Дайджест продуктового дизайна, август 2017

Паттерны и лучшие практики

Дизайн-системы и гайдлайны

Mustafa Kurtuldu из Google рассказывает, как команды Inbox и Keep работали с гайдлайнами material design. Они не совсем подходили под задачи продукта, поэтому пришлось местами отойти от них. Занятно, как Google легко делает это сам, при этом зарубает подобные отхождения при допуске в Google Play.

Apple опубликовали свои гайдлайны по дизайну для дополненной реальности.

Понимание пользователя

Информационная архитектура, концептуальное проектирование, контент-стратегия

Проектирование и дизайн экранов интерфейса

Августовское обновление инструмента. Основной упор на упрощение работы с общими стилями и компонентами.

Сессия вопросов и ответов с Demian Borba из команды создателей Adobe XD.

Пользовательские исследования и тестирование, аналитика

Визуальное программирование и дизайн в браузере

Framer выпустили свой первый UI Kit Fiber. Пока только для iOS.

Bootstrap Studio, ещё один инструмент для дизайна сайтов на базе Bootstrap.

Коллекция скриптов анимированного перехода от первого экрана страницы к её продолжению.

Метрики и ROI

UX-стратегия и менеджмент

Методологии, процедуры, стандарты

Кейсы

Тренды

Apple купили компанию SMI, специализирующуюся на eye tracking.

Для общего и профессионального развития

Люди и компании в отрасли

Материалы конференций

Сделать сложное простым — непростая задача, но, можно выбрать понятный сегмент пользователей и их проблему, которая поможет запустить простую версию продукта. Об этом рассказывали создатели Microsoft Paint 3D (жёсткий фильтр функциональности, упрощение взаимодействия с интерфейсом) и Firedrop (фокус на одностраничных промо-сайтах).

«Гибридный» дизайнер, совмещающий несколько смежных навыков, важен не только в продуктовых компаниях: к этому пришли и UX-агентства (Made by Many), и менее привычные дизайн-студии (Territory), и экспериментальные продукты (Microsoft).

Интересные офисы: Microsoft Lift Studios (смесь привычного рабочего пространства и лофта), Made by Many (шикарный вид и необычное переоборудование промышленного объекта), Analog Folk (несколько интересных этажей), Moo (сумели огромный ангар неплохо зонировать и облагородить).

Дизайн-спринтами называют любую вариацию на тему этой методологии, не обязательно попадающую в пятидневный формат. Правда, в таком случае это просто современный дизайн-процесс работы над цифровым продуктом, который не нужно брендировать.

Успешная провязка бренда с интерфейсом зачастую предполагает тесный ко-дизайн с представителями бизнеса. Это видно и по шикарному результату Monese, и по подходу с рабочими сессиями Moving Brands.

Уже семь лет я публикую регулярные обзоры свежих статей по теме интерфейсов, новых инструментов и коллекций паттернов, интересных кейсов и исторических рассказов. Из лент нескольких сотен тематических подписок отбирается примерно 5% стоящих публикаций, которыми интересно поделиться. Предыдущие материалы: апрель 2010-июль 2017 Pascal Potvin описывает основные технические и поведенческие особенности проектирования интерфейсов для телевизоров.Толковые мысли Mike Walker из Made by Many о том, как создать у продукта правильное ощущение на примере своих решений.Виталий Фридман в деталях разбирает лучшие практики создания таблицы сравнения товаров в интернет-магазинах.Luke Wroblewski попробовал предложить потенциально полезные задачи для использования очков дополненной реальности. Правда, он добавляет, что они должны давать достаточно ценности, чтобы терпеть неудобство слишком частой подзарядки.Толковый разбор многообразия кнопок платёжных систем от John Freeborn. Он также продаёт шаблон с ними.Толковые советы Jon Walter по проектированию промышленных интерфейсов.Kait Creamer собрала примеры хороших страниц отписки от рассылки и изменения настроек частоты и формата таких писем.Aurora Harley и Kim Flaherty из Nielsen/Norman Group пишут о новой навигационной проблеме — бесполезных кнопках «Get Started», которые ничего не говорят о конкретном действии и зачастую уводят пользователя с основного пути. Проблему усугубляет популярность бесполезных первых экранов с фоновой картинкой, логотипом и кнопкой — вместо того, чтобы крутить вниз, люди жмут на первую кнопку. How to Present Scientific Findings Online

Kate Meyer из Nielsen/Norman Group продолжает тему грамотной подачи научной информации в вебе.Hoa Loranger из Nielsen/Norman Group даёт советы по грамотному использованию кнопок «наверх» в мобильных и десктопных интерфейсах.Отличная памятка Nathan Curtis по ведению дизайн-системы как обычного проекта. Он неплохо расписывает ключевые фазы от стратегии и планирования до пилотного запуска и планомерного развития.В продолжение темы:Конструктор тем оформления в дизайн-системе IBM Carbon. Он позволяет заменить базовые переменные и получить новый стиль для продукта. Как и зачем его делали Android O

Вышла финальная версия Android O. Она постепенно приходит на Google Pixel и последние модели Nexus.Спустя два года вышла бета-версия Bootstrap 4. В ней приличное количество архитектурных изменений.Занятный подход к спецификации типографики от Ying Wang, Daniel Vancura и Phill Farrugia — таблица с возможными комбинациями параметров.Дизайн-команда Facebook выложила шаблоны дизайна для macOS для Sketch.Интересные выводы из нового исследования Nielsen/Norman Group о том, как пользователи относятся к почтовым рассылкам. Например, понятие «спам» изменилось — сейчас им всё чаще называют письма от сервисов, на которые пользователь сам подписался.Holly May Mahoney из Stanford d.School о том, как пользовательским исследователям сохранять психологический комфорт и избегать выгорания, когда приходится так часто вникать в проблемы других людей.Andi Roberts собрал большую коллекцию шаблонов концептуальных карт и моделей для описания продуктов и пользователей.Толковое пошаговое руководство David Travis по составлению customer journey map. Он показывает несложный пример разбора деятельности, которую постепенно превращает в автоматизируемый сценарий. В продолжение темы:Новый новый инструмент для прототипирования и дизайна интерфейсов. В отличие от большинства аналогов (читай, клонов Balsamiq) не полагается на древние паттерны, а предлагает собственные уникальные решения.Улучшена работа с текстом (вертикальное выравнивание, расчёты расстояния от базовой линии), развивается Sketch Cloud (проще делиться макетами), много мелких улучшений.Интересные плагины и материалы:Создатели Avocode запустили в экспериментальном режиме конвертер макетов для Photoshop в Sketch. Они также готовят конвертеры для Adobe XD. Анонс Плагин для AfterEffects, позволяющий импортировать макеты из Sketch. Анонс от дизайн-команды Google . Они также запустили плагин Inspector Spacetime , который показывает спецификацию анимации.Другие плагины для After Effects:Приложение SmartMockups помогает быстро показать, как выглядит интерфейс на устройстве. Есть версии для Windows и Mac.Jeff Sauro рассказывает о способах отбраковки результатов пользовательских исследований, если респондент был нечестен или результаты его опроса обрывочные. Он приводит несколько критериев, по комбинации которых можно отловить некачественные данные.Jeff Sauro собрал научные публикации за последние 20 лет на тему того, насколько проработка прототипа влияет на результаты его тестирования с пользователями.John Saito из Dropbox провёл приличное количество времени за изучением отзывов в магазине приложений и даёт советы о том, как делать выводы об интерфейсных проблемах.Наглядная памятка Stefanie Owens из IBM для дизайнеров и пользовательских исследователях об основах статистики.Советы Jeff Sauro по тому, как максимально аккуратно давать подсказки респондентов во время пользовательских исследований.James Y Rauhut из IBM показывает, как работает встроенный в Chrome аудит сайтов на производительность, доступность и другие характеристики.Советы Julie Zhuo по выбору продуктовых метрик для дизайнеров. Интересный пример того, как Facebook cмог выразить свою текущую стратегию про более тесное связывание людей через сообщества, которое выразилось в функциональности групп, а после этого — уже начал думать о конкретных показателях успеха.Ashleigh Axios рассказывает о том, как Automattic, создатели Wordpress, меняют дизайн в компании. Интересный взгляд на UX-стратегию, отличный от банальных «лестниц»: они разделяют её на тактический уровень, системные инновации и двигатель трансформаций.Достаточно подробный рассказ Arin Bhowmick о том, как устроен процесс в одной из дизайн-команд IBM. Полезный график работ по типовому проекту.В продолжение темы:McLean Donnelly рассказывает о том, как ему помогло в дизайнерской работе обучение на MBA. Интересные примеры расчёта ROI дизайн-решений.Noam Scheiber описывает набирающий популярность формат «временных команд», собирающихся под конкретный проект. Они решают задачу в течение нескольких недель или месяцев и дальше расходятся по своим делам. Так можно собрать супер-звёзд, которые иначе вряд ли задержались бы надолго.Kate Meyer из Nielsen/Norman Group даёт советы по улучшению групповой динамики для брейнштормов и сессий ко-дизайна.Gerren Lamson из Creative Market описывает стандартизированный процесс критики дизайна, который используется в компании. Достаточно дотошное описание, которое будет продолжено во второй части.Как и многие опытные проектировщики интерфейсов, Christina Wodtke скептически относится к хайпу вокруг «дизайн-мышления» — во многом это просто добротный процесс проектирования, который существует давно. Но если смириться с тем, что люди из других профессий используют термин как попало, в нём есть несколько важных дополнений к стандартному процессу: ко-дизайн, «думание руками» и итеративное моделирование идеального результата. Влад Головач недавно писал на эту же тему Шикарнейший подробный рассказ Simon Pan о редизайне процесса вызова такси в Uber. Много деталей о том, как и почему принимались решения, куча вводных о реальном использовании функциональности и поведении пассажиров, умных интерфейсных решений.Emily Konouchi из Facebook рассказывает о создании бота для рекламных продуктов. Интересно, как правильная постановка фраз и корректировка сценария повысила вовлечённость и повысила прибыль.Ana Ferreira и Alex Muench рассказывают о работе над Twist, новым сервисом Todoist для совместной работы на стыке почты и мессенджеров.Tao Dong из Google рассказывает о том, как компания улучшает интерфейсы инструментов для разработчиков.Greg Dougherty рассказывает о редизайне приложения Swarm.Сервис для прототипирования голосовых интерфейсов для Amazon Alexa и Google Home. Прототип запускается на устройстве и с ним можно взаимодействовать голосом. Очень интересное интервью с основателем продукта Mark Webster , в котором он рассказывает о своём видении дизайна для голосовых интерфейсов.Susan L. Hura рассказывает о нюансах и сложностях юзабилити-тестирования голосовых интерфейсов. Очень полезные мысли на тему — например, о том, что делать в ситуации, когда метод ввода и метод вывода совпадают, как в случае с речью.Весной 2017 года в Пало Альто (США) прошёл симпозиум Association for the Advancement of Artificial Intelligence. Одна из секций была посвящена использованию машинного обучения для дизайнеров. Среди её выступлений — рассказ Janin Koch о творческом партнёрстве с алгоритмами . В продолжение темы:Sophie Kleber размышляет на тему того, как развить эмоциональный интеллект у компьютеров. Тема поднялась в 1995 году с термином «affective computing», а сейчас появилось много технологических возможностей для этого.Windows 10 можно будет управлять взглядом при наличии отдельного eye tracker. Она нацелена на людей с ограниченными возможностями, но открывает интересные возможности и для экспериментов. В продолжение темы:InVision запустили образовательный ресурс, который публикует онлайн-книжки. Сейчас есть три: продуктовый дизайн, дизайн-мышление и дизайн-менеджмент. Aarron Walter рассказывает о том, зачем запущен сайт . Миссия InVision — помогать дизайн-командам быть более продуктивными и образовательные материалы тоже работают на это. Они также планируют серию подкастов и, судя по всему, конференции.Отличный список-шпаргалка важных вещей о продукте и его дизайне от Jon Moore. Хорошо подойдёт как чек-лист для себя и своей команды.Steven Hoober описывает свои принципы работы над мобильными интерфейсами.Lehel Babos из IBM описывает своё видение продуктового дизайнера. Он включает конкретные навыки, знание предметной области, подход к решению проблем и эмпатию.Серия житейских советов для дизайнеров от Dylan Wilbanks.Пародия на типичную статью о дизайне интерфейсов от Pete Lacey.Блог дизайн-команды Automattic, создателей Wordpress.Пользователи Хабра задали вопросы Alan Kay, легенде лаборатории Xerox PARC. Многие вопросы касаются истории и будущего интерфейсов.Сайт дизайн-команды LinkedIn.Marc Hemeon рассказывает, как создавался и почему провалился стартап по поиску дизайнеров Design Inc.Конференция по дизайн-менеджменту цифровых продуктов Leading Design пройдёт 25-27 октября в Лондоне. Тема горяча как никогда — в этом году уже 5 конференций.Рассказ о курсе Future London Academy по UX и продуктовому дизайну 2017. В этот раз включил почти все конспекты, что обычно делают по ходу лекций — получился самый длинный из отчётов. Заметки из визитов в Moving Brands, Microsoft Lift, Territory, Deliveroo, Moo, Made by Many, NomNom, Monese, Analog Folk, Firedrop, а также Andrea Picchi.Если суммировать главные впечатления от этого года, то я бы выделил вот что: