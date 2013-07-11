Магазины/разработчики/покупатели/издатели
http://www.gamasutra.com/blogs/LarsDoucet/20170719/301976/Stores_vs_Developers_vs_Customers_vs_Publishers.php
- Перевод
Все крупные магазины игр (Steam, GOG, Origin, Uplay, itch и т.д.) обслуживают различные группы людей одновременно. Многие из этих групп имеют противоположные интересы. Говоря упрощённо, их можно разделить на:
- Покупателей
- Разработчиков
- Издателей
- Сами платформы магазинов
Часто слышны жалобы на разные магазины (обычно на Steam). Но не всегда очевидно, кто жалуется, каковы его интересы, и как они влияют на интересы других групп. Если вы читаете эту статью, то, скорее всего, вам ближе интересы разработчиков, покупателей или обеих этих групп. Однако у всех групп есть собственные интересы, и они часто конфликтуют.
Конфликты и интересы
Некоторые конфликты очевидны — стереотипный жадный бизнесмен, использующий все свои возможности для отстаивания собственных интересов и интересов партнёров в ущерб покупателям, и работающие на него разработчики, страдающие от плохих условий работы. Печально знакомый для нашей индустрии пример.
Другие примеры не столь очевидны. Большинство из нас находится в культуре потребления, в которой лозунг «покупатель всегда прав» кажется обязательным идеалом. Конечно же, стоит стремиться к тому, чтобы предприниматели были честны и справедливы с клиентами. Но всему есть пределы и всегда приходится идти на компромиссы: например, крайняя степень «дружественности к покупателю» — бесплатная раздача товаров. Очевидно, что при отсутствии компромиссов магазин не сможет отстаивать собственные интересы («мы обанкротились, ура!»), к тому же, он сжигает мосты с зависящими от него поставщиками.
Разумеется, вы можете быть дружелюбными к покупателю и враждебными к разработчикам, отдавая преимущество одной стороне и получая таким образом выгоду. За пределами мира игр в этом часто обвиняют Amazon.com и Wal-mart, которые предлагают очень выгодные сделки покупателям, но при этом эксплуатируют собственных работников и саботируют поставщиков.
(Небольшое дополнение: классический доклад Дэна Кука The Game of Platform Power — отличный источник информации по этой теме).
Наконец, сами эти группы неоднородны и в них тоже существуют конфликты.
Кому вы служите?
Давайте шире взглянем на то, как разные магазины игр для PC специализируются на отстаивании интересов разных групп (а также собственных). Если говорить в общем:
- Origin/Blizzard/Uplay в первую очередь и больше всего заботятся об AAA и издателях.
- GOG в первую очередь и больше всего заботится о покупателях.
- itch в первую очередь и больше всего заботится о разработчиках.
- Steam стремится сохранять относительный баланс между интересами разных групп.
Всем им приходится идти на компромиссы.
Эти магазины нацелены на то, чтобы мега-издатели, которые ими управляют (а именно EA, Ubisoft и Activision Blizzard), могли контролировать распространение собственных игр, а также игр иногда появляющихся AAA-партнёров. Издатели могут использовать любые системы DRM, ставить любые условия, в то время как магазин сам не делает никаких ограничений. Однако, они не защищены от рыночной конкуренции, поэтому чтобы конкурировать со Steam и GOG, таким сайтам, как Origin, приходится делать достойные клиенты. Сомневаюсь, что они бы занимались этим в отсутствие Steam и GOG (кроме того, Origin в особенности стоит похвалить за создание политики возврата средств ещё в 2013 году).
Иначе говоря, эти издатели знают, что в основном покупателей привлекает в них наличие крупных AAA-игр. Они эксклюзивны для этих платформ, то есть покупателям приходится скачивать клиенты для каждого отдельного издателя и соглашаться на любую DRM, которую они внедряют. Очевидно, что здесь в первую очередь важны интересы AAA-издателей, но доминирование Steam на рынке требует от них идти на уступки покупателям. Маловероятно, что они пошли бы на это, будь они лидерами.
Кроме того, эти сайты не очень заинтересованы в нуждах мелких и инди-разработчиков.
GOG на первое место ставит покупателей. У него есть дружелюбные к покупателям правила, например, стойкая позиция в отношении отсутствия DRM и политика возврата средств, появившаяся ещё в декабре 2013 года (Steam добавил возможность возврата средств 2 июня 2015 года). Кроме того, GOG очень сильно курируется, что приводит к появлению на платформе только небольшой, но качественной массы игр.
Эти политики кажутся хорошими с точки зрения покупателей, но на самом деле это компромисс, нарушающий интересы издателей/разработчиков, которые могут настаивать на DRM, или быть недовольными возвратом средств, или просто желающих попытать счастья в продаже игр через магазин.
DRM
Мне не очень симпатичны те, кто настаивает на DRM (мою позицию по этому вопросу см. в статье Пиратство и четыре валюты), но на самом деле обязательность этого запрета на DRM (в отличие от политики Steam, оставляющего этот вопрос на совести разработчиков/издателей) означает, что GOG гораздо сложнее договориться с издателями крупных AAA-игр, требующих непременного использования DRM.
Возврат средств
Что касается возврата средств, то я считаю их отличной идеей, даже с точки зрения разработчика. Думаю, что наилучший выход для сердитого или разочарованного покупателя — вернуть свои деньги обратно. Я считаю, что послужу ему гораздо лучше, вернув его деньги, чтобы он был доволен, вместо того, чтобы «зажать» их, оставив ему единственную возможность защитить свои права написанием негативного отзыва*. Кроме того, готовность к возврату средств снижает сомнения клиентов при покупке и даёт людям способ «попробовать» игру. У демо моей игры был очень высокий уровень конверсии, так что для меня это не опасно.
Однако не все со мной согласятся. Некоторые разработчики считают возврат средств нечестным, потому что ставить это условие должны они, а не магазин. Другие считают, что возврат несправедливо наказывает короткие игры, которые можно пройти, а потом вернуть свои деньги. Похоже, в основном разработчики противятся особенностям реализации возврата, а не самой его идее, но я слышал мнения и других разработчиков, которые полностью отвергают саму идею на том основании, что продажи большинства других (гораздо более дорогих) товаров и услуг окончательны и не подлежат возврату. Лично я с этим не согласен, но логику понимаю. Это чёткий пример того, как интересы одной группы (покупателей) могут вступать в конфликт с интересами другой (разработчиков).
В любом случае, в вопросе возврата средств GOG полностью стоит на стороне покупателя.
*Уточню — в большинстве систем возврата средств всё равно можно оставить негативный отзыв после возврата средств, и я поддерживаю такой подход.
Курирование
Многие защитники покупателей жалуются, что Greenlight, а теперь и Steam Direct превращают Steam в «ещё один магазин приложений». Я не согласен с таким заявлением, но пока не будем об этом. Нельзя отрицать, что количество игр в Steam увеличивается:
Такие магазины, как GOG, предназначены для покупателей, желающих выбирать игры, тщательно отобранные людьми, чьему вкусу они могут доверять. Это серьёзно ограничивает возможности разработчиков, но многих покупателей их проблемы не волнуют.
GOG не всегда был клиентоориентированным — например, в 2010 году магазин совершил ужасный трюк с ребрендингом, сделав вид, что весь сайт закрылся (вместе со всей библиотекой игр!). Это привело к сильной негативной реакции запаниковавших покупателей, испугавшихся, что они потеряли свои игры навсегда. GOG потребовалось несколько лет, чтобы вернуть утерянное доверие.
itch.io на первое место ставит разработчиков, и заходит в этом довольно далеко. Во-первых, itch обеспечивает бесплатный хостинг и магазин без курирования. Не дожидаясь разрешения, вы за несколько минут можете подготовить страницу магазина и люди смогут сразу же скачивать вашу игру и даже платить вам деньги. Более того, вы даже можете указать долю, которую хотите отдавать itch, можно даже выбрать 0%!
Я имею опыт использования бэкендов всех крупных магазинов (за исключением Origin/Uplay/Blizzard), и в itch, по моему мнению, самые удобные инструменты. На нём есть невероятно удобная система загрузки новых сборок и интуитивный, наглядный способ их упорядочивания. На других платформах легко ошибиться и загрузить сборку под mac в раздел windows, или наоборот, после чего заново загружать сборку полностью. Здесь же можно запросто менять метки платформы и состояние демо, а также наглядно менять порядок вариантов загрузки, доступных пользователю. Все загруженные данные имеют удобные временные метки, указываются размеры файлов, количество загрузок и т.д.
Это кажется очевидным, но я потратил часы на борьбу с неудобными системами, в которых отсутствовали такие возможности. itch обслуживает в основном небольших и начинающих разработчиков, и для них гораздо важнее иметь удобный веб-интерфейс загрузки, в то время как другие магазины предполагают, что их пользователи смогут разобраться с загрузчиком через командную строку.
Моя любимая функция — удобный способ загрузки игр:
Можно загружать файлы непосредственно через веб-интерфейс или через Dropbox. Второй вариант очень экономит время, потому что у разработчиков не всегда высокая скорость подключения к Интернету, а загрузка файлов стандартного размера может занять при плохом соединении час или даже больше. После загрузки файла в Dropbox его обновление будет занимать гораздо меньше времени, потому что передаётся только информация об изменениях. Достаточно просто скопировать локальную сборку в локальную папку Dropbox на компьютере, дождаться завершения синхронизации, а потом выбрать «choose from dropbox» на сайте itch, после чего всё мгновенно загрузится.
Опытным разработчикам itch предлагает самый лучший в своём классе инструмент командной строки под названием butler. В нём используются современные алгоритмы патчинга различий между версиями, что делает загрузки удобными и быстрыми, а что важнее всего — их можно автоматизировать. Кроме того, у этого пакета открыты исходники!
Какие же недостатки есть у itch?
Во-первых, там не так много покупателей. Это невероятно нишевый сайт, в своём текущем состоянии это в основном инструмент для самостоятельной публикации. И это отлично! Мне гораздо больше нравятся такие сайты, как itch, чем подобия FastSpring и BMT Micro, которые раньше были для нас единственными вариантами.
Кроме того, недавно возникла большая проблема:
Если вкратце, скаммер открыл для себя убийственную комбинацию из IsThereAnyDeal.com, некурируемой торговой площадки itch и системы прямых платежей. Скаммер скачивал из Steam игровые файлы популярных игр, например, Stardew Valley и Rimworld, загружал их в itch с официальными ресурсами и брендом, а затем ставил на них невероятно большую скидку. IsThereAnyDeal.com, регулярно сканирующий все магазины на предмет таких скидок, немедленно посылал уведомление своей огромной базе подписчиков. В мире, в котором веб-системы так сильно связаны, эксплойт может распространяться очень быстро.
Хитрость заключалась в том, что скаммер использовал систему оплаты «Direct to You»:
Это значит, что вместо удерживания платежа в escrow, чтобы дать время среагировать на мошеннические покупки, транзакция направлялась непосредственно в аккаунт скаммера в PayPal. Не успел ещё никто понять, что происходит, как деньги оказалась в руках скаммера, и единственным способом восстановить справедливость были известные своей неповоротливостью каналы поддержки PayPal.
Должен сказать, что сотрудники itch справились с проблемой невероятно быстро и уверенно. Из-за прямой оплаты они не могли возвратить средства за покупку, поэтому заплатили покупателям из собственных карманов. Затем они закрыли аккаунты скаммеров, удалили пиратские игры и бессрочно заблокировали способ прямой оплаты. Их главной ошибкой было то, что они не предвидели возможность такого эксплойта.
Я считаю, что в этой ситуации такое «слепое пятно» было естественным для itch, потому что на первое место он ставит разработчиков. Я ни в коем случае не собираюсь бить лежачего — взломать могут кого угодно, и как я сказал выше, реакция itch была точно такой, какой и должна была быть. То есть реализовать этот эксплойт оказалось проще потому, что защита покупателей от мошенничества не была самым важным для itch аспектом, хотя они и учитывали его.
И если быть до конца честным, Steam гораздо дольше и с большим размахом играет в кошки-мышки с взломщиками и нарушителями авторского права, просто потому, что он является гораздо более крупной и ценной мишенью. Относительно небольшой кризис — это просто предупредительный сигнал о том, что itch в будущем ждут гораздо более серьёзные проблемы, и что ему нужно найти оптимальный способ сохранения своих принципов, при этом обеспечивая равновесие между интересами разных групп.
Steam — это платформа, вызывающая наибольшее количество споров и противоречий. Именно потому, что он является лидером рынка игр для PC, все хотят оторвать от него кусок и у каждого есть своё мнение о том, как ему нужно развиваться. Наверно, вы уже слышали большинство мнений, поэтому я выделю всего несколько тем, подчёркивающих процесс перетягивания каната между группами.
Несколько лет назад чаще всего раздавались жалобы о том, что Steam не пускает достаточное количество игр на свои прилавки. Теперь люди часто жалуются, что появляется слишком много игр.
Лично мне пришлось выходить на платформу «сложным способом», ещё до открытия Greenlight, поэтому упрощение мне понравилось, и я всегда считал, что платформа должна стать более открытой. Однако стоит заметить, что это мнение разработчика.
Но не все разработчики со мной согласны. Например, при обсуждении того, каким должен быть входной взнос Steam Direct, большинство разработчиков высказалось за низкие преграды, но мнения всё равно разделились:
Опросы про Steam Direct
1. Закрытый опрос большой группы моих друзей, инди-разработчиков
2. Открытое голосование в моём Твиттере.
3. Опрос @Steam_Spy.
Со стороны покупателей Steam уже давно критиковали за плохую поддержку пользователей, а также за недостаточный контроль новых игр. Обе эти проблемы значительно усиливались из-за больших масштабов работы Steam. Хоть и с большим запозданием, но Steam пересмотрел свою систему поддержки и добавил контроль качества новых игр. Что Valve могла бы улучшить — так это связь с общественностью, многие люди до сих пор не в курсе всех изменений.
После Steam Dev Days 2016 был замечен значительный всплеск постов в блогах, объясняющих позицию Valve в отношении грядущих перемен, и это был хороший шаг в этом направлении. Стоит также упомянуть, что в целом у Steam довольно неплохие инструменты и аналитика.
Кто же выигрывает?
Сомневаюсь, что какая-то изменения в Steam смогут удовлетворить всех, и владельцам Steam придётся выбирать, что же по их мнению, будет лучше. Steam — это огромный океанский лайнер, мощный и крепкий, но медленный на поворотах, несущий ответственность за судьбу пассажиров и команды.
Хоть Steam в основном вырвался вперёд благодаря тому, что был первым на рынке, конкуренция с ним как никогда высока, и не только со стороны равных ему Origin, Uplay и Blizzard, но и со стороны таких монстров, как Amazon (которая недавно приобрела Twitch) и TenCent, которая фактически владеет всем китайским рынком. Я подозреваю, что у этих крупных игроков довольно плохой бэкенд и инструменты, и они не слишком заинтересованы в инди-разработчиках, которые пока не доказали своих возможностей создавать хиты. Это значит, что Steam, скорее всего, по-прежнему будет первым, кто откроет новые Stardew Valley или Undertale. (Честно говоря, эти крупные конкуренты, вероятно, больше заинтересованы в новых Grand Theft Auto V).
Steam стремится к более открытой разработке, и это стало отличной возможностью для GOG, нацеленного на отбор контента. Думаю, мы увидим, что изменится для них, когда Steam Direct наберёт полную силу.
itch — это очень классный проект, который, мне кажется, никогда не получит большую долю на рынке — из нашего маленького пузыря это не так очевидно, но на самом деле инди-игры занимают крошечную часть рынка. Я уверен, что создателей itch это вполне устраивает — похоже, что они больше заинтересованы в создании устойчивого стиля бизнеса для самих себя, который заключается в предоставлении мелким разработчикам качественных инструментов и способов распространения игр, а не в завоевании мира или получении прибыли от продажи сервиса. Не все стремятся к огромным заработкам.
Что касается высказывающих разные мнения: важно помнить, чьи интересы они представляют, и то, как они соответствуют вашим интересам. Такие люди, как Рами Исмали (Rami Ismali), защищают в первую очередь разработчиков и стремятся как можно больше снизить входные барьеры. Защитники разработчиков могут заботиться и заботятся о покупателях, но для них важней всего проблемы разработчиков. С другой стороны, такие ютуберы, как TotalBiscuit и Jim Sterling защищают покупателей, они больше всего заинтересованы в критике разработчиков (и платформ), которые, как им кажется, наживаются на покупателях.
У всех людей есть собственные цели, и это естественно. Но всегда проще понять друг друга, если сделать шаг назад и посмотреть, на чём основывается каждая из сторон.
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