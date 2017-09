Погружение в ценообразование Magento 2, убираем копейки после скидок

Верхушка айсберга

Баланс клиента — когда клиенту деньги не возвращаются, а остаются в магазине.

Программа лояльности — оплата «попугаями» за заслуги перед магазином.

Сертификаты — Некий баланс который можно использовать по номеру.

Кратность количеству — не все ERP системы умеют продавать 3 товара за 2 рубля, появляется назойливая копейка, которую при возврате клиент будет требовать.

Интеграция ценообразования — у некоторых розничных сетей, или крупных компаний ответственность за расчет стоимости производит какая-то конкретная система, SAP ERP или облачный сервис (самописный модуль для кассы с интерфейсом).

\Magento\Quote\Model\Quote::collectTotals

\Magento\Quote\Model\Quote\TotalsCollector::collect

\Magento\Quote\Model\Quote\TotalsCollector::collectAddressTotals

\Magento\Quote\Model\Quote\TotalsCollectorList::getCollectors

<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:module:Magento_Sales:etc/sales.xsd"> <section name="order_invoice"> <group name="totals"> <item name="subtotal" instance="Magento\Sales\Model\Order\Invoice\Total\Subtotal" sort_order="50"/> <item name="discount" instance="Magento\Sales\Model\Order\Invoice\Total\Discount" sort_order="100"/> <item name="shipping" instance="Magento\Sales\Model\Order\Invoice\Total\Shipping" sort_order="150"/> <item name="tax" instance="Magento\Sales\Model\Order\Invoice\Total\Tax" sort_order="200"/> <item name="cost_total" instance="Magento\Sales\Model\Order\Invoice\Total\Cost" sort_order="250"/> <item name="grand_total" instance="Magento\Sales\Model\Order\Invoice\Total\Grand" sort_order="350"/> </group> </section> <section name="order_creditmemo"> <group name="totals"> <item name="subtotal" instance="Magento\Sales\Model\Order\Creditmemo\Total\Subtotal" sort_order="50"/> <item name="discount" instance="Magento\Sales\Model\Order\Creditmemo\Total\Discount" sort_order="150"/> <item name="shipping" instance="Magento\Sales\Model\Order\Creditmemo\Total\Shipping" sort_order="200"/> <item name="tax" instance="Magento\Sales\Model\Order\Creditmemo\Total\Tax" sort_order="250"/> <item name="cost_total" instance="Magento\Sales\Model\Order\Creditmemo\Total\Cost" sort_order="300"/> <item name="grand_total" instance="Magento\Sales\Model\Order\Creditmemo\Total\Grand" sort_order="400"/> </group> </section> <order> <available_product_type name="simple"/> <available_product_type name="virtual"/> </order> </config>

Под водой

\Magento\Quote\Model\Quote\Address\Total\Subtotal

\Magento\SalesRule\Model\Quote\Discount

\Magento\Quote\Model\Quote\Address\Total\Shipping

Свой расчет правильно

Модуль \Project\Integration

<?xml version="1.0"?> <config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:module:Magento_Sales:etc/sales.xsd"> <section name="quote"> <group name="totals"> <item name="integration_total" instance="Project\Integration\Model\Quote\Address\Total\Custom" sort_order="430"/> <item name="weee" instance="" /> <item name="weee_tax" instance="" /> </group> </section> </config>

<?php namespace Project\Integration\Model\Quote\Address\Total; // декларируем используемые сущности class Custom extends \Magento\Quote\Model\Quote\Address\Total\AbstractTotal { // декларируем переменные класса ... public function __construct( // подключаем что нам нужно через DI ... ) { // переносим в переменные класса ... } public function collect( \Magento\Quote\Model\Quote $quote, \Magento\Quote\Api\Data\ShippingAssignmentInterface $shippingAssignment, \Magento\Quote\Model\Quote\Address\Total $total ) { $address = $shippingAssignment->getShipping()->getAddress(); $quoteItems = $quote->getAllItems(); // не будем проводить расчет если нет скидки, это первый расчет корзины, или товары отсутствуют, или адрес-платежный if ($total->getTotalAmount('discount') == 0 || $quote->getItemsCount() == 0 || !$quote->getId() || $address->getAddressType() == 'billing') return $this; // Делаем корректировки базовой цены и скидки, задаем потенциальный номер заказа ... // Нулевая скидка в начале $totalDiscount = 0; $baseTotalDiscount = 0; foreach ($quoteItems as $item) { // Отбросим копейки, окрегляем в пользу магазина $newDiscountAmount = (int)$item->getDiscountAmount(); $newBaseDiscountAmount = (int)$item->getBaseDiscountAmount(); // добавляем скидку по позиции $totalDiscount += $newDiscountAmount; $baseTotalDiscount += $newBaseDiscountAmount; // Пересчитаем итог строки $rowTotal = $item->getRowTotal() + $item->getDiscountAmount() - $newDiscountAmount; $baseRowTotal = $item->getBaseRowTotal() + $item->getBaseDiscountAmount() - $newBaseDiscountAmount; // Установим новые скидки $item->setDiscountAmount($newDiscountAmount); $item->setBaseDiscountAmount($newBaseDiscountAmount); // Установим новый итог строки $item->setRowTotal($rowTotal); $item->setBaseRowTotal($baseRowTotal); } // подводим итоги $total->setTotalAmount('discount', $totalDiscount); $total->setBaseTotalAmount('discount', $baseTotalDiscount); $total->setSubtotalWithDiscount($total->getSubtotal() + $total->getDiscountAmount()); $total->setBaseSubtotalWithDiscount($total->getBaseSubtotal() + $total->getBaseDiscountAmount()); return $this; } }

— пожалуй, достоинство в Magento и самая интересная часть системы.А для владельца магазина — самая важная часть, так как связано с деньгами.Ранее коллеги рисовали диаграммы, которые еле помещались на Китайской Стене, пытаясь уместить все-все-все этапы расчета. В этой статье попробую изложить только основные этапы расчета, и пример округления скидок в пользу магазина. К счастью, по сравнению с Magento 1, новшества коснулись самых глубин, подход остался неизменным.Когда клиент меняет содержимое корзины начинается расчет. Скорость расчета зависит от множества действий «на глубине». Начнем погружение с видных мест. попутно увидим события и зависимости типов товаров, методов доставки, ценовых правил корзины и каталога.Статья описывает правильный подход вмешательства в ценообразование для следующих модулей/интеграций:Перейдем сразу к расчету, так как формирование строк корзины при добавлении товара — отдельная тема, возможно будет в следующих статьях.В тексте будут встречаться Total, Price, Carrier модели, они обозначают определенный тип, и далее так проще ссылаться.Путешествие начинается начинается где мы идем и начинаем проводить расчет.Просим TotalsCollector повести расчет, этот класс специально отделили от корзины, чтоб не добавлять еще строк в код.Где проходим по всем адресам и просим адреса провести расчет для всех адресов.Это сделано для возможности оформления заказов сразу по множеству адресов, так как это одна из полезных функций для B2B магазинов, у которых есть централизованный отдел закупок и заказы идут «оптом» но сразу по разным местам.Просим у нас есть ответственный TotalsCollectorList класс, который возвращает нам все этапы расчета. Все этапы находятся в конфигурации, упорядочены. В конце мы рассмотрим свой маленький модификатор ценообразования.Результатом выполнения является массив классов CollectorInterface, в которых реализуется логика расчета стоимости.Все этапы расчета декларируются для основных сущностей которые важны при при расчете стоимости: корзины, счета, возврата. В ядре системы всегда есть хорошие примеры:Ниже описано добавление этапов расчет для order_invoice и order_creditmemo счета(-фактуры) и order_creditmemo возвраты средств.Помимо этого добавляются available_product_type (доступные типы товаров для покупки). В модулях конкретных типов товаров декларируются типы товаров.Ниже список наименований и классов Total-моделей для корзины:1.=> \Magento\Quote\Model\Quote\Address\Total\SubtotalРасчет стоимости товаров до налогообложения скидок и прочего.2.=> \Magento\Tax\Model\Sales\Total\Quote\SubtotalНалоги часть налогообложения3.=> \Magento\Weee\Model\Total\Quote\Weee,Фиксированные налоги, акцизы4.=> \Magento\Quote\Model\Quote\Address\Total\ShippingРасчет стоимости доставки, обращение в службы доставки за онлайн расчетом5.=> \Magento\Tax\Model\Sales\Total\Quote\ShippingНалоги на доставку, доставка тоже может может облагаться и/или для бухгалтерии это требуется.6.=> \Magento\SalesRule\Model\Quote\Discount,Обработка правил скидок, применение купонов, акций, скидки по «погоде»7.=> \Magento\Tax\Model\Sales\Total\Quote\TaxЕще один этап расчета налогов, так как скидка по законодательству может не уменьшать налоговую базу.8.=> \Magento\Weee\Model\Total\Quote\WeeeTax,Фиксированные налоги еще один этап9.=> \Magento\Quote\Model\Quote\Address\Total\GrandИтоговый подсчет суммируем все что посчитали до этого.Самые интересные элементы находятся вИ так, чтоб получить стоимость товарапросит продукт выдать ему финальную цену.Но продукт сам свою цену не знает, он ходит к своей-модели.Работа Price модели это целая тема для отдельной статьи «Как создать свой тип товара».Но этого уже хватает для того, чтоб переопределить первичную цену любого товара, это может быть часть простейшей интеграции с персональными ценами под клиента, где все цены хранятся в простой таблице, возможно их туда загружают ра з в сутки.Скидки — еще одно интересное место где происходит проверка корзины на предмет того может или нет использоваться скидка. Добавление особых правил (например скидка по погоде в городе) для проверки заслуживает отдельной статьи.Система проверяет все активные правила скидки на текущую дату. Если много правил, это может замедлять пересчет корзины. Все будет хорошо если правил доРасчет стоимости доставки происходит посредством обхода всех методов доставки и вызовом\Magento\Shipping\Model\Carrier\AbstractCarrierInterface::collectRates Расчет доставки сохраняется в БД и происходит только при указанной стране доставки.По умолчанию можно задать метод доставки и страну доставки для проведения расчета стоимости заказа сразу после добавления товара в корзину. Такой подход можно использовать если в магазине мы получаем данные о городе или регионе по IP каким-то образом.Как создавать свой модуль коллеги писали и ранее на Хабре тут Приступим к внедрению своего пересчета скидок для строк заказа, уберем копейки после расчета скидок.Это удобно когда у нас все товары имеют цены без копеек, и копейки из скидок нам только мешают (при расчете НДС).В файлемы можем добавить свою Total-модель, или убрать старую/ненужную weee.sort_order — обеспечивает порядок выполнения, для всех Total-моделей вон тоже задан.— декларирует расчет скидок и до расчета налогов.Это то самое место, где лучше всего срезать копейки со скидки или провести запрос в систему расчета скидок корзины.Реализация расчета вТут мы удачно отбросили копейки. Нет копеек, нет проблем.Если мы используем дополнительные модификаторы цены (свои спец-скидки или наценки, налоги на Internet Explorer), то нам нужно побеспокоиться, что все расчеты верно проходят и в счетах, и в возвратах, иначе вы превратитесь в серийных программистов которые убивают бухгалтеров. Наиболее оптимально модифицировать скидку или базовую стоимость товара для обеспечения целостности сумм даже при условиях возвратов.