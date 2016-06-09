Celesta и Flute: Создание бизнес-логики в Java-экосистеме

Часть I, вводная

Для чего нужна Celesta?

Чем «бизнес-логика» отличается от просто логики?

Чем создание бизнес-логики не отличается от «обычного» кодирования?

Прежде всего, мы должны иметь стандартные инструменты контроля кода, управления версиями. Сегодня все используют Git — пусть это будет Git. Появится еще более удобный «Git++», значит пусть это будет еще более удобный «Git++». Удивительно, но у многих «больших» платформ создания бизнес-логики этот вопрос не решён: например, в системе Microsoft Dynamics код хранится непосредственно в базе данных, отсутствует даже элементарный контроль версий!

Должен быть удобный IDE, желательно, тот, к которому все привыкли и умеют продуктивно работать: в Java-мире это IDEA или Eclipse. Производители «больших» платформ, создавая свои языки программирования, зачастую не уделяют удобству IDE должного внимания.

Должна существовать удобная возможность тестирования кода, должны быть легко доступны модульные тесты, должна существовать возможность осуществлять test-driven development. Как и любые другие приложения, бизнес-приложения не должны ошибаться.

Где здесь место для Celesta?

Часть II, техническая

Что такое Celesta и что она умеет?

Принцип, очень похожий на основной принцип Java: «Write once, run on every supported RDBMS». Код бизнес-логики не знает, на каком типе базы данных он будет исполняться. Вы можете написать код бизнес-логики и запускать его в MS SQL Server, потом перейти на PostgreSQL, и это произойдет без осложнений (ну, почти :) Автоматическое изменение структуры на «живой» базе данных. Большая часть жизненного цикла Celesta-проектов происходит, когда уже база данных есть, когда она уже наполняется реальными продуктивными данными, которые нельзя просто так куда-то деть, выкинуть и начать с нового листа. При этом необходимо менять постоянно структуру. Одна из ключевых возможностей — Celesta сама автоматически «подгоняет» структуру БД под вашу модель данных. Тестирование. Большое внимание мы уделили тому, чтобы код под Celesta был тестируемым, чтобы мы могли автоматически тестировать процедуры, изменяющие данные в базе, делая это легко и изящно, без использования внешних инструментов типа DbUnit и контейнеров. Легкое разворачивание изменений на «живой» системе. Мы работаем с постоянно используемой системой, и ситуация такова, что иногда какие-то исправления приходится в самый разгар работы делать и включать. Удобно, когда всё разворачивание сводится к простой подмене исходников на скриптовом языке, т. е. когда скрипт и является тем артефактом, который можно поставить на машину, избегая необходимости что-то компилировать и упаковывать. Модульность решений, то есть возможность переноса какого-то стандартного куска функциональности между разными проектами. Всегда или очень часто у заказчиков есть повторяющиеся от раза к разу требования. Например, что система должна поддерживать распределение прав доступа, она должна интегрироваться с LDAP, она должна записывать все изменения, производимые в некоторых критически важных таблицах, выполнять аудит успешных/неуспешных входов. Все это настолько стандартные, частые требования, что хорошо, когда платформа их реализует раз и навсегда. Разработчик бизнес-логики использует стандартные модули и даже не думает о том, чтобы в который раз собирать «велосипед».

Для чего нужна независимость от типа СУБД?

CelestaSQL

CelestaSQL Microsoft SQL Server Oracle PostgreSQL H2 Integer (32-bit) INT INT NUMBER INT4 INTEGER Floating point (64-bit) REAL FLOAT(53) REAL FLOAT8 DOUBLE String (Unicode) VARCHAR(n) NVARCHAR(n) NVARCHAR2(n) VARCHAR(n) VARCHAR(n) Long string (Unicode) TEXT NVARCHAR

(MAX) NCLOB TEXT CLOB Binary BLOB VARBINARY

(MAX) BLOB BYTEA VARBINARY

(MAX) Date/Time DATETIME DATETIME TIMESTAMP TIMESTAMP TIMESTAMP Boolean BIT BIT NUMBER

CHECK IN (0, 1) BOOL BOOLEAN

Модификация структуры базы данных. Идемпотентный DDL

CREATE TABLE OrderLine( order_id VARCHAR(30) NOT NULL, line_no INT NOT NULL, item_id VARCHAR(30) NOT NULL, item_name VARCHAR(100), qty INT NOT NULL DEFAULT 0, cost REAL NOT NULL DEFAULT 0.0, CONSTRAINT Idx_OrderLine PRIMARY KEY (order_id, line_no) );

Мы видим в скрипте текущий «желаемый образ» структуры. Что, кем и почему в структуре изменялось со временем, мы можем посмотреть с помощью системы контроля версий. Что до ALTER-команд, то их автоматически, «под капотом» формирует и выполняет Celesta по мере необходимости.

Структура проекта Celesta. Гранулы

в ней находится CelestaSQL файл, называющийся как сама гранула, с символом подчёркивания в начале (так сделано, чтобы этот особо важный файл оказывался наверху в файловом менеджере при сортировке по имени)

содержимое этого файла начинается с декларации гранулы — её имени и версии — с помощью выражения create grain … version …;

в этом файле содержится DDL со структурой таблиц гранулы

Запуск Celesta и синхронизация структуры базы

Выполняется топологическая сортировка списка гранул по foreign key-зависимостям, чтобы выполнить обновление в порядке, не приводящем к конфликтам. Контрольная сумма DDL-скрипта гранулы сравнивается с контрольной суммой последнего успешного апдейта, сохранённой в служебной таблице. Если эти суммы совпадают — Celesta считает, что можно пропустить этап сверки структуры таблиц, чтобы ускорить запуск.





Если контрольная сумма изменилась, а версия — осталась прежней или выросла, то Celesta начинает обходить все объекты гранулы и исследовать, какие из метаданных разошлись. Если метаданные разошлись, тогда генерируются и выполняются CREATE и ALTER-команды, которые в абсолютном большинстве случаев проходят без проблем и ручного вмешательства. Параллельно по необходимости генерируются или пересоздаются Python-модули с классами доступа к данным — по одному классу на каждую таблицу.

Создание модели данных и базы данных в Celesta

папку score, в ней гранулу — папку orders, в папку orders вставляем пустой файл __init__.py (благодаря этому файлу Python будет воспринимать данную папку как пакет) в папке orders создаём файл _orders.sql следующего содержания:

CREATE GRAIN orders VERSION '1.0'; -- ТАБЛИЦЫ /**Заголовок заказа*/ CREATE TABLE OrderHeader( id VARCHAR(30) NOT NULL, date DATETIME, customer_id VARCHAR(30), /**Имя клиента*/ customer_name VARCHAR(50), CONSTRAINT Pk_OrderHeader PRIMARY KEY (id) ); /**Строка заказа*/ CREATE TABLE OrderLine( order_id VARCHAR(30) NOT NULL, line_no INT NOT NULL, item_id VARCHAR(30) NOT NULL, item_name VARCHAR(100), qty INT NOT NULL DEFAULT 0, cost REAL NOT NULL DEFAULT 0.0, CONSTRAINT Idx_OrderLine PRIMARY KEY (order_id, line_no) ); ALTER TABLE OrderLine ADD CONSTRAINT fk_OrderLine FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES OrderHeader(id); /*ПРЕДСТАВЛЕНИЯ*/ CREATE VIEW OrderedQty AS SELECT item_id, sum(qty) AS qty FROM OrderLine GROUP BY item_id;

<dependency> <groupId>ru.curs</groupId> <artifactId>celesta</artifactId> <version>6.0RC2</version> <scope>compile</scope> </dependency>

public class App { public static void main( String[] args ) throws CelestaException { Properties settings = new Properties(); settings.setProperty("score.path", "c:/path/to/score"); settings.setProperty("pylib.path", "d:/jython2.7.1b3/Lib") ; settings.setProperty("rdbms.connection.url", "jdbc:postgresql://localhost:5432/mytest"); settings.setProperty("rdbms.connection.username", "postgres"); settings.setProperty("rdbms.connection.password", "123"); Celesta.initialize(settings); Celesta c = Celesta.getInstance(); } }

customer_name VARCHAR(100), manager_id VARCHAR(30),

Создание Celesta-процедур: контексты сессии и вызова, запуск «hello, world!»

# coding=UTF-8 def run(context, name): print u'Привет, %s' % name

Celesta c = Celesta.getInstance(); String sessionId = String.format("%08X", (new Random()).nextInt()); //разнообразия ради c.login(sessionId, "super"); //super -- создаваемый по умолчанию пользователь со всеми правами c.runPython(sessionId, "orders.hello.run", "Ivan"); c.logout(sessionId, false);

Привет, Ivan

Создание Celesta-процедур: модификация данных, защита от race conditions и транзакции

header = OrderHeaderCursor(context) header.tryFirst()

def run(context, delta): header = OrderHeaderCursor(self.context) header.setRange('city', 'MSK') header.tryFirst() header.counter = orderHeader.counter + delta header.update()

(почему «try») Методы get, first, insert, update имеют два варианта: без приставки try (просто get(...) и т. д.) и с приставкой try (tryGet(...), tryFirst() и т. д.). Методы без приставки try вызывают исключение, если в базе данных нет подходящих данных для выполнения действия. К примеру, first() вызовет исключение, если в установленный на курсор фильтр не попадёт ни одной записи. В то же время методы с приставкой try исключения не вызывают, а вместо этого возвращают булевское значение, сигнализирующее об успешности или неуспешности соответствующей операции. Рекомендуемой практикой является использование методов без приставки try везде, где это возможно. Таким образом создаётся «сам себя тестирующий» код, вовремя сигнализирующий об ошибках в логике и/или в данных базы данных.

Создание Celesta-процедур: модульное тестирование

двух таблиц request1 = { 'id': 'no1', 'date': '2017-01-02', 'customer_id': 'CUST1', 'customer_name': u'Василий', 'lines': [ {'item_id': 'A', 'qty': 5 }, {'item_id': 'B', 'qty': 4 } ] } request2 = { 'id': 'no2', 'date': '2017-01-03', 'customer_id': 'CUST1', 'customer_name': u'Андрей', 'lines': [ {'item_id': 'A', 'qty': 3 } ] }



#coding=utf-8 from celestaunit.celestaunit import CelestaUnit, clean_db from basic_operations import post_order, get_aggregate_report from _orders_orm import OrderHeaderCursor class test_basic_operations(CelestaUnit): request1 =.... request2 = ... def setUp(self): CelestaUnit.setUp(self) clean_db(self.context)

def test_document_is_put_to_db(self): #Вызываем тестируемую процедуру (она пока не реализована) post_order(self.context, test_basic_operations.request1) #Проверяем, что данные попали в базу header = OrderHeaderCursor(self.context) header.tryFirst() #Мы знаем, что вставляемый документ имеет id='no1' self.assertEquals('no1', header.id)

def post_order(context, doc): header = OrderHeaderCursor(context) line = OrderLineCursor(context) #заполняем заголовок header.id = doc['id'] header.date = datetime.datetime.strptime(doc['date'], '%Y-%m-%d') header.customer_id = doc['customer_id'] header.customer_name = doc['customer_name'] header.insert() lineno = 0 #заполняем строки в цикле for docline in doc['lines']: lineno += 1 line.line_no = lineno line.order_id = doc['id'] line.item_id = docline['item_id'] line.qty = docline['qty'] line.insert()

def test_report_returns_aggregated_qtys(self): post_order(self.context, test_basic_operations.request1) post_order(self.context, test_basic_operations.request2) result = get_aggregate_report(self.context) #Первого товара 8 штук: 5 в 1м заказе и 3 во 2м self.assertEquals(8, result['A']) #Второго товара 4 штуки во 2м заказе self.assertEquals(4, result['B'])

create view OrderedQty as select item_id, sum(qty) as qty from OrderLine group by item_id;

def get_aggregate_report(context): result = {} ordered_qty = OrderedQtyCursor(context) for ordered_qty in ordered_qty.iterate(): result[ordered_qty.item_id] = ordered_qty.qty return result

Материализованные представления Celesta

create materialized view OrderedQty as select item_id, sum(qty) as qty from OrderLine group by item_id;

Flute: REST-endpoints, расписания, очереди и т. п.

поднимать REST-сервис и мапить запуск задач на URL-ы подхватывать задачи из очереди Redis или SQL-таблицы выполнять процедуры по CRON-расписанию выполнять процедуры раз за разом в бесконечном цикле с заданной паузой между выполнениями

# coding=utf-8 from flute.mappingbuilder import mapping @map('/foo') def processor(context, request, response): # whatever

<config> <!--общие параметры подключения к базе данных--> <dbconnstring>jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/celesta</dbconnstring> <dbuser>postgres</dbuser> <dbpassword>123</dbpassword> <!--Если используем Redis, то задаём его здесь--> <redishost>localhost</redishost> <redisport>6379</redisport> <!--Самое главное: путь к папке Celesta score--> <scorepath>D:/score2</scorepath> <!--Порт, на котором будут работать REST-сервисы--> <restport>8888</restport> ... <!--имя очереди Redis--> <redisqueue> <queuename>q1</queuename> </redisqueue> <!-- задача, выполняющаяся по CRON-расписанию каждые пять минут--> <scheduledtask> <schedule>5 * * * *</schedule> <script>foo.module.script</script> </scheduledtask> ... </config>

Заключение