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сегодня в 11:36 Разработка

Nuxt.js: Фреймворк для фреймворка Vue.js

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Цитата с официального сайта:


25 октября 2016 команда zeit.co анонсировала Next.js, фреймворк для приложений на React с серверным рендерингом. Через несколько часов после этого объявления родился Nuxt.js — воплощение аналогичной идеи для Vue.js.

Nuxt.js — это фреймворк для создания универсальных приложений на Vue.js с использованием Node.js. С помощью него можно рендерить UI на сервере и генерировать статические сайты.


В нем используется:


  • Vue 2
  • Vuex
  • Vue-Router
  • Vue-Meta
  • vue-loader
  • babel-loader
  • Webpack

Hello world Nuxt.js


Создать первое универсальное приложение двумя способами:
1) С помощью шаблона из vue-cli


Если не установлен vue-cli то устанавливаем


npm install -g vue-cli

Теперь создаем проект по готовому шаблону


vue init nuxt-community/starter-template

И запускаем 


npm run dev

2) Руками с нуля


Создадим папку для проекта и в ней файл package.json


{
  "name": "my-app",
  "scripts": {
    "dev": "nuxt"
  }
}

Здесь мы указали как мы будем запускать приложение. Далее устанавливаем сам Nuxt.js


npm install --save nuxt

После того как все установилось в папке нашего проекта создаем папку pages. В ней будут храниться наши страницы сайта с расширением .vue. После запуска, Nuxt все их преобразовывает в маршруты приложения. Создадим index.vue


<template>
  <h1>Привет Nuxt.js!</h1>
</template>

Как видно Nuxt использует туже шаблонизацию что и Vue. И теперь запустим наше приложение.


npm run dev

Оно доступно по адресу http://localhost:3000/


Блэкджек и конфиг


Также в Nuxt есть свои обязательные папки и файл конфигурации nuxt.config.js. В нем можно настроить заголовки сайта, подключить глобальные CSS, включить кэширование и многое другое.


Список папок:


  • assets — Исходные файлы SASS, LESS или JS
  • components — Компоненты приложения, например описание preloader'a
  • layouts — Шаблоны, например страница об ошибке
  • middleware — Позволяет определять пользовательские функции, которые могут быть запущены до отображения страницы или группы страниц (layouts).
  • pages — Представления(наши страницы) и по тому как они распложены в этой папке он строит маршруты
  • plugins — Плагины
  • static — Статические файлы, например robots.txt
  • store — Хранилище Vuex

Подводные камни


  1. Проверяйте правильность написание кода, особенно в файле конфигурации, так как если он его посчитает битым, то он его просто не будет обрабатывать и не выведет ни каких ошибок.
  2. Быть аккуратнее с папками, так как может начать ругаться на отсутствие пустых папок

Ресурсы


Официальный сайт
Русскоязычный гайд и документация (Перевод не полный)

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Комментарии 11
  • +4
    Ни статья, ни доки по ссылкам не отвечают на вопрос, какую конкретно задачу призван решать сей инструмент. Просто констатируется, мол, мы сделали новый фреймворк, объяснять некогда, пиши в консоли нпм инсталл бла-бла… А зачем? Что он добавляет к обычному Vue? Непонятно.
    • +1
      Nuxt рендерить UI на сервере и генерировать статические сайты с помощью Node.js. Мы просто берем прелести Node и добавляем из к Vue
      • +3
        И зачем это делать если есть php\python\ruby?
        • +1
          Чтобы можно было делать SPA приложения с серверным рендерингом, я полагаю. Таким образом мы получаем модный ныне роутинг на клиенте + все возможности для SEO оптимизации.
          Уж не знаю, как этот Nuxt… Но NextJS, помимо серверного рендеринга, привносит с собой огромное количество плюшек, взять хотя бы динамическое импортирование компонентов, разбивку страниц по отдельным бандлам и прочее.
          • 0
            В Nuxt также, и не секрет что Nuxt = NextJS — React + Vue. Очем сказано на самом сайте Nuxt nuxtjs.org/guide
            The 25th of October 2016, the team behind zeit.co, announced Next.js, a framework for server-rendered React applications. Few hours after the announcement, the idea of creating server-rendered Vue.js applications the same way as Next.js was obvious: Nuxt.js was born.
            • +1
              Получается мне нужно будет поддерживать 2 бекенд сервера для этого — next.js(nuxt) + сервер где крутится вся логика, и куда будут ходить запросы через API?

              Я не против js фреймворков и даже сам использую react\angular 2+ в своих проектах, но как мне кажется сейчас придумывают фреймворк не что бы решать проблему а что бы создать новую проблему которую и решают этим самым фреймворком.
              • 0
                Я может быть не дошел еще до каких-то сложных приложений (и это действительно так), но если взять те, что я делаю сейчас, какой-то сложной логики в сервере для рендеринга нет. Но вообще да, похоже, что именно так.
            • 0

              Затем же, зачем пользоваться ruby, когда есть python/php

        • 0
          Хорошая штука, пока в продакшене ещё не использовали, но на стабильную уже планируем.
          • +1

            Статья действительно пустая. Добавлю от себя)
            В готовящейся сейчас к выходу версии 1.0 есть много полезных модулей, включая поддержку PWA с zero-configuration. Также nuxt можно использовать в режиме SPA — т.е. без сервер-сайд рендеринга. В целом эта штука предоставляет неплохо настроенный сетап, с работающим из коробки vuex, роутером и без необходимости ковырять вебпак (хотя у vue-cli есть темплейты с готовыми конфигами вебпака)

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