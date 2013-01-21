Прокачиваем USB Mass Storage Device на STM32F103 с помощью FreeRTOS и DMA

Я осознал, что для моего устройства флешка на 8 гиг это слишком много, мне столько не нужно. Вполне хватит 1 гига, или даже 512 мегабайт. Просто под рукой такой флешки пока нет. Более того, их даже сейчас и в продаже нет. Придется скрести по сусекам. Как найду – попробую.

