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вчера в 19:43 Разработка

Послевкусие от Kotlin, часть 2

    В прошлой части я рассказывал о подводных камнях Kotlin, в этой я расскажу что их перевешивает.

    Меня несколько раз спрашивали, а что же такого в Kotlin, что могло бы сподвигнуть на переход с Java, в чем его фишка? Да, Kotlin привнес Null-safety и большое количество синтакcического сахара, закрыл часть слабых мест Java. Но это не становится поводом для перехода. Что может стать? Новые возможности и новая философия.



    Новые возможности


    1. Null safety


    Об этом говорится в первую очередь. Это действительно делает код более безопасным. Да, есть проблема при вызове Java. Сводится она к двум вариантам:

    1. Вызов сторонних библиотек. Лечится либо явным объявлением типа переменной, к которой присваивается результат, либо написанием extension, что и так часто хочется делать для выпрямления цепочки вызовов (пример будет в конце).
    2. Получение сообщения из внешнего мира (REST, MQ и т.д.). Тут на помощь приходит Spring Validate.

    2. Корутины


    Сам ещё не использовал, но, судя по всему, это может сильно изменить подход к многопоточному программированию.

    3. Компиляция в JavaScript


    К сожалению, тоже ещё не пробовал. На момент начала моего проекта, это было только в бете, да и с angular не был знаком. Сейчас чешутся руки попробовать — единый модуль с DTO для серверной и клиентской части.

    Новая философия


    Философия Kotlin — Concise, Safe, Interoperable, Tool-friendly (с оф. сайта и докладов).

    1. Interoperable


    Совместимость с Java действительно 100%-ая в обе стороны. Чтобы я ни делал, всё работало отлично.

    2. Tool-friendly


    На Eclipse не пробовал, но в Intellij всё замечательно, и продолжает улучшаться.

    3. Safe


    На мой прогматичный взгляд — это самое главное. Concise, Interoperable, Tool-friendly — это минимаотные условия выживания языков на JVM, иначе они будут проигрывать Java.

    Null-safety + mutability


    К примеру, локальная переменная — list из строк. В java компилятор знает только о двух вариантах:

    List<String> list1;
final List<String> list2;

    Второй вариант встречается в единичных случаях. Обычно, это не 8-ая Java, и этот list нужен в анонимном классе.

    А вот Kotlin:

    val list1: List<String>?
val list2: List<String?>?
val list3: List<String>
val list4: List<String?>
val list5: MutableList<String>?
val list6: MutableList<String?>?
val list7: MutableList<String>
val list8: MutableList<String?>
var list9: List<String>?
var list10: List<String?>?
var list11: List<String>
var list12: List<String?>
var list13: MutableList<String>?
var list14: MutableList<String?>?
var list15: MutableList<String>
var list16: MutableList<String?>

    Что это дает? У каждого типа есть свои гарантии и набор разрешенных над ним операций. Так, += null можно вызывать только на var list12: List<String?>, а add(null) — на val list8: MutableList<String?> и var list16: MutableList<String?>.

    При каждом объявлении писать полный тип будет накладно. Поэтому есть вывод типов:

    val test = Random().nextBoolean()
val list1 = if (test) null else listOf("")
val list2 = if (test) null else listOf(null, "")
val list3 = listOf("")
val list4 = listOf(null, "")
val list5 = if (test) null else mutableListOf("")
val list6 = if (test) null else mutableListOf(null, "")
val list7 = mutableListOf("")
val list8 = mutableListOf(null, "")

var list9 = list2?.filterNotNull()
var list10 = list2
var list11 = list2?.filterNotNull() ?: emptyList()
var list12 = list2 ?: emptyList()
var list13 = list2?.filterNotNull()?.toMutableList()
var list14 = list2?.toMutableList()
var list15 = list2?.filterNotNull()?.toMutableList() ?: mutableListOf()
var list16 = list2?.toMutableList() ?: mutableListOf()

    Когда пишешь код, не хочется лишнее поле объявлять как nullable, чтобы позже не писать? и ?:, а большая часть операций приводит к immutable коллекциям. В итоге, в коде объявляются самые узкие состояния, что дает более строгие контракты и снижает сложность программы.

    Поддержка Safe другими возможностями языка


    1. Естественным образом хочется уходить от конструктора без параметров и сеттеров для полей, так как конструктор без параметров будет создавать некомпилируемое состояние объекта — null логин пользователя, к примеру.
    2. Язык поощряет отсутствие локальных переменных — нет промежуточных состояний.
    3. Удешевление DTO — data class. Так мы можем ослабить контроль над состояниями, когда передаем объект в UI, не ослабляя контракты модели.
    4. Удешевление перегрузки методов — параметры по умолчанию — нет соблазна писать кучу setters.

      Пример
      data class Schedule(
    val delay: Int,
    val delayTimeUnit: TimeUnit = TimeUnit.SECONDS,
    val rate: Int? = null,
    val rateTimeUnit: TimeUnit = TimeUnit.SECONDS,
    val run: () -> Unit
)
    
fun usage() {
    Schedule(1) {
        println("Delay for second")
    }
    Schedule(100, TimeUnit.MILLISECONDS) {
        println("Delay for 100 milliseconds")
    }
    Schedule(1, rate = 1) {
        println("Delay for second, repeat every second")
    }
}


    То что может появиться


    1. Inline classes/Value classes. Позволит делать классы-обертки вокруг примитивов, при этом компилировать без этого класса. Можно будет, к примеру, сделать два типа строк: login и email, которые не будут друг к другу каститься. Слышал об этом на Jpoint.
    2. Truly immutable data. Поддержка на уровне синтаксиса изменяемости объекта. Immutable объект не сможет содержать ссылки на не immutable и как-либо их изменять. Заняло третье место при голосовании за новые возможности языка.

    4. Concise (примеры из моего проекта, практически как есть)


    Нет ограничения «один файл — один класс»


    Работа со spring data у меня выглядит так (всё в одном файле):
    @Repository interface PayerRepository : CrudRepository<Payer, Int> {
    fun findByApprenticeId(id: Int): List<Payer>
}

@Repository interface AttendanceRepository : CrudRepository<LessonAttendance, LessonAttendance.ID> {
    fun findByDateBetween(from: Date, to: Date): List<LessonAttendance>
}

fun AttendanceRepository.byMonth(month: Date): List<LessonAttendance> {
    val from = month.truncateToMonth()
    val to = month.addMonths(1).subtractDays(1)
    return findByDateBetween(from, to)
}
//ещё 10 репозиторий

inline fun <reified T, ID: Serializable> CrudRepository<T, ID>.find(id: ID): T {
    return findOne(id) ?: throw ObjectNotFound(id, T::class.qualifiedName)
}


    Extensions.


    Выпрямляем обращение к DateUtils
    Kotlin

    fun isJournalBlocked(date: Date, forMonth: Date) = forMonth <= date.subtractMonths(1).subtractDays(10)
//используется ещё в 20 местах
fun Date.subtractMonths(amount: Int): Date = DateUtils.addMonths(this, -amount)
//используется ещё в 8 местах
fun Date.subtractDays(amount: Int): Date = DateUtils.addDays(this, -amount)

    Java

    public boolean isJournalBlocked(Date date, Date forMonth) {
    return date.compareTo(DateUtils.addDays(DateUtils.addMonths(forMonth, -1), -1)) <= 0;
}


    Надо было хранить последовательности изменения некоторых параметров, для этого написал интерфейс History для хранения такого параметра и extension SortedMap<Date, out History> для выравнивания содержимого после изменений:

    Реализация
    interface History<out T> {
    val begin: Date
    var end: Date?
    fun historyOf(): T

    fun containsMonth(date: Date): Boolean {
        val month = date.truncateToMonth()
        return begin <= month && (end == null || month < end)
    }
}

fun <T> SortedMap<Date, out History<T>>.fix() {
    removeRepeatedNeighbors()

    val navigableMap = TreeMap<Date, History<T>>(this)
    values.forEach { it.end = navigableMap.higherEntry(it.begin)?.value?.begin }
}

private fun <T> SortedMap<Date, out History<T>>.removeRepeatedNeighbors() {
    var previousHistory: T? = null
    for (history in values.toList()) {
        if (history.historyOf() == previousHistory) {
            remove(history.begin)
        } else {
            previousHistory = history.historyOf()
        }
    }
}
//usage:
fun setGroup(from: Date, group: ClassGroup) {
    val history = GroupHistory(
            this, group, from.truncateToMonth(), null
    )
    groupsHistory[history.begin] = history
    groupsHistory.fix()
    this.group = groupsHistory.getValue(groupsHistory.lastKey()).group
}


    Операции с коллекциями


    Пример 1.
    Kotlin

    val apprentices: List<ApprenticeDTO> = apprenticeRepository.findAll()
           .map(::ApprenticeDTO)
           .sortedWith(compareBy({ it.lastName }, { it.firstName }))

    Java

    List<ApprenticeDTO> apprentices = StreamSupport.stream(
                   apprenticeRepository.findAll().spliterator(),
                   false
           ).map(ApprenticeDTO::new)
           .sorted(Comparator.comparing(ApprenticeDTO::getLastName)
                   .thenComparing(Comparator.comparing(ApprenticeDTO::getFirstName)))
           .collect(Collectors.toList());


    Пример 2.
    Kotlin

    val attendances: Map<Pair<Date, Int>, Int> attendances = attendanceRepository
          .byMonth(month)
          .groupBy { it.date to it.group.id }
          .mapValues { it.value.count() }
          .toMap()

    Java

    Map<Pair<Date, Integer>, Integer> attendances = attendanceRepository
           .byMonth(month)
           .stream()
           .collect(Collectors.groupingBy((it) -> new Pair<>(it.getDate(), it.getGroup().getId())))
           .entrySet()
           .stream()
           .map(entry -> new Pair<>(entry.getKey(), entry.getValue().size()))
           .collect(Collectors.toMap(Pair::getFirst, Pair::getSecond));


    Есть filterNot (чаще можно использовать method reference), отдельные first и firstOrNull и т.д… А если чего-то не хватает — дописываешь свой extension (я, к примеру, дописывал sum для листа BigDecimal).

    Lazy


    При работе с jsf это просто спасение. Jsf часто дергает одно и то же поле (а я за ним в базу хожу), а в случае таблицы с сортировкой, ожидает, что вернется ровно тот же объект, что и в прошлый раз. А главное, lazy очень легко убрать/вставить.

    Smart cast + sealed class


    Пример
    Kotlin

    fun rentForGroup(month: Date, group: ClassGroup): Int {
    val hall = group.hall
    val hallRent = hall.rent(month)
    return when (hallRent) {
        is Monthly -> hallRent.priceForMonth() / hall.groups(month).size
        is PercentOfRevenue -> hallRent.priceForMonth(creditForGroup(month, group))
        is Hourly -> hallRent.priceForLessons(group.monthLessons(month))
    }
}

    Java

    public int rentForGroup(Date month, ClassGroup group) {
    Hall hall = group.getHall();
    Rent hallRent = hall.rent(month);
    if (hallRent instanceof Monthly) {
        return ((Monthly) hallRent).priceForMonth() / hall.groups(month).size();
    } else if (hallRent instanceof PercentOfRevenue) {
        return ((PercentOfRevenue) hallRent).priceForMonth(creditForGroup(month, group));
    } else if (hallRent instanceof Hourly) {
        return ((Hourly) hallRent).priceForLessons(group.monthLessons(month));
    } else {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }
}


    Inline functions


    На Java это просто невозможно сделать (если не добавлять явный парметр с классом).
    inline fun <reified E : Throwable> assertFail(expression: () -> Unit) {
    try {
        expression()
        Assert.fail("expression must fail with ${E::class.qualifiedName}")
    } catch (e: Throwable) {
        if (e !is E) {
            throw e
        }
    }
}
@Test fun greenTest() {
    assertFail<ArrayIndexOutOfBoundsException> {
        arrayOf(1, 2)[3]
    }
}


    String literals.


    Разница небольшая, но шансов ошибиться намного меньше, а ещё можно из инета копипастить без головной боли.

    regexp
    Kotlin

    val email = """^([_A-Za-z0-9-+]+(\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[A-Za-z0-9-]+(\.[A-Za-z0-9]+)*(\.[A-Za-z]{2,}))?$"""

    Java

    String email = "^([_A-Za-z0-9-+]+(\\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[A-Za-z0-9-]+(\\.[A-Za-z0-9]+)*(\\.[A-Za-z]{2,}))?$"


    Кроме того, очень приятные шаблоны.

    Послевкусие


    У меня только один проект на Kotlin, не считая мелких поделок. Так что могу с уверенностью сказать одно: Kotlin, Spring и элементы DDD отлично друг друга поддерживают. Если писать на Kotlin как на Java, почувствуется только синтаксический сахар (что уже приятно), но если отказаться от классических бинов, в которые кто угодно может что угодно вставить (а значит, практически нет ограничений на состояния), то Kotlin расцветет.
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    Комментарии 15
    • 0

      Насчёт работы с датами — можно было чуть большим количеством кода получить даже более красивые результаты


      data class IntervalInfo(amount: Long, type: ChronoUnit)
operator fun Date.minus(interval: IntervalInfo):Date{…}
operator fun Date.plus(interval: IntervalInfo):Date{…}
val Int.months = IntervalInfo(this, ChronoUnit.MONTHS)
val Int.days = IntervalInfo(this, ChronoUnit.DAYS)

      и использовать как-то вроде 


      val before = date - 3.days
val after = date + 2.months

      Ну а если вы не на 8й джаве пока — тогда можно свой аналогийчный энам изобрести.

      • 0
        Мне не очень понравилась мысль перегружать примитивы. Это хорошо для DSL, но в продакшен коде будет приводить к проблемам, так как на days и months не остановишься, и скоро у простого Int будет api не меньше чем у list
        • 0
          Ну они не сами же вам в код попадают. Где надо — там заимпортировали, где не надо — не импортируете. То есть в том месте где у вас будет работа с датами — там и будете красивый код писать.
          • 0
            Да, только IDE будет подсказывать все. Проверил
            • +1
              Мне кажется что если оно к месту — то почему бы не писать красиво там где можно писать красиво?
              • +1
                Может, это чопорно, но по мне Int не должен знать о ChronoUnit, Date и прочем. Написав такой extension, мы расширяем api Int такими знаниями.
                Вариант ниже решает эту проблему: DAYS знает о Int, но не наоборот.
                • 0

                  Красиво — это не пихать мульйон методов в один тип. Любой нубас может наговнокодить божественных и несолидных объектов, когда это красивым стало?

            • +1

              Но в общем можно и не использовать свой data-класс, а писать как-то вроде


              val before = date - Pair(3, DAYS)
              • 0
                Тогда возвращаясь к локаничности, но без перегрузки примитивов. Я, навреное, на это перепишу свой код
                val before = date - DAYS*3
          • 0
            а чем отличаются
            val list1: List?
            и
            var list9: List?
            • 0
              Тем, что первый нельзя заменять после инициализации. В случае с локальной переменной var нужен не часто, а вот в случае поля — вполне.
              • +2

                Возможно, rfq не заметил, что там разные ключевые слова

            • +2

              Отвратительные ключевые слова — сливаются воедино, я тоже не сразу заметил, что первое слово в примере то разное! Очень неприятное решение от языка, который стремится уменьшить количество ошибок. Лучше бы какое-нибудь "var/let" заюзали

              • 0

                Сорри, это было в предыдущую ветку сообщение

              • 0

                А чем "невозможный на Java" пример с assertFail отличается от использования @Test(expected = ArrayIndexOutOfBoundsException.class)?

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