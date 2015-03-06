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Ideal OS: перезагрузка десктопных операционных систем (часть 1)

Привет, Хабр! Представляю вашему вниманию перевод статьи Ideal OS: Rebooting the Desktop Operating System Experience автора Josh Marinacci.



TL;DR: В этой статье Я хочу показать что:


  • современные десктопные операционные системы не такие уж и современные. Это тормознутое поделие, обрюзгшее невообразимым множеством слоёв легаси-хлама, которое всё ещё функционирует лишь благодаря закону Мура.
  • инновации в десктопных операционных системах остановились 15 лет назад и все ведущие игроки вряд ли захотят снова в них вложиться
  • мы можем и нам следует начать всё с нуля, выучив уроки прошлого.

"Современные" десктопные операционные системы раздуты


Давайте рассмотрим Raspberri Pi. За 35$ Я могу приобрести потрясающий компьютер с 4 ядрами CPU, по 1 ГГц на каждый! Также здесь найдётся 3д-ускоритель, гигабайт оперативной памяти и встроенный wifi/bluetooth/ethernet. За 35 баксов! И тем не менее, для большинства задач, которыми Я занимаюсь он подходит не лучше, чем 66 МГц компьютер, которым Я пользовался ещё в колледже.


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На самом деле, в некоторых случаях всё гораздо хуже. Чтобы получить 3д ускорение для Doom, что было тривиальным делом для Microsoft Windows в середине 90ых, требуются невероятные усилия для X windows в наше время.


Ниже представлен скриншот запущенного Processing на Rapsberry Pi с аппаратным ускорением. И это возможно только благодаря полностью кастомному видеодрайверу для X Windows, который всё ещё находится в стадии эксперимента. Спустя 5 лет после выхода Rapsberry Pi.


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Несмотря на проблемы X-Windows, Rapsberry Pi имеет удивительно мощный GPU, который способен делать вещи как на скриншоте далее, но при условии что мы избавимся от X-Windows.(конкретно этот скриншот сделан из OS X, но тот же код запускается на Pi 3 с 60fps)


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Или другой пример. Atom — один из самых популярных текстовых редакторов на сегодня. Разработчики обожают его потому что к нему есть огромное количество плагинов, но давайте разберёмся каким образом он работает. Atom использует Electron, который по существу является полноценным веб-браузером, идущий совместно рука об руку с окружением NodeJS. Это целых два Javascript-движка входящие в состав одной программы. Приложения на Electron используют API отрисовки браузера, которые делегируют отрисовку нативным библиотекам, которые затем обращаются к GPU(если повезёт) для отрисовки на дисплей. Так много слоёв..


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Долгое время Atom был не способен открывать файлы больше 2 мегабайт, так как прокрутка работала бы очень медленно. Разработчики разрешили эту проблему написав реализацию буфера на C++, по существу удалив один из слоёв.


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Даже довольно простые приложения получаются чересчур усложнёнными в наши дни. Приложение для email, представленное выше концептуально очень простое. В нём всего лишь должно быть пару запросов в базу данных, текстовый редактор и модуль для коммуникации с IMAP и SMTP серверами. И всё же написание нового email-клиента является весьма сложной задачей. А если вы хотите модифицировать ваш email-клиент или уже существующий (например, Mail.app стандартный клиент для компьютеров Apple) — не существует простого способа сделать это. Отсутствует система плагинов. Отсутствует API для расширения функциональности. И это всё следствие раздутого количества слоёв.


Отсутствие инноваций


Инновации в десктопных операционных системах в общем и целом отправлены на кладбище. Можно спорить, что они закончились где-то в середине 90ых или даже в 80ых с выпуском маков, но очевидно, что всякий прогресс остановился после наступления эры смартфонов.


Mac OS


Mac OS X когда-то был лучом света в этом мёртвом царстве — каждый релиз демонстрировал прогресс и изобретательность инженеров Apple. Quartz 2D! Expose! Система синхронизации устройств! Виджеты! В наши дни Apple время от времени меняет тему и увеличивает привязанность к мобильным устройствам своего производства.


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Самая последняя версии Mac OS X (ныне переименованная в macOS в честь того, где они были 2 десятилетия назад) называется High Sierra. Какие же образцовые функции мы с нетерпением ждём этой осенью? Новая файловая система и новый видеокодек. И это всё? Ну ещё они добавили редактирование в приложение Photos, которое уже было в iPhotos, но было удалено после одного из обновлений. А и блокировка автовоспроизведения в Safari.


Apple — самая дорогостоящая компания в мире и это всё на что они способны? Просто взаимодействие с десктопной ОС не является для них приоритетом.


Microsoft Windows


В то же самое время компания Microsoft пыталась переизобрести десктоп как операционную систему для сенсорных планшетов и телефонов. И это была катастрофа, от которой они отмываются по сей день. За всё время разработки они не добавили ни одной функции, которая была бы полезна для пользователей десктопа, при этом тратя абсурдное количество денег на создание обоев.


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Вместо улучшения взаимодействия пользователя с системой они сфокусировались на новой модели добавления приложений, увеличивая количество слоёв поверх старого кода. И между прочим, Windows может всё ещё запускать приложения из 90ых.


Консоль Windows — CMD.exe, позволяющая запускать программы DOS, была заменена только в 2016 году. А самая большая фича последнего релиза Windows 10 состоит в том, что они добавили подсистему Linux. Всё слоёнее и слоёнее пирог выходит.


X Windows


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X Windows улучшалась даже меньше чем остальные. На самом деле, это примечательный пример неизменяемости. Люди жалуются на это с начала 90ых. Я очень рад, что могу приодеть свой GUI, но как насчёт системного буфера обмена, в котором нельзя хранить более одного элемента за раз? Это неизменно с 80ых!


X Windows добавил менеджеры компоновки окон в середине 2000ых, но из-за легаси невозможно их использовать не для чего, кроме перетаскивания окон


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Wayland предположительно должен был всё исправить, но он разрабатывается уже десятилетие и всё ещё не готов! Совместимость со старыми API является весьма тяжкой ношей. Мне кажется Apple была права, когда засунула старый macOS в эмулятор, отгородившись от древнего кода.


Рабочие станции?


Изначально десктопные операционные системы стали проще для использования, как только массовый рынок принял их; затем массовый рынок качнулся в сторону смартфонов и весь интерес в улучшении десктопного интерфейса подутих.


Нет смысла винить Apple или Microsoft(и уже Google) за это. 3 миллиарда смартфонов заменяются каждые 2 года и это намного более прибыльный рынок, чем несколько сотен миллионов ПК и ноутбуков, сменяющиеся, дай бог, раз в 5 лет.


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Я считаю, что чтобы вернуться к улучшению интерфейса десктопа, мы должны пересмотреть наше отношение к ним. Если персональные компьютеры свободны от звания продукта для масс, то они должны рассматриваться как инструмент для работы — рабочие станции.


Вещи которые всё ещё нам не доступны в 2k17


На дворе 2017 год. Давайте рассмотрим вещи, которые должны существовать, но которые отсутствуют по некоторым причинам.


Почему Я могу присоединять и отсоединять вкладки внутри моего браузера или файлового менеджера, но не могу сделать то же самое между 2мя разными приложениями? Не существует ни одной технической причины, почему это было бы невозможно. Окошки приложений всего лишь изображения, но ребята разработчики не добавляют этой фичи, потому что не в приоритете!


Почему Я не могу положить файл одновременно в два места моей файловой системы? Почему она обязана быть иерархичной? Почему Я не могу отсортировать файлы по тэгу или метаданным? Файловые системы с принципами баз данных существуют десятилетиями. Microsoft даже пыталась внедрить их со своей WinFS, но удалила из Windows Vista перед самым релизом, спасибо легаси. BeOS внедрила это 20 лет назад. Почему современные десктопные ОС не могут в это?


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В любом веб-приложении можно менять масштаб. Достаточно нажать Ctrl + и текст станет больше. Всё внутри окна автоматически адаптируется к масштабу. Почему этого не умеют нативные приложения? Почему Я не могу иметь на экране две области разных размером для окон? Или даже масштабировать их автоматически, когда перемещаюсь между окнами? Все эти вещи просты до безобразия с композитным оконным менеджером, которые были банальностью на протяжении десятилетия.


Ограниченное взаимодействие


У моего компьютера есть мышь, клавиатура, датчики наклона, датчики света, 2 камеры, 3 микрофона и масса bluetooth-аксессуаров, но только первые 2 используются как основные устройства ввода. Почему Я не могу приказать своему пк выполнить что-то голосом или жестами?


Почему мой компьютер не следит за моими глазами, чтобы увидеть, что Я читаю или просканирует что у меня в руках, чтобы использовать эти крутые AR-технологии, которые пришли в мой телефон. Некоторая функциональность существует в изолированных приложениях, но она не распространяется на всю систему и она не программируема.


Почему мой Macbook не может используя Bluetooth подключиться к интересным HID-устройствам, вместо синхронизации с Apple Watch. А нет, мак ведь не умеет синхронизироваться с Apple Watch. Ещё одно место, где мой десктоп занимает роль второго плана.


Почему компьютер не использует ничего для вывода кроме дисплея? Мой новый Razer-ноутбук имеет RGB-подсветку под каждой клавишей и единственная их функциональность — переливание цветными волнами! Как насчёт использовать эти LED для чего-то реально полезного?


Программы комбайны


Каждое мало-мальски полезное приложение имеет свою собственную часть файловой системы, свою собственную систему конфигурации, базу данных, файловый формат и алгоритмы поиска. А ещё свои собственные хоткеи. Невероятное количество дублирований!


Но самое важное, что слабая коммуникация между приложениями делает очень сложной их координацию. Фундаментальные принципы Unix состоят в том, что небольшие инструменты работают вместе. Но X Windows не поддерживает это от слова совсем


Созданные для 1984


Почему же наши ПК до сих пор такие неуклюжие? Главным образом, потому что они созданы для 1984ого года. Десктопное GUI было изобретено в то время, когда большинство людей создавало документы с нуля, сохраняло и распечатывало их. Если вам посчастливилось, вы сохраняли документ в общей файловой системе или отправляли по email. На этом всё. Графический интерфейс был создан для решения задач, которые раньше осуществлялись с бумагой.


Проблема в том, что на дворе 2017. Мы уже не работаем тем способом, что и в 1984. В типичный день Я возьму некий код с самых разных сайтов, скомпоную несколько тестов и сгенерирую структуру данных, представляющую результат, затем отправлю полученное другим для переиспользования. Импорт, синтез, экспорт.


Я создал VR-контент. Я сколлажил изображения. Я отправил сообщения в дюжине соц. сетей. Я создал идеальный плейлист из 30000 песен. Я обрабатываю на порядок больше данных из большего числа мест, чем это было возможно 20 лет назад. Десктопные операционные системы просто не в состоянии масштабироваться к современным задачам. А мне нужен компьютер, который поможет справиться с этой лавиной информации.


В следующей части, повествование пойдёт о том, каким образом можно будет прийти к решению описанных проблем
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Комментарии 15
  • –1
    Держи первый плюс в карму. ^_^
    • +5
      В любом веб-приложении можно менять масштаб. Достаточно нажать Ctrl + и текст станет больше. Всё внутри окна автоматически адаптируется к масштабу. Почему этого не умеют нативные приложения? Почему Я не могу иметь на экране две области разных размером для окон? Или даже масштабировать их автоматически, когда перемещаюсь между окнами? Все эти вещи просты до безобразия с композитным оконным менеджером, которые были банальностью на протяжении десятилетия.
      Далеко не каждый сайт удачно масштабируется. Некоторых так колбасит, что ты вынужден возвращать 100%. Внезапно, масштабируемость сайта, зависит от его разработчиков. Аналогично дело обстоит с десктопом, приложения должны уметь масштабироваться, чтобы простым Ctrl-+ увеличивать размер задуманных разработчиком элементов. А ещё все картинки видимо придётся в вектор переводить, не скейлить же их быстро, дешево и сердито?

      Пока похоже на плач ребёнка, а не на серьезную статью.
      • +3
        Новая файловая система и новый видеокодек. И это всё?

        Серьезно, "новая файловая система" и этого мало?

        • 0
          Только у меня третья картинка на 5.8 Мб грузится как на диалапе построчно?
          • +13
            Ужасно субъективная статья человека не попытавшегося что либо понять!
            0. Почему, почему, почему? А вы пробовали сделать то то что просите?
            1 «Atom — один из самых популярных текстовых редакторов на сегодня» я первый раз услышал про это редактор от вас. Занимаюсь разработкой более 20 лет.
            2 «X Windows добавил менеджеры компоновки окон » вот отсюда по подробный притенезии к какому менеджеру?
            3 «как насчёт системного буфера обмена» с чего вы взяли что должен быть системный буфер обмена? И даже если вы нем сделать не один элемент, то какое должно быть правило FIFO, FILO?
            4 " Я не могу положить файл одновременно в два места моей файловой системы? Почему она обязана быть иерархичной?" Как раз в два места вы положить можете, но не все ФС могут иметь ссылки на одно место хранения данных из более чем одного места. Хотя современные ФС могут это делать. А если вам не нравится иерархия то милости просим в БД. Но ФС без иерархической составляющей не прижились. Крайне не удобно.
            5 " моего компьютера есть мышь, клавиатура, датчики наклона, датчики света, 2 камеры, 3 микрофона и масса bluetooth-аксессуаров, но только первые 2 используются как основные устройства ввода. " Что!?!? Вы не пробовали через xinput подключить по два и более устройств ввода? Значит вы вообще ни чего не пробовали! С мышками удобно (мышь+тачпад), но вот две клавы это не удобно.
            По мне ваша «статейка» это просто нытье человека который не пробовал решить ни одну проблему. Да и скажу более что Вы даже не пробовали сформулировать проблемы!
            • +1
              По поводу масштабирования (точнее бы назвать «UI-масштабированием»): так ведь есть это уже. Android, iOS, да и за примером далеко ходить не надо, взять те же Windows 10 приложения UWP.

              Все это есть, но временами достаточно пассивно поддерживается самими разработчиками, так как накладывает массу дополнительных трудностей. Где толпы желающих писать native-приложения под Win10? До сих пор ведь популярен классический формат Win-форм, который, кстати, уже самими Microsoft считается legacy.

              На мобильных платформах в самой сути мобильных разработок заложены принципы масштабируемости, но глянуть на приложения под Android (где принципы layout и dpi были еще в 2008 заложены), так есть масса таких, где под чуть нестандартным разрешением весь интерфейс рушится.

              На iOS с этим лучше, т.к. есть серьезная модерация в App Store. Но на macOS если заглянуть за пределы App Store, качество сразу ухудшится, особенно есть брать какой-нибудь навороченный opensource кроссплатформенный софт, который с большой долей вероятности был портирован с UNIX.

              Есть паттерны и технологии, где сделана попытка унифицировать интерфейсы и их масштабируемость даже между платформами, среди которых положительно отмечу Xamarin Forms.

              Много, в общем, есть вариантов. И тем не менее, много софта где даже fullscreen внезапно все ломает, и побоюсь даже упомянуть разрешения вне 4:3 и 16:9 (между прочим, в перспективе устаревающих).

              Что мы можем сделать в ситуации? Популяризировать профессиональный подход к разработке ПО, когда гибкости интерфейса дается особая роль. И самим стараться следовать гайдлайнам, оставив позади пресловутое «накидал на форму кнопок и вперед» (этот метод, кстати, во всех системах есть и активно популярен).
              • +2
                На улице 2017 год. Я не понимаю, почему я должен готовить обед сам? Мне уже давно его должны готовить роботы. И на отдых я хочу летать на Марс! Это же так просто, запустить космические корабли туда. Да, и почему я не могу в свой старый жигули залить вместо бензина воду, и поехать. Бензин и вода — жидкие! Я не вижу никаких проблем в совместимости между ними!
                • 0
                  P.S. тем не менее будет интересно посмотреть на те решения, что предлагает автор. Надеюсь они будут вменяемыми и реализуемыми.
                  • +2
                    Почитал оригинальную статью. IMHO, к сожалению решения автора похожи на совет: «Мышки — станьше ежиками». Увы.
                • 0

                  Читал статью в оригинале, большое спасибо за перевод.
                  Претензии автора к современным ОС не всегда обоснованы, на мой взгляд, но поднимать вопрос о "голом короле" нужно.

                  • +1
                    X Windows? Всю жизнь было X Window.
                    • +1
                      Почему Я могу присоединять и отсоединять вкладки внутри моего браузера или файлового менеджера, но не могу сделать то же самое между 2мя разными приложениями? Не существует ни одной технической причины, почему это было бы невозможно. Окошки приложений всего лишь изображения, но ребята разработчики не добавляют этой фичи, потому что не в приоритете!

                      Потому что для этого, о ужас, нужны так ненавистные автору слои абстракций. Которые приложение должно поддерживать.


                      Все хотелки автора требуют этих самых слоев на уровне ОС.


                      Я не могу приказать своему пк выполнить что-то голосом

                      Но это не точно

                      • 0

                        В целом, я согласен с автором по двум пунктам, а именно в том, что современные ОС жуткое легаси и не сильно развиваются и в том, что у нас слишком, слишком много слоев абстракций.


                        Про абстракции. Все сложно. С одной стороны, действительно, когда я смотрю, сколько ресурсов потребляет то или иное приложение, становится грустно. Зачастую потребление ресурсов увеличилось в сотни раз, но вырос ли в сотни раз функционал и юзабилити? С другой стороны, все понимают, что абстракции необходимы для сокращения сложности разработки. Мало кто пойдет разрабатывать десктоп-приложение на C и чистом WinAPI с его ручным созданием компонентов при помощи CreateWindowEx. Мало кто будет писать крупное веб-приложение на C и CGI.


                        C и CGI

                        Однажды я писал простое веб-приложение на C и CGI. Это был Atmel AT91SAM, 4 (?) Мб флеша, в которые влезло ядро, busybox и libc. libc++ уже нет. И бд в текстовых файлах. Это было… весело.


                        А еще я заметил, что иногда, вместо того чтобы решать задачу, мы "боремся" с фреймворками, которые по-идее должны нам помогать. Либо я что-то делаю не так, либо…


                        Про ОС. Какие-то претензии автора весьма странные. Как я перенесу вкладку из фотошопа в браузер, а из браузера в Visual Studio? Какого поведения он ожидает? В целом это желание странных фич. Ничего глобального.


                        Мне не нравится другое. Практически все современные ОС имеют архитектуру 40-летней давности. Не то, чтобы это как-нибудь влияло на нашу жизнь. В целом, мне концептуально нравятся различные экспериментальные ОС, вроде того же MS Singularity. Вот только это (не конкретно подходы Singularity, а просто что-то иное) невозможно внедрить ни сейчас, ни, я думаю, в обозримом будущем.

                        • 0

                          Боюсь что все дороги ведут к этой картинке:
                          image

                          • 0
                            > A message bus will be the only kind of IPC. We get rid of sockets, files, pipes, ioctrls, shared memory, semaphores, and everything else. All communication is through a message bus

                            double_facepalm.jpg
                            Зачётный наброс. Удачки автору.
                            Ой, этого в переводе кажется нет, обещается в следующей статье. Вот она будет вкусной, очень вкусной. Почитайте оригинал, чтобы поржать, там ещё много «интересных» мыслей.

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