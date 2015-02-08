Послевкусие от Kotlin, часть 2

fun isJournalBlocked(date: Date, forMonth: Date) = forMonth <= date.subtractMonths(1).subtractDays(10) //используется ещё в 20 местах fun Date.subtractMonths(amount: Int): Date = DateUtils.addMonths(this, -amount) //используется ещё в 8 местах fun Date.subtractDays(amount: Int): Date = DateUtils.addDays(this, -amount)

public boolean isJournalBlocked(Date date, Date forMonth) { return date.compareTo(DateUtils.addDays(DateUtils.addMonths(forMonth, -1), -1)) <= 0; }

KotlinJava