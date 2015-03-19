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Дайджест продуктового дизайна, август 2017

    Уже семь лет я публикую регулярные обзоры свежих статей по теме интерфейсов, новых инструментов и коллекций паттернов, интересных кейсов и исторических рассказов. Из лент нескольких сотен тематических подписок отбирается примерно 5% стоящих публикаций, которыми интересно поделиться. Предыдущие материалы: апрель 2010-июль 2017.

    Дайджест продуктового дизайна, август 2017

    Паттерны и лучшие практики


    Rethinking User Interface Design for the TV Platform
    Pascal Potvin описывает основные технические и поведенческие особенности проектирования интерфейсов для телевизоров.

    What we mean when we talk about «Product Feels»
    Толковые мысли Mike Walker из Made by Many о том, как создать у продукта правильное ощущение на примере своих решений.

    What we mean when we talk about ‘Product Feels’

    Designing The Perfect Feature Comparison Table
    Виталий Фридман в деталях разбирает лучшие практики создания таблицы сравнения товаров в интернет-магазинах.

    Designing The Perfect Feature Comparison Table

    What Would Augment Reality? (1-10)
    Luke Wroblewski попробовал предложить потенциально полезные задачи для использования очков дополненной реальности. Правда, он добавляет, что они должны давать достаточно ценности, чтобы терпеть неудобство слишком частой подзарядки.

    The Sad State of Payment Buttons
    Толковый разбор многообразия кнопок платёжных систем от John Freeborn. Он также продаёт шаблон с ними.

    The Sad State of Payment Buttons

    UX for the Industrial Environment, Part 1
    Толковые советы Jon Walter по проектированию промышленных интерфейсов.

    7 Really Good Unsubscribe Pages + Preference Centers
    Kait Creamer собрала примеры хороших страниц отписки от рассылки и изменения настроек частоты и формата таких писем.

    «Get Started» Stops Users
    Aurora Harley и Kim Flaherty из Nielsen/Norman Group пишут о новой навигационной проблеме — бесполезных кнопках «Get Started», которые ничего не говорят о конкретном действии и зачастую уводят пользователя с основного пути. Проблему усугубляет популярность бесполезных первых экранов с фоновой картинкой, логотипом и кнопкой — вместо того, чтобы крутить вниз, люди жмут на первую кнопку.

    «Get Started» Stops Users

    How to Present Scientific Findings Online
    Kate Meyer из Nielsen/Norman Group продолжает тему грамотной подачи научной информации в вебе.

    Back-to-Top Button Design Guidelines
    Hoa Loranger из Nielsen/Norman Group даёт советы по грамотному использованию кнопок «наверх» в мобильных и десктопных интерфейсах.

    Исследования Baymard Institute


    Дизайн-системы и гайдлайны


    Starting a Design System
    Отличная памятка Nathan Curtis по ведению дизайн-системы как обычного проекта. Он неплохо расписывает ключевые фазы от стратегии и планирования до пилотного запуска и планомерного развития.

    Starting a Design System

    В продолжение темы:

    Carbon Themes
    Конструктор тем оформления в дизайн-системе IBM Carbon. Он позволяет заменить базовые переменные и получить новый стиль для продукта. Как и зачем его делали.

    Material Design
    • Mustafa Kurtuldu из Google рассказывает, как команды Inbox и Keep работали с гайдлайнами material design. Они не совсем подходили под задачи продукта, поэтому пришлось местами отойти от них. Занятно, как Google легко делает это сам, при этом зарубает подобные отхождения при допуске в Google Play.

    How Google Designers Adapt Material

    Android O
    Вышла финальная версия Android O. Она постепенно приходит на Google Pixel и последние модели Nexus.

    Bootstrap 4 Beta
    Спустя два года вышла бета-версия Bootstrap 4. В ней приличное количество архитектурных изменений.

    Bootstrap 4 Beta

    Creating a Collaborative Style Guide for Designers and Engineers
    Занятный подход к спецификации типографики от Ying Wang, Daniel Vancura и Phill Farrugia — таблица с возможными комбинациями параметров.

    macOS Desktop Kit
    Дизайн-команда Facebook выложила шаблоны дизайна для macOS для Sketch.

    iOS 11


    Понимание пользователя


    Designing Marketing Email and Newsletters — UX Research Findings
    Интересные выводы из нового исследования Nielsen/Norman Group о том, как пользователи относятся к почтовым рассылкам. Например, понятие «спам» изменилось — сейчас им всё чаще называют письма от сервисов, на которые пользователь сам подписался.

    Marketing Email and Newsletters: UX Findings Then and Now

    The Other Side of Empathy
    Holly May Mahoney из Stanford d.School о том, как пользовательским исследователям сохранять психологический комфорт и избегать выгорания, когда приходится так часто вникать в проблемы других людей.

    Информационная архитектура, концептуальное проектирование, контент-стратегия


    Canvas collection — A list of visual templates by Andi Roberts
    Andi Roberts собрал большую коллекцию шаблонов концептуальных карт и моделей для описания продуктов и пользователей.

    Canvas collection — A list of visual templates by Andi Roberts

    User journey mapping: The workshop
    Толковое пошаговое руководство David Travis по составлению customer journey map. Он показывает несложный пример разбора деятельности, которую постепенно превращает в автоматизируемый сценарий. В продолжение темы:

    Проектирование и дизайн экранов интерфейса


    Studio
    Новый новый инструмент для прототипирования и дизайна интерфейсов. В отличие от большинства аналогов (читай, клонов Balsamiq) не полагается на древние паттерны, а предлагает собственные уникальные решения.



    Sketch 46
    Улучшена работа с текстом (вертикальное выравнивание, расчёты расстояния от базовой линии), развивается Sketch Cloud (проще делиться макетами), много мелких улучшений.



    Интересные плагины и материалы:


    Adobe XD


    PSD to Sketch Design Converter
    Создатели Avocode запустили в экспериментальном режиме конвертер макетов для Photoshop в Sketch. Они также готовят конвертеры для Adobe XD. Анонс.

    PSD to Sketch Design Converter

    Sketch2AE — Plugin for Sketch and After Effects
    Плагин для AfterEffects, позволяющий импортировать макеты из Sketch. Анонс от дизайн-команды Google. Они также запустили плагин Inspector Spacetime, который показывает спецификацию анимации.

    Sketch2AE

    Другие плагины для After Effects:


    Smartmockups — The easiest way to create stunning product screenshots without using Photoshop
    Приложение SmartMockups помогает быстро показать, как выглядит интерфейс на устройстве. Есть версии для Windows и Mac.

    Gravit Designer


    Пользовательские исследования и тестирование, аналитика


    Cleaning Data From Surveys & Online Research
    Jeff Sauro рассказывает о способах отбраковки результатов пользовательских исследований, если респондент был нечестен или результаты его опроса обрывочные. Он приводит несколько критериев, по комбинации которых можно отловить некачественные данные.

    Does the Fidelity of a Prototype Affect Results?
    Jeff Sauro собрал научные публикации за последние 20 лет на тему того, насколько проработка прототипа влияет на результаты его тестирования с пользователями.

    Are app reviews worth reading?
    John Saito из Dropbox провёл приличное количество времени за изучением отзывов в магазине приложений и даёт советы о том, как делать выводы об интерфейсных проблемах.

    Are app reviews worth reading?

    Who needs backup dancers when you can have confidence intervals?
    Наглядная памятка Stefanie Owens из IBM для дизайнеров и пользовательских исследователях об основах статистики.

    When to Provide Assistance in a Usability Test
    Советы Jeff Sauro по тому, как максимально аккуратно давать подсказки респондентов во время пользовательских исследований.

    Визуальное программирование и дизайн в браузере


    Framer
    • Framer выпустили свой первый UI Kit Fiber. Пока только для iOS.

    Bootstrap Studio
    • Bootstrap Studio, ещё один инструмент для дизайна сайтов на базе Bootstrap.




    Новые скрипты


    The Quick, New Way Designers Can Test User-Centric Metrics
    James Y Rauhut из IBM показывает, как работает встроенный в Chrome аудит сайтов на производительность, доступность и другие характеристики.

    Метрики и ROI


    How do you set metrics?
    Советы Julie Zhuo по выбору продуктовых метрик для дизайнеров. Интересный пример того, как Facebook cмог выразить свою текущую стратегию про более тесное связывание людей через сообщества, которое выразилось в функциональности групп, а после этого — уже начал думать о конкретных показателях успеха.

    How do you set metrics?

    UX-стратегия и менеджмент


    To be a design-led company
    Ashleigh Axios рассказывает о том, как Automattic, создатели Wordpress, меняют дизайн в компании. Интересный взгляд на UX-стратегию, отличный от банальных «лестниц»: они разделяют её на тактический уровень, системные инновации и двигатель трансформаций.



    Life inside the design asylum
    Достаточно подробный рассказ Arin Bhowmick о том, как устроен процесс в одной из дизайн-команд IBM. Полезный график работ по типовому проекту.

    Life inside the design asylum

    В продолжение темы:


    UX Meets MBA — What Happens When A Designer Goes To Business School
    McLean Donnelly рассказывает о том, как ему помогло в дизайнерской работе обучение на MBA. Интересные примеры расчёта ROI дизайн-решений.

    The Pop-Up Employer — Build a Team, Do the Job, Say Goodbye
    Noam Scheiber описывает набирающий популярность формат «временных команд», собирающихся под конкретный проект. Они решают задачу в течение нескольких недель или месяцев и дальше расходятся по своим делам. Так можно собрать супер-звёзд, которые иначе вряд ли задержались бы надолго.

    Troubleshooting Group Ideation — 10 Fixes for More and Better UX Ideas
    Kate Meyer из Nielsen/Norman Group даёт советы по улучшению групповой динамики для брейнштормов и сессий ко-дизайна.

    Design Critiques, part I — A Culture of Effective Feedback
    Gerren Lamson из Creative Market описывает стандартизированный процесс критики дизайна, который используется в компании. Достаточно дотошное описание, которое будет продолжено во второй части.

    Методологии, процедуры, стандарты


    How I Stopped Worrying and Learned to Love Design Thinking
    Как и многие опытные проектировщики интерфейсов, Christina Wodtke скептически относится к хайпу вокруг «дизайн-мышления» — во многом это просто добротный процесс проектирования, который существует давно. Но если смириться с тем, что люди из других профессий используют термин как попало, в нём есть несколько важных дополнений к стандартному процессу: ко-дизайн, «думание руками» и итеративное моделирование идеального результата. Влад Головач недавно писал на эту же тему.

    How I Stopped Worrying and Learned to Love Design Thinking

    Кейсы


    Uber — Perfecting the Pickup
    Шикарнейший подробный рассказ Simon Pan о редизайне процесса вызова такси в Uber. Много деталей о том, как и почему принимались решения, куча вводных о реальном использовании функциональности и поведении пассажиров, умных интерфейсных решений.

    Uber — Perfecting the Pickup

    (Re)writing our bot for advertisers
    Emily Konouchi из Facebook рассказывает о создании бота для рекламных продуктов. Интересно, как правильная постановка фраз и корректировка сценария повысила вовлечённость и повысила прибыль.

    (Re)writing our bot for advertisers

    Designing Twist — The challenge of making teamwork less stressful
    Ana Ferreira и Alex Muench рассказывают о работе над Twist, новым сервисом Todoist для совместной работы на стыке почты и мессенджеров.

    How I do Developer UX at Google
    Tao Dong из Google рассказывает о том, как компания улучшает интерфейсы инструментов для разработчиков.

    How we designed Foursquare Swarm 5.0
    Greg Dougherty рассказывает о редизайне приложения Swarm.

    Тренды


    Sayspring — Free Voice Design & Prototyping Software for Alexa and More
    Сервис для прототипирования голосовых интерфейсов для Amazon Alexa и Google Home. Прототип запускается на устройстве и с ним можно взаимодействовать голосом. Очень интересное интервью с основателем продукта Mark Webster, в котором он рассказывает о своём видении дизайна для голосовых интерфейсов.

    Sayspring

    Usability Testing of Spoken Conversational Systems
    Susan L. Hura рассказывает о нюансах и сложностях юзабилити-тестирования голосовых интерфейсов. Очень полезные мысли на тему — например, о том, что делать в ситуации, когда метод ввода и метод вывода совпадают, как в случае с речью.

    Designing the User Experience of Machine Learning Systems
    Весной 2017 года в Пало Альто (США) прошёл симпозиум Association for the Advancement of Artificial Intelligence. Одна из секций была посвящена использованию машинного обучения для дизайнеров. Среди её выступлений — рассказ Janin Koch о творческом партнёрстве с алгоритмами. В продолжение темы:


    It’s Time to Design Emotionally Intelligent Machines
    Sophie Kleber размышляет на тему того, как развить эмоциональный интеллект у компьютеров. Тема поднялась в 1995 году с термином «affective computing», а сейчас появилось много технологических возможностей для этого.

    Веб-брутализм


    Windows 10 will soon include built-in eye tracking
    Windows 10 можно будет управлять взглядом при наличии отдельного eye tracker. Она нацелена на людей с ограниченными возможностями, но открывает интересные возможности и для экспериментов. В продолжение темы:


    Для общего и профессионального развития


    DesignBetter.Co — Discover the world’s best design practices
    InVision запустили образовательный ресурс, который публикует онлайн-книжки. Сейчас есть три: продуктовый дизайн, дизайн-мышление и дизайн-менеджмент. Aarron Walter рассказывает о том, зачем запущен сайт. Миссия InVision — помогать дизайн-командам быть более продуктивными и образовательные материалы тоже работают на это. Они также планируют серию подкастов и, судя по всему, конференции.

    Design Better

    100 Questions Designers Always Ask
    Отличный список-шпаргалка важных вещей о продукте и его дизайне от Jon Moore. Хорошо подойдёт как чек-лист для себя и своей команды.

    100 Questions Designers Always Ask

    Principles for Mobile Design
    Steven Hoober описывает свои принципы работы над мобильными интерфейсами.

    Cultivating a design career beyond job titles
    Lehel Babos из IBM описывает своё видение продуктового дизайнера. Он включает конкретные навыки, знание предметной области, подход к решению проблем и эмпатию.

    To those new to design
    Серия житейских советов для дизайнеров от Dylan Wilbanks.

    The State of Design
    Пародия на типичную статью о дизайне интерфейсов от Pete Lacey.

    Люди и компании в отрасли


    A8C DESIGN — Stuff we design in the for you…
    Блог дизайн-команды Automattic, создателей Wordpress.

    Покупки дизайн-студий крупными компаниями


    Специально для Хабра: интервью с Аланом Кеем
    Пользователи Хабра задали вопросы Alan Kay, легенде лаборатории Xerox PARC. Многие вопросы касаются истории и будущего интерфейсов.

    LinkedIn Design
    Сайт дизайн-команды LinkedIn.

    The Success and Failure of Design Inc.
    Marc Hemeon рассказывает, как создавался и почему провалился стартап по поиску дизайнеров Design Inc.

    Материалы конференций


    Leading Design 2017
    Конференция по дизайн-менеджменту цифровых продуктов Leading Design пройдёт 25-27 октября в Лондоне. Тема горяча как никогда — в этом году уже 5 конференций.

    Курс Future London Academy 2017 по UX и продуктовому дизайну
    Рассказ о курсе Future London Academy по UX и продуктовому дизайну 2017. В этот раз включил почти все конспекты, что обычно делают по ходу лекций — получился самый длинный из отчётов. Заметки из визитов в Moving Brands, Microsoft Lift, Territory, Deliveroo, Moo, Made by Many, NomNom, Monese, Analog Folk, Firedrop, а также Andrea Picchi.

    Курс Future London Academy 2017 по&nbsp;UX и&nbsp;продуктовому дизайну

    Если суммировать главные впечатления от этого года, то я бы выделил вот что:
    • Сделать сложное простым — непростая задача, но, можно выбрать понятный сегмент пользователей и их проблему, которая поможет запустить простую версию продукта. Об этом рассказывали создатели Microsoft Paint 3D (жёсткий фильтр функциональности, упрощение взаимодействия с интерфейсом) и Firedrop (фокус на одностраничных промо-сайтах).
    • «Гибридный» дизайнер, совмещающий несколько смежных навыков, важен не только в продуктовых компаниях: к этому пришли и UX-агентства (Made by Many), и менее привычные дизайн-студии (Territory), и экспериментальные продукты (Microsoft).
    • Интересные офисы: Microsoft Lift Studios (смесь привычного рабочего пространства и лофта), Made by Many (шикарный вид и необычное переоборудование промышленного объекта), Analog Folk (несколько интересных этажей), Moo (сумели огромный ангар неплохо зонировать и облагородить).
    • Дизайн-спринтами называют любую вариацию на тему этой методологии, не обязательно попадающую в пятидневный формат. Правда, в таком случае это просто современный дизайн-процесс работы над цифровым продуктом, который не нужно брендировать.
    • Успешная провязка бренда с интерфейсом зачастую предполагает тесный ко-дизайн с представителями бизнеса. Это видно и по шикарному результату Monese, и по подходу с рабочими сессиями Moving Brands.


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