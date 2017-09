Разработка Microsoft Excel add-in'а с использованием библиотеки Excel-DNA

Введение

Разработка add-in'а

Install-Package ExcelDna.AddIn

Install-Package ExcelDna.Integration

Install-Package ExcelDna.Interop

[ { "id": "bitcoin", "name": "Bitcoin", "symbol": "BTC", "rank": "1", "price_usd": "4512.7", "price_btc": "1.0", "24h_volume_usd": "2711790000.0", "market_cap_usd": "74640450605.0", "available_supply": "16540087.0", "total_supply": "16540087.0", "percent_change_1h": "0.3", "percent_change_24h": "-7.03", "percent_change_7d": "3.95", "last_updated": "1504391067" }, { "id": "ethereum", "name": "Ethereum", "symbol": "ETH", "rank": "2", "price_usd": "336.689", "price_btc": "0.0740905", "24h_volume_usd": "1402470000.0", "market_cap_usd": "31781255657.0", "available_supply": "94393508.0", "total_supply": "94393508.0", "percent_change_1h": "2.36", "percent_change_24h": "-13.01", "percent_change_7d": "0.84", "last_updated": "1504391070" } ]

public class Ticker { public string id { get; set; } public string name { get; set; } public string symbol { get; set; } public decimal? rank { get; set; } public string price_usd { get; set; } public decimal? price_btc { get; set; } public string market_cap_usd { get; set; } public decimal? available_supply { get; set; } public decimal? total_supply { get; set; } public string percent_change_1h { get; set; } public string percent_change_24h { get; set; } public string percent_change_7d { get; set; } public long last_updated { get; set; } } public class DataLoader { public Ticker[] LoadTickers() { HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/"); request.Method = "GET"; request.ContentType = "application/json"; using (var response = request.GetResponse()) using (var stream = response.GetResponseStream()) using (var responseReader = new StreamReader(stream)) { string data = responseReader.ReadToEnd(); using (var sr = new StringReader(data)) using (var jsonReader = new JsonTextReader(sr)) { var items = JsonSerializer.CreateDefault() .Deserialize<Ticker[]>(jsonReader); return items; } } } }

public class DataRender { public void RenderData(Ticker[] tickers) { // используем dynamic что бы не привязываться к конкретной версии Excel dynamic xlApp = ExcelDnaUtil.Application; // получаем активную страницу var ws = xlApp.ActiveSheet; // если страница не открыта ничего не делаем if (ws == null) return; // очищаем содержимое страницы ws.Cells.Clear(); // с использованием reflection заполняем страницу данными var props = typeof(Ticker).GetProperties(); for (var j = 0; j < props.Length; j++) { var prop = props[j]; var cell = ws.Cells[1, j + 1]; cell.Value2 = prop.Name; cell.Font.Bold = true; } // предварительно запишем данные в двумерный массив, а затем присвоим этот массив объекту Range. Это позволит значительно ускорить работу плагина по сравнению с вариантом, в котором каждое значение по отдельности устанавливается в отдельную ячейку. object[,] data = new object[tickers.Length, props.Length]; for (var i = 0; i < tickers.Length; i++) { for (var j = 0; j < props.Length; j++) { var val = props[j].GetValue(tickers[i], null); data[i, j] = val; } } var startCell = ws.Cells[2, 1]; var endCell = ws.Cells[1 + tickers.Length, props.Length]; var range = ws.Range[startCell, endCell]; range.Value2 = data; var firstCell = ws.Cells[1, 1]; // выравниваем колонки, чтобы все данные были на виду ws.Range[firstCell, endCell].Columns.AutoFit(); } }

Самостоятельно отслеживать все используемые объекты и очищать ссылки на них. Этот подход чреват ошибками и я не рекомендую его использовать. ExcelDna предоставляет возможность добавить задание на выполнение в основном потоке, для этого предназначен метод ExcelAsyncUtil.QueueAsMacro, пример использования:



ExcelAsyncUtil.QueueAsMacro(() =>{ Excel.Application xlApp = (Excel.Application)ExcelDnaUtil.Appplication; xlApp.StatusBar="Sending request..."; });

[ComVisible(true)] public class RibbonController : ExcelRibbon { public override string GetCustomUI(string RibbonID) { return @" <customUI xmlns='http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui' loadImage='LoadImage'> <ribbon> <tabs> <tab id='tab1' label='Cryptostar'> <group id='group1' label='Cryptostar'> <button id='button1' image='bitcoin' label='Get Data' onAction='OnButtonPressed'/> </group > </tab> </tabs> </ribbon> </customUI>"; } public void OnButtonPressed(IRibbonControl control) { try { var dataLoader = new DataLoader(); var tickers = dataLoader.LoadTickers(); var dataRender = new DataRender(); dataRender.RenderData(xlApp, tickers); } catch(Exception e) { MessageBox.Show(e.ToString()); } } }

<Image Name="bitcoin" Path="bitcoin.png" Pack="true" />

Сборка и Отладка

<DnaLibrary Name="Cryptostar Add-In" RuntimeVersion="v4.0"> <ExternalLibrary Path="Cryptostar.dll" ExplicitExports="false" LoadFromBytes="true" Pack="true" /> <Reference Path="Newtonsoft.Json.dll" ExplicitExports="false" LoadFromBytes="true" Pack="true" /> <Image Name="bitcoin" Path="bitcoin.png" Pack="true" /> </DnaLibrary>

Делаем установщик

Заключение

Представляю вашему вниманию пошаговое руководство по разработке add-in’а для Excel.Excel-DNA это бесплатная открытая библиотека для создания Excel расширений. Сайт проекта excel-dna.net На протяжении данного руководства мы разработаем add-in, который позволяет по нажатию кнопки загружать данные со стороннего сайта в текущую страницу. Итак, начнем.Для начала создадим новый проект типа Class Library, назовем его cryptostar. Подключим библиотеку excel-dna:Теперь можем приступать к реализации. В качестве источника данных будем использовать API api.coinmarketcap.com/v1/ticker , запрос возвращает массив объектов содержащих информацию о различных цифровых валютах.Первым делом напишем загрузчик данных:Пояснять данный код я не буду, так как он довольно простой и к нашей теме отношение имеет довольно опосредованное.Теперь мы умеем получать данные в виде массива объектов класса. Пришло время научиться отображать эти данные на текущей странице.Что бы отобразить данные, нам понадобится экземпляр класса. Он предоставляет доступ к объектной модели Excel, через него мы сможем получить объект-страницу(worksheet) и записать наши данные в нужные ячейки. Давайте напишем класс для записи данных на страницу.При работе с объектной моделью надо помнить о том, что работаем со ссылками на COM объекты. В основном потоке Excel мы можем спокойно использовать эти объекты и не заботиться об освобождении ссылок (), однако, если мы захотим использовать объектную модель из отдельного потока, у нас есть два варианта:Таким образом, мы научились отображать данные на странице. Приступим к работе с пользовательским интерфейсом. ExcelDna позволяет вносить изменения в стандартный Ribbon, добавлять в него новые вкладки и кнопки. Создадим собственную вкладку и разместим на ней кнопку. По нажатию на кнопку будет происходить загрузка данных на текущую страницу. Для этого мы должны отнаследоваться от класса ExcelRibbon и переопределить метод GetCustomUI, метод возвращает RibbonXML с описанием интерфейса нашего add-in'а.Мы объявили кнопку, располагающуюся на закладке и группе с названием cryptostar. У кнопки задан обработчик onAction=’OnButtonPressed’, при нажатии на кнопку будет вызван методв классеПомимо обработчика мы указали изображение для кнопки: image=’bitcoin’. Имя изображения задается в конфигурационном файле — Cryptostar-AddIn.dna. Данный файл автоматически добавляется в проект при подключении nuget’a. Пример:Наш плагин готов, давайте попробуем его собрать. Нажимаем F5. После чего получаем набор файлов *.xll:Cryptostar-AddIn64-packed.xll, Cryptostar-AddIn-packed.xll, Cryptostar-AddIn.xll, Cryptostar-AddIn64.xllВидим, что полученные файлы отличаются как по разрядности, так и по наличию слова packed. С разрядностью все понятно, выбирать нужно тот, который совпадает по разрядности с Excel. А чем же отличаются packed и не packed add-in'ы? ExcelDNA позволяет упаковывать зависимости плагина в .xll файл. Зависимостями могут являться любые файлы, используемые в проекте, например внешние библиотеки или картинки. Зависимости задаются в конфигурационном файле, выглядит это так:Обратите внимание на атрибут Pack=”true”, он указывает, что данный файл должен быть упакован.Если мы используем неупакованный add-in, то в одной директории с ним должны находиться и все его зависимости.Теперь выбираем подходящий .xll файл и запускаем его. Если вы все сделали правильно, то после открытия Excel увидите новую вкладку Cryptostart и кнопку Get Data, а по нажатию на нее страница наполнится данными по валютам:К сожалению, программы редко работают с первого раза, поэтому нам может потребоваться отладчик. Настроить отладку ExcelDna add-in'а просто. Для этого в свойствах проекта на закладке Debug выбираем Start External Program и прописываем путь к Excel.exe, в моем случае это G:\Program Files\Microsoft Office\Office14\Excel.exe. В start options пишем название упакованного файла add-in'a с учетом разрядности Excel. Например, Cryptostar-AddIn64-packed.xll. Все, теперь мы можем нажать F5 и полноценно отлаживать add-in.Итак, add-in сделан, отлажен, протестирован и готов к работе. Вопрос в том, в каком виде его распространять. Один из вариантов доверить установку add-in'a пользователю. Делается это через интерфейс Excel, на закладке developer tab->Add-ins->Browse указываем путь к .xll файлу. Данный способ будет работать, только если .xll файл подписан сертификатом и сертификат присутствует в trusted root certification authorities store . Как создать сертификат и подписать им файл хорошо описано здесь Альтернативный способ – написать свою программу для установки add-in'a, которая бы прописывала необходимые ключи в реестре и таким образом регистрировала наш add-in. Задача эта не из легких, т.к. необходимо учитывать различные версии Excel у которых пути и ключи в реестре различаются. Но к счастью эта задача уже решена и существует шаблон проекта — инсталлятора, выполняющего необходимые действия. Шаблон можно взять здесь В результате мы познакомились с библиотекой Excel-DNA и прошли полный путь от разработки add-in'a до его отладки и создания установщика.Исходный код проекта доступен по ссылке