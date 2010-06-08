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вчера в 15:05 Разработка

Azure Monitor: возможности и ограничения



    Сегодня хотелось бы с вами поделиться заметкой, которая появилась в результате моего небольшого research на тему ключевых особенностей Azure Monitor.

    Возможности


    Опираясь на Microsoft docs описать ключевые возможности инструмента можно следующим образом:

    • route — streaming данных между сервисами и функционал оповещения;
    • store and arhive — хранилище данных;
    • query — предоставление доступа к данным на чтение;
    • visualize — визуализация, представление и аналитика;
    • automate — автоматизация и триггеры процессов (autoscale, email, webhook);

    Представленное ниже изображение характерно для вычисляемых (исполняемых) ресурсов и отличается от невычисляемых лишь наличием Application Logs and metrics.



    Activity log


    Данный раздел мониторинга содержит информацию об операциях, выполненных в рамках конкретных компонентов (ресурсов):

    • Наименование (тип) операции;
    • Кто её инициировал и когда она была завершена;
    • Статусе её выполнения;

    Кроме того, предоставляется возможности:

    • Экспорта в Storage Account & Azure Event Hub;
    • Доступа посредством PowerShell & REST API;
    • Добавления правил оповещения;
    • Анализа в PowerBI;



    Metrics and Events


    Кроме возможности отслеживать информацию о метриках и событиях используемых компонентов Azure также доступно добавление собственных custom metrics & events.

    Если мы хотим предпринять действие основанное на значении метрики, то в этом нам поможет система оповещения и реагирования, в арсенале которой присутствует возможность отправлять email уведомления, вызывать webhook или запускать logic app (с помощью request trigger).



    Log search


    Благодаря log search и специализированному языку запросов доступна возможность выполнять query/filter/aggregate применимо к логам и метрикам, а также визуализировать итоговые результаты в требуемом виде (table, list, bar).



    Autoscale


    Горизонтальное масштабирование основано на наступлении одного из двух видов условий:

    • На основании значения метрики- например, увеличить количество запущенных экземпляров того или иного ресурса в случае превышения использования % CPU или загрузки ОЗУ;
    • На основании расписания- например, если нагрузка в выходные дни снижается, то можно уменьшать и количество экземпляров до необходимого минимума;



    Azure Service Health


    Благодаря такому компоненту как Azure Service Health появляется возможность своевременно узнавать о технических работах и сбоях в инфраструктуре Azure, которые могут затронуть доступность развернутых в облаке сервисов и ресурсов. В качестве оповещений могут выступать уведомления по почте, телефону или webhook.

    Также появляется возможность заблаговременно подготовиться к плановому обслуживанию Azure.



    Ограничения


    Задержка при отправке уведомлений о наступлении событий- ограничением это можно назвать весьма условно, однако, оповещение о срабатывании того или иного правила будет получено в интервале от одной до пяти минут.

    Отсутствует вертикальное масштабирование- на данный момент возможно изменение количества запущенных экземпляров (как в большую, так и в меньшую сторону), но не их вычислительных мощностей. Связано это с накладываемыми на такой вид масштабирования ограничениями- возможные отсутствие аппаратных средств и необходимость перезапуска.

    Не все Azure services на данный момент помещают информацию в Azure Monitor, однако, это будет реализовано в будущем.

    Срок хранения metrics и activity log entry ограничен- он составляет 30 и 90 дней соответственно (для большей продолжительности необходимо подключить Azure storage).

    Заключение


    В заключении можно сказать, что рассмотренный в данной статье инструмент позволяет:

    • Однозначно ответить кто, когда и какие действия выполнял применимо к ресурсам или инфраструктуре;
    • Получить, проанализировать и визуализировать информацию о выполненных действиях;
    • Добавлять набор правил и действий для реагирования при их наступлении;

    Полезные ссылки:

    1. Overview of Azure Monitor;
    2. Overview of the Azure Activity Log;
    3. Overview of metrics in Microsoft Azure;
    4. Overview of autoscale in Microsoft Azure;
    5. Azure Service Health overview;
    6. Supported Resource Types through Azure Resource Health;
    7. Azure Monitor videos;
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