Спектроскоп-калейдоскоп

Базовый набор точек характеризуется параметрами:— размер стороны многоугольной решетки и— количество сторон многоугольника.Удобно ввести параметр— это количество точек на секторе.Тогда общее количество точек базового многоугольникабудет равно:(+1 — это центральная точка)Общее количество уровней спектра на единицу меньше количества точек:Часть уровней двукратно вырождена — проекции. Их количество обозначим как. Количество невырожденных уровней обозначимТогда имеет место инвариант:Далее. Количество проекций определяется формулой:. Здесь— это округление до целого.Оставшееся количество невырожденных уровней зависит от четности параметра симметрии:, если— нечетное. И, если— четное.Самое странное тут — это последняя формула. При фиксированном размере стороны многоугольника количество вырожденных уровней не зависит от уровня симметрии (количества сторон), а зависит только от его четности. Наверное, этому есть какое-то простое объяснение, которое нам пока неизвестно.