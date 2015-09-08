Удобное использование Redux в vue-компонентах
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Недавно перешел с PolymerJS на VueJS для некоторых задач. Совместно с polymer использовал Redux через библиотеку polymer-redux. Поэтому вся бизнес-логика уже была сформирована на уровне redux store. Для связки vue и redux выбрал библиотеку vuedeux. В awesome vue в разделе redux представлена еще одна библиотека для связки с redux — revue, но мне показалось эффективней использовать именно vuedeux, за счет интеграции redux store непосредственно в «свой redux» для vue — vuex, для возможного использования его в будущем.
После создание vuex store, используя плагин vuedeux доступ к необходимым разделам redux store может быть осуществлен через computed свойства экземпляра vue-компонента. Например, вот так (часть кода из examples):
А action creators попадают в экземпляр компонента через раздел data, например:
Диспатчить экшены можно, например, так:
Остальные action creators можно «прокинуть» напрямую в раздел methods:
Но как по мне это не очень удобно для использования, так как все action creators будут в корне контекста экземпляра компонента. И при их использовании будет не совсем понятно этот метод диспатчит экшен или просто выполняет какие-либо внутренние действия компонента. А хотелось бы сразу понимать, что данный метод является action creators.
Для этих целей я разработал миксин redux-store-mixin для интеграции с redux actions через единую точку входа в виде метода reduxActions aka метод dispatch из вышеупомянутой библиотеки polymer-redux.
Подключаем сам миксин:
Подключаем свои action creators:
И подключаем метод mapState из vuex для удобного «прокидывания» необходимых свойств из redux store:
И создаем экземпляр vue-компонента с миксином и необходимыми свойствами:
После этого вызов экшена будет выглядеть следующим образом:
где name action creator — наименование «action creator»-функции,
...args — перечень аргументов для ее вызова.
Всю прелесть данного метода особенно прочувствуют те, кто пользовался библиотекой polymer-redux.
Подобные миксины уже существует, например: Vue-Redux-Mixin-Generator и vue-redux-mixin. Но по сравнению с ними мое решение имеет более простую настройку и более наглядно в использовании, с учетом, что интеграция vue и redux будет осуществлена через vuedeux.
GitHub
После создание vuex store, используя плагин vuedeux доступ к необходимым разделам redux store может быть осуществлен через computed свойства экземпляра vue-компонента. Например, вот так (часть кода из examples):
...
computed: {
todos () {
return this.$store.state.redux.todos
},
...
}
...
А action creators попадают в экземпляр компонента через раздел data, например:
new Vue({
...
data: {
reduxActions: actionCreators,
},
...
});
Диспатчить экшены можно, например, так:
methods: {
addTodo () {
this.$store.dispatch(this.$root.reduxActions.addingTodo(text))
},
...
}
Остальные action creators можно «прокинуть» напрямую в раздел methods:
methods: {
...mapActions({
toggleAll: 'COMPLETE_ALL',
clearCompleted: 'CLEAR_COMPLETED'
}),
...
}
Но как по мне это не очень удобно для использования, так как все action creators будут в корне контекста экземпляра компонента. И при их использовании будет не совсем понятно этот метод диспатчит экшен или просто выполняет какие-либо внутренние действия компонента. А хотелось бы сразу понимать, что данный метод является action creators.
Для этих целей я разработал миксин redux-store-mixin для интеграции с redux actions через единую точку входа в виде метода reduxActions aka метод dispatch из вышеупомянутой библиотеки polymer-redux.
Использование
Подключаем сам миксин:
import reduxStoreMixin from "redux-store-mixin";
Подключаем свои action creators:
import {actionCreators} from "store/store";
И подключаем метод mapState из vuex для удобного «прокидывания» необходимых свойств из redux store:
import { mapState } from "vuex";
И создаем экземпляр vue-компонента с миксином и необходимыми свойствами:
new Vue({
mixins: [
...
reduxStoreMixin(actionCreators),
...
],
computed: {
...mapState({
prop1: state => state.redux.map.prop1,
...
propN: state => state.redux.map.propN
}),
...
},
...
});
После этого вызов экшена будет выглядеть следующим образом:
this.reduxActions(<name action creator>, ...args);
где name action creator — наименование «action creator»-функции,
...args — перечень аргументов для ее вызова.
Всю прелесть данного метода особенно прочувствуют те, кто пользовался библиотекой polymer-redux.
Заключение
Подобные миксины уже существует, например: Vue-Redux-Mixin-Generator и vue-redux-mixin. Но по сравнению с ними мое решение имеет более простую настройку и более наглядно в использовании, с учетом, что интеграция vue и redux будет осуществлена через vuedeux.
GitHub
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