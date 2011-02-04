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вчера в 14:56 Администрирование

Zabbix: LLD-мониторинг служб FlexLM

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    Эта статья — более детальная проработка предыдущей. Теперь шаблон унифицирован для использования как в Windows (PowerShell), так и в Linux (Bash). Если вы использовали предыдущий шаблон, то все должно встать болт-он.
    Что умеет: находить серверы/лицензии, считывать состояния серверов, считывать суммарное и использованное количество лицензий, в случае ошибок передает коды состояний (строку с описанием) и рапортует о них.

    Схема все та же:
    • Шаблон
    • Скрипты (PowerShell/Bash)
    • Правильная настройка агента




    Шаблон


    Здесь все просто: импортировал и забыл. Шаблон был сконструирован в Zabbix версии 3.2, имейте это ввиду.
    Как и в прошлый раз, для читаемости используются макросы конструкции {${#ID}} в именах элементов и триггеров. Шаблон уже содержит некоторое количество макросов, вы просто добавляете свои преобразования, исходя из найденных элементов.
    Также внутри уже есть несколько базовых триггеров для отслеживания состояния серверов и отдельных лицензий.
    Шаблон


    Скрипт для Windows


    Скрипт для Windows писался под Windows 7 SP1 на PSv4, на XP он не работает. Само собой, на сервере должен быть разрешен запуск PowerShell-скприптов (Set-ExecutionPolicy Unrestricted).
    flex.ps1


    Показатели сервера лицензирования берутся из утилиты lmutil.exe, которая входит в дистрибутивы разных вендоров. Для нормальной работы скрипта необходимо прописать путь к ней в системные переменные среды в переменную Path без кавычек. К примеру, по умолчанию для CSoft v11.5 это папка «C:\Program Files (x86)\CSoft\CS License Server», а для Autodesk v11.13.1 — «C:\Autodesk\Network License Manager». В качестве разделителя используйте используется знак ";".

    Если вы используете сервер лицензий Autodesk, то посмотрите особенность под спойлером.
    Заголовок спойлера
    С этим разработчиком оказалось не все так просто. «Из коробки» lmutil отдает ошибку -1,359. Хотя если указать порт@хост, то все нормально.



    Связано такое поведение скорее всего с тем, что в старших версиях FLEXlm lmutil сопоставляет пути переменных LM_LICENSE_FILE и VENDOR_LICENSE_FILE. Пути эти стандартные и по умолчанию не существуют.

    Для решения достаточно взять lmutil.exe версии 11.5 из произвольного пакета (CSoft/Nanosoft). Или выполнить на хосте команду вида

    lmutil lmpath -override all «путь_к_файлу_вашей_лицензии»



    Аналогичным образом можно использовать команду

    lmutil lmpath -add «произвольное_имя_вендора» «путь_к_файлу_вашей_лицензии»

    Команды эти нужно выполнить от имени системной учетной записи, иначе Zabbix-агент так и не сможет работать с утилитой. Сделать это можно с помощью утилиты PsExec с ключом -s: psexec -s cmd и в открывшее окно командной строки внести нужные команды.

    Подробнее об этих и других командах вы можете узнать из инструкции по лицензированию, рекомендую к прочтению при дебаге.


    Скрипт для Linux


    А этот скрипт писался под Ubuntu. О том, как пошагово установить сервер лицензирования Autodesk на Ubuntu читай ниже (Ubuntu официально не поддерживается).
    Скрипт копируете в произвольную папку на сервере (путь ее указываете в конфиге агента, об этом ниже), не забывайте дать соответствующие права на его исполнение.
    Также необходимо указать в скрипте каталог утилиты lmutil в разделе «Пользовательские переменные».
    flex.sh


    Пошаговая установка Autodesk NLM в Ubuntu
    Заголовок спойлера
    0) Установка ОС за вами
    1) Скачайте актуальный NLM от Autodesk.
    На момент написания статьи это 11.13.1.2
    wget http://download.autodesk.com/us/support/files/network_license_manager/11_13_1_2_v2/Linux/nlm11.13.1.2_ipv4_ipv6_linux64.tar.gz

    2) Распакуйте архив
    tar -xvzf nlm11.13.1.2_ipv4_ipv6_linux64.tar.gz

    На выходе получается rpm-пакет.

    3) Установите необходимые пакеты для работы
    sudo apt-get install alient lsb -y

    4) Конвертируем пакет в deb
    sudo alien nlm11.13.1.2_ipv4_ipv6_linux64.rpm

    На выходе получается adlmflexnetserver_12.0.36-1_amd64.deb.
    5) Инсталлируем получившийся пакет
    sudo dpkg -i adlmflexnetserver_12.0.36-1_amd64.deb

    Инсталляция происходит в /opt/flexnetserver

    6) Поместите вашу лицензию на продукты Autodesk на сервер.

    7) Создайте папку для логов и задайте нужные права
    sudo mkdir /var/log/flex
sudo chmod 777 /var/log/flex

    8) Протестируйте работу лицензии
    cd /opt/flexnetserver
./lmgrd -c /opt/flexnetserver/adskflex.lic -l /var/log/flex/flex.log
./lmutil lmstat -a

    Путь к вашей лицензии может отличаться.
    Если сервер отрабатывает верно, то переходите к следующему пункту. Если нет, то читайте лог и приступайте к дебагу.

    9) Для запуска сервера лицензий в автоматическом режиме необходимо его прописать в rc.local. Запускать желательно от имени непривилегированного пользователя и через nohup. Эта утилита позволяет процессу работать даже при выходе пользователя.
    sudo nano /etc/rc.local

    и укажите строку перед exit 0
    su user -c 'nohup /opt/flexnetserver/lmgrd -c /opt/flexnetserver/adskflex.lic -l /var/log/flex/flex.log'

    10) Перезагрузите сервер и проверьте работу (пункт 8)

    Все пути указывайте полностью!

    Конфигурация Zabbix-агента


    Добиться одновременной работы разных систем от одного шаблона позволяет правильная настройка агента, а точнее его части UserParameter. Еще этот метод позволяется раз и навсегда забыть про перезапуск агента в случае добавления нового функционала в виде скриптов. Это важно для высоконагруженных серверов, где при перезапуске агента можно потерять часть метрик.
    Итак, в данном случае используется строка:
    для Windows — UserParameter=ZScript[*],powershell C:\Zabbix\Scripts\ $1.ps1 $2 $3 $4
    для Linux — UserParameter=ZScript[*],bash /etc/zabbix/scripts/$1.sh $2 $3 $4
    Пути и количество переменных указываете свои. Переменных можно указать с запасом, лишним не будет.А к необходимым скриптам можно будет обратиться, используя ключ ZScript[$1,$2,$3,$4].

    Спасибо за внимание!
    Благодарности
    Хочется поблагодарить моего работодателя за мотивацию к написанию статьи. Если бы не вы, то мне бы не пришлось оптимизировать нагрузку на наших слабых серверах, переводя сервисы на Ubuntu Server!
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