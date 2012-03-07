Оптимизация процесса поиска нарушителей земельного законодательства
Добрый день, Хабр! Давно мечтал внести свою лепту в этот замечательный проект, который читаю уже несколько лет.
Но так как я не программист по образованию, мои проекты были не столь изящные, как представленные здесь. Поэтому очень долго думал, что же можно разместить тут и что не закидают минусами. В итоге в рамках работы появилась идея оптимизации работы сотрудников, позволяющая существенно (на мой взгляд) упростить жизнь.
Суть идеи заключается в том, что есть земельные участки на которых можно строить только частные жилые дома (Индивидуальное жилое строительство), и при этом запрещается использовать эти помещения для коммерческой деятельности. Хотя в России это никого не останавливало, и получается, что сотрудники должны ходить и проверять, что дом построен как жилой, а используется как ларек. В итоге ходить нужно долго и много плюс постоянно нужен доступ к информации для уточнения что же это за дом. Ну или же в офисе выбирать адреса для проверки и потом запрячь верблюдов, пополнить запасы воды и отправляться в удивительное путешествие.
Так как у нас в СМИ говорят что якобы цифровая экономика на дворе и вообще интернет вещей. То подход в виде посмотри в базе и иди погуляй как-то смотрится странно.
В итоге, реализуя идею по созданию тепловой карты на базе публичной кадастровой карты и анализируя данные на сайте, были получены сперва данные о всех кадастровых кварталах в рамках района. Способ извлечения был не очень гуманный. В разборе тайлов загружаемых на карте, были сохранены все SVG файлы, и из тегов описания геометрии были экспортированы названия кварталов.
Позже по каждому кварталу были получены все объекты в его границах. Проблема появилась на этапе анализа данных, что координаты объектов даны в формате merсator P3857, пришлось добавлять перевод в привычную систему координат с долготой и широтой. Координаты объекта даются в двух видах, это точный центр участка и крайние точки общей геометрии участка.
Первые координаты после перевода я использовал для тепловой карты. Пока возился с картой в QGIS (который я видел первый раз) пришла шальная идея что в популярных сервисах Яндекс карты и 2Гис можно искать объекты по координатам. Сразу же решил проверить данную теорию. И правда, если вбить координаты, то оба сервиса предоставляют информацию о данном доме. Следовательно напрашивается вывод, если отобрать объекты с характеристиками только под жилое строительство, и проверить их через данные об организациях, в случае если карты возвращали список организаций, то данное строение используется не по целевому назначению.
Первоначальная проверка осуществлялась на данных о центре участка, и как показала практика, данные не всегда сходились, так как участок больше чем дом на нем, и не всегда дом стоит посередине участка. Но для подтверждения теории это сгодилось. Проверял на том участке, который точно знаю, что там есть частный сектор и точно есть мелкие магазинчики или сервисы.
Для получения данных от карт использовал туповатый скрипт на Python (сразу извиняюсь? если этим кодом обидел программистов):
В итоге получился файл в котором отражены все проверяемые объекты с кадастровым номером и координатами центра участка и данными с сайта о количестве магазинов в данной точке. Сами названия и контактные данные были не нужны.
Банальный автофильт в экселе по столбцу с количеством магазинов более 0, и получаем список потенциальных нарушителей, нужно только пройтись по уже «проверенным» адреса.
В планах на будущее сделать поиск не по точке а в радиусе границ участка, вроде такая возможность есть в API. И если количество выявленных объектов будет достаточным, то можно даже сделать построитель оптимальных маршрутов и шаблоны актов проверки по имеющимся данным.
Получилась очень простая система, которая позволяет не гулять просто так сотрудникам, а проверять только нужные объекты. После подтверждения выявленных объектов и если понадобится корректировке алгоритма, можно формировать списки на проверку автоматически, просто выделяя необходимую область проверки на карте.
Касательно выгрузки данных, на загрузку, сейчас получен легальный API ключ.
Но так как я не программист по образованию, мои проекты были не столь изящные, как представленные здесь. Поэтому очень долго думал, что же можно разместить тут и что не закидают минусами. В итоге в рамках работы появилась идея оптимизации работы сотрудников, позволяющая существенно (на мой взгляд) упростить жизнь.
Суть идеи заключается в том, что есть земельные участки на которых можно строить только частные жилые дома (Индивидуальное жилое строительство), и при этом запрещается использовать эти помещения для коммерческой деятельности. Хотя в России это никого не останавливало, и получается, что сотрудники должны ходить и проверять, что дом построен как жилой, а используется как ларек. В итоге ходить нужно долго и много плюс постоянно нужен доступ к информации для уточнения что же это за дом. Ну или же в офисе выбирать адреса для проверки и потом запрячь верблюдов, пополнить запасы воды и отправляться в удивительное путешествие.
Так как у нас в СМИ говорят что якобы цифровая экономика на дворе и вообще интернет вещей. То подход в виде посмотри в базе и иди погуляй как-то смотрится странно.
В итоге, реализуя идею по созданию тепловой карты на базе публичной кадастровой карты и анализируя данные на сайте, были получены сперва данные о всех кадастровых кварталах в рамках района. Способ извлечения был не очень гуманный. В разборе тайлов загружаемых на карте, были сохранены все SVG файлы, и из тегов описания геометрии были экспортированы названия кварталов.
Позже по каждому кварталу были получены все объекты в его границах. Проблема появилась на этапе анализа данных, что координаты объектов даны в формате merсator P3857, пришлось добавлять перевод в привычную систему координат с долготой и широтой. Координаты объекта даются в двух видах, это точный центр участка и крайние точки общей геометрии участка.
json данные
"center": {
"x": 5135333.187724394,
"y": 6709637.473119974
},
"extent": {
"xmax": 5135346.924914406,
"xmin": 5135320.375756669,
"ymax": 6709666.568613776,
"ymin": 6709611.5618947
}
Первые координаты после перевода я использовал для тепловой карты. Пока возился с картой в QGIS (который я видел первый раз) пришла шальная идея что в популярных сервисах Яндекс карты и 2Гис можно искать объекты по координатам. Сразу же решил проверить данную теорию. И правда, если вбить координаты, то оба сервиса предоставляют информацию о данном доме. Следовательно напрашивается вывод, если отобрать объекты с характеристиками только под жилое строительство, и проверить их через данные об организациях, в случае если карты возвращали список организаций, то данное строение используется не по целевому назначению.
Первоначальная проверка осуществлялась на данных о центре участка, и как показала практика, данные не всегда сходились, так как участок больше чем дом на нем, и не всегда дом стоит посередине участка. Но для подтверждения теории это сгодилось. Проверял на том участке, который точно знаю, что там есть частный сектор и точно есть мелкие магазинчики или сервисы.
Для получения данных от карт использовал туповатый скрипт на Python (сразу извиняюсь? если этим кодом обидел программистов):
код
import requests
import json
import time
import csv
import pyproj
from random import choice
from random import randint
from pandas import read_csv
def get_proxy():
headers = {'User-Agent':'Mozilla/5.0 (Windows NT 8; WOW32; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0'}
proxies = open('proxy.txt').read().split('\n')
result=None
proxy=""
while result is None:
try:
proxy = {'http':'http://'+choice(proxies)}
r = requests.get('http://ya.ru',headers=headers, proxies=proxy,timeout=(60, 60))
if r.status_code==200:
result=proxy
except:
pass
return proxy
def main():
headers = {
'Accept':'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8',
'Accept-Encoding':'gzip, deflate',
'Accept-Language':'ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4',
'Cache-Control':'max-age=0',
'Connection':'keep-alive',
'Cookie':'_ym_uid=1495451406361935235; _ym_isad=1; topCities=43-2; _2gis_webapi_session=0faa6497-0004-47c5-86d8-3bf9677f972a; _2gis_webapi_user=7e256d33-4c6e-44ab-a219-efc71e2d330f',
'DNT':'1',
'Host':'catalog.api.2gis.ru',
'Upgrade-Insecure-Requests':'1',
'User-Agent':'Mozilla/5.0 (Windows NT 7; WOW32; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0',
'X-Compress':'null'
}
print("start")
csvfile = open('GetShopsByCoordinats.csv', 'a', newline='')
fieldnames = ['id', 'x','y','shops','names']
writer = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames=fieldnames, delimiter=';', quotechar='|',)
writer.writeheader()
inputCSV = read_csv('for2GIS.csv', sep=';', skiprows=[0], header=None)
for i in range (0,5):
s= 'point='+str(inputCSV[1][i])+'%2C'+str(inputCSV[2][i])+'&fields=search_attributes%2Citems.links&key=rutnpt3272'
print (s)
with requests.Session() as session:
r=session.get('https://catalog.api.2gis.ru/2.0/geo/search?'+s, headers=headers,timeout=(60, 60))
JsonData = r.json()
try:
print(JsonData['result']['items'][0]['links']['branches']['count'])
writer.writerow({'id': str(inputCSV[0][i]),'x': str(inputCSV[1][i]), 'y': str(inputCSV[2][i]), 'shops': JsonData['result']['items'][0]['links']['branches']['count'] })
except:
writer.writerow({'id': str(inputCSV[0][i]),'x': str(inputCSV[1][i]), 'y': str(inputCSV[2][i]), 'shops': 'none' })
time.sleep(randint(1,3))
csvfile.close()
print ('fin')
if __name__=='__main__':
main()
В итоге получился файл в котором отражены все проверяемые объекты с кадастровым номером и координатами центра участка и данными с сайта о количестве магазинов в данной точке. Сами названия и контактные данные были не нужны.
Банальный автофильт в экселе по столбцу с количеством магазинов более 0, и получаем список потенциальных нарушителей, нужно только пройтись по уже «проверенным» адреса.
В планах на будущее сделать поиск не по точке а в радиусе границ участка, вроде такая возможность есть в API. И если количество выявленных объектов будет достаточным, то можно даже сделать построитель оптимальных маршрутов и шаблоны актов проверки по имеющимся данным.
Получилась очень простая система, которая позволяет не гулять просто так сотрудникам, а проверять только нужные объекты. После подтверждения выявленных объектов и если понадобится корректировке алгоритма, можно формировать списки на проверку автоматически, просто выделяя необходимую область проверки на карте.
Касательно выгрузки данных, на загрузку, сейчас получен легальный API ключ.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.