Путь ASP.NET → PHP

Начнем с сессии

session_set_save_handler()

Синтаксис, типизация и переменные

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<?php //... $age = 5; $age = "five"; //.. ?>

<?php $a = 'hello'; $$a = 'world'; //Теперь в дереве символов PHP определены и содержатся две переменные: $a, содержащая "hello", и $hello, содержащая "world". ?>

<?php $foo = 'Боб'; // Присваивает $foo значение 'Боб' $bar = &$foo; // Ссылка на $foo через $bar. $bar = "Меня зовут $bar"; // Изменение $bar... echo $bar; echo $foo; // меняет и $foo. ?>

Сравнение строк, чисел, объектов.

$a == $b TRUE if $a is equal to $b after type juggling.

Коллекции

Этот тип оптимизирован в нескольких направлениях, поэтому вы можете использовать его как собственно массив, список (вектор), хэш-таблицу (являющуюся реализацией карты), словарь, коллекцию, стэк, очередь и, возможно, что-то еще. Так как значением массива может быть другой массив PHP, можно также создавать деревья и многомерные массивы.

Многопоточность

* В PHP есть pthreads, в PHP есть такие проекты как ReactPHP. Но если говорить про web-проекты, я не раз слышал мнение, что PHP не предполагает асинхронных операций.

Инструменты

Книги

Проекты

На самом деле много типов задач реализуют на PHP: парсеры, чатботы и прочее. Но первым контактом с PHP у большинства разработчиков являются веб-проекты.

Развитие языка

Работа

Заключение