Попиксельная заливка экрана в Wolfenstein 3D

(код немного упрощён по сравнению с оригиналом)

boolean FizzleFade(unsigned width, unsigned height) { unsigned x, y; long rndval = 1; do // while (1) { // seperate random value into x/y pair asm mov ax, [WORD PTR rndval] asm mov dx, [WORD PTR rndval+2] asm mov bx, ax asm dec bl asm mov [BYTE PTR y], bl // low 8 bits - 1 = y xoordinate asm mov bx, ax asm mov cx, dx asm mov [BYTE PTR x], ah // next 9 bits = x xoordinate asm mov [BYTE PTR x+1], dl // advance to next random element asm shr dx, 1 asm rcr ax, 1 asm jnc noxor asm xor dx, 0x0001 asm xor ax, 0x2000 noxor: asm mov [WORD PTR rndval], ax asm mov [WORD PTR rndval+2], dx if (x>width || y>height) continue; // copy one pixel into (x, y) if (rndval == 1) // entire sequence has been completed return false ; } while (1); }

void FizzleFade(unsigned width, unsigned height) { unsigned x, y; long rndval = 1; do { y = (rndval & 0x000FF) - 1; // младшие 8 бит - 1 = координата y x = (rndval & 0x1FF00) >> 8; // следующие 9 bits = координата x unsigned lsb = rndval & 1; // младший бит потеряется при сдвиге rndval >>= 1; if (lsb) // если выдвинутый бит = 0, то не надо xor rndval ^= 0x00012000; if (x<=width && y<=height) copy_pixel_into(x, y); } while (rndval != 1); }

rndval начинается с 1;

начинается с 1; каждый раз разделяем значение rndval на координаты x и y, и закрашиваем пиксель с этими координатами;

на координаты x и y, и закрашиваем пиксель с этими координатами; каждый раз сдвигаем и xor-им rndval с непонятной «магической константой»;

с непонятной «магической константой»; когда rndval каким-то образом снова примет значение 1 — готово, весь экран залит.

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

unsigned new_bit = (rndval & 1) ^ (rndval>>3 & 1); rndval >>= 1; rndval |= (new_bit << 16);

a → b → c → d → e → f → g → h → i → j → k → l → m → n → o → p → q ↑ Фибоначчи ↓ ↓ ·← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←^← ← ← ← ← ←· o → p → q→^→a → b → c → d → e → f → g → h → i → j → k → l → m → n ↑ ↑ Галуа ↓ ·← ← ← ← ←·← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←·

сдвигаем значение вправо; копируем выдвинутый бит (n) в самую старшую позицию; xor-им этот бит с 13-тым (q).

unsigned lsb = rndval & 1; rndval >>= 1; if (lsb) rndval ^= 0x00012000;

rndval