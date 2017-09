RxSwift: немного о share(), replay(), shareReplayLatestWhileConnected() и других классных операторах

let results = query.rx.text .flatMapLatest { query in networkRequestAPI(query) } results.subscribe(...) // один запрос в сеть results.subscribe(...) // другой запрос

1 — ретранслирует произведенных до подписки элементов не больше, чем bufferSize.

2 — ретранслирует 1 элемент, произведенный до подписки, до тех пор, пока существует хотя бы один подписчик.

Теперь рассмотрим подробно каждое свойство

let results = query.rx.text .flatMapLatest { query in networkRequestAPI(query) } .любой_приведенный_выше_оператор() // один запрос в сеть на всех подписчиков results.subscribe(...) results.subscribe(...)

connect()

let sourceObservable = query.rx.text .flatMapLatest { query in networkRequestAPI(query) } let resultObservable = sourceObservable.share() resultObservable.subscribe(...) resultObservable.subscribe(...) resultObservable.subscribe(...) // на sourceObservable в данный момент существует только одна подписка // которая будет шарить свои данные на подписчиков resultsObservable

replay(bufferSize)

shareReplay(bufferSize)

shareReplayLatestWhileConnected()

shareReplay(bufferSize)

shareReplayLatestWhileConnected()

multicast

Subject

Cтатью про Publish, Connect и RefCount в RxSwift, там говорилось про первые три свойства, описанных выше. RxSwift шпаргалка по операторам. Автор проделал большой труд и собрал в одном месте все базовые операторы RxSwift, их описания с картинками и примерами кода. Сам периодически поглядываю в шпаргалку, если надо вспомнить какой-нибудь оператор. Официальная документация RxSwift, конечно.

Частая ошибка, которую совершают новички, взявшиеся за освоение Rx — это непонимание того, что цепочка операторов на Observable выполняется заново с каждым новым подписчиком:Мы имеем несколько подписчиков на один-единственный Observable, но мы не хотим, чтобы его код исполнялся с каждым новым Subscriber'ом. Для этого в RxSwift имеется несколько операторов. Вот резюмирующая табличка, описывающая каждый из них:Возвращаемый Observable делит одну основную подписку между всеми подписчиками.Возвращаемый Observable не будет производить элементы до тех пор, пока не будет вызван методВозвращаемый Observable считает количество сабскрайберов, которые на него подписаны. Как мы помним из первого свойства, на Observable, к которому был применен оператор (его будем называть Source Observable), всегда существует только одна «основная» подписка и она делится данными с остальными подписчиками.Когда счетчик подписчиков достигает нуля, происходит очистка ресурсов Source Observable. Обратите внимание:Если Source Observable завершится или пошлет ошибку, то он в дальнейшем может быть не переподписан. Это довольно непредсказуемое поведение, поэтому я стараюсь избегать его и при написании кода убеждаюсь, что после того, как количество подписчиков опустилось до нуля, не будет никаких последующих подписок.Оператор ретранслирует элементы из Source Observable на подписчиков, которые подписались уже после того, как Source Observable начал производить элементы. Дляколичество этих элементов не больше, чем bufferSize. Дляэто количество не больше, чем единица. В отличии оточистит буффер, когда количество подписчиков уменьшается до нуля. Поэтому, когда подписывается Subscriber, который увеличит счетчик с нуля до единицы, он не получит никаких элементов.Так же стоить упомянуть оператор, который может быть полезен, если вы испольхуете'ы. Но, операторов, описанных в этой статье, скорее всего хватит для большинства юзкейсов.