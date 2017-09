Создание языка программирования с использованием LLVM. Часть 8: Компиляция в объектный код

#include "llvm/ADT/APFloat.h" #include "llvm/ADT/Optional.h" #include "llvm/ADT/STLExtras.h" #include "llvm/IR/BasicBlock.h" #include "llvm/IR/Constants.h" #include "llvm/IR/DerivedTypes.h" #include "llvm/IR/Function.h" #include "llvm/IR/Instructions.h" #include "llvm/IR/IRBuilder.h" #include "llvm/IR/LLVMContext.h" #include "llvm/IR/LegacyPassManager.h" #include "llvm/IR/Module.h" #include "llvm/IR/Type.h" #include "llvm/IR/Verifier.h" #include "llvm/Support/FileSystem.h" #include "llvm/Support/Host.h" #include "llvm/Support/raw_ostream.h" #include "llvm/Support/TargetRegistry.h" #include "llvm/Support/TargetSelect.h" #include "llvm/Target/TargetMachine.h" #include "llvm/Target/TargetOptions.h" #include <algorithm> #include <cassert> #include <cctype> #include <cstdio> #include <cstdlib> #include <map> #include <memory> #include <string> #include <system_error> #include <utility> #include <vector> using namespace llvm; using namespace llvm::sys; //===----------------------------------------------------------------------===// // Лексический анализатор //===----------------------------------------------------------------------===// // Лексический анализатор возвращает токены [0-255] если это неизвестный символ, либо один из // известных enum Token { tok_eof = -1, // команды tok_def = -2, tok_extern = -3, // первичные символы tok_identifier = -4, tok_number = -5, // управление tok_if = -6, tok_then = -7, tok_else = -8, tok_for = -9, tok_in = -10, // операторы tok_binary = -11, tok_unary = -12, // определение переменных tok_var = -13 }; static std::string IdentifierStr; // Заполняется для tok_identifier static double NumVal; // Заполняется для tok_number /// gettok - Возвращает следующий токен из стандартного ввода static int gettok() { static int LastChar = ' '; // Пропускаем пробелы while (isspace(LastChar)) LastChar = getchar(); if (isalpha(LastChar)) { идентификатор: [a-zA-Z][a-zA-Z0-9]* IdentifierStr = LastChar; while (isalnum((LastChar = getchar()))) IdentifierStr += LastChar; if (IdentifierStr == "def") return tok_def; if (IdentifierStr == "extern") return tok_extern; if (IdentifierStr == "if") return tok_if; if (IdentifierStr == "then") return tok_then; if (IdentifierStr == "else") return tok_else; if (IdentifierStr == "for") return tok_for; if (IdentifierStr == "in") return tok_in; if (IdentifierStr == "binary") return tok_binary; if (IdentifierStr == "unary") return tok_unary; if (IdentifierStr == "var") return tok_var; return tok_identifier; } if (isdigit(LastChar) || LastChar == '.') { // Число: [0-9.]+ std::string NumStr; do { NumStr += LastChar; LastChar = getchar(); } while (isdigit(LastChar) || LastChar == '.'); NumVal = strtod(NumStr.c_str(), nullptr); return tok_number; } if (LastChar == '#') { // Комментарий до конца строки do LastChar = getchar(); while (LastChar != EOF && LastChar != '

' && LastChar != '\r'); if (LastChar != EOF) return gettok(); } // Проверяем конец файла. Не съедаем EOF. if (LastChar == EOF) return tok_eof; // Иначе, возвращаем символ как его ascii-значение. int ThisChar = LastChar; LastChar = getchar(); return ThisChar; } //===----------------------------------------------------------------------===// // Абстрактное Синтаксическое Дерево (Дерево парсинга) //===----------------------------------------------------------------------===// namespace { /// ExprAST - Базовый класс узла выражения. class ExprAST { public: virtual ~ExprAST() = default; virtual Value *codegen() = 0; }; /// NumberExprAST - Класс выражения для числового литерала "1.0". class NumberExprAST : public ExprAST { double Val; public: NumberExprAST(double Val) : Val(Val) {} Value *codegen() override; }; /// VariableExprAST -Класс выражения для переменной, например, "a". class VariableExprAST : public ExprAST { std::string Name; public: VariableExprAST(const std::string &Name) : Name(Name) {} Value *codegen() override; const std::string &getName() const { return Name; } }; /// UnaryExprAST - Класс выражения для унарного оператора class UnaryExprAST : public ExprAST { char Opcode; std::unique_ptr<ExprAST> Operand; public: UnaryExprAST(char Opcode, std::unique_ptr<ExprAST> Operand) : Opcode(Opcode), Operand(std::move(Operand)) {} Value *codegen() override; }; /// BinaryExprAST - Класс выражения для бинарного оператора class BinaryExprAST : public ExprAST { char Op; std::unique_ptr<ExprAST> LHS, RHS; public: BinaryExprAST(char Op, std::unique_ptr<ExprAST> LHS, std::unique_ptr<ExprAST> RHS) : Op(Op), LHS(std::move(LHS)), RHS(std::move(RHS)) {} Value *codegen() override; }; /// CallExprAST - Класс выражения для вызова функции class CallExprAST : public ExprAST { std::string Callee; std::vector<std::unique_ptr<ExprAST>> Args; public: CallExprAST(const std::string &Callee, std::vector<std::unique_ptr<ExprAST>> Args) : Callee(Callee), Args(std::move(Args)) {} Value *codegen() override; }; /// IfExprAST - Класс выражения для if/then/else. class IfExprAST : public ExprAST { std::unique_ptr<ExprAST> Cond, Then, Else; public: IfExprAST(std::unique_ptr<ExprAST> Cond, std::unique_ptr<ExprAST> Then, std::unique_ptr<ExprAST> Else) : Cond(std::move(Cond)), Then(std::move(Then)), Else(std::move(Else)) {} Value *codegen() override; }; /// ForExprAST - Класс выражения для for/in. class ForExprAST : public ExprAST { std::string VarName; std::unique_ptr<ExprAST> Start, End, Step, Body; public: ForExprAST(const std::string &VarName, std::unique_ptr<ExprAST> Start, std::unique_ptr<ExprAST> End, std::unique_ptr<ExprAST> Step, std::unique_ptr<ExprAST> Body) : VarName(VarName), Start(std::move(Start)), End(std::move(End)), Step(std::move(Step)), Body(std::move(Body)) {} Value *codegen() override; }; /// VarExprAST - Класс выражения для var/in class VarExprAST : public ExprAST { std::vector<std::pair<std::string, std::unique_ptr<ExprAST>>> VarNames; std::unique_ptr<ExprAST> Body; public: VarExprAST( std::vector<std::pair<std::string, std::unique_ptr<ExprAST>>> VarNames, std::unique_ptr<ExprAST> Body) : VarNames(std::move(VarNames)), Body(std::move(Body)) {} Value *codegen() override; }; /// PrototypeAST - Этот класс представляет "прототип" функции, /// и захватывает её имя, и имена аргументов (и, неявно, количество /// аргументов, принимаемых функцией), а также оператор. class PrototypeAST { std::string Name; std::vector<std::string> Args; bool IsOperator; unsigned Precedence; // Precedence if a binary op. public: PrototypeAST(const std::string &Name, std::vector<std::string> Args, bool IsOperator = false, unsigned Prec = 0) : Name(Name), Args(std::move(Args)), IsOperator(IsOperator), Precedence(Prec) {} Function *codegen(); const std::string &getName() const { return Name; } bool isUnaryOp() const { return IsOperator && Args.size() == 1; } bool isBinaryOp() const { return IsOperator && Args.size() == 2; } char getOperatorName() const { assert(isUnaryOp() || isBinaryOp()); return Name[Name.size() - 1]; } unsigned getBinaryPrecedence() const { return Precedence; } }; /// FunctionAST - Этот класс представляет определение функции class FunctionAST { std::unique_ptr<PrototypeAST> Proto; std::unique_ptr<ExprAST> Body; public: FunctionAST(std::unique_ptr<PrototypeAST> Proto, std::unique_ptr<ExprAST> Body) : Proto(std::move(Proto)), Body(std::move(Body)) {} Function *codegen(); }; } // конец анонимного пространства имен //===----------------------------------------------------------------------===// // Парсер //===----------------------------------------------------------------------===// /// CurTok/getNextToken - Представляет простой буфер токенов. CurTok - текущий /// токен, на котороый смотрит парсер. getNextToken считывает другой токен из /// лексического анализатора и обновляет CurTok считанным результатом. static int CurTok; static int getNextToken() { return CurTok = gettok(); } /// BinopPrecedence - Содержит приоритет каждого бинарного оператора, /// который определён static std::map<char, int> BinopPrecedence; /// GetTokPrecedence - Возвращает приоритет бинарного оператора для текущего токена. static int GetTokPrecedence() { if (!isascii(CurTok)) return -1; // Убедимся, что бинарный оператор объявлен int TokPrec = BinopPrecedence[CurTok]; if (TokPrec <= 0) return -1; return TokPrec; } /// Error* - Маленькая вспомогательная функция обработки ошибок. std::unique_ptr<ExprAST> LogError(const char *Str) { fprintf(stderr, "Error: %s

", Str); return nullptr; } std::unique_ptr<PrototypeAST> LogErrorP(const char *Str) { LogError(Str); return nullptr; } static std::unique_ptr<ExprAST> ParseExpression(); /// numberexpr ::= number static std::unique_ptr<ExprAST> ParseNumberExpr() { auto Result = llvm::make_unique<NumberExprAST>(NumVal); getNextToken(); // съедаем число return std::move(Result); } /// parenexpr ::= '(' expression ')' static std::unique_ptr<ExprAST> ParseParenExpr() { getNextToken(); // съедаем (. auto V = ParseExpression(); if (!V) return nullptr; if (CurTok != ')') return LogError("expected ')'"); getNextToken(); // съедаем ). return V; } /// identifierexpr /// ::= identifier /// ::= identifier '(' expression* ')' static std::unique_ptr<ExprAST> ParseIdentifierExpr() { std::string IdName = IdentifierStr; getNextToken(); // // съедаем идентификатор. if (CurTok != '(') // Простая ссылка на переменную return llvm::make_unique<VariableExprAST>(IdName); // Вызов getNextToken(); // съедаем ( std::vector<std::unique_ptr<ExprAST>> Args; if (CurTok != ')') { while (true) { if (auto Arg = ParseExpression()) Args.push_back(std::move(Arg)); else return nullptr; if (CurTok == ')') break; if (CurTok != ',') return LogError("Expected ')' or ',' in argument list"); getNextToken(); } } // Съедаем ')'. getNextToken(); return llvm::make_unique<CallExprAST>(IdName, std::move(Args)); } /// ifexpr ::= 'if' expression 'then' expression 'else' expression static std::unique_ptr<ExprAST> ParseIfExpr() { getNextToken(); // съедаем if. // условие. auto Cond = ParseExpression(); if (!Cond) return nullptr; if (CurTok != tok_then) return LogError("expected then"); getNextToken(); // съедаем then auto Then = ParseExpression(); if (!Then) return nullptr; if (CurTok != tok_else) return LogError("expected else"); getNextToken(); auto Else = ParseExpression(); if (!Else) return nullptr; return llvm::make_unique<IfExprAST>(std::move(Cond), std::move(Then), std::move(Else)); } /// forexpr ::= 'for' identifier '=' expr ',' expr (',' expr)? 'in' expression static std::unique_ptr<ExprAST> ParseForExpr() { getNextToken(); // съедаем for. if (CurTok != tok_identifier) return LogError("expected identifier after for"); std::string IdName = IdentifierStr; getNextToken(); // съедаем идентификатор. if (CurTok != '=') return LogError("expected '=' after for"); getNextToken(); // съедаем '='. auto Start = ParseExpression(); if (!Start) return nullptr; if (CurTok != ',') return LogError("expected ',' after for start value"); getNextToken(); auto End = ParseExpression(); if (!End) return nullptr; // Значение шага опционально. std::unique_ptr<ExprAST> Step; if (CurTok == ',') { getNextToken(); Step = ParseExpression(); if (!Step) return nullptr; } if (CurTok != tok_in) return LogError("expected 'in' after for"); getNextToken(); // съедаем 'in'. auto Body = ParseExpression(); if (!Body) return nullptr; return llvm::make_unique<ForExprAST>(IdName, std::move(Start), std::move(End), std::move(Step), std::move(Body)); } /// varexpr ::= 'var' identifier ('=' expression)? // (',' identifier ('=' expression)?)* 'in' expression static std::unique_ptr<ExprAST> ParseVarExpr() { getNextToken(); // съедаем var. std::vector<std::pair<std::string, std::unique_ptr<ExprAST>>> VarNames; // Требуется как минимум одна переменная if (CurTok != tok_identifier) return LogError("expected identifier after var"); while (true) { std::string Name = IdentifierStr; getNextToken(); // съедаем идентификатор. // Считываем опциональный инициализатор std::unique_ptr<ExprAST> Init = nullptr; if (CurTok == '=') { getNextToken(); // съедаем '='. Init = ParseExpression(); if (!Init) return nullptr; } VarNames.push_back(std::make_pair(Name, std::move(Init))); // Конец списка переменных, выход из цикла. if (CurTok != ',') break; getNextToken(); // съедаем ','. if (CurTok != tok_identifier) return LogError("expected identifier list after var"); } // в этой точке должно быть ключевое слово 'in'. if (CurTok != tok_in) return LogError("expected 'in' keyword after 'var'"); getNextToken(); // съедаем 'in'. auto Body = ParseExpression(); if (!Body) return nullptr; return llvm::make_unique<VarExprAST>(std::move(VarNames), std::move(Body)); } /// primary /// ::= identifierexpr /// ::= numberexpr /// ::= parenexpr /// ::= ifexpr /// ::= forexpr /// ::= varexpr static std::unique_ptr<ExprAST> ParsePrimary() { switch (CurTok) { default: return LogError("unknown token when expecting an expression"); case tok_identifier: return ParseIdentifierExpr(); case tok_number: return ParseNumberExpr(); case '(': return ParseParenExpr(); case tok_if: return ParseIfExpr(); case tok_for: return ParseForExpr(); case tok_var: return ParseVarExpr(); } } /// unary /// ::= primary /// ::= '!' unary static std::unique_ptr<ExprAST> ParseUnary() { // если текущий токен не является оператором, он должен быть первичным выражением. if (!isascii(CurTok) || CurTok == '(' || CurTok == ',') return ParsePrimary(); // если это унарный оператор, считываем его int Opc = CurTok; getNextToken(); if (auto Operand = ParseUnary()) return llvm::make_unique<UnaryExprAST>(Opc, std::move(Operand)); return nullptr; } /// binoprhs /// ::= ('+' unary)* static std::unique_ptr<ExprAST> ParseBinOpRHS(int ExprPrec, std::unique_ptr<ExprAST> LHS) { // Если это бинарный оператор, находим его приоритет while (true) { int TokPrec = GetTokPrecedence(); // Если это бинарный оператор, связанный с текущим // съедаем его, иначе выходим if (TokPrec < ExprPrec) return LHS; // Теперь мы знаем, что это бинарный оператор int BinOp = CurTok; getNextToken(); // съедаем бинарный оператор // Парсим унарное выражение после бинарного оператора auto RHS = ParseUnary(); if (!RHS) return nullptr; // Если BinOp меньше связан с RHS, чем оператор после RHS, пусть // сохранённый оператор примет RHS как свой LHS. int NextPrec = GetTokPrecedence(); if (TokPrec < NextPrec) { RHS = ParseBinOpRHS(TokPrec + 1, std::move(RHS)); if (!RHS) return nullptr; } // Объединяем LHS/RHS. LHS = llvm::make_unique<BinaryExprAST>(BinOp, std::move(LHS), std::move(RHS)); } } /// expression /// ::= unary binoprhs /// static std::unique_ptr<ExprAST> ParseExpression() { auto LHS = ParseUnary(); if (!LHS) return nullptr; return ParseBinOpRHS(0, std::move(LHS)); } /// prototype /// ::= id '(' id* ')' /// ::= binary LETTER number? (id, id) /// ::= unary LETTER (id) static std::unique_ptr<PrototypeAST> ParsePrototype() { std::string FnName; unsigned Kind = 0; // 0 = идентификатор, 1 = унарный, 2 = бинарный. unsigned BinaryPrecedence = 30; switch (CurTok) { default: return LogErrorP("Expected function name in prototype"); case tok_identifier: FnName = IdentifierStr; Kind = 0; getNextToken(); break; case tok_unary: getNextToken(); if (!isascii(CurTok)) return LogErrorP("Expected unary operator"); FnName = "unary"; FnName += (char)CurTok; Kind = 1; getNextToken(); break; case tok_binary: getNextToken(); if (!isascii(CurTok)) return LogErrorP("Expected binary operator"); FnName = "binary"; FnName += (char)CurTok; Kind = 2; getNextToken(); // Считываем приоритет, если он есть if (CurTok == tok_number) { if (NumVal < 1 || NumVal > 100) return LogErrorP("Invalid precedence: must be 1..100"); BinaryPrecedence = (unsigned)NumVal; getNextToken(); } break; } if (CurTok != '(') return LogErrorP("Expected '(' in prototype"); std::vector<std::string> ArgNames; while (getNextToken() == tok_identifier) ArgNames.push_back(IdentifierStr); if (CurTok != ')') return LogErrorP("Expected ')' in prototype"); // успех. getNextToken(); // съедаем ')'. // Проверяем, что количество аргументов правильно if (Kind && ArgNames.size() != Kind) return LogErrorP("Invalid number of operands for operator"); return llvm::make_unique<PrototypeAST>(FnName, ArgNames, Kind != 0, BinaryPrecedence); } /// definition ::= 'def' prototype expression static std::unique_ptr<FunctionAST> ParseDefinition() { getNextToken(); // // съедаем def. auto Proto = ParsePrototype(); if (!Proto) return nullptr; if (auto E = ParseExpression()) return llvm::make_unique<FunctionAST>(std::move(Proto), std::move(E)); return nullptr; } /// toplevelexpr ::= expression static std::unique_ptr<FunctionAST> ParseTopLevelExpr() { if (auto E = ParseExpression()) { // Создаём анонимный прототип auto Proto = llvm::make_unique<PrototypeAST>("__anon_expr", std::vector<std::string>()); return llvm::make_unique<FunctionAST>(std::move(Proto), std::move(E)); } return nullptr; } /// external ::= 'extern' prototype static std::unique_ptr<PrototypeAST> ParseExtern() { getNextToken(); // съедаем extern. return ParsePrototype(); } //===----------------------------------------------------------------------===// // Генерация кода //===----------------------------------------------------------------------===// static LLVMContext TheContext; static IRBuilder<> Builder(TheContext); static std::unique_ptr<Module> TheModule; static std::map<std::string, AllocaInst *> NamedValues; static std::map<std::string, std::unique_ptr<PrototypeAST>> FunctionProtos; Value *LogErrorV(const char *Str) { LogError(Str); return nullptr; } Function *getFunction(std::string Name) { // Вначале проверяем, добавлена ли уже функция в текущий модуль. if (auto *F = TheModule->getFunction(Name)) return F; // Если нет, можем ли мы сгенерировать код из существующих объявлений // прототипа. auto FI = FunctionProtos.find(Name); if (FI != FunctionProtos.end()) return FI->second->codegen(); // Если нет существующего прототипа, возвращаем null. return nullptr; } /// CreateEntryBlockAlloca - Создаём инструкцию alloca во входном блоке /// функции. Она используется для изменяемых переменных. static AllocaInst *CreateEntryBlockAlloca(Function *TheFunction, const std::string &VarName) { IRBuilder<> TmpB(&TheFunction->getEntryBlock(), TheFunction->getEntryBlock().begin()); return TmpB.CreateAlloca(Type::getDoubleTy(TheContext), nullptr, VarName); } Value *NumberExprAST::codegen() { return ConstantFP::get(TheContext, APFloat(Val)); } Value *VariableExprAST::codegen() { // Смотрим, есть ли эта переменная в функции Value *V = NamedValues[Name]; if (!V) return LogErrorV("Unknown variable name"); // Загружаем значение return Builder.CreateLoad(V, Name.c_str()); } Value *UnaryExprAST::codegen() { Value *OperandV = Operand->codegen(); if (!OperandV) return nullptr; Function *F = getFunction(std::string("unary") + Opcode); if (!F) return LogErrorV("Unknown unary operator"); return Builder.CreateCall(F, OperandV, "unop"); } Value *BinaryExprAST::codegen() { // Особый случай для '=', т.к. мы не хотим генерировать LHS как выражение if (Op == '=') { // Присваивание требует, чтобы LHS было идентификатором // Подразумевается, что мы компилируем без RTTI, т.к. LLVM компилируется так // по умолчанию. Если вы компилируете LLVM с RTTI здесь надо поменять на // dynamic_cast для автоматической проверки ошибок. VariableExprAST *LHSE = static_cast<VariableExprAST *>(LHS.get()); if (!LHSE) return LogErrorV("destination of '=' must be a variable"); // Генерируем код RHS. Value *Val = RHS->codegen(); if (!Val) return nullptr; // Находим имя Value *Variable = NamedValues[LHSE->getName()]; if (!Variable) return LogErrorV("Unknown variable name"); Builder.CreateStore(Val, Variable); return Val; } Value *L = LHS->codegen(); Value *R = RHS->codegen(); if (!L || !R) return nullptr; switch (Op) { case '+': return Builder.CreateFAdd(L, R, "addtmp"); case '-': return Builder.CreateFSub(L, R, "subtmp"); case '*': return Builder.CreateFMul(L, R, "multmp"); case '<': L = Builder.CreateFCmpULT(L, R, "cmptmp"); // Преобразуем bool 0/1 в double 0.0 or 1.0 return Builder.CreateUIToFP(L, Type::getDoubleTy(TheContext), "booltmp"); default: break; } // Если это не встроенный бинарный оператор, он должен быть определён пользователем. Генерируем // вызов функции для него. Function *F = getFunction(std::string("binary") + Op); assert(F && "binary operator not found!"); Value *Ops[] = {L, R}; return Builder.CreateCall(F, Ops, "binop"); } Value *CallExprAST::codegen() { // Ищем имя в глобальной таблице модуля Function *CalleeF = getFunction(Callee); if (!CalleeF) return LogErrorV("Unknown function referenced"); // Ошибка, если аргументы не совпадают. if (CalleeF->arg_size() != Args.size()) return LogErrorV("Incorrect # arguments passed"); std::vector<Value *> ArgsV; for (unsigned i = 0, e = Args.size(); i != e; ++i) { ArgsV.push_back(Args[i]->codegen()); if (!ArgsV.back()) return nullptr; } return Builder.CreateCall(CalleeF, ArgsV, "calltmp"); } Value *IfExprAST::codegen() { Value *CondV = Cond->codegen(); if (!CondV) return nullptr; // Преобразуем условие в булево значение путём проверки на неравенство 0.0. CondV = Builder.CreateFCmpONE( CondV, ConstantFP::get(TheContext, APFloat(0.0)), "ifcond"); Function *TheFunction = Builder.GetInsertBlock()->getParent(); // Создаём блоки для then и else. Вставляем блок 'then' в // конец функции BasicBlock *ThenBB = BasicBlock::Create(TheContext, "then", TheFunction); BasicBlock *ElseBB = BasicBlock::Create(TheContext, "else"); BasicBlock *MergeBB = BasicBlock::Create(TheContext, "ifcont"); Builder.CreateCondBr(CondV, ThenBB, ElseBB); // Генерируем значение. Builder.SetInsertPoint(ThenBB); Value *ThenV = Then->codegen(); if (!ThenV) return nullptr; Builder.CreateBr(MergeBB); // Генерация кода для 'Then' может изменить текущий блок, обновляем ThenBB для PHI. ThenBB = Builder.GetInsertBlock(); // Генерируем блок "else" TheFunction->getBasicBlockList().push_back(ElseBB); Builder.SetInsertPoint(ElseBB); Value *ElseV = Else->codegen(); if (!ElseV) return nullptr; Builder.CreateBr(MergeBB); // Генерация кода для 'Else' может изменить текущий блок, обновляем ElseBB для PHI. ElseBB = Builder.GetInsertBlock(); // Генерируем объединяющий блок TheFunction->getBasicBlockList().push_back(MergeBB); Builder.SetInsertPoint(MergeBB); PHINode *PN = Builder.CreatePHI(Type::getDoubleTy(TheContext), 2, "iftmp"); PN->addIncoming(ThenV, ThenBB); PN->addIncoming(ElseV, ElseBB); return PN; } // Выводим for-loop как: // var = alloca double // ... // start = startexpr // store start -> var // goto loop // loop: // ... // bodyexpr // ... // loopend: // step = stepexpr // endcond = endexpr // // curvar = load var // nextvar = curvar + step // store nextvar -> var // br endcond, loop, endloop // outloop: Value *ForExprAST::codegen() { Function *TheFunction = Builder.GetInsertBlock()->getParent(); // Создаем инструкцию alloca для переменной в начальном блоке AllocaInst *Alloca = CreateEntryBlockAlloca(TheFunction, VarName); // Генерируем вначале стартовый код, без 'variable' в области видимости Value *StartVal = Start->codegen(); if (!StartVal) return nullptr; // Сохраняем значение в alloca. Builder.CreateStore(StartVal, Alloca); // Создаём новый базовый блок для заголовка цикла, вставляем его после текущего // блока. BasicBlock *LoopBB = BasicBlock::Create(TheContext, "loop", TheFunction); // Вставляем явный переход с текущего блока в LoopBB. Builder.CreateBr(LoopBB); // Начинаем вставку в LoopBB. Builder.SetInsertPoint(LoopBB); // Внутри цикла, переменная определена равной PHI-узлу. Если она // перекрыта существующей переменной, мы должны восстановить её, сохраним её сейчас. AllocaInst *OldVal = NamedValues[VarName]; NamedValues[VarName] = Alloca; // Генерируем тело цикла. Оно, как любое другое выражение, может изменить // текущий BB. Отметим, что мы игнорируем значение, вычисленное телом цикла, но не // допускаем ошибки. if (!Body->codegen()) return nullptr; // Генерируем значение шага Value *StepVal = nullptr; if (Step) { StepVal = Step->codegen(); if (!StepVal) return nullptr; } else { // Если не определено, используем 1.0. StepVal = ConstantFP::get(TheContext, APFloat(1.0)); } // Вычисляем условие конца Value *EndCond = End->codegen(); if (!EndCond) return nullptr; // Загружаем, инкрементируем, и сохраняем alloca. Обрабатываем случай // когда переменная цикла изменяется в теле цикла Value *CurVar = Builder.CreateLoad(Alloca, VarName.c_str()); Value *NextVar = Builder.CreateFAdd(CurVar, StepVal, "nextvar"); Builder.CreateStore(NextVar, Alloca); // Преобразуем условие в булевое значение путём проверки на неравенство 0.0. EndCond = Builder.CreateFCmpONE( EndCond, ConstantFP::get(TheContext, APFloat(0.0)), "loopcond"); // Создаём блок "после цикла" и вставляем его BasicBlock *AfterBB = BasicBlock::Create(TheContext, "afterloop", TheFunction); // Вставляем условный переход в конец LoopEndBB. Builder.CreateCondBr(EndCond, LoopBB, AfterBB); // Любой новый код будет вставляться в AfterBB. Builder.SetInsertPoint(AfterBB); // Восстанавливаем ранее скрытую переменную. if (OldVal) NamedValues[VarName] = OldVal; else NamedValues.erase(VarName); // выражение всегда возвращает 0.0. return Constant::getNullValue(Type::getDoubleTy(TheContext)); } Value *VarExprAST::codegen() { std::vector<AllocaInst *> OldBindings; Function *TheFunction = Builder.GetInsertBlock()->getParent(); // Регистрируем все переменные и ненерируем инициализаторы for (unsigned i = 0, e = VarNames.size(); i != e; ++i) { const std::string &VarName = VarNames[i].first; ExprAST *Init = VarNames[i].second.get(); // Генерируем инициализатор перед добавлением переменной, это предотвращает // инициализатор от ссылки на саму переменную, и разрешает // l такие вещи: // var a = 1 in // var a = a in ... # ссылка на внешнюю 'a'. Value *InitVal; if (Init) { InitVal = Init->codegen(); if (!InitVal) return nullptr; } else { // если значение не указано, используем 0.0. InitVal = ConstantFP::get(TheContext, APFloat(0.0)); } AllocaInst *Alloca = CreateEntryBlockAlloca(TheFunction, VarName); Builder.CreateStore(InitVal, Alloca); // Запоминаем связку переменных OldBindings.push_back(NamedValues[VarName]); // Запоминаем связку NamedValues[VarName] = Alloca; } // Генерируем тело цикла со всеми переменными Value *BodyVal = Body->codegen(); if (!BodyVal) return nullptr; // Извлекаем все переменные for (unsigned i = 0, e = VarNames.size(); i != e; ++i) NamedValues[VarNames[i].first] = OldBindings[i]; // Возвращаем значение тела цикла return BodyVal; } Function *PrototypeAST::codegen() { // Создаём тип функции: double(double,double) etc. std::vector<Type *> Doubles(Args.size(), Type::getDoubleTy(TheContext)); FunctionType *FT = FunctionType::get(Type::getDoubleTy(TheContext), Doubles, false); Function *F = Function::Create(FT, Function::ExternalLinkage, Name, TheModule.get()); // Устанавливаем имена аргументов unsigned Idx = 0; for (auto &Arg : F->args()) Arg.setName(Args[Idx++]); return F; } Function *FunctionAST::codegen() { // Переносим владение прототипом в мэп FunctionProtos, но сохраняем // ссылку для дальнейшего использования. auto &P = *Proto; FunctionProtos[Proto->getName()] = std::move(Proto); Function *TheFunction = getFunction(P.getName()); if (!TheFunction) return nullptr; // Если это оператор, устанавливаем его if (P.isBinaryOp()) BinopPrecedence[P.getOperatorName()] = P.getBinaryPrecedence(); // Создаём новый базовый блок для вставки кода BasicBlock *BB = BasicBlock::Create(TheContext, "entry", TheFunction); Builder.SetInsertPoint(BB); // Записываем аргументы функции в таблицу NamedValues. NamedValues.clear(); for (auto &Arg : TheFunction->args()) { // Создаем инструкцию alloca для переменной AllocaInst *Alloca = CreateEntryBlockAlloca(TheFunction, Arg.getName()); // Сохраняем начальное значение в alloca. Builder.CreateStore(&Arg, Alloca); // Добавляем аргументы к таблице символов NamedValues[Arg.getName()] = Alloca; } if (Value *RetVal = Body->codegen()) { // Завершаем функцию. Builder.CreateRet(RetVal); // Проверяем сгенерированный код verifyFunction(*TheFunction); return TheFunction; } // Ошибка чтения тела функции, удаляем функцию TheFunction->eraseFromParent(); if (P.isBinaryOp()) BinopPrecedence.erase(P.getOperatorName()); return nullptr; } //===----------------------------------------------------------------------===// // Высокоуровневый парсинг и драйвер JIT //===----------------------------------------------------------------------===// static void InitializeModuleAndPassManager() { // Открываем новый модуль TheModule = llvm::make_unique<Module>("my cool jit", TheContext); } static void HandleDefinition() { if (auto FnAST = ParseDefinition()) { if (auto *FnIR = FnAST->codegen()) { fprintf(stderr, "Read function definition:"); FnIR->print(errs()); fprintf(stderr, "

"); } } else { // Пропускаем токен для восстановления после ошибки getNextToken(); } } static void HandleExtern() { if (auto ProtoAST = ParseExtern()) { if (auto *FnIR = ProtoAST->codegen()) { fprintf(stderr, "Read extern: "); FnIR->print(errs()); fprintf(stderr, "

"); FunctionProtos[ProtoAST->getName()] = std::move(ProtoAST); } } else { // Пропускаем токен для восстановления после ошибки getNextToken(); } } static void HandleTopLevelExpression() { // Evaluate a top-level expression into an anonymous function. if (auto FnAST = ParseTopLevelExpr()) { FnAST->codegen(); } else { // Пропускаем токен для восстановления после ошибки getNextToken(); } } /// top ::= definition | external | expression | ';' static void MainLoop() { while (true) { switch (CurTok) { case tok_eof: return; case ';': // игнорируем точки с запятой на верхнем уровне getNextToken(); break; case tok_def: HandleDefinition(); break; case tok_extern: HandleExtern(); break; default: HandleTopLevelExpression(); break; } } } //===----------------------------------------------------------------------===// // "Библиотечные" функции, которые должны быть внешними для пользовательского кода //===----------------------------------------------------------------------===// #ifdef LLVM_ON_WIN32 #define DLLEXPORT __declspec(dllexport) #else #define DLLEXPORT #endif /// putchard - putchar, принимает double, возвращает 0. extern "C" DLLEXPORT double putchard(double X) { fputc((char)X, stderr); return 0; } /// printd - printf, принимает double печатает его как"%f

", возвращает 0. extern "C" DLLEXPORT double printd(double X) { fprintf(stderr, "%f

", X); return 0; } //===----------------------------------------------------------------------===// // Код main //===----------------------------------------------------------------------===// int main() { // Устанавливаем стандартные бинарные операторы // 1 - самый низкий приоритет BinopPrecedence['<'] = 10; BinopPrecedence['+'] = 20; BinopPrecedence['-'] = 20; BinopPrecedence['*'] = 40; // самый высокий. // Обрабатываем первый токен fprintf(stderr, "ready> "); getNextToken(); InitializeModuleAndPassManager(); // Запускаем цикл интерпретации MainLoop(); // Инициализируем таргет InitializeAllTargetInfos(); InitializeAllTargets(); InitializeAllTargetMCs(); InitializeAllAsmParsers(); InitializeAllAsmPrinters(); auto TargetTriple = sys::getDefaultTargetTriple(); TheModule->setTargetTriple(TargetTriple); std::string Error; auto Target = TargetRegistry::lookupTarget(TargetTriple, Error); // Печатаем ошибку и выходим, если мы не можем найти запрошенный таргет // Это обычно происходит, если мы забыли проинициализировать // TargetRegistry или неверно указана тройка цели if (!Target) { errs() << Error; return 1; } auto CPU = "generic"; auto Features = ""; TargetOptions opt; auto RM = Optional<Reloc::Model>(); auto TheTargetMachine = Target->createTargetMachine(TargetTriple, CPU, Features, opt, RM); TheModule->setDataLayout(TheTargetMachine->createDataLayout()); auto Filename = "output.o"; std::error_code EC; raw_fd_ostream dest(Filename, EC, sys::fs::F_None); if (EC) { errs() << "Could not open file: " << EC.message(); return 1; } legacy::PassManager pass; auto FileType = TargetMachine::CGFT_ObjectFile; if (TheTargetMachine->addPassesToEmitFile(pass, dest, FileType)) { errs() << "TheTargetMachine can't emit a file of this type"; return 1; } pass.run(*TheModule); dest.flush(); outs() << "Wrote " << Filename << "

"; return 0; }