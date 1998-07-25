Продвижение игр на Google Play
У моих игр довольно много загрузок на Google Play (больше 20 млн.), наверное поэтому, меня часто спрашивают про продвижение. Если кто-то из разработчиков пишет мне в личку или почту, готов поспорить, все сведется к вопросу: «Как ты продвигаешь свои игры, чувак?». Все думают, что у меня есть какой-то секрет (нет). Ладно, давайте я попробую сформулировать то, что знаю и будем надеяться, что это будет кому-то полезно. По крайней мере, я смогу давать ссылку на этот пост.
Сразу хочу сказать, я не поддерживаю точку зрения, что успех игры зависит от количества денег, вложенных в маркетинг. Ну, типа, раскрутить можно любую фигню, были бы деньги! Нет, конечно, если вы Nintendo и можете напрямую занести Apple — тогда да, можно раскрутить даже такую поделку как Super Mario Run. Но для простых смертных, пытаться продвинуть плохую игру — путь на дно магазина приложений. В игре должна быть «изюминка», я не смогу дать полезных советов если вы делаете матч-3, например. Тут надо анализировать ARPU (и вообще плотно заниматься аналитикой), искать выгодные каналы покупки установок и тому подобное. Я обычный разработчик, который просто хочет делать игры в свое удовольствие, а не заниматься всей этой скукотищей.
В общем, первый и самый важный пункт продвижения — это качественная, оригинальная игра с какой-нибудь фишкой: визуальной, геймплейной, жанровой — не суть.
Страница приложения
Нужно ли говорить очевидные вещи про иконку? Иконка может втащить даже не очень сильную игру. Экспериментируйте! Меняйте иконку и смотрите конверсию в Консоли Разработчика, сейчас можно делать A/B тесты — отличная штука.
Пишите простыню текста в описании. Нам нужно дать поиску как можно больше материала для индексации. Перечисляйте фичи игры, расскажите предысторию, просто какие-то игровые моменты. Вообще, Google довольно лояльно относится к поисковому спаму в описании. Вот, например, «Roll the Ball» — этой игрой можно было бы проиллюстрировать кучу нарушений пункта правил Метаданные. И это «Выбор редакции»! Но перегибать, конечно же, не стоит. Не забывайте «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку».
И еще… Выделяйтесь! Используйте разметку в описании, выделение текста, символы Юникода. Вы знали, что везде в метаданных можно использовать Эмодзи? Просто заходите в Консоль с телефона и вуаля! У меня нет точных данных о результативности, но я считаю, что любой способ сделать страницу своей игры непохожей на другие, пойдет на пользу.
SEO
Поисковая оптимизация aka SEO. Самое главное — это ключевики в названии. Если у вас есть соблазн дать вашей игре в Google Play краткое, броское, идеально подходящее наименование — постарайтесь его побороть. Название должно быть длинное с парой (хотя бы!) ключевых слов. Сейчас нам доступно целых 50 символов, поэтому всегда есть возможность добавить несколько ключевых слов, сохранив пристойное звучание.
Я не умею пользоваться профессиональными инструментами SEO, поэтому могу предложить простой способ, доступный и понятный каждому. Открываете ТОП вашей категории и внимательно читаете описания тех игр, что вверху. При этом выписываете популярные и подходящие вашей игре слова на листочек. Ну а дальше, остается только скреативить свое собственное описание с использованием полученного списка.
Хочу обратить внимание, что Google индексирует отзывы пользователей. Соответственно, можно накручивать их по определенным ключевым словам и выходить на первые позиции в поиске (прим., я не сторонник таких методов). C этим борются в последнее время, но я видел успешный кейс такой накрутки. Легальная альтернатива: покупать установки в AdWords по ключевым словам. Правда, мне не удалось добиться каких-то видимых результатов в этом направлении.
Кстати, про отзывы. Обязательно нужно стимулировать игроков оставлять их на Google Play. Добавляйте в игре кнопки, диалоги, главное не предлагайте вознаграждения за отзыв — это нарушение правил. Количество отзывов влияет на позицию игры в ТОП-е, причем количество гораздо важнее качества. Поэтому не стоит особо париться, если средняя оценка недостаточно высока.
Локализация
Когда я вижу игры от российских разработчиков с английским текстом в описании, у меня бомбит, как модно нынче говорить. Люди, вам совсем не нужны халявные установки?!
Локализация страницы в Google Play — это самый эффективный способ продвижения по соотношению цена/результат.
Я понимаю, что локализовать игру полностью, часто не хватает ресурсов, ни временных, ни финансовых. Я сам такой. Но перевести описание + скриншоты на основные языки — это вовсе не затратно. Есть множество сервисов, вы можете выбрать себе по вкусу/кошельку, лично я пользуюсь OneSky.
В своей последней игре, я пробовал привлекать самих игроков к переводу. Написал на странице приложения что-то вроде: «Если вы хотите помочь мне с переводом игры на ваш родной язык, напишите на ...». Ну и в целом, это работает! Правда, в основном, у меня появились переводы на такие языки как Арабский, Иврит, Турецкий… Зато бесплатно.
Комьюнити
Заигрывайте со своими игроками! Что я имею в виду? Во-первых, не надо быть серьезным, юмор — наше все. Опять я скатываюсь в банальности, но никогда не используйте оборотов «мы, наша компания, представляет вам» и т.д. Пишите все тексты от себя, так, как будто вы рассказываете что-то старому другу. Если игрок изначально обращается к вам на «ты», не стесняйтесь сказать ему в ответ «спасибо, бро!». Во-вторых, не пишите формальных текстов обновлений. Обыгрывайте их, учитывая сеттинг игры. Например, плохо писать «Добавлено 5 новых танков», лучше — «Бойцы! На нашей фабрике, в недрах сибирских лесов, было разработано 5 невероятных боевых машин и они прибывают на фронт вместе с этим обновлением!».
Этим промышляют все: офф. приложения банков, «Бородачи» всякие, я сам. Удачный экспромт где-нибудь в тексте обновления или в ответе на отзыв — это отличный вариант «вирусного» продвижения. Вот неплохой пример:
А это мой отзыв на один из комментов в Google Play. Конечно, тут все на грани фола — разработчик, формально, связан правилами по рукам и ногам при ответе. Но с другой стороны, я пока не слышал о применении санкций за это.
Этот скриншот потом неплохо зашел на развлекательных сайтах. На ЯП-е только обсуждение свернуло совсем не туда. Кто-то сходу запостил ссылку flash-версию «Ханойской башни» и все стали мериться кто, насколько умнее обезьяны. Но тут уж ничего не попишешь…
Сайты
Ладно, вы, наверное, уже мысленно спрашиваете себя «И где же тут список сайтов на которые надо запостить игру, чтобы получить такое количество загрузок?!». Вынужден вас разочаровать, такого списка у меня нет. Все очень-очень индивидуально. Зависит от игры, от материала, которым вы хотите поделиться, от способа подачи. То, что получается у меня, может не получиться у вас и наоборот. Я предлагаю относиться к этому философски: ваша задача — наращивание ссылочной массы. Если где-то удалось разместиться, пусть даже с ресурса пришла пара загрузок (условно), уже хорошо.
Идея в том, что это постоянный поиск. Читайте, гуглите, придумывайте варианты, тексты, картинки, gif-ки, пробуйте! При этом важно постараться сосредоточить как можно больше маркетинговых усилий на небольшом промежутке времени. Я бы сказал, от недели до месяца.
Чтобы это не было «водой», вот основные направления для составления маркетингового плана:
- Развлекательные сайты (Пикабу, ЯП, 9gag, d3 и иже с ними)
- Гиковские ресурсы (тут Хабр, конечно, вне конкуренции. Но нужен подходящий материал)
- Инди-площадки (itch.io, SlideDB, GameJolt — здесь везде можно оставить ссылку на Стор)
- Форумы (крупнейшие: 4PDA, XDA, TouchArcade, TIGSource и т.д.)
- Соц. сети
- Кросс-промо (был бы траффик)
- Gamedev сообщества
- Ютуб-обзорщики (пару раз размещался на мелких каналах, имеет смысл как один из пунктов комплексного продвижения)
- Места, где может тусоваться ЦА игры (например, для головоломки — это сообщества любителей головоломок)
Деньги
Конечно, в 2k17 нельзя заниматься продвижением игры, используя только бесплатные методы. Хорошая новость в том, что со скромным бюджетом на маркетинг — это тоже возможно. Я для себя установил лимит в 1000$. Если этой суммы недостаточно, значит проблема в самой игре, нужно смириться с убытками и двигаться дальше.
На что конкретно тратить бюджет, я предлагаю смотреть по ситуации. Повторюсь, все индивидуально. Я пробовал покупать рекламу в AdWords, Новости на 4PDA, мотивированный траффик в Tapjoy, закрепленный пост на Пикабу, рекламу на Reddit, включение в обзоры на YouTube, да всего и не упомнишь! С совсем нулевым результатом я, разве что, рассылку пресс-релиза заказывал. Тут нужно искать подход, правильный канал для связи, а не полуавтоматически формы на сайтах заполнять. Но опять же, это мое ИМХО, может у вас будет другой результат.
Вместо заключения
У меня простые игры, без мультиплеера, с исключительно рекламной монетизацией, с небольшой реиграбельностью. Последние две, вообще по сути одноразовые квесты. Стоимость привлечения пользователя для меня заведомо выше дохода. Поэтому последний пункт — это удача. Ко всему, что я написал выше, нужно добавить немного удачи. Чтобы игра «зашла» игрокам, тогда будут органические установки и все получится!
Вот что я могу сказать по поводу продвижения. Никакого магического способа запушить игру в ТОП, у меня лично, нет. Нужно искать свою нишу, экспериментировать и просто делать хорошие игры, как бы заезжено это не звучало. Спасибо за прочтение, делитесь своим мнением в комментариях!
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