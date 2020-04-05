RxSwift: немного о share(), replay(), shareReplayLatestWhileConnected() и других классных операторах

let results = query.rx.text .flatMapLatest { query in networkRequestAPI(query) } results.subscribe(...) // один запрос в сеть results.subscribe(...) // другой запрос

1 — ретранслирует произведенных до подписки элементов не больше, чем bufferSize.

2 — ретранслирует 1 элемент, произведенный до подписки, до тех пор, пока существует хотя бы один подписчик.

Теперь рассмотрим подробно каждое свойство

let results = query.rx.text .flatMapLatest { query in networkRequestAPI(query) } .любой_приведенный_выше_оператор() // один запрос в сеть на всех подписчиков results.subscribe(...) results.subscribe(...)

connect()

let sourceObservable = query.rx.text .flatMapLatest { query in networkRequestAPI(query) } let resultObservable = sourceObservable.share() resultObservable.subscribe(...) resultObservable.subscribe(...) resultObservable.subscribe(...) // на sourceObservable в данный момент существует только одна подписка // которая будет шарить свои данные на подписчиков resultsObservable

replay(bufferSize)

shareReplay(bufferSize)

shareReplayLatestWhileConnected()

shareReplay(bufferSize)

shareReplayLatestWhileConnected()

multicast

Subject

Cтатью про Publish, Connect и RefCount в RxSwift, там говорилось про первые три свойства, описанных выше. RxSwift шпаргалка по операторам. Автор проделал большой труд и собрал в одном месте все базовые операторы RxSwift, их описания с картинками и примерами кода. Сам периодически поглядываю в шпаргалку, если надо вспомнить какой-нибудь оператор. Официальная документация RxSwift, конечно.