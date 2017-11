Автоматное программирование. Часть 3. Диаграмма состояний и переходов. Продолжение

#define mStep ((uword) (-2))// см. далее uint Automaton (uint Input) { static uint State = 3; uint Out; {действия, которые выполняются и без переходов, если требуются }; switch (State) { //////////////////////////////////////////// case 1: switch (Input) { /////////// case 0: {дополнительные действия, если требуются }; State = 2; Out = 2; break; /////////// case 1: {дополнительные действия, если требуются }; State = 3; Out = 3; break; /////////// case 2: {дополнительные действия, если требуются }; State = 6; Out = 6; break; /////////// case mStep: break; } break; //////////////////////////////////////////// case 2: ... //////////////////////////////////////////// case 3: ... //////////////////////////////////////////// case 4: ... //////////////////////////////////////////// case 5: ... //////////////////////////////////////////// case 6: ... default: // Error }; return(Out); }