Разработка Microsoft Excel add-in'а с использованием библиотеки Excel-DNA
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Введение
Представляю вашему вниманию пошаговое руководство по разработке add-in’а для Excel.
Excel-DNA это бесплатная открытая библиотека для создания Excel расширений. Сайт проекта excel-dna.net
На протяжении данного руководства мы разработаем add-in, который позволяет по нажатию кнопки загружать данные со стороннего сайта в текущую страницу. Итак, начнем.
Разработка add-in'а
Для начала создадим новый проект типа Class Library, назовем его cryptostar. Подключим библиотеку excel-dna:
Install-Package ExcelDna.AddIn
Install-Package ExcelDna.Integration
Install-Package ExcelDna.Interop
Теперь можем приступать к реализации. В качестве источника данных будем использовать API api.coinmarketcap.com/v1/ticker, запрос возвращает массив объектов содержащих информацию о различных цифровых валютах.
[
{
"id": "bitcoin",
"name": "Bitcoin",
"symbol": "BTC",
"rank": "1",
"price_usd": "4512.7",
"price_btc": "1.0",
"24h_volume_usd": "2711790000.0",
"market_cap_usd": "74640450605.0",
"available_supply": "16540087.0",
"total_supply": "16540087.0",
"percent_change_1h": "0.3",
"percent_change_24h": "-7.03",
"percent_change_7d": "3.95",
"last_updated": "1504391067"
},
{
"id": "ethereum",
"name": "Ethereum",
"symbol": "ETH",
"rank": "2",
"price_usd": "336.689",
"price_btc": "0.0740905",
"24h_volume_usd": "1402470000.0",
"market_cap_usd": "31781255657.0",
"available_supply": "94393508.0",
"total_supply": "94393508.0",
"percent_change_1h": "2.36",
"percent_change_24h": "-13.01",
"percent_change_7d": "0.84",
"last_updated": "1504391070"
}
]
Первым делом напишем загрузчик данных:
public class Ticker
{
public string id { get; set; }
public string name { get; set; }
public string symbol { get; set; }
public decimal? rank { get; set; }
public string price_usd { get; set; }
public decimal? price_btc { get; set; }
public string market_cap_usd { get; set; }
public decimal? available_supply { get; set; }
public decimal? total_supply { get; set; }
public string percent_change_1h { get; set; }
public string percent_change_24h { get; set; }
public string percent_change_7d { get; set; }
public long last_updated { get; set; }
}
public class DataLoader
{
public Ticker[] LoadTickers()
{
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/");
request.Method = "GET";
request.ContentType = "application/json";
using (var response = request.GetResponse())
using (var stream = response.GetResponseStream())
using (var responseReader = new StreamReader(stream))
{
string data = responseReader.ReadToEnd();
using (var sr = new StringReader(data))
using (var jsonReader = new JsonTextReader(sr))
{
var items = JsonSerializer.CreateDefault()
.Deserialize<Ticker[]>(jsonReader);
return items;
}
}
}
}
Пояснять данный код я не буду, так как он довольно простой и к нашей теме отношение имеет довольно опосредованное.
Теперь мы умеем получать данные в виде массива объектов класса Ticker. Пришло время научиться отображать эти данные на текущей странице.
Что бы отобразить данные, нам понадобится экземпляр класса Microsoft.Office.Interop.Excel.Application. Он предоставляет доступ к объектной модели Excel, через него мы сможем получить объект-страницу(worksheet) и записать наши данные в нужные ячейки. Давайте напишем класс для записи данных на страницу.
public class DataRender
{
public void RenderData(Ticker[] tickers)
{
// используем dynamic что бы не привязываться к конкретной версии Excel
dynamic xlApp = ExcelDnaUtil.Application;
// получаем активную страницу
var ws = xlApp.ActiveSheet;
// если страница не открыта ничего не делаем
if (ws == null)
return;
// очищаем содержимое страницы
ws.Cells.Clear();
// с использованием reflection заполняем страницу данными
var props = typeof(Ticker).GetProperties();
for (var j = 0; j < props.Length; j++)
{
var prop = props[j];
var cell = ws.Cells[1, j + 1];
cell.Value2 = prop.Name;
cell.Font.Bold = true;
}
// предварительно запишем данные в двумерный массив, а затем присвоим этот массив объекту Range. Это позволит значительно ускорить работу плагина по сравнению с вариантом, в котором каждое значение по отдельности устанавливается в отдельную ячейку.
object[,] data = new object[tickers.Length, props.Length];
for (var i = 0; i < tickers.Length; i++)
{
for (var j = 0; j < props.Length; j++)
{
var val = props[j].GetValue(tickers[i], null);
data[i, j] = val;
}
}
var startCell = ws.Cells[2, 1];
var endCell = ws.Cells[1 + tickers.Length, props.Length];
var range = ws.Range[startCell, endCell];
range.Value2 = data;
var firstCell = ws.Cells[1, 1];
// выравниваем колонки, чтобы все данные были на виду
ws.Range[firstCell, endCell].Columns.AutoFit();
}
}
При работе с объектной моделью надо помнить о том, что работаем со ссылками на COM объекты. В основном потоке Excel мы можем спокойно использовать эти объекты и не заботиться об освобождении ссылок (Marshal.ReleaseComObject), однако, если мы захотим использовать объектную модель из отдельного потока, у нас есть два варианта:
- Самостоятельно отслеживать все используемые объекты и очищать ссылки на них. Этот подход чреват ошибками и я не рекомендую его использовать.
- ExcelDna предоставляет возможность добавить задание на выполнение в основном потоке, для этого предназначен метод ExcelAsyncUtil.QueueAsMacro, пример использования:
ExcelAsyncUtil.QueueAsMacro(() =>{ Excel.Application xlApp = (Excel.Application)ExcelDnaUtil.Appplication; xlApp.StatusBar="Sending request..."; });
Таким образом, мы научились отображать данные на странице. Приступим к работе с пользовательским интерфейсом. ExcelDna позволяет вносить изменения в стандартный Ribbon, добавлять в него новые вкладки и кнопки. Создадим собственную вкладку и разместим на ней кнопку. По нажатию на кнопку будет происходить загрузка данных на текущую страницу. Для этого мы должны отнаследоваться от класса ExcelRibbon и переопределить метод GetCustomUI, метод возвращает RibbonXML с описанием интерфейса нашего add-in'а.
[ComVisible(true)]
public class RibbonController : ExcelRibbon
{
public override string GetCustomUI(string RibbonID)
{
return @"
<customUI xmlns='http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui' loadImage='LoadImage'>
<ribbon>
<tabs>
<tab id='tab1' label='Cryptostar'>
<group id='group1' label='Cryptostar'>
<button id='button1' image='bitcoin' label='Get Data' onAction='OnButtonPressed'/>
</group >
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>";
}
public void OnButtonPressed(IRibbonControl control)
{
try
{
var dataLoader = new DataLoader();
var tickers = dataLoader.LoadTickers();
var dataRender = new DataRender();
dataRender.RenderData(xlApp, tickers);
}
catch(Exception e)
{
MessageBox.Show(e.ToString());
}
}
}
Мы объявили кнопку, располагающуюся на закладке и группе с названием cryptostar. У кнопки задан обработчик onAction=’OnButtonPressed’, при нажатии на кнопку будет вызван метод OnButtonPressed в классе RibbonController.
Помимо обработчика мы указали изображение для кнопки: image=’bitcoin’. Имя изображения задается в конфигурационном файле — Cryptostar-AddIn.dna. Данный файл автоматически добавляется в проект при подключении nuget’a. Пример:
<Image Name="bitcoin" Path="bitcoin.png" Pack="true" />
Сборка и Отладка
Наш плагин готов, давайте попробуем его собрать. Нажимаем F5. После чего получаем набор файлов *.xll:
Cryptostar-AddIn64-packed.xll, Cryptostar-AddIn-packed.xll, Cryptostar-AddIn.xll, Cryptostar-AddIn64.xll
Видим, что полученные файлы отличаются как по разрядности, так и по наличию слова packed. С разрядностью все понятно, выбирать нужно тот, который совпадает по разрядности с Excel. А чем же отличаются packed и не packed add-in'ы? ExcelDNA позволяет упаковывать зависимости плагина в .xll файл. Зависимостями могут являться любые файлы, используемые в проекте, например внешние библиотеки или картинки. Зависимости задаются в конфигурационном файле, выглядит это так:
<DnaLibrary Name="Cryptostar Add-In" RuntimeVersion="v4.0">
<ExternalLibrary Path="Cryptostar.dll" ExplicitExports="false" LoadFromBytes="true" Pack="true" />
<Reference Path="Newtonsoft.Json.dll" ExplicitExports="false" LoadFromBytes="true" Pack="true" />
<Image Name="bitcoin" Path="bitcoin.png" Pack="true" />
</DnaLibrary>
Обратите внимание на атрибут Pack=”true”, он указывает, что данный файл должен быть упакован.
Если мы используем неупакованный add-in, то в одной директории с ним должны находиться и все его зависимости.
Теперь выбираем подходящий .xll файл и запускаем его. Если вы все сделали правильно, то после открытия Excel увидите новую вкладку Cryptostart и кнопку Get Data, а по нажатию на нее страница наполнится данными по валютам:
К сожалению, программы редко работают с первого раза, поэтому нам может потребоваться отладчик. Настроить отладку ExcelDna add-in'а просто. Для этого в свойствах проекта на закладке Debug выбираем Start External Program и прописываем путь к Excel.exe, в моем случае это G:\Program Files\Microsoft Office\Office14\Excel.exe. В start options пишем название упакованного файла add-in'a с учетом разрядности Excel. Например, Cryptostar-AddIn64-packed.xll. Все, теперь мы можем нажать F5 и полноценно отлаживать add-in.
Делаем установщик
Итак, add-in сделан, отлажен, протестирован и готов к работе. Вопрос в том, в каком виде его распространять. Один из вариантов доверить установку add-in'a пользователю. Делается это через интерфейс Excel, на закладке developer tab->Add-ins->Browse указываем путь к .xll файлу. Данный способ будет работать, только если .xll файл подписан сертификатом и сертификат присутствует в trusted root certification authorities store. Как создать сертификат и подписать им файл хорошо описано здесь.
Альтернативный способ – написать свою программу для установки add-in'a, которая бы прописывала необходимые ключи в реестре и таким образом регистрировала наш add-in. Задача эта не из легких, т.к. необходимо учитывать различные версии Excel у которых пути и ключи в реестре различаются. Но к счастью эта задача уже решена и существует шаблон проекта — инсталлятора, выполняющего необходимые действия. Шаблон можно взять здесь.
Заключение
В результате мы познакомились с библиотекой Excel-DNA и прошли полный путь от разработки add-in'a до его отладки и создания установщика.
Исходный код проекта доступен по ссылке.
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