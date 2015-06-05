Погружение в ценообразование Magento 2, убираем копейки после скидок

Верхушка айсберга

Баланс клиента — когда клиенту деньги не возвращаются, а остаются в магазине.

Программа лояльности — оплата «попугаями» за заслуги перед магазином.

Сертификаты — Некий баланс который можно использовать по номеру.

Кратность количеству — не все ERP системы умеют продавать 3 товара за 2 рубля, появляется назойливая копейка, которую при возврате клиент будет требовать.

Интеграция ценообразования — у некоторых розничных сетей, или крупных компаний ответственность за расчет стоимости производит какая-то конкретная система, SAP ERP или облачный сервис (самописный модуль для кассы с интерфейсом).

\Magento\Quote\Model\Quote::collectTotals

\Magento\Quote\Model\Quote\TotalsCollector::collect

\Magento\Quote\Model\Quote\TotalsCollector::collectAddressTotals

\Magento\Quote\Model\Quote\TotalsCollectorList::getCollectors

<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:module:Magento_Sales:etc/sales.xsd"> <section name="order_invoice"> <group name="totals"> <item name="subtotal" instance="Magento\Sales\Model\Order\Invoice\Total\Subtotal" sort_order="50"/> <item name="discount" instance="Magento\Sales\Model\Order\Invoice\Total\Discount" sort_order="100"/> <item name="shipping" instance="Magento\Sales\Model\Order\Invoice\Total\Shipping" sort_order="150"/> <item name="tax" instance="Magento\Sales\Model\Order\Invoice\Total\Tax" sort_order="200"/> <item name="cost_total" instance="Magento\Sales\Model\Order\Invoice\Total\Cost" sort_order="250"/> <item name="grand_total" instance="Magento\Sales\Model\Order\Invoice\Total\Grand" sort_order="350"/> </group> </section> <section name="order_creditmemo"> <group name="totals"> <item name="subtotal" instance="Magento\Sales\Model\Order\Creditmemo\Total\Subtotal" sort_order="50"/> <item name="discount" instance="Magento\Sales\Model\Order\Creditmemo\Total\Discount" sort_order="150"/> <item name="shipping" instance="Magento\Sales\Model\Order\Creditmemo\Total\Shipping" sort_order="200"/> <item name="tax" instance="Magento\Sales\Model\Order\Creditmemo\Total\Tax" sort_order="250"/> <item name="cost_total" instance="Magento\Sales\Model\Order\Creditmemo\Total\Cost" sort_order="300"/> <item name="grand_total" instance="Magento\Sales\Model\Order\Creditmemo\Total\Grand" sort_order="400"/> </group> </section> <order> <available_product_type name="simple"/> <available_product_type name="virtual"/> </order> </config>

Под водой

\Magento\Quote\Model\Quote\Address\Total\Subtotal

\Magento\SalesRule\Model\Quote\Discount

\Magento\Quote\Model\Quote\Address\Total\Shipping

Свой расчет правильно

Модуль \Project\Integration

<?xml version="1.0"?> <config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:module:Magento_Sales:etc/sales.xsd"> <section name="quote"> <group name="totals"> <item name="integration_total" instance="Project\Integration\Model\Quote\Address\Total\Custom" sort_order="430"/> <item name="weee" instance="" /> <item name="weee_tax" instance="" /> </group> </section> </config>

<?php namespace Project\Integration\Model\Quote\Address\Total; // декларируем используемые сущности class Custom extends \Magento\Quote\Model\Quote\Address\Total\AbstractTotal { // декларируем переменные класса ... public function __construct( // подключаем что нам нужно через DI ... ) { // переносим в переменные класса ... } public function collect( \Magento\Quote\Model\Quote $quote, \Magento\Quote\Api\Data\ShippingAssignmentInterface $shippingAssignment, \Magento\Quote\Model\Quote\Address\Total $total ) { $address = $shippingAssignment->getShipping()->getAddress(); $quoteItems = $quote->getAllItems(); // не будем проводить расчет если нет скидки, это первый расчет корзины, или товары отсутствуют, или адрес-платежный if ($total->getTotalAmount('discount') == 0 || $quote->getItemsCount() == 0 || !$quote->getId() || $address->getAddressType() == 'billing') return $this; // Делаем корректировки базовой цены и скидки, задаем потенциальный номер заказа ... // Нулевая скидка в начале $totalDiscount = 0; $baseTotalDiscount = 0; foreach ($quoteItems as $item) { // Отбросим копейки, окрегляем в пользу магазина $newDiscountAmount = (int)$item->getDiscountAmount(); $newBaseDiscountAmount = (int)$item->getBaseDiscountAmount(); // добавляем скидку по позиции $totalDiscount += $newDiscountAmount; $baseTotalDiscount += $newBaseDiscountAmount; // Пересчитаем итог строки $rowTotal = $item->getRowTotal() + $item->getDiscountAmount() - $newDiscountAmount; $baseRowTotal = $item->getBaseRowTotal() + $item->getBaseDiscountAmount() - $newBaseDiscountAmount; // Установим новые скидки $item->setDiscountAmount($newDiscountAmount); $item->setBaseDiscountAmount($newBaseDiscountAmount); // Установим новый итог строки $item->setRowTotal($rowTotal); $item->setBaseRowTotal($baseRowTotal); } // подводим итоги $total->setTotalAmount('discount', $totalDiscount); $total->setBaseTotalAmount('discount', $baseTotalDiscount); $total->setSubtotalWithDiscount($total->getSubtotal() + $total->getDiscountAmount()); $total->setBaseSubtotalWithDiscount($total->getBaseSubtotal() + $total->getBaseDiscountAmount()); return $this; } }