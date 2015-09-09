Простая работа со Steamworks

Unity, C#, Steamworks.NET и Facepunch.Steamworks

Введение

Steamworks

Facepunch.Steamworks

Начало работы

AppID

Скачивание и импорт Facepunch.Steamworks

Unity Project Folder |— Assets |— Plugins |— Facepunch.Steamworks |— Facepunch.Steamworks.dll |— Facepunch.Steamworks.pdb |— Facepunch.Steamworks.xml |— steam_api.dll (Windows x86) |— steam_api64.dll (Windows x64) |— steam_appid.txt

Unity

using System; using UnityEngine; using System.Collections; using System.Linq; using Facepunch.Steamworks; public class SteamTest : MonoBehaviour { void Start () { // Не уничтожать при загрузке новых сцен DontDestroyOnLoad( gameObject ); // Настройка для Unity // Это ОЧЕНЬ важно - нужно вызывать это прежде всего остального Facepunch.Steamworks.Config.ForUnity( Application.platform.ToString() ); // Создаём клиент steam с помощью тестового AppID (или вашего AppID) new Facepunch.Steamworks.Client( 480 ); // Проверяем, всё ли запущено правильно if ( Client.Instance == null ) { Debug.LogError( "Error starting Steam!" ); return; } // Печатаем базовую информацию Debug.Log("My Steam ID: " + Client.Instance.SteamId); Debug.Log("My Steam Username: " + Client.Instance.Username ); Debug.Log("My Friend Count: " + Client.Instance.Friends.AllFriends.Count() ); } private void OnDestroy() { if ( Client.Instance != null ) { // Надлежащим образом избавляемся от клиента, если этот объект уничтожен Client.Instance.Dispose(); } } void Update() { if ( Client.Instance != null ) { // Это необходимо вызывать Update для правильной работы библиотеки Client.Instance.Update(); } } }

Жизнь с Facepunch.Steamworks

Возможности

Подписчики и обратные вызовы

Client.Instance.SteamId

client.LobbyList.Refresh();

void Start() { // Подписываемся на соответствующее событие, определяя функцию, которую нужно вызвать, когда Steam вызывает OnLobbyJoined. client.Lobby.OnLobbyJoined += OnLobbyJoinedCallback; // Вызываем функцию Native.Lobby.Join(LobbyID); } void OnLobbyJoinedCallback(bool success) { // Если мы внутри, то обратный вызов успешно выполнен! // Мы можем проверить состояние обратного вызова, проверив булеву переменную "success", которое Steam передаёт со значением true или false if(success) { // Если ошибок нет, то можно безопасно вызывать здесь фукнции, требующие особых условий // Например, можно вывести id владельца лобби Debug.Log(client.Lobby.Owner); } }

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