Vertex Wireless VW210: редкий роутер и его внутренний мир

U-Boot 1.1.4 (November 6, 2008) DRAM: 64 MB Flash: 4 MB In: serial Out: serial Err: serial ## Booting image at 1c040000 ... Image Name: Kernel-Ramdisk-Image Image Type: ARM Linux Multi-File Image (uncompressed) Data Size: 3338960 Bytes = 3.2 MB Load Address: 00008000 Entry Point: 00008000 Contents: Image 0: 1609588 Bytes = 1.5 MB Image 1: 1729360 Bytes = 1.6 MB Verifying Checksum ... OK OK Relocate RAMDISK from 0x1c1c8fc0 to 0xc00000 by 0x1a6350 bytes Starting kernel ... Uncompressing Linux.......................................................................................................... done, booting the kernel. Linux version 2.6.23.17-Pegasus (gcc version 4.2.1) CPU: ARM922T [41029220] revision 0 (ARMv4T), cr=c0007177 Machine: Micrel Pegasus Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback Pegasus ID=8692 SubID=00 Revision=02 Clocks: System 166 MHz, CPU 166 MHz, DDR 166 MHz, PCI 33 MHz, IPsec 50 MHz CPU0: D VIVT write-back cache CPU0: I cache: 8192 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 4 sets CPU0: D cache: 8192 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 4 sets Built 1 zonelists in Zone order. Total pages: 16256 Kernel command line: console=ttyAM0,115200 PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes) console [ttyAM0] enabled Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Memory: 64MB = 64MB total Memory: 59756KB available (3028K code, 259K data, 128K init) Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok NET: Registered protocol family 16 PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb NET: Registered protocol family 2 Time: pegasus clocksource has been installed. IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048) TCP reno registered Freeing initrd memory: 1688K reset button handler is loaded NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) NTFS driver 2.1.28 [Flags: R/O]. JFFS2 version 2.2. (NAND) �� 2001-2006 Red Hat, Inc. io scheduler noop registered io scheduler deadline registered (default) LED device driver is installed Serial: Micrel Pegasus UART driver version: 2.6.1.0 ttyAM0 at MMIO 0x1fffe000 (irq = 45) is a Pegasus ttyAM1 at MMIO 0x1fffe080 (irq = 49) is a Pegasus ttyAM2 at MMIO 0x1fffe100 (irq = 52) is a Pegasus ttyAM3 at MMIO 0x1fffe180 (irq = 55) is a Pegasus RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 16384K size 1024 blocksize PPP generic driver version 2.4.2 PPP Deflate Compression module registered PPP BSD Compression module registered IMQ starting with 2 devices... IMQ driver loaded successfully. Hooking IMQ after NAT on PREROUTING. Hooking IMQ before NAT on POSTROUTING. 30 = ffff ffff Micrel Pegasus 1.0.0 (Oct 7, 2008) physmap platform flash device: 00400000 at 1c000000 physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040 physmap-flash.0: CFI does not contain boot bank location. Assuming top. number of CFI chips: 1 cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness. cmdlinepart partition parsing not available RedBoot partition parsing not available Using physmap partition information Creating 4 MTD partitions on "physmap-flash.0": 0x00000000-0x00030000 : "Boot Loader" 0x00030000-0x00040000 : "Loader Config" 0x00040000-0x003e0000 : "Linux RootFS" 0x003e0000-0x00400000 : "System Config" pegasus-ehci pegasus-ehci: Pegasus-EHCI pegasus-ehci pegasus-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1 pegasus-ehci pegasus-ehci: irq 8, io mem 0x1fffc000 pegasus-ehci pegasus-ehci: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 usb usb1: Product: Pegasus-EHCI usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.23.17-Pegasus ehci_hcd usb usb1: SerialNumber: KS8692 usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 2 ports detected pegasus-ohci pegasus-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2 pegasus-ohci pegasus-ohci: irq 9, io mem 0x1fffd000 usb usb2: Product: Pegasus-OHCI usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.23.17-Pegasus ohci_hcd usb usb2: SerialNumber: ks8692 usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice hub 2-0:1.0: USB hub found hub 2-0:1.0: 2 ports detected usbcore: registered new interface driver cdc_acm cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters usbcore: registered new interface driver usbserial drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic usbcore: registered new interface driver usbserial_generic drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core Using Pegasus for AES algorithm. Using Pegasus for DES algorithm. u32 classifier Performance counters on nf_conntrack version 0.5.0 (1024 buckets, 4096 max) IPv4 over IPv4 tunneling driver GRE over IPv4 tunneling driver ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team TCP cubic registered NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 17 NET: Registered protocol family 15 Bridge firewalling registered RAMDISK: Compressed image found at block 0 VFS: Mounted root (ext2 filesystem). Freeing init memory: 128K Setting hostname ... Mounting root fs rw ... Mounting other filesystems ... checksum f0d68bc4, tmp_checksum f0d68bc4 flash : Read from flash memory... sysconf read 0x40070000 Checksum is f0d68bc4 flash : Wrote to flash memory... br0: Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_HW_CSUM feature. device eth1 entered promiscuous mode time: 9628 ms usb 2-1: new full speed USB device using pegasus-ohci and address 2 usb 2-1: device descriptor read/64, error -62 usb 2-1: Product: Qualcomm CDMA Technologies MSM usb 2-1: Manufacturer: Qualcomm, Incorporated usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice cdc_acm 2-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device br0: port 1(eth1) entering learning state udhcpd (v0.9.9) started Unable to open /etc/config/udhcpd.leases for reading Unable to open /etc/config/udhcpd.assigned for reading br0: topology change detected, propagating br0: port 1(eth1) entering forwarding state =>ATcommand Start 3 >>>Send : AT$ROUTERBOOTDONE >>>Read : AT$ROUTERBOOTDONE=OK command count 0 >>>Send : AT$TIME >>>Read : AT$TIME=19800106000024 >>>Send : AT$PINSTAT >>>Send : AT$TIME Sun Jan 6 00:00:24 UTC 1980 command count 0 >>>Read : AT$DRC=0 cdmainfo.r_drc Null Rate >>>Read : AT$RF=007d,007d cdmainfo.r_rf = Rx1 007d cdmainfo.r_rf = Rx2 007d >>>Read : AT$CALLSTAT=0,0 cdmainfo.r_callstat = 1x Offline cdmainfo.r_callstat = EVDO Inactive >>>Read : AT$PINSTAT=NOCARD pinstat 3 command count 0 >>>Read : AT$TIME=19800106000024 command count 0 >>>Read : AT$EVDOINFO=0,0,0,0,0,-31,0,0,0 >>>Read : AT$CDMAINFO=0,0,0,0,0,0,0,-31,0,0,9,9 rmmod: nf_nat_dnsproxy: Unknown error -1074267480 create_sysconf_linux_module >>>Send : AT$DRC=OK >>>Send : AT$RF=OK >>>Send : AT$CALLSTAT=OK >>>Send : AT$EVDOINFO=OK Sysinit done >>>Send : AT$CDMAINFO=OK login: >>>Read : AT$BOOTDONE >>>Send : AT$BOOTDONE=OK >>>Read : AT$RUIMREADDONE=NOCARD pinstat 3 >>>Send : AT$RUIMREADDONE=OK