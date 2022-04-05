Материалы летней школы Deep|Bayes по байесовским методам в глубинном обучении

Глубинное обучение в последние годы стало ключевым направлением исследований в машинном обучении. Начавшись с архитектурных прорывов, позволявших эффективно обучать глубокие нейросети, оно стало распространяться на другие подобласти, предоставляя набор эффективных средств там, где для решения задачи требуется приближение некоторой сложной функции.

Многие современные исследовательские статьи активно используют байесовский формализм в сочетании с глубокими нейросетями, приходя к интересным результатам. Мы – исследовательская группа BayesGroup с помощью наших друзей из Сколтеха, а так же при поддержке Высшей Школы Экономики, Сбербанка, Яндекса, Лаборатории Касперского, JetBrains и nVidia – решили поделиться накопленным опытом и устроить летнюю школу по байесовским методам в глубинном обучении Deep|Bayes, где подробно рассказать, что такое байесовские методы, как их комбинировать с глубинным обучением и что из этого может получиться.

Отбор на школу оказался весьма сложным занятием – мы получили более 300 заявок от сильных кандидатов, но вместить смогли только 100 (приятно, что среди участников были не только жители Москвы и Петербурга, но и студенты из регионов, а так же русскоговорящие гости из-за границы). Пришлось отказать многим сильным кандидатам, поэтому для смягчения этого прискорбного факта мы решили сделать доступными максимальное количество материалов, которыми и хотим поделиться с хабраюзерами.

День 1

Первый день целиком состоял из вводных лекций – у студентов школы был различный бэкграунд, поэтому нужны были "выравнивающие" лекции. Как минимум, чтобы задать общую терминологию.

Евгений Соколов. Обзор нейросетевых архитектур

Слайды

Дмитрий Ветров. Введение в байесовские методы

Слайды

Дмитрий Кропотов. Введение в стохастическую оптимизацию

Слайды

Дмитрий Кропотов / Кирилл Струминский. Семинар по байесовским методам

Задачи к семинару,

презентация с решениями

День 2

Основной материал второго дня – байесовский вывод в задачах со скрытыми переменными и их масштабирование на сложные задачи.

Дмитрий Ветров. Модели с латентными переменными

Слайды

Дмитрий Ветров. Масштабируемые байесовские методы

Слайды

Арсений Ашуха. Обзор библиотек глубинного обучения

Слайды

Евгений Соколов. Регуляризация нейронных сетей

Слайды

Арсений Ашуха / Кирилл Струминский. Семинар по вариационному автокодировщику

Материалы семинара

День 3

В третий день мы взглянули на обучение с подкреплением с байесовской точки зрения, рассмотрели различные подходы к механизмам внимания. Кроме того, обсудили применения мощного аппарата рекуррентных нейронных сетей к различным задачам, а так же трюки, без которых ничего не работает. Увы, из-за технических неполадок эта лекция не была записана.

Екатерина Лобачева. Рекуррентные нейронные сети Видео нет, но есть слайды

Сергей Бартунов. Байесовские методы в обучении с подкреплением

Слайды

Михаил Фигурнов. Механизмы внимания

Слайды

Александр Панин / Арсений Ашуха. Семинар по механизмам внимания

Материалы семинара

День 4

Темой четвёртого дня были гауссовские процессы, их масштабирование и байесовская оптимизация, традиционно использующаяся для поиска гиперпараметров. Кроме того, рассмотрели масштабируемые методы Монте Карло как альтернативу вариационному выводу.

Павел Темирчев. Масштабируемые методы Монте-Карло

Слайды

Евгений Бурнаев. Гауссовские процессы и байесовская оптимизация

Слайды

Дмитрий Кропотов. Масштабируемые гауссовские процессы

Слайды

Алексей Зайцев / Ермек Капушев. Семинар по гауссовским процессам

Материалы семинара

День 5

На пятый, заключающий день мы припасли самое интересное – байесовские методы для неявных моделей, скрещивание вариационных автокодировщиков с генеративными состязающимися сетями, оценка неопределённости в нейросетях, а так же автоматическое разреживание нейросетей с помощью вариационного дропаута.

Дмитрий Ульянов. Неявные генеративные модели

Слайды

Дмитрий Молчанов. Байесовские нейросети

Слайды

Дмитрий Молчанов. Вариационный дропаут.

Слайды

Дмитрий Ульянов. Семинар по генеративным моделям

Материалы семинара

В заключение хочется сказать, что это был наш первый опыт проведения летних школ и, судя по предварительной обратной связи, удачный – многие студенты выразили заинтересованность в помощи с повторной организацией школы в следующем году. Если вы хотите быть в курсе новостей, подписывайтесь на наш канал в твиттере @deepbayes_ru (и на @bayesgroup тоже можете подписаться) и следите за объявлениями.