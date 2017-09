Послевкусие от Kotlin, часть 2

fun rentForGroup(month: Date, group: ClassGroup): Int { val hall = group.hall val hallRent = hall.rent(month) return when (hallRent) { is Monthly -> hallRent.priceForMonth() / hall.groups(month).size is PercentOfRevenue -> hallRent.priceForMonth(creditForGroup(month, group)) is Hourly -> hallRent.priceForLessons(group.monthLessons(month)) } }

public int rentForGroup(Date month, ClassGroup group) { Hall hall = group.getHall(); Rent hallRent = hall.rent(month); if (hallRent instanceof Monthly) { return ((Monthly) hallRent).priceForMonth() / hall.groups(month).size(); } else if (hallRent instanceof PercentOfRevenue) { return ((PercentOfRevenue) hallRent).priceForMonth(creditForGroup(month, group)); } else if (hallRent instanceof Hourly) { return ((Hourly) hallRent).priceForLessons(group.monthLessons(month)); } else { throw new UnsupportedOperationException(); } }

KotlinJava