediateCA.csr.pem #Создаем подписанный сертификат openssl ca -config /root/ca/config/RootCA.cnf -extensions intermediate_ca \ -days 3650 -notext -md sha256 \ -in /root/ca/ServerIntermediateCA/csr/ServerIntermediateCA.csr.pem \ -out /root/ca/ServerIntermediateCA/certs/ServerIntermediateCA.cert.pem Using configuration from /root/ca/config/RootCA.cnf Enter pass phrase for /root/ca/RootCA/private/RootCA.key.pem: secret Check that the request matches the signature Signature ok Certificate Details: ... Sign the certificate? [y/n]:y 1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y Write out database with 1 new entries Data Base Updated chmod 444 /root/ca/ServerIntermediateCA/certs/ServerIntermediateCA.cert.pem

#Создаем приватный ключ openssl genrsa -aes256 \ -out /root/ca/CodeIntermediateCA/private/CodeIntermediateCA.key.pem 4096 chmod 400 /root/ca/CodeIntermediateCA/private/CodeIntermediateCA.key.pem #Создаем запрос openssl req -config /root/ca/config/CodeIntermediateCA.cnf -new -sha256 \ -key /root/ca/CodeIntermediateCA/private/CodeIntermediateCA.key.pem \ -out /root/ca/CodeIntermediateCA/csr/CodeIntermediateCA.csr.pem #Создаем подписанный сертификат openssl ca -config /root/ca/config/RootCA.cnf -extensions intermediate_ca \ -days 3650 -notext -md sha256 \ -in /root/ca/CodeIntermediateCA/csr/CodeIntermediateCA.csr.pem \ -out /root/ca/CodeIntermediateCA/certs/CodeIntermediateCA.cert.pem Using configuration from /root/ca/config/RootCA.cnf Enter pass phrase for /root/ca/RootCA/private/RootCA.key.pem: secret Check that the request matches the signature Signature ok Certificate Details: ... Sign the certificate? [y/n]:y 1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y Write out database with 1 new entries Data Base Updated chmod 444 /root/ca/CodeIntermediateCA/certs/CodeIntermediateCA.cert.pem



openssl verify -CAfile /root/ca/RootCA/certs/RootCA.cert.pem \ /root/ca/PersonIntermediateCA/certs/PersonIntermediateCA.cert.pem #result: /root/ca/PersonIntermediateCA/certs/PersonIntermediateCA.cert.pem: OK

certificate chain — эта цепочка нам нужна, когда у клиента нет корневого, или промежуточного сертификата.



Если в AD мы ничего не добавили, то клиенту нужна связка конечный+промежуточный+корневой.

Если мы добавим в AD только корневой сертификат, то certificate chain нам нужен в связке конечный+промежуточный.

Если в AD добавлены и промежуточный сертификаты, то certificate chain нам не нужен



cat /root/ca/PersonIntermediateCA/certs/PersonIntermediateCA.cert.pem \ /root/ca/RootCA/certs/RootCA.cert.pem > /root/ca/PersonIntermediateCA/certs/ca-chain.cert.pem chmod 444 /root/ca/PersonIntermediateCA/certs/ca-chain.cert.pem cat /root/ca/CodeIntermediateCA/certs/CodeIntermediateCA.cert.pem \ /root/ca/RootCA/certs/RootCA.cert.pem > /root/ca/CodeIntermediateCA/certs/ca-chain.cert.pem chmod 444 /root/ca/CodeIntermediateCA/certs/ca-chain.cert.pem cat /root/ca/ServerIntermediateCA/certs/ServerIntermediateCA.cert.pem \ /root/ca/RootCA/certs/RootCA.cert.pem > /root/ca/ServerIntermediateCA/certs/ca-chain.cert.pem chmod 444 /root/ca/ServerIntermediateCA/certs/ca-chain.cert.pem

Создадим по одному сертификату для каждого подразделения

openssl genrsa -aes256 -out /root/ca/PersonIntermediateCA/private/User1.key.pem 2048 chmod 400 /root/ca/PersonIntermediateCA/private/User1.key.pem openssl req -config /root/ca/config/PersonIntermediateCA.cnf \ -key /root/ca/PersonIntermediateCA/private/User1.key.pem \ -new -sha256 -out /root/ca/PersonIntermediateCA/csr/User1.csr.pem openssl ca -config /root/ca/config/PersonIntermediateCA.cnf \ -extensions user_cert -days 375 -notext -md sha256 \ -in /root/ca/PersonIntermediateCA/csr/User1.csr.pem \ -out /root/ca/PersonIntermediateCA/certs/User1.cert.pem chmod 444 /root/ca/PersonIntermediateCA/certs/User1.cert.pem

openssl genrsa -aes256 -out /root/ca/ServerIntermediateCA/private/certservice.info.key.pem 2048 chmod 400 /root/ca/ServerIntermediateCA/private/certservice.info.key.pem openssl req -config /root/ca/config/ServerIntermediateCA.cnf \ -key /root/ca/ServerIntermediateCA/private/certservice.info.key.pem \ -new -sha256 -out /root/ca/ServerIntermediateCA/csr/certservice.info.csr.pem openssl ca -config /root/ca/config/ServerIntermediateCA.cnf \ -extensions server_cert -days 375 -notext -md sha256 \ -in /root/ca/ServerIntermediateCA/csr/certservice.info.csr.pem \ -out /root/ca/ServerIntermediateCA/certs/certservice.info.cert.pem chmod 444 /root/ca/ServerIntermediateCA/certs/certservice.info.cert.pem #для веб-вервера убираем пароль с приватного ключа openssl rsa -in /root/ca/ServerIntermediateCA/private/certservice.info.key.pem -out /root/ca/ServerIntermediateCA/private/certservice.info.keynopass.pem chmod 400 /root/ca/ServerIntermediateCA/private/certservice.info.keynopass.pem

openssl genrsa -aes256 -out /root/ca/CodeIntermediateCA/private/Calculator.key.pem 2048 chmod 400 /root/ca/CodeIntermediateCA/private/Calculator.key.pem openssl req -config /root/ca/config/CodeIntermediateCA.cnf \ -key /root/ca/CodeIntermediateCA/private/Calculator.key.pem \ -new -sha256 -out /root/ca/CodeIntermediateCA/csr/Calculator.csr.pem openssl ca -config /root/ca/config/CodeIntermediateCA.cnf \ -extensions code_cert -days 375 -notext -md sha256 \ -in /root/ca/CodeIntermediateCA/csr/Calculator.csr.pem \ -out /root/ca/CodeIntermediateCA/certs/Calculator.cert.pem chmod 444 /root/ca/CodeIntermediateCA/certs/Calculator.cert.pem

Доброго времени, Хабраюзер!Хочу поделиться с тобой идеей беспарольной аутентификации. Недавно лазил по сайтам центров сертификаций и наткнулся на интересную вещь. ЦС использую аутентификацию по сертификату вместо пароля. Я считаю это удобным, для компании, а не для обычных интернет сайтов, где шарятся простые пользователи, но вход в АД (админ-центр сайта), было бы неплохо.Я предлагаю вот такую структуру сертификации внутри компании.Условно назовем компанию CertService c доменным именем СertService.info Еще знаем, что есть разные отделы, но мы не будем их трогать. Сейчас разберемся со структурой директорий и будем говорить о конфигурации openssl.Наша основная директория /root/ca. А вот у нее внутри уже видим следующее:Раздел [ca] является обязательным. Заморачиваться с ним не будем и скажем ему, что хотим свою секцию по умолчанию.В секции [CA_default] зададим значения по умолчанию. Сначала пропишем пути основных директорийИдем дальше и укажем теперь определенные параметрыНапишем политики, о которых мы сказали в примечанииТут мы не будем останавливаться, т.к. уже все расписано ранее. А о полях я расскажу чуть-чуть позже.Параметры из раздела [req] применяются при создании сертификатов или запросов на подпись сертификата.Что можно сказать тут:Как мы уже сказали, тут перечислим поля, которые нам нужны для сертификата.С этим все, теперь идем дальше.Следующие несколько секций — это расширения, которые могут использоваться при создании сертификатов. К примеру, при передаче аргумента командой -extensions root_ca будет применяться секция [ root_ca ].Для корневого сертификата у нас секция будет называться root_ca.Клиентские (для аутентификации и почты)СерверныеДля подписи кодаОстальное (об этом позже)Базовую конфигурацию мы подготовили, теперь можно и в консоль идти :)Создаем рабочие директорииВыставим всем private права 400Создаем файлы конфигурацииСоздадим наши недо-базы данныхСоздаем корневой приватный ключСоздаем корневой сертификатПроверяем валидность сертификатаСоздаем промежуточные и подписываем их корневымПроверяем валидациюИдем дальше и создаем certificate chainКлиент (используем -extensionsСервер (используем -extensionsДля кода (используем -extensionsВ следующей статье будем отзывать сертификаты и настраивать OCSP.Источники и подробнее о параметрах openssl: x509v3_config (англ.) Create the root pair (англ.)P.S. Старался как можно подробно описать нужные моменты создания SSL-сертификатов. Я понимаю, что таких статей много, но часто статьи не полны. Поэтому, я постараюсь сделать нормальную полную версию в несколько частей. Недочетов думаю будет не мало, буду рад Вашим замечаниям, хабраюзеры.