Настраиваем интернет шлюз с прозрачным обходом блокировок (а рекламу таки будем блокировать)

#Создаем ipset для списка блокировок ipset -exist create blacklist hash:ip #Редирект запросов DNS на TOR для доменов onion. Средствами bind9 такой редирект настроить не удалось iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 53 -m string --hex-string "|056f6e696f6e00|" --algo bm -j REDIRECT --to-port 5353 iptables -t nat -A OUTPUT -p udp --dport 53 -m string --hex-string "|056f6e696f6e00|" --algo bm -j REDIRECT --to-port 5353 #Редирект на ТОР IP адресов из списка блокировок iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -m set --match-set blacklist dst -j REDIRECT --to-port 9040 iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp -m set --match-set blacklist dst -j REDIRECT --to-port 9040 #Редирект на тор для ресурсов разрезольвенных тором в локалку 10.0.0.0/8 #обычно это .onion iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 10.0.0.0/8 -j REDIRECT --to-port 9040 iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp -d 10.0.0.0/8 -j REDIRECT --to-port 9040 ########################################### #Все что ниже относится к настройке самого шлюза, а не к обходу #блокировок ########################################### #Включаем NAT iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE # Рзрешаем пинги iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type destination-unreachable -j ACCEPT iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type time-exceeded -j ACCEPT iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT # Отбрасываем неопознанные пакеты iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP iptables -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP # Отбрасываем нулевые пакеты iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP # Закрываемся от syn-flood атак iptables -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP iptables -A OUTPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP #Разрешаем входящие из локалки и локальной петли, и все уже установленные соединения iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT iptables -A INPUT -i enp7s0 -j ACCEPT iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT #Остальные входящие запрещаем iptables -P INPUT DROP #Разрешаем форвардинг изнутри локалки. iptables -A FORWARD -i enp7s0 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT #Остальной форвардинг запрещаем iptables -P FORWARD DROP