Векторная геометрия для разработчиков Revit AP

/*

;* Created by SharpDevelop.

* User: Akunets Aleksandr, www.bim3d.ru

* Date: 27.08.2017

* Time: 20:37

*

* To change this template use Tools | Options | Coding | Edit Standard Headers.

*/

using System;

using Autodesk.Revit.UI;

using Autodesk.Revit.DB;

using Autodesk.Revit.UI.Selection;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;



namespace Vector

{

[Autodesk.Revit.Attributes.Transaction(Autodesk.Revit.Attributes.TransactionMode.Manual)]

[Autodesk.Revit.DB.Macros.AddInId("17333FA7-9C10-4B4E-A179-7B56E33FC6B3")]

public partial class ThisApplication

{

private void Module_Startup(object sender, EventArgs e)

{



}



private void Module_Shutdown(object sender, EventArgs e)

{



}



public void Vector() {



UIDocument uidoc = this.ActiveUIDocument;



Document doc = uidoc.Document; //получаем документ



Selection selection = uidoc.Selection;



Reference r = selection.PickObject(ObjectType.Element, "Выделите линию детализации"); // получаем линию



Element line = doc.GetElement(r.ElementId); // получаем линию как элемент



XYZ vectorAB = (line.Location as LocationCurve).Curve.GetEndPoint(0); // получаем вектор к первой точке



XYZ vectorAC = (line.Location as LocationCurve).Curve.GetEndPoint(1); // получаем вектор ко второй точке



XYZ vectorBC = vectorAC - vectorAB; // получаем вектор, определяющий линию детализации



XYZ vectorAX = XYZ.BasisX * (2000 / 304.8); // получаем вектор сдвига на 2000мм вправо (от нулевой точки 2000мм вправо)



XYZ vectorAF = vectorAC + vectorAX; // получаем вектор (координаты) новой точки



XYZ vectorAD = vectorAB + vectorAX; // получаем вектор (координаты) новой точки



XYZ directionToC = vectorBC.Normalize(); // получаем направление (единичный вектор) в сторону точки С,

// и используем его для любых параллельных ему векторов



XYZ newC = vectorAF + (directionToC * (1000 / 304.8)); // получаем вектор (координаты) новой точки для новой линии



// Удлиняем в с сторону точки В

XYZ vectorCB = vectorAB - vectorAC; // получаем вектор, зеркальный вектору BC



XYZ directionToB = vectorCB.Normalize(); // получаем направление (единичный вектор) в сторону точки B,

// и используем его для любых параллельных ему векторов



XYZ newB = vectorAD + (directionToB * (1000 / 304.8)); // получаем вектор (координаты) новой точки для новой линии



Transaction t = new Transaction(doc, "Create Detail Line");

{

t.Start();



Line geomLine = Line.CreateBound(newB, newC);



DetailLine detailline = doc.Create.NewDetailCurve(doc.ActiveView, geomLine ) as DetailLine;



t.Commit();

}

}



#region Revit Macros generated code

private void InternalStartup()

{

this.Startup += new System.EventHandler(Module_Startup);

this.Shutdown += new System.EventHandler(Module_Shutdown);

}

#endregion

}

}