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вчера в 21:39 Разработка

Лепим тулбар на PyQt, экспортируем данные в Excel и HTML

    В предыдущей части я рассказывал о создании модуля для запуска SQL-запросов и оболочки, в которой эти модули запускаются. После недолгой работы с запросами возникает очевидный вопрос — а как воспользоваться результатом выборки, кроме как посмотреть на экране?

    Для этого стоит сделать дополнительные инструменты экспорта и копирования данных. Экспортировать будем в файл в формате Excel, а копировать в системный буфер в формате HTML.

    Но для начала прилепим к нашему главному окну панель инструментов.



    Панель инструментов


    Напомню, что наше приложение призвано быть простым, универсальным и расширяемым. Чтобы тулбар тоже сделать универсальным и расширяемым, вынесем его определение в файл конфигурации, а выполняемые функции будут находиться во внешних модулях, явно не импортируемых в модуле тулбара. Таким образом добавление новой кнопки и функции сведется к прописыванию их в конфигурационном файле и добавлению модуля в каталог программы.

    Файл toolbar.py
    #!/usr/bin/python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import sys
from PyQt5.QtCore import *
from PyQt5.QtWidgets import *
import importlib

class ToolBar(QToolBar):
    def __init__(self, iniFile, parent=None):
        super(ToolBar, self).__init__(parent)
        ini = QSettings(iniFile, QSettings.IniFormat)
        ini.setIniCodec("utf-8")
        ini.beginGroup("Tools")
        for key in sorted(ini.childKeys()):
            v = ini.value(key)
            title = v[0]
            params = v[1:]
            a = self.addAction(title)
            a.params = params
            a.triggered.connect(self.execAction)
        ini.endGroup()

    def execAction(self):
        try:
            params = self.sender().params
            module = importlib.import_module(params[0])
            if len(params) < 2: func = "run()"
            else: func = params[1]
            win = self.focusTaskWindow()
            exec("module.%s(win)" % func)
        except:
            print(str(sys.exc_info()[1]))
        return

    def focusTaskWindow(self):
        try:
            return QApplication.instance().focusedTaskWindow()
        except:
            return None

if __name__ == '__main__':
    app = QApplication(sys.argv)
    ex = ToolBar("tools.ini")
    flags = Qt.Tool | Qt.WindowDoesNotAcceptFocus # | ex.windowFlags()
    ex.setWindowFlags(flags)
    ex.show()
    sys.exit(app.exec_())


    Для панелей инструментов в Qt есть готовый класс QToolBar, от него породим свой ToolBar. Сейчас нам достаточно одного тулбара, но заложимся на возможность добавления в программу нескольких панелей. Каждой панели нужен свой конфигурационный файл со своим набором кнопок, поэтому имя файла будем передавать параметром при создании тулбара.
    Конфигурационный файл будет традиционно в формате Ini и кодировке UTF-8.

    class ToolBar(QToolBar):
    def __init__(self, iniFile, parent=None):
        super(ToolBar, self).__init__(parent)
        ini = QSettings(iniFile, QSettings.IniFormat)
        ini.setIniCodec("utf-8")

    Синтаксис определения кнопок в наших руках, в простейшем случае нам нужны три вещи:

    — текст на кнопке
    — модуль, содержащий функцию кнопки
    — функция кнопки

    Определимся, что функция кнопки принимает один параметр — текущее дочернее окно. Что именно будет делать модуль с ним — задача модуля кнопки, а задача тулбара ограничивается только его вызовом.

    Создадим такой файл tools.ini:

    [Tools]
001=Export to Excel,exportview,"exportToExcel"
002=Copy as HTML,exportview,"copyAsHtml"

    Теперь в питоне разбираем определения из Ini-файла:

            ini.beginGroup("Tools")
        # Перебираем переменные в алфавитном порядке
        for key in sorted(ini.childKeys()):
            # Здесь мы получим list, т.к. ini позволяет указать 
            # список значений, разделенных запятыми
            v = ini.value(key)
            title = v[0]
            params = v[1:]
            # создадим на панели кнопку и QAction, отвечающий за нее
            a = self.addAction(title) 
            # остаток списка со второго элемента [модуль, функция] сохраним в QAction
            a.params = params 
            # для всех кнопок у нас будет один метод выполнения
            a.triggered.connect(self.execAction) 
        ini.endGroup()

    Метод выполнения, назначенный всем кнопкам, будет импортировать нужный модуль и вызывать из него назначенную кнопке функцию. Чтобы нам не прописывать каждый модуль в перечне импорта тулбара, воспользуемся библиотекой importlib. Осталось только узнать, что за кнопка была нажата и от какого QAction пришел сигнал — за это отвечает стандартный метод QObject.sender(), далее возьмем сохраненные в нем параметры и сделаем то, что задумано в модуле (что бы это ни было).

        def execAction(self):
        try:
            params = self.sender().params
            module = importlib.import_module(params[0])
            func = params[1]
            win = self.focusTaskWindow()
            exec("module.%s(win)" % func)
        except:
            print(str(sys.exc_info()[1]))
        return

    Осталось добавить нашу панель в наше главное окно (модуль tasktree.py)

            self.tools = ToolBar("tools.ini",self)
        self.addToolBar(self.tools)

    Можем запустить и проверить, появилась ли панель:



    Может быть не так симпатично, как на первой картинке, главное, что работает.

    Модуль функций инструментов


    Теперь самое время сделать модуль с функциями кнопок. Модуль у нас будет один, потому что функции экспорта и копирования будут работать с одним источником данных и по одинаковым правилам, нет смысла разносить их по разным модулям.

    Файл exportview.py
    #!/usr/bin/python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import sys
import datetime
from PyQt5.QtCore import *
from PyQt5.QtWidgets import *
import xlsxwriter

class ob():
   def test(self):
      return 1

def exportToExcel(win):
   if win == None:
      print("No focused window")
      return
   view = focusItemView(win)
   title = win.windowTitle() + '.xlsx'
   if view == None:
      print("No focused item view")
      return

   # Create a workbook and add a worksheet.
   fileName = QFileDialog.getSaveFileName(None, 'Save Excel file', title,'Excel files (*.xlsx)')
   if fileName == ('',''): return

   indexes = view.selectionModel().selectedIndexes()
   if len(indexes) == 0:
      indexes = view.selectAll()
      indexes = view.selectionModel().selectedIndexes()
   model = view.model()
   d = sortedIndexes(indexes)
   headers = { col:model.headerData(col, Qt.Horizontal) for col in d.columns }
   minRow = min(d.rows)
   minCol = min(d.columns)
   try:
      workbook = xlsxwriter.Workbook(fileName[0])
      worksheet = workbook.add_worksheet()
      bold = workbook.add_format({'bold': True})
      dateFormat = 'dd.MM.yyyy'
      date = workbook.add_format({'num_format': dateFormat})
      realCol = 0
      for col in d.columns:
         worksheet.write(0, realCol, headers[col], bold)
         realRow = 1
         for row in d.rows:
            if (row, col) in d.indexes:
               try:
                  v = d.indexes[(row,col)].data(Qt.EditRole)
                  if isinstance(v, QDateTime):
                     if v.isValid() and v.toPyDateTime() > datetime.datetime(1900,1,1):
                        v = v.toPyDateTime()
                        worksheet.write_datetime(realRow, realCol, v, date)
                     else:
                        v = v.toString(dateFormat)
                        worksheet.write(realRow, realCol, v)
                  else:
                     worksheet.write(realRow, realCol, v)
               except:
                  print(str(sys.exc_info()[1]))
            realRow += 1
         realCol += 1
      workbook.close()
   except:
      QMessageBox.critical(None,'Export error',str(sys.exc_info()[1]))
      return

def copyAsHtml(win):
   if win == None:
      print("No focused window")
      return
   view = focusItemView(win)
   if view == None:
      print("No focused item view")
      return
   indexes = view.selectedIndexes()
   if len(indexes) == 0:
      indexes = view.selectAll()
      indexes = view.selectedIndexes()
   if len(indexes) == 0:
      return;
   model = view.model()
   try:
      d = sortedIndexes(indexes)
      html = '<table><tbody>\n'
      headers = { col:model.headerData(col, Qt.Horizontal) for col in d.columns }
      html += '<tr>' 
      for c in d.columns:
         html += '<th>%s</th>' % headers[c]
      html += '</tr>\n' 
      for r in d.rows:
         html += '<tr>' 
         for c in d.columns:
            if (r, c) in d.indexes:
               v = d.indexes[(r,c)].data(Qt.DisplayRole)
               html += '<td>%s</td>' % v
            else:
               html += '<td></td>'
         html += '</tr>' 
      html += '</tbody></table>'
      mime = QMimeData()
      mime.setHtml(html)
      clipboard = QApplication.clipboard()
      clipboard.setMimeData(mime)
   except:
      QMessageBox.critical(None,'Export error',str(sys.exc_info()[1]))

def sortedIndexes(indexes):
    d = ob()
    d.indexes = { (i.row(), i.column()):i for i in indexes }
    d.rows = sorted(list(set([ i[0] for i in d.indexes ])))
    d.columns = sorted(list(set([ i[1] for i in d.indexes ])))
    return d

def headerNames(model, minCol, maxCol):
    headers = dict()
    for col in range(minCol, maxCol+1):
        headers[col] = model.headerData(col, Qt.Horizontal)
    return headers

def focusItemView(win):
    if win == None: return None
    w = win.focusWidget()
    if w != None and isinstance(w, QTableView):
        return w
    views = win.findChildren(QTableView)
    if type(views) == type([]) and len(views)>0:
        return views[0]
    return None


    Наши функции будут работать с таблицами данных QTableView, который мы использовали в модулях для просмотра результатов запроса. Чтобы сохранить независимость модулей, определять нужный компонент будем «на лету» — либо это текущий выбранный (focused) компонент QTableView в текущем окне, либо первый попавшийся нужного класса среди дочерних элементов текущего окна.

    def focusItemView(win):
    if win == None: return None
    w = win.focusWidget()
    if w != None and isinstance(w, QTableView):
        return w
    views = win.findChildren(QTableView)
    if type(views) == type([]) and len(views)>0:
        return views[0]
    return None

    Из таблицы получаем список выбранных ячеек. Если ничего не выбрано, то принудительно выбираем всё.

       indexes = view.selectionModel().selectedIndexes()
   if len(indexes) == 0:
      indexes = view.selectAll()
      indexes = view.selectionModel().selectedIndexes()
   if len(indexes) == 0:
      return;

    Наверное, вы уже в курсе, что в Qt вы не получаете массив данных напрямую, вместо этого вы работаете с индексами в модели. Индекс QModelIndex представляет собой простую структуру и указывает на конкретную позицию данных (строку row() и столбец column(), а в иерархии указание на индекс родителя parent()). Получив индекс, можно из него получить сами данные методом data().

    Мы получили список индексов выбранных ячеек в модели, но индексы в этом списке следуют в том порядке, в котором пользователь их выделял, а не отсортированные по строкам и столбцам. Нам же удобнее будет работать не со списком, а с словарем (позиция → индекс) и сортированными списками задействованных строк и столбцов.

    def sortedIndexes(indexes):
    d = ob() # объект-пустышка
    d.indexes = { (i.row(), i.column()):i for i in indexes }
    d.rows = sorted(list(set([ i[0] for i in d.indexes ])))
    d.columns = sorted(list(set([ i[1] for i in d.indexes ])))
    return d

    Еще стоит учесть, что QTableView по умолчанию позволяет выделять несвязанные ячейки, потому в списке индексов могут быть ячейки, практически случайно расположенные:



    Поэтому в d.rows есть каждая использованная строка, в d.columns есть каждый использованный столбец, но их сочетание необязательно есть в d.indexes.

    Еще нам для пущей красоты нужен перечень наименований столбцов, который выводятся в QTableView. Получим их из модели методом headerData:

       headers = { col:model.headerData(col, Qt.Horizontal) for col in d.columns }

    До сих пор код для экспорта и копирования был одинаковым, но теперь пошли различия.

    Экспорт в Excel


    Для экспорта в файлы Excel я воспользовался пакетом xlsxwriter. Он устанавливается, как обычно, через pip:

    pip3 install xlsxwriter

    Документация пакета вполне подробная и понятная, с примерами, поэтому останавливаться на нем не буду. Суть в том, что запись идет по ячейкам, адресуемым по номеру строки и столбца. Если нужно дополнительное форматирование, то нужно определить стиль и указывать его при записи ячейки.

    Имя xlsx-файла, в который будем экспортировать, запросим у пользователя, у Qt есть такая функция. В PyQt функция возвращает список из выбранного имени файла и использованного фильтра. Если вернулся список из пустых строк, то это означает, что пользователь отказался от выбора.

       fileName = QFileDialog.getSaveFileName(None, 'Save Excel file', title,'Excel files (*.xlsx)')
   if fileName == ('',''): return

    Собственно экспорт:

          workbook = xlsxwriter.Workbook(fileName[0])
      worksheet = workbook.add_worksheet()
      bold = workbook.add_format({'bold': True})
      dateFormat = 'dd.MM.yyyy'
      date = workbook.add_format({'num_format': dateFormat})
      realCol = 0
      for col in d.columns:
         worksheet.write(0, realCol, headers[col], bold)
         realRow = 1
         for row in d.rows:
            if (row, col) in d.indexes:
               try:
                  v = d.indexes[(row,col)].data(Qt.EditRole)
                  if isinstance(v, QDateTime):
                     if v.isValid() and v.toPyDateTime() > datetime.datetime(1900,1,1):
                        v = v.toPyDateTime()
                        worksheet.write_datetime(realRow, realCol, v, date)
                     else:
                        v = v.toString(dateFormat)
                        worksheet.write(realRow, realCol, v)
                  else:
                     worksheet.write(realRow, realCol, v)
               except:
                  print(str(sys.exc_info()[1]))
            realRow += 1
         realCol += 1
      workbook.close()

    Танцы вокруг QDateTime добавлены из-за разного понимания даты/времени в Python, Qt и Excel — во-первых, пакет xlsxwriter умеет работать с питоновским datetime, но не умеет с QDateTime из Qt, поэтому приходится дополнительно его конвертировать специальной функцией toPyDateTime; во-вторых, Excel умеет работать только с датами с 01.01.1900, а всё, что было до этого времени для Excel — просто строка.

    Результат экспорта в Excel:



    Копирование в системный буфер в формате HTML


    Не всегда нужен отдельный файл с выборкой, часто, особенно когда данных немного, удобнее скопировать их в табличном виде в системный буфер (clipboard), а затем вставить в нужное место, будь то Excel, Word, редактор веб-страниц или что-то другое.

    Наиболее универсальным способом копирования табличных данных через буфер — это обычный формат HTML. В Windows, *nix и MacOS сильно разные способы работы с буфером (не говоря о том, что их несколько), поэтому хорошо, что Qt скрывает от нас детали реализации.

    Всё, что нам нужно — создать объект QMimeData, заполнить его через метод setHtml фрагментом HTML-разметки, и отдать в системный clipboard, который доступен через QApplication

          mime = QMimeData()
      mime.setHtml(html)
      clipboard = QApplication.clipboard()
      clipboard.setMimeData(mime)

    Таблицу собираем построчно, начиная с заголовков.

          html = '<table><tbody>\n'
      headers = { col:model.headerData(col, Qt.Horizontal) for col in d.columns }
      html += '<tr>' 
      for c in d.columns:
         html += '<th>%s</th>' % headers[c]
      html += '</tr>\n' 
      for r in d.rows:
         html += '<tr>' 
         for c in d.columns:
            if (r, c) in d.indexes:
               v = d.indexes[(r,c)].data(Qt.DisplayRole)
               html += '<td>%s</td>' % v
            else:
               html += '<td></td>'
         html += '</tr>' 
      html += '</tbody></table>'

    Результат, вставленный в Word:

    Здесь границы таблицы видны только благодаря включенной в Word настройке "Показывать границы текста", на самом деле они невидимы. Чтобы таблица копировалась с явными границами, нужно изменить стиль таблицы в тэге table. Предоставляю это сделать вам.

    Заключение


    Итак, мы получили способ добавления в наш инструмент новых функций, причем функции добавляются и работают независимо от того, какими источниками данных мы будем пользоваться и как их отображать — модули, работающие с данными, ничего не знают о тулбарах и их функциях, тулбары не связаны ни с модулями данных, ни с функциями кнопок, а функции кнопок, не зная ни о тулбарах, ни о модулях данных, просто пытаются обработать текущий визуальный компонент известным им способом.

    Исходники, использованные в примерах, как и ранее, выложены на github под лицензией MIT.
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    Комментарии 1
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      Ждем коммента что python не нужен и можно все написать на C++.

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