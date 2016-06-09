Разработка Microsoft Excel add-in'а с использованием библиотеки Excel-DNA

Введение

Разработка add-in'а

Install-Package ExcelDna.AddIn

Install-Package ExcelDna.Integration

Install-Package ExcelDna.Interop

[ { "id": "bitcoin", "name": "Bitcoin", "symbol": "BTC", "rank": "1", "price_usd": "4512.7", "price_btc": "1.0", "24h_volume_usd": "2711790000.0", "market_cap_usd": "74640450605.0", "available_supply": "16540087.0", "total_supply": "16540087.0", "percent_change_1h": "0.3", "percent_change_24h": "-7.03", "percent_change_7d": "3.95", "last_updated": "1504391067" }, { "id": "ethereum", "name": "Ethereum", "symbol": "ETH", "rank": "2", "price_usd": "336.689", "price_btc": "0.0740905", "24h_volume_usd": "1402470000.0", "market_cap_usd": "31781255657.0", "available_supply": "94393508.0", "total_supply": "94393508.0", "percent_change_1h": "2.36", "percent_change_24h": "-13.01", "percent_change_7d": "0.84", "last_updated": "1504391070" } ]

public class Ticker { public string id { get; set; } public string name { get; set; } public string symbol { get; set; } public decimal? rank { get; set; } public string price_usd { get; set; } public decimal? price_btc { get; set; } public string market_cap_usd { get; set; } public decimal? available_supply { get; set; } public decimal? total_supply { get; set; } public string percent_change_1h { get; set; } public string percent_change_24h { get; set; } public string percent_change_7d { get; set; } public long last_updated { get; set; } } public class DataLoader { public Ticker[] LoadTickers() { HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/"); request.Method = "GET"; request.ContentType = "application/json"; using (var response = request.GetResponse()) using (var stream = response.GetResponseStream()) using (var responseReader = new StreamReader(stream)) { string data = responseReader.ReadToEnd(); using (var sr = new StringReader(data)) using (var jsonReader = new JsonTextReader(sr)) { var items = JsonSerializer.CreateDefault() .Deserialize<Ticker[]>(jsonReader); return items; } } } }

public class DataRender { public void RenderData(Ticker[] tickers) { // используем dynamic что бы не привязываться к конкретной версии Excel dynamic xlApp = ExcelDnaUtil.Application; // получаем активную страницу var ws = xlApp.ActiveSheet; // если страница не открыта ничего не делаем if (ws == null) return; // очищаем содержимое страницы ws.Cells.Clear(); // с использованием reflection заполняем страницу данными var props = typeof(Ticker).GetProperties(); for (var j = 0; j < props.Length; j++) { var prop = props[j]; var cell = ws.Cells[1, j + 1]; cell.Value2 = prop.Name; cell.Font.Bold = true; } // предварительно запишем данные в двумерный массив, а затем присвоим этот массив объекту Range. Это позволит значительно ускорить работу плагина по сравнению с вариантом, в котором каждое значение по отдельности устанавливается в отдельную ячейку. object[,] data = new object[tickers.Length, props.Length]; for (var i = 0; i < tickers.Length; i++) { for (var j = 0; j < props.Length; j++) { var val = props[j].GetValue(tickers[i], null); data[i, j] = val; } } var startCell = ws.Cells[2, 1]; var endCell = ws.Cells[1 + tickers.Length, props.Length]; var range = ws.Range[startCell, endCell]; range.Value2 = data; var firstCell = ws.Cells[1, 1]; // выравниваем колонки, чтобы все данные были на виду ws.Range[firstCell, endCell].Columns.AutoFit(); } }

Самостоятельно отслеживать все используемые объекты и очищать ссылки на них. Этот подход чреват ошибками и я не рекомендую его использовать. ExcelDna предоставляет возможность добавить задание на выполнение в основном потоке, для этого предназначен метод ExcelAsyncUtil.QueueAsMacro, пример использования:



ExcelAsyncUtil.QueueAsMacro(() =>{ Excel.Application xlApp = (Excel.Application)ExcelDnaUtil.Appplication; xlApp.StatusBar="Sending request..."; });

[ComVisible(true)] public class RibbonController : ExcelRibbon { public override string GetCustomUI(string RibbonID) { return @" <customUI xmlns='http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui' loadImage='LoadImage'> <ribbon> <tabs> <tab id='tab1' label='Cryptostar'> <group id='group1' label='Cryptostar'> <button id='button1' image='bitcoin' label='Get Data' onAction='OnButtonPressed'/> </group > </tab> </tabs> </ribbon> </customUI>"; } public void OnButtonPressed(IRibbonControl control) { try { var dataLoader = new DataLoader(); var tickers = dataLoader.LoadTickers(); var dataRender = new DataRender(); dataRender.RenderData(xlApp, tickers); } catch(Exception e) { MessageBox.Show(e.ToString()); } } }

<Image Name="bitcoin" Path="bitcoin.png" Pack="true" />

Сборка и Отладка

<DnaLibrary Name="Cryptostar Add-In" RuntimeVersion="v4.0"> <ExternalLibrary Path="Cryptostar.dll" ExplicitExports="false" LoadFromBytes="true" Pack="true" /> <Reference Path="Newtonsoft.Json.dll" ExplicitExports="false" LoadFromBytes="true" Pack="true" /> <Image Name="bitcoin" Path="bitcoin.png" Pack="true" /> </DnaLibrary>

Делаем установщик

Заключение