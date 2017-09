Шпаргалка или Must have для андроид разработчика

Butterknife

findViewById

activity

View someView = (View) findViewById(R.id.someView)

View someView; //Первая строка ... @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); someView = (View) findViewById(R.id.someView); //Вторая строка }

@BindView(R.id.someView1) View view1; @BindView(R.id.someView2) View view2; @BindView(R.id.someView3) View view3; ... @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); ButterKnife.bind(this); //Важная строка }

@BindView

ButterKnife.bind(this);

compile 'com.jakewharton:butterknife:8.5.1' apt 'com.jakewharton:butterknife-compiler:8.5.1' или annotationProcessor 'com.jakewharton:butterknife-compiler:8.5.1' с jack

Retrofit 2

compile 'com.google.code.gson:gson:2.7' compile 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.1.0' compile 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.1.0' //если использовать rxJava то еще и compile 'io.reactivex.rxjava2:rxjava:2.0.1' compile 'io.reactivex.rxjava2:rxandroid:2.0.1' compile 'com.jakewharton.retrofit:retrofit2-rxjava2-adapter:1.0.0'

public interface IWeatherProvider{ @GET("/premium/v1/weather.ashx") Observable<Model> getWeather(@QueryMap Map<String, String> map); }

Retrofit retrofit = Retrofit.Builder() .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create(gson)) .addCallAdapterFactory(RxJava2CallAdapterFactory.create()) .baseUrl(Constants.WEATHER_BASE_URL) .build(); ... retrofit.create(IWeatherProvider);

HashMap<String, String> mapJson = new HashMap<>(); mapJson.put("key", Constants.WEATHER_API_KEY); mapJson.put("q", latitude + "," + longitude); mapJson.put("num_of_days", "14"); mapJson.put("date", "today"); mapJson.put("format", "json");

iweatherProvider.getWeather(mapJson);

new CompositeDisposable().add(weatherProvider .observeOn(Schedulers.newThread()) .subscribeOn(Schedulers.io()) .subscribe(onNext, onError));

iweatherProvider.getWeather(mapJson).enqueue(callback);

Dagger 2

@Component(modules = {WeatherInfoTaskModule.class}) public interface RetrofitComponent { void inject(MainActivity activity); }

@Module public class WeatherInfoTaskModule { @Provides Gson provideGson() { Log.d(TAG, "gson"); return new GsonBuilder().create(); } @Provides IWeatherProvider provideWeather(Retrofit retrofit) { Log.d(TAG, "weather"); return retrofit.create(IWeatherProvider.class); } @Provides Retrofit provideRetrofit(Gson gson) { Log.d(TAG, "retrofit"); return new Retrofit.Builder() .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create(gson)) .addCallAdapterFactory(RxJava2CallAdapterFactory.create()) .baseUrl(Constants.WEATHER_BASE_URL) .build(); } }

@Inject IWeatherProvider mWeatherProvider;

Application

public class App extends Application { private static RetrofitComponent component; @Override public void onCreate() { super.onCreate(); component = DaggerRetrofitComponent.create(); } public RetrofitComponent getComponent() { return component; } }

@Inject IWeatherProvider mWeatherProvider; ... @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); ((App) getApplicationContext()).getComponent().inject(this); }

buildscript { repositories { mavenCentral() } dependencies { classpath 'com.neenbedankt.gradle.plugins:android-apt:1.8' } } apply plugin: 'com.neenbedankt.android-apt' apply plugin: 'android-apt' dependencies{ compile 'com.google.dagger:dagger:2.7' apt 'com.google.dagger:dagger-compiler:2.7' }

classpath 'com.neenbedankt.gradle.plugins:android-apt:1.8'

Multidex

... defaultConfig { ... multiDexEnabled true ... } ... compile 'com.android.support:multidex:1.0.1'

public class App extends MultiDexApplication { @Override public void onCreate() { MultiDex.install(this); super.onCreate(); }

Статья была создана для разработчиков которые желают найти новые инструменты и библиотеки для дальнейшего упрощения рутинной жизни.Итак, начнем.Библиотека была разработана компанией Square и сразу же прижилась у разработчиков. ButterKnife был создан на заменудля того чтобы уменьшить и без того раздутыеВы только посмотрите какая длинная строка! А если это поле класса — то это целых две строки:А теперь перейдем к ButterKnife. Вот простой пример кода с ButterKnife:Все очень просто: с помощью аннотациимы говорим какая вьюха нам нужна, и потом главное не забыть про(Так делать нужно в активити, для других мест вроде holder или fragment это делают немного по-другому. Смотрите здесь Как добавить к проекту?Gradle(app module):Компания Square создала не только ButterKnife, но и много других прекрасных библиотек без которых многие разработчики не представляют свою жизнь. Одна из таких библиотек Retrofit 2.Она была создана для того чтобы упростить работу с REST API. Раньше чтобы сделать запрос приходилось воротить горы кода, но сейчас все по-другому. Итак, как же сделать запрос?Добавить в gradle(app module):Сначала берут сайт для конвертации с json в pojo вроде этого и копируют все классы которые сгенерировались в AndroidStudio:Потом создают интерфейс(Я использую retrofit вместе с RxJava):В QueryMap бросают query параметры(например api key). Хотя можно вместо @QueryMap использовать просто Query но тогда для каждого параметра надо прописать свой query.После этого:Потом нужно за полнить параметры данными:И вызватьИ наконец:В случае если вы не используете RxJava замените в интерфейсе Observable на Call и сделайтеСоздан гуглом. Помогает реализовать паттерн Dependency Injection. С помощью Dagger'а можно круто структурировать проект, что очень хорошо сказывается на читабельности кода и помогает в тестировании(кстати использовать retrofit вместе с dagger'ом само наслаждение). Смысл в том что все классы хотят работать уже с готовыми данными, им нужно лишь получить их, и что-то с ними сделать. Но кто-то должен предоставлять данные. Эту роль на себя берет dagger. Основа Dagger это компоненты, вот один из них:Все компоненты состоят из модулей, в одном компоненте может быть несколько модулей, вот пример модуля:Внутри модулей находятся функции с аннотацией Provides, как следует из аннотации они поставляют данные. В основном эти функции делят на модули по смыслу(к примеру геолокация). И здесь возникает логичный вопрос, ну как это использовать?Очень просто. В вашей активити помечаете поля которые должны получить данные аннотацией Inject(). Потом создаете свойкласс:В MainActivity в OnCreate сделайте следущее:P.S. Не забудьте добавить App класс в манифест.В gradle(app):в gradle(project module):В таком случае dagger пробегается по компоненту в поисках функции которая возвращает необходимый класс или тип данных, и когда находит — вызывает.Dagger'у абсолютно все равно на название, его интересуют лишь сигнатуры, поэтому на работу это не влияет.Dagger работает на кодогенерации поэтому в таком случает стоит просто сделать rebuild.Рано или поздно разработчик сталкивается с проблемой в 65 тысяч методов. Но начнем сначала. Когда вы хотите установить приложение на телефон вам нужен apk файл. Основа любого apk файла dex файл. Dex файл — это ваши java классы собранные в один файл. Но у dex файла есть ограничение в 65 тысяч методов. И большая часть приложений превышает этот лимит и получает exception при сборке. Для таких случаев создан multidex. В gradle(app module) добавляете:Создаете App класс наследований от MultiDexApplication и прописываете его в манифесте:Пост вышел длинным, но зато я надеюсь что хот как-то объяснил. А какими библиотеками пользуетесь вы?